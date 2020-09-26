Внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом загинуло 25 осіб, розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора
За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ГПУ.
У повідомленні зазначається: "За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м.Чугуїв під час заходження на посадку літак втратив керованість і впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Станом на цю хвилину, попередньо, 25 загиблих, 2 поранених у важкому стані доставлено в медустанови, пошуки решти тривають.
На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.
Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.
Хоч трохи совісті є? Тут взагалі-то трагедія, а ти петросяниш!
зеленский уже на месте ?
Терміново, панове літуни, ретельно перегляньте ваши навчальні надто сумнівні метОди щодо відмикання двигуна у польоті - адже це не по-людськи, а надто підступно, то як птаху врізати крило. Тим більш, коли на цьому борті летять ще й десятки військових.
Засудити винних у загибелі безневинних по повній та найстрожіше!!!
Загиблим - вічна пам'ять.
если это диверсия рашистов, то эксэрды все улики уничтожат.. нет доверия зеленскому и его кодле, слугам олигархов..
Мені здається, що, крім відмови двигуна, мусило бути ще щось.
Диверсію не відкидаю.
Збити навряд чи наважилися б.
ІМХО
Так, як з вагнерівцями.
Ще лишилися такі люди.
На борту мог начаться пожар. Тогда понятно почему пилоты пытались сесть на дорогу, время шло на секунды. То что с самолёта кто то выпрыгивал - тоже говорит в пользу этой версии. При взрыве или попадании ракеты - корпус самолётам мог разрушиться. Тогда бы уже не осталось времени чтоб сориентироваться и выпрыгнуть.
Самолёт можно увести в сваливание или разбить по ошибке пилота (хотя пилот - опытный).
Он мог влететь в стаю птиц, так что птицы попали в оба двигателя, и привели к их одновременному отказу на низкой высоте.
У Мережі з'явилося фото загиблих курсантів під Чугуєвом
В авіатрощі загинула фактично ціла група курсантів.
У Мережу почали викладати фото курсантів, які загинули в авіакатастрофі у Харківській області.