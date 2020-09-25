УКР
Пілот літака, що розбився під Чугуєвом, говорив про відмову лівого двигуна. Йому дали дозвіл на посадку, - Кучер

Пілот літака, що розбився під Чугуєвом, говорив про відмову лівого двигуна. Йому дали дозвіл на посадку, - Кучер

Пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився в Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна. Літаку було надано дозвіл на посадку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу.

"За попередньою інформацією, пілот повідомляв, що відмовив лівий двигун... Ті, що вижили, вистрибнули з літака", - зазначив Кучер.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Ну и что что отказал один двигатель !?!? Ан на одном может довести начатый рейс до конца !! Эта инфа на лоха !!!! Отказ двигателя это не проблема для самолетов !!.. тут что-то другое было....
25.09.2020 23:58 Відповісти
Там была куча офицеров. Точно диверсия, у нас сейчас Мокшан в высших эшелонах власти, как при Яныке
25.09.2020 23:55 Відповісти
По госту или техусловиям (я не знаю как правильно) если борт не прошел техосмотр и т.д. его не выпустят с аэродрома !!! у нас хоть и бардак во всем - но мы еще не Африка и это Авиация !!
26.09.2020 00:01 Відповісти
Как это - выпрыгнули???
25.09.2020 23:51 Відповісти
Вот так - на землю. Как в "Говноджете", когда половина пассажиров успела выпрыгнуть, а другая половина сгорела.
25.09.2020 23:58 Відповісти
Літак - 1977 року випуску ... 43 роки використовувався
25.09.2020 23:52 Відповісти
это для самолета юность.. тем более Ан - у них с техремонтами и комплектацией проблем никогда не было...
25.09.2020 23:55 Відповісти
Юність тільки якщо їх апгрейдять та гарно доглядають. На це очікувати не доводиться.
25.09.2020 23:58 Відповісти
По госту или техусловиям (я не знаю как правильно) если борт не прошел техосмотр и т.д. его не выпустят с аэродрома !!! у нас хоть и бардак во всем - но мы еще не Африка и это Авиация !!
26.09.2020 00:01 Відповісти
По регламенту проведения форм. Там не просто техосмотры, при каждой форме 1 - 4 есть свои регламентные обязательные работы. При этом промежутки исчисляются по налету часов.
показати весь коментар
дякс.. будем знать..
26.09.2020 00:41 Відповісти
Игорёк, желаю тебе такую юную девчушку!
26.09.2020 00:03 Відповісти
спс..
26.09.2020 00:05 Відповісти
Вы уверены что он девчушками интересуется?
26.09.2020 00:06 Відповісти
Для планера да, но с оборудованием не все так однозначно. Все устаревшее и за состоянием никто особо не следит. Основные приборы уже никто не выпускает и весь ремонт заключается в том что ставят какой-то борт на прикол и снимают оборудование которое еще работает. Оно и используется в ремонте бортов которые летают. Та же история и с истребительной авиацией. Там все на честном слове держиться.
26.09.2020 00:03 Відповісти
я немного крутился по работе в Гостомеле на АНТКа им.Антонова и знаю о чем я говорю..
26.09.2020 00:07 Відповісти
Я работал 10 лет на авиаремонтном заводе 410 в Жулянах. Ремонт Ан-24, Ан-26. Видел этот канибализм своими глазами. Все потрошили оставляли только фюзеляжи. По документам все новое, а на деле такое же старье только пока еще работающее.
26.09.2020 00:09 Відповісти
ну видишь !! ты по более меня знаешь эту кухню... но я повторюсь - я все понимаю что и в авиации бардак как и во всем но Мы еще далеко не Африка в авиапроме !!!
26.09.2020 00:15 Відповісти
Не Африка конечно, потому аварий не так много. Но они будут время от времени, потому что сделать капремонт нельзя, летать на чем-то нужно.
26.09.2020 00:18 Відповісти
а летать на чем-то нужно.
26.09.2020 00:18 Відповісти
соглашусь... может ты и прав...
26.09.2020 00:24 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/@50.4044133,30.4311285,252m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0 https://www.google.com.ua/maps/@50.4043443,30.4311766,252m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0

Вот они родимые. Стоянка самолетов-доноров.
26.09.2020 00:13 Відповісти
Для того, чтобы делать выводы нужно хоть немного понимать, что такое АН. И что такое авиация. Авиация - это строгое соблюдение традиций и правил, что написано много годов назад. и хоть 30 лет хоть 50 их соблюдают все. а сам самолет это супер. Даже АН-2 тема для своих задач, хоть и устарел.
26.09.2020 00:12 Відповісти
Дада, юность. Про автомобили старше 5 лет уже визжат что ето евробяхи и старье а говносамолету пол века и он еще молодой мальчик
26.09.2020 08:47 Відповісти
и что? вы эту махину видели? она даже при умелом опыте пилота на болота сядет. Это же АН. если за самолетом следили, то этот транспортник еще лет 20 пролетает.
25.09.2020 23:56 Відповісти
Справа навіть не віці, а в якості догляду за літаком і в досвідченості екіпажу. Boeing B-52 стоїть на озброєнні американських повітряних сил вже 64 роки і лякає кацапів до цього часу.
26.09.2020 00:07 Відповісти
Не нужно сравнивать. Эти самолеты постоянно модернизируются, проходят капитальный ремонт. Повторяю у нас нет возможности делать капремонт советских самолетов потому что никто 90% приборов уже не делает.
26.09.2020 00:27 Відповісти
Вы не в курсе, что приборы ремонтируют? И еще неплохо бы знать, что авионику заменяют на более современные аналоги.
26.09.2020 00:39 Відповісти
Да я в курсе, конечно. В том то и дело что ремонтируют, но есть сроки капремонта когда приходит время ставить новые. А ставят отремонтированные, а пишут что поставили новые иначе этот самолет в воздух никто не выпустит.

