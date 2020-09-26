УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9393 відвідувача онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
32 135 87

Внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом загинуло 25 осіб, розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора

Внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом загинуло 25 осіб, розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора

За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ГПУ.

У повідомленні зазначається: "За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м.Чугуїв під час заходження на посадку літак втратив керованість і впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Станом на цю хвилину, попередньо, 25 загиблих, 2 поранених у важкому стані доставлено в медустанови, пошуки решти тривають.

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3403)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
В результате авиакатастрофы под Чугуевом погибло 25 человек, начато уголовное производство, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 3097
показати весь коментар
26.09.2020 00:09 Відповісти
+21
Дело не в возрасте, а в обслуживании, американские транспортники и по 60 лет летают
показати весь коментар
26.09.2020 00:22 Відповісти
+12
жуликам зеленским верить нельзя, они антиукраинских фокиных-кравчуков из нафталина вытащили ..
если это диверсия рашистов, то эксэрды все улики уничтожат.. нет доверия зеленскому и его кодле, слугам олигархов..
показати весь коментар
26.09.2020 00:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В результате авиакатастрофы под Чугуевом погибло 25 человек, начато уголовное производство, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 3097
показати весь коментар
26.09.2020 00:09 Відповісти
Странно что еще до сих пор не обьявили траур !?
показати весь коментар
26.09.2020 00:29 Відповісти
Причому не вперше. Після катастрофи в Ірані - гідрант теж відреагував, тільки коли вже копняка дали.
показати весь коментар
26.09.2020 00:47 Відповісти
Диверсія!
показати весь коментар
26.09.2020 00:10 Відповісти
99% кацапы.... и как не "странно" но мы вскоре увидим торчащие уши в этом деле чуваков в лаптях !!
показати весь коментар
26.09.2020 00:27 Відповісти
Смисл?
показати весь коментар
26.09.2020 00:58 Відповісти
А можна щоб розслідування проводили не фокіни - єрмаки - зеленські?
показати весь коментар
26.09.2020 00:13 Відповісти
В истории пресловутого номерного Квартала...
показати весь коментар
26.09.2020 00:28 Відповісти
Не палися так відверто. "Потрошенко" - це 100% кацапський маркер, що йде у комплекті з "гражданской войной на Домбасе", карателями і розіп'ятими снігурами. Українець, навіть якщо він ненависник Пороха, таким словом не оперує - бо чого-чого, а внутрішнього кривавого терору за ним не помічено. Потрошив він тільки бавовну на Донбасі.
показати весь коментар
26.09.2020 00:55 Відповісти
Честней чем Зеленский такого президента не было в истории.

