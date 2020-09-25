УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
5 943 6

На борту літака, який впав під Харковом, були курсанти другого і четвертого курсів, - Кучер

На борту військового літака, що розбився під Харковом, перебували курсанти другого і четвертого курсів.

Про це під час брифінгу заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

За оновленими даними Міністерства внутрішніх справ, на борту перебували 28 осіб. Тіла 22 із них знайшли на місці катастрофи, 2 осіб вижили, отримавши опіки. Ще 4 зараз розшукують.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) курсанти (138) Кучер Олексій (66)
совсем пацаны... пздц
показати весь коментар
25.09.2020 23:43 Відповісти
да простят меня.... это пи.ц 18-21 год. дети практически.
показати весь коментар
25.09.2020 23:45 Відповісти
посмотрите на гугл мапсе расположение аэродрома и дороги...там разница а наравлениях посадочной полосы и дороги градусов 45-50.самолет горел практически на дороге,значит коснулся земли гораздо раньше...дорога пересекает посадочный курс да удалении от торца полосы 2 км.
значит ничего они не путали,все шло штатно,просто что то произошло или с двигателями,или с управлением.
показати весь коментар
25.09.2020 23:46 Відповісти
На борту літака, який впав під Харковом, були курсанти другого і четвертого курсів, - Кучер - Цензор.НЕТ 5621
показати весь коментар
25.09.2020 23:58 Відповісти
вот именно
показати весь коментар
26.09.2020 00:02 Відповісти
Страшне горе...Діти,соколи ясні...Бідні батьки.як пережити таке...
показати весь коментар
26.09.2020 09:24 Відповісти
 
 