Пілот літака, що розбився під Чугуєвом, говорив про відмову лівого двигуна. Йому дали дозвіл на посадку, - Кучер
Пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився в Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна. Літаку було надано дозвіл на посадку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу.
"За попередньою інформацією, пілот повідомляв, що відмовив лівий двигун... Ті, що вижили, вистрибнули з літака", - зазначив Кучер.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.
Вот они родимые. Стоянка самолетов-доноров.
По поводу авионики это я воспринимаю как шутку. Все это можно сделать но на это нужны деньги. На территории совка аналогов нету, а зарубежные аналоги поставить так это будет дешевле новый самолет купить.
Ан-2.
2. Надо было бы открыть двери или люки заранее... но зачем? пилоты ведь думали что заходят на посадочную полосу?
Пилоты опытные и нормальные работяги. Просто обыкновенный бардак. Денег нет, запчастей,- нет и каждый хочет украсть что может.
Господи, помоги ихним матерям, это все пережить!
Мир их праху.
Співчуття рідним.
Хочеться дізнатися, чому сталася ця трагедія.
Перепутал ВПП с дорогой - это полный бред: полоса освещена ночью, как новогодняя елка.
Нужно искать причину выключения силовой установки. Имхо их две: 1. Выработалось все топливо. 2. ПЗРК в движок.