...
Хоч трохи совісті є? Тут взагалі-то трагедія, а ти петросяниш!
показати весь коментар
26.09.2020 00:59 Відповісти
иди гуляй, зеленский - это позор Украины, брехло, тряпка, враг Украины и слуга олигархов....
показати весь коментар
26.09.2020 01:17 Відповісти
Падлошенко тебе влаштує?
показати весь коментар
26.09.2020 16:01 Відповісти
Ан-26 - какого он года выпуска? Скорее всего, 70-80х годов прошлого века. Лет 40 ему, наверное. Сколько можно старье эксплуатировать??? Это еще чудо, что он столько пролетал.
показати весь коментар
26.09.2020 00:18 Відповісти
Дело не в возрасте, а в обслуживании, американские транспортники и по 60 лет летают
показати весь коментар
26.09.2020 00:22 Відповісти
Сравнили... Там как к сборке, так и к техобслуживанию ответственно подходят. А здесь... Что комплектующие, что производственный процесс. Подмахнули не глядя акт приемки и вперед.
показати весь коментар
26.09.2020 14:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/84517 - ну ты ж свою тетку эксплуатируешь, или она уже бабка ?
показати весь коментар
26.09.2020 00:29 Відповісти
1977 год. Летать может хоть и 50 лет. Главное своевременное и качественное обслуживание.
показати весь коментар
26.09.2020 00:30 Відповісти
траур обьявлен?
зеленский уже на месте ?
показати весь коментар
26.09.2020 00:25 Відповісти
Зе под капельницей
показати весь коментар
26.09.2020 00:34 Відповісти
недоразумение обещало приехать в Харьков и во всём!!!! (наголошую) разобраться.
показати весь коментар
26.09.2020 08:42 Відповісти
Що за нелюдські умови військових навчань на літаках - вімикання одного з двигунів під час польоту?! Вони там що, нагорі, скабаніли вкінець?
Терміново, панове літуни, ретельно перегляньте ваши навчальні надто сумнівні метОди щодо відмикання двигуна у польоті - адже це не по-людськи, а надто підступно, то як птаху врізати крило. Тим більш, коли на цьому борті летять ще й десятки військових.
Засудити винних у загибелі безневинних по повній та найстрожіше!!!
Загиблим - вічна пам'ять.
показати весь коментар
26.09.2020 00:26 Відповісти
жуликам зеленским верить нельзя, они антиукраинских фокиных-кравчуков из нафталина вытащили ..
если это диверсия рашистов, то эксэрды все улики уничтожат.. нет доверия зеленскому и его кодле, слугам олигархов..
показати весь коментар
26.09.2020 00:27 Відповісти
якщо полізли матіоси, значть це комусь потрібно.
показати весь коментар
26.09.2020 00:30 Відповісти
Та сторона уже на нашей стороне самолеты сбивает а у нашего Бонапарта хрупкий мир в голове.
показати весь коментар
26.09.2020 00:31 Відповісти
"... при посадці літак втратив керування..." При чому тут дорога?
показати весь коментар
26.09.2020 10:07 Відповісти
Но и «та сторона «- НАША ! Это недомерок - иуда впаривает ,что террористы его кормильца ***** , «повстанцы» !
показати весь коментар
27.09.2020 19:08 Відповісти
Царство Небесное ребятам.Родителям и родным соболезнования.
показати весь коментар
26.09.2020 00:44 Відповісти
Я не розумію коментарів.Цей літак хлам.Ну не можуть совєтські літаки бути модернізовані по *********.там це не передбачено.
показати весь коментар
26.09.2020 00:52 Відповісти
передай свою тривогу в ВСУ і рецепт додай як вирішувати. Як же дістали ці домашні генії. Якщо цей літак хлам то чому його використовують в збройних силах України? Може просто старі речі треба перевіряти на справність, а не триндіти про - на Східному фронті все без змін
показати весь коментар
26.09.2020 01:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474300 Саме ви і дістали.Хвалите лайно.В збройних силах багато мотлоху використовують.В нас навіть призовна армія совєтського зразка.Це точно не показник.Не можливо з мотлоху зробити конфетку.Практично все совєтське мотлох.Підкреслюю все.Це стосується і машинобудування і будівництва будинків,побутової техніки і тд.Може ви вважаєте жигуль чи запорожець нормальною автівкою? Тут подібне.
