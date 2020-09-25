Пілот літака, що розбився під Чугуєвом, говорив про відмову лівого двигуна. Йому дали дозвіл на посадку, - Кучер

Пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився в Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна. Літаку було надано дозвіл на посадку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу.

"За попередньою інформацією, пілот повідомляв, що відмовив лівий двигун... Ті, що вижили, вистрибнули з літака", - зазначив Кучер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