По поводу авионики это я воспринимаю как шутку. Все это можно сделать но на это нужны деньги. На территории совка аналогов нету, а зарубежные аналоги поставить так это будет дешевле новый самолет купить.
26.09.2020 00:52 Відповісти
Есть и на территории совка модификации. А в авиации, если ремонт произведен в сертифицированном центре, а в других собственно и запрещено проводить ремонты, то прибор допускается к установке. Так что зря Вы это воспринимаете как шутку. Вы же не думаете надеюсь, что транспондеры на этих бортах стоят родные. Их уже давно сняли с эксплуатации.
26.09.2020 01:02 Відповісти
Ну не идет речь о мелочевке. Я работал еще лет 15 назад на Заводе 410 который единственный в Украине капитально ремонтирует Ан-26. Еще тогда стоял вопрос что нечем заменить многие приборы. Потому барахолят один самолет и распределяют нужные приборы на другие. Если не хватает, барахолят еще один самолет. Ни о каких аналогах речь не шла.
26.09.2020 01:13 Відповісти
Это уже оплошность Антонов Бюро Дизайна. А разбирают самолеты на запчасти не только у нас.
26.09.2020 01:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/112014 Совєтські літаки не можливо по нормальному модернізувати.Це стосується не тільки літаків,а й майже всього.Потрібно визнати,що советська і пост совєтська техніка,це лайно.І на такій техніці загинуло багато молодих людей.А ці люди,мали бути майбутнє України.Можновладці на таких не літають.
26.09.2020 01:02 Відповісти
Модернизировать можно всё. Не стоит вот так огульно хаять. С самолетами всё было в порядке, особенно с линейкой АН.. Они до сих пор на крыле. А АН-12 до сих пор считаются легендой во всем мире. Ни один зарубежный самолет не дотянул до него в этом классе.
26.09.2020 01:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/112014 До нормального *********,не все.Ну непередбачено в совєтській техніці цього.В США і на заході все наперед думали і думають.Мало що там вважається.Совєтський автопром також легенда.Але це не робить його нормальним.
26.09.2020 01:13 Відповісти
так не летайте на совковых. Рошен разве не делает литаки?
26.09.2020 03:10 Відповісти
Технарям дістанеться на горіхи.
25.09.2020 23:54 Відповісти
Так, не позаздриш... У нас в частині технік за три дні посивів, коли на його літаку начштаба розбився (потім з'ясувалося - КВ недолік, а ми всі стали на прикол на місяць)...
26.09.2020 00:03 Відповісти
Там была куча офицеров. Точно диверсия, у нас сейчас Мокшан в высших эшелонах власти, как при Яныке
25.09.2020 23:55 Відповісти
Там похоже не дотянул до аэродрома, садился на трассу.
25.09.2020 23:56 Відповісти
Клоун несчастья приносит - самолет,отказ джавелин, в омане шейх навернулся ..
25.09.2020 23:57 Відповісти
складі с боеприпасами взорвались, детский лагерь сгорел...
26.09.2020 00:26 Відповісти
Ну и что что отказал один двигатель !?!? Ан на одном может довести начатый рейс до конца !! Эта инфа на лоха !!!! Отказ двигателя это не проблема для самолетов !!.. тут что-то другое было....
25.09.2020 23:58 Відповісти
может двигатель "отказал" вместе с частью крыла при попадании ракеты
26.09.2020 00:06 Відповісти
все может быть... тут главное забрать черные ящики и допросить всех - деспетчеров, выживших, очевидцев - это нужно в первую очередь.. а то я смотрю спецы там на месте катастрофы табуном бегают и могут все вещ-доки своими копытами затоптать..
26.09.2020 00:11 Відповісти
Не проблема на большой высоте, а вот когда уже самолет садиться это может стать проблемой. Экипажу может не хватить времени перевести двигатель в нужный режим. При этом самолет начинает разворачивать. Видно что самолет лежит вдоль дороги, а это практически перпендикулярно полосе.
26.09.2020 00:30 Відповісти
согласен, загадок много , но тут нужно послушать вывод НАСТОЯЩЕЙ экспертной комиссии которые профи в авиации - а не балаболов матиосов и геращенками и т.д...
26.09.2020 00:39 Відповісти
Да специалисты еще есть. Я думаю очень быстро найдут причину.
26.09.2020 00:41 Відповісти
Причину то и интнрнет сообщество быстро найдет, но Пацанов то не вернуть... сумно ***
26.09.2020 00:52 Відповісти
Та да. 22 штурмана. У нас столько самолетов нету. Современные самолеты летают без штурмана. Этих самолетов и так единицы и с каждым годом будет меньше. Зачем столько штурманов? Отголоски совка, самолетов нет, но штурманов выпускаем.