показати весь коментар
26.09.2020 01:08 Відповісти
з мотлоху? Вам скільки років? З вами нема про що говорити( Мотлох(
показати весь коментар
26.09.2020 01:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474300 Так мотлоху? На заході цей мотлох нікому не потрібен.Московити ще таким самим пишаються совєтським.Я вам знову напишу.практично все совєтьське мотлох.Взяти ті ж авто,чистий мотлох.Взяти побутову техніку,також мотлох.Військова техніка також гірша ніж західна.А значить мотлох.Я не розумію,чому ви не хочете це визнати?
показати весь коментар
26.09.2020 01:17 Відповісти
а убойная сила с АК, авиация СУ, МИГ. вертолеты МИ. Простой пример, ключ 17 .19 лучше советский.
показати весь коментар
26.09.2020 01:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474300 АК це німець придумав,та й застарів він.СУ,МІГ,завжди отримували на горіхи,коли зустрічалися з західними літаками.
показати весь коментар
26.09.2020 01:35 Відповісти
АК не устареет потому что не немецкий. Лучшая винтовка НАТО FN-FAL. СУ і МіГ якщо і отримували на горіхи то були керовані недосвідченими пілотами Близького Сходу
показати весь коментар
26.09.2020 01:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474300 АК створив Шмайсер,а не совєцька людина з трьома класами.Просто СУ і Міг,не дотягували до рівня західних.В Югославії їх також мочили.Жодного випадку реального бою не має.щоб СУ і МІГ вийшов переможцем,над західним.
показати весь коментар
26.09.2020 01:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474300 І АК застарів.З ним бігають тільки відсталі армії.
показати весь коментар
26.09.2020 01:59 Відповісти
хай буде так, хм
показати весь коментар
26.09.2020 02:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474300 Так і є.Те що з нього можна вбити,не робить його хорошим,на сьогоднішній день.Те саме про совєтські літаки.
показати весь коментар
26.09.2020 02:04 Відповісти
АК таки німецький, тому і такий надійний. Поцікався історією АК.
показати весь коментар
26.09.2020 21:41 Відповісти
Але це навряд чи через техніку.
показати весь коментар
26.09.2020 01:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Та навряд чи це москалі збивали.На мою думку,це саме старий мотлох.Он в них так само падає.Школа то одна.Я ще ніколи нічого доброго совєтського не бачив.
показати весь коментар
26.09.2020 01:19 Відповісти
Я не знаю поки. Пілот - досвідчений. Маршрут знав. Переплутати дорогу з полосою не міг.
Мені здається, що, крім відмови двигуна, мусило бути ще щось.
Диверсію не відкидаю.
Збити навряд чи наважилися б.
ІМХО
показати весь коментар
26.09.2020 01:27 Відповісти
Пілот досвідчений.Але не всесильний.Ця техніка своє відпрацювала.
показати весь коментар
26.09.2020 01:38 Відповісти
Це генерали у нас хлам.
показати весь коментар
26.09.2020 10:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475824 техніка також хлам.
показати весь коментар
26.09.2020 10:13 Відповісти
зі старту забудьте про об'єктивне і незалежне розслідування. Все закінчиться, як і з літаком в Ірані... НІХТО НЕ СЯДЕ! НІХТО НЕ ПОНЕСЕ ВІДПОВІДЬАЛЬНІСТЬ! Сьогоднішня влада на таке ПРИНЦИПОВО І ФУНДАМЕНТАЛЬНО НЕ ЗДАТНА!
показати весь коментар
26.09.2020 01:04 Відповісти
Я розраховую на тих, хто захоче донести правду.
Так, як з вагнерівцями.
Ще лишилися такі люди.
показати весь коментар
26.09.2020 01:15 Відповісти
Он генерала, що свідомо послав на смерть сорок десантникків з Дніпра в Луганському аеропорту вже сьомий рік судять. І це при тому, що злочин доведений всіма свідченнями. Інакше й бути не може, бо кацап кацапа не осудить, а цієі наволочі в судовій системі Украіни ,як жидів у Верховній раді - переважаюча більшіть.
показати весь коментар
26.09.2020 21:46 Відповісти
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен полностью !!!
показати весь коментар
26.09.2020 01:06 Відповісти
Способов угробить самолёт - много.

