За уточненою інформацією на борту літака Ан-26, що розбився, було 27 осіб - одного курсанта не допустили до польоту, - ДСНС

На борту військового літака Ан-26, що розбився під Чугуєвом, було 27 осіб, а не 28, як повідомлялося раніше. Одного з курсантів не допустили до польотів.

У повідомленні зазначається: "Уточнена інформація про падіння літака в Харківській області. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту).

Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждали, пошуки трьох осіб тривають.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