26.09.2020 00:57 Відповісти
Су24м, мр
26.09.2020 01:45 Відповісти
Так пилот так и сказал же
26.09.2020 08:53 Відповісти
Когда ещё в райцентр Залещики летали самолёты, а аэродром там сверху горы метров 300 от Днестра, пилоты тупо выключали двигатель над Днестром, разворачивались и планировали на аэропорт.
Ан-2.
26.09.2020 00:03 Відповісти
Помницца в начале этого долбанного 2020го такие же эгспэрды выдвигали свои фантастические теории о причинах падения боинга МАУ...
26.09.2020 00:04 Відповісти
При неработающем одном двигателе, или даже при не работающих двух двигателях люди не прыгали бы из самолета. Люди могли прыгать из самолета только в одном случае, если бы на борту был пожар.
26.09.2020 00:04 Відповісти
Так как Ан-26 высокоплан, то у пассажиров над головой было как минимум несколько тонн керосина.
26.09.2020 00:07 Відповісти
Думаю, что начали прыгать после приземления на дорогу, когда самолёт начал трощить там разные будки, столбы, деревья.
26.09.2020 00:12 Відповісти
1. На заходе на посадку там скорость больше 200 км, какие у них были шансы?
2. Надо было бы открыть двери или люки заранее... но зачем? пилоты ведь думали что заходят на посадочную полосу?
26.09.2020 00:20 Відповісти
Да никто там не прыгал. Тела расбросало во время посадки. Какой смысл прыгать на скорости больше 200 км в час на высоте пару десятков метров? У них же парашюты, а не катапульты.
26.09.2020 00:33 Відповісти
Скорее всего, - старый самолёт.
Пилоты опытные и нормальные работяги. Просто обыкновенный бардак. Денег нет, запчастей,- нет и каждый хочет украсть что может.
Господи, помоги ихним матерям, это все пережить!
Мир их праху.
26.09.2020 00:21 Відповісти
Горе. Страшенно боляче.
Співчуття рідним.
Хочеться дізнатися, чому сталася ця трагедія.
26.09.2020 00:41 Відповісти
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен с ним полностью !!!
26.09.2020 01:13 Відповісти
А ещё могли быть проблемы с горючим (или подачей горючего), тогда откажет один двигатель, а потом другой
26.09.2020 02:18 Відповісти
Скажу одно, будет черный ящик, опрос выживших, анализ обломков и выяснят причины. Если терракт, самое главное чтобы не рассказывали сказки и не скрывали этого, чтобы Путина не злить, как Вагнеровцами. А если что, в комиссии честных офицеров будет больше, поэтому раскажут правду, если попытаются замять. Но я думаю, уже не будут пытаться, ротому что лсознание того, что эта война - надолго, по соему уже происходит.
26.09.2020 04:29 Відповісти
На хрена ночью учить, хотел посадить на дорогу, не попал... Тренажёров учебных у нас не придумали похоже. Соболезную, жаль ребят
26.09.2020 07:36 Відповісти
6 марта 2018 года транспортный самолёт Ан-26 совершал перелёт авиабаза Кувейрис (возле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%BE Алеппо ) - авиабаза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BC Хмеймим в Сирииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC#cite_note-4 [4] и разбился при заходе на посадку в пункте назначения примерно в 17:00 по местному времени 6 марта 2018 года, не долетев 500 метров до взлётно-посадочной полосы. По данным Министерства обороны Российской Федерации, на борту упавшего самолёта были 33 пассажира (все военнослужащие российской армии, из них 27 офицеров, один в звании генерал-майора) и шесть членов экипажа, все они погибли, предварительной причиной была названа техническая неисправностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC#cite_note-6 [6] .
26.09.2020 07:42 Відповісти
Ан-26 спокойно садится при отказе одного двигателя. Учебный полет на небольшой высоте, можно посадить даже при отказе двух, на поле.
26.09.2020 08:33 Відповісти
Выключение двигателя на посадочном - не есть хорошо. Винт пока зафлюгируется, обороты небольшие,запаса тяги нет, высота маленькая... Вот и посадка до полосы.
Перепутал ВПП с дорогой - это полный бред: полоса освещена ночью, как новогодняя елка.
Нужно искать причину выключения силовой установки. Имхо их две: 1. Выработалось все топливо. 2. ПЗРК в движок.
26.09.2020 09:25 Відповісти
Судя по пожару, топливо было. Значит - ракета в движок.
26.09.2020 09:48 Відповісти
Блондинка?
26.09.2020 10:08 Відповісти
Не, штурман ВТА. Ворошиловградское ВВВАУШ.
26.09.2020 12:15 Відповісти
 
 