На борту мог начаться пожар. Тогда понятно почему пилоты пытались сесть на дорогу, время шло на секунды. То что с самолёта кто то выпрыгивал - тоже говорит в пользу этой версии. При взрыве или попадании ракеты - корпус самолётам мог разрушиться. Тогда бы уже не осталось времени чтоб сориентироваться и выпрыгнуть.

Самолёт можно увести в сваливание или разбить по ошибке пилота (хотя пилот - опытный).

Он мог влететь в стаю птиц, так что птицы попали в оба двигателя, и привели к их одновременному отказу на низкой высоте.
показати весь коментар
26.09.2020 01:55 Відповісти
Пилотв хоть не вините сталинское ОГПУ
показати весь коментар
26.09.2020 01:42 Відповісти
https://tsn.ua/********/u-merezhi-z-yavilosya-foto-zagiblih-kursantiv-pid-chuguyevom-1633294.html

У Мережі з'явилося фото загиблих курсантів під Чугуєвом
В авіатрощі загинула фактично ціла група курсантів.
У Мережу почали викладати фото курсантів, які загинули в авіакатастрофі у Харківській області. Внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом загинуло 25 осіб, розпочато кримінальне провадження, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 9005
показати весь коментар
26.09.2020 02:55 Відповісти
Які усі худенькі хлопці, вчились, голодували, і любили Україну. Вороги їх знищили, внутрішні вороги.
показати весь коментар
26.09.2020 10:17 Відповісти
Теракт - однозначно. Иначе фуфели наши пилотные леталы. Царствие небесное погибшим, вечная память молодежи, которые не там и не так головы свои сложили.
показати весь коментар
26.09.2020 05:31 Відповісти
Диверсія однозначно. Харків ватний там море сепарні і агентів Москви. Та і в ВСУ і СБУ...., ОРГАНАХ влади засилля малоросів і відвертих ворогів України. Поки їх не знищили і знищили п'ятої колони будуть диверсії, теракти, зрада і здача інтересів України. Вічна пам'ять загиблим.
показати весь коментар
26.09.2020 07:47 Відповісти
Скоріш за все вибухівку підклали ще до вильоту і по мобільному зірвали.
показати весь коментар
26.09.2020 10:25 Відповісти
Точняк - это же путен виноват, как мы сразу не догадались ! А вовсе не это летающее ведро, не понятно как летавшее, и которому уже лет 30 как место на свалке, вместе со всем совком
показати весь коментар
26.09.2020 12:35 Відповісти
Живий курсант сказав, що все було як на комп'ютері, телепень, що може бути як на симуляторі???
показати весь коментар
27.09.2020 21:53 Відповісти
можливо за кермом літака сидів курсант
показати весь коментар
26.09.2020 09:02 Відповісти
Почему в Украине до сих пор летают подобные совковые вёдра ?! Его давно пора было на металлолом попилить. Тогда и люди бы живы остались.
показати весь коментар
26.09.2020 12:32 Відповісти
тому,що ти навал,всі гроші через приват вивів
показати весь коментар
27.09.2020 21:56 Відповісти
До сраки ваши возбуждения. Уже "сидят" те, которые виновны в сбитым под Луганском АНом с десантом. Ага
показати весь коментар
26.09.2020 12:44 Відповісти
Сори, ИЛом.
показати весь коментар
26.09.2020 18:14 Відповісти
В странах, где государство работает, самолеты сами по себе не падают
показати весь коментар
26.09.2020 15:00 Відповісти
---Недоречно про щось інше говорити окрім співчуття рідним загиблих та все ж : минулої неділіми ми активно " співчували" вагнерівським головорізам . літачок яких бомбонули десь у Лівії... На підсвідомості промайнуло : ліліпутін нам це НЕ ПОДАРУЄ !!! І таки сталося...Довжелезні пазури його агенетяр. атим більше.коли його ЗЕ- кадри наші керманичі ...Опіля показової марноти--марнот господарі харківщини /де і сталася трагедія / добкіни--бобкіни з кернесом на додачу обтяпають це за висновком : " ...человеческий фактор !?!?!? "
показати весь коментар
26.09.2020 18:30 Відповісти
надеюсь, версию о закидывании шурупов в двигатель ватником-механиком перед рейсом или какой нибудь уборщицей-любительницей путлера рассматривают....очень похоже
показати весь коментар
26.09.2020 18:58 Відповісти
С такими отцами командирами никаких "вагнеровцев" не надо! Погибло ровно половина от бойцов Ил 76-го... От кого ? От "вагнеровцев" ? От сепаров ? нет ! От #какойразницы погибли ребята. Слава героям! Трибунал ворам и предателям.
показати весь коментар
26.09.2020 23:57 Відповісти
 
 