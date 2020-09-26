Внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом загинуло 25 осіб, розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора

За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ГПУ.

У повідомленні зазначається: "За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м.Чугуїв під час заходження на посадку літак втратив керованість і впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Станом на цю хвилину, попередньо, 25 загиблих, 2 поранених у важкому стані доставлено в медустанови, пошуки решти тривають.

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов