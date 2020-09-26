УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
За уточненою інформацією на борту літака Ан-26, що розбився, було 27 осіб - одного курсанта не допустили до польоту, - ДСНС

За уточненою інформацією на борту літака Ан-26, що розбився, було 27 осіб - одного курсанта не допустили до польоту, - ДСНС

На борту військового літака Ан-26, що розбився під Чугуєвом, було 27 осіб, а не 28, як повідомлялося раніше. Одного з курсантів не допустили до польотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації ДСНС.

У повідомленні зазначається: "Уточнена інформація про падіння літака в Харківській області. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту).

Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждали, пошуки трьох осіб тривають.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) ДСНС (5255)
+16
Соболезнование семьям погибших
СМИ обязаны зажечь СВЕЧИ СКОРБИ . это национальная трагедия
26.09.2020 00:41 Відповісти
+15
И скорее всего он был очень огорчен из-за отстранения до 21-45. Парень, тебе сейчас прожить нужно за всех, кто остался на борту.
26.09.2020 00:47 Відповісти
+14
26 хлопців... Майбутніх пілотів. Пішли у небо не так як мріяли... Вічна пам'ять. (с)
26.09.2020 00:50 Відповісти
Йому б у лотерею грати.
26.09.2020 00:34 Відповісти
Анатолій Матіос -- брехун і провокатор, завжди паплюжив ЗСУ.
26.09.2020 09:33 Відповісти
Ось і не вірь в долю після цього !
26.09.2020 00:40 Відповісти
Не реагируйте на дерьмо.
26.09.2020 00:48 Відповісти
хм.. а вот менты и нашли козла отпущения если все же выяснится что это была диверсия и пацаненок типа решил отплатить им за не допуск его к полету... (как версия)
26.09.2020 00:44 Відповісти
Ничего тупее придумать невозможно...
показати весь коментар
26.09.2020 01:06 Відповісти
наши авакяны и матиосы еще не такое придумывали !!! посмотри дело по Шеремету, Торнадо...
показати весь коментар
26.09.2020 01:09 Відповісти
Для начала, тыкать - удел кацапоидов. В Украине Мать и Отца - на "Вы" величают, не только незнакомого человека...
По существу: версии чиновников на их совести. Ваши версии - на вашей. Вопрос - вы себя считаете лучше, если предлагаете такую версию?
Погиб цвет Украинских ВСУ. Лично мне - бесконечно больно... И двигать столь странные версии, на мой взгляд, не достойно уважающего себя человека....
26.09.2020 01:41 Відповісти
Это надо же такой бред написать...
показати весь коментар
Уруский , ну этот ничего не найдет Хотя по всем признакам Диверсия
26.09.2020 00:52 Відповісти
А как можно поднимать самолет с курсантами возле границы во время учений оккупантов с боевыми стрельбами кавказ 2020?
26.09.2020 00:57 Відповісти
А Назаров ще при ділах, і навіть не розжалуваний? Дуже вже схожий випадок з літаками і військовими...
26.09.2020 09:39 Відповісти
Какая ошибка экипажа? Самолёт шел на посадку. С чего бы это открыли десантные люки? Иначе никак невозможно выпрыгнуть из падающего самолёта...
Значит курсанты знали о ситуации. У них было время открыть люк. выпрыгнуть - меньшее зло... Значит на борту сложилась нестандартная ситуация.
Матиос еще не сидит за нерасследование взрывов на складе Винницы? По заключению комиссии ВР расследование там не проводилось. А главный прокурор на свободе... Непонятно даже мне...
26.09.2020 01:04 Відповісти
https://www.facebook.com/kpszsu/?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2883548988589829?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2tS amgphornsusorfefds ·
Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було.

Телефон гарячої лінії https://www.facebook.com/hnups/?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hnups/?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=kK-y-R Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
057-704-96-28
26.09.2020 02:32 Відповісти
В "останній момент"... дивно... А може, це ще одне підтвердження.
26.09.2020 09:46 Відповісти
Матиос перепутал работу в прокуратуре с роботой в колхозе
26.09.2020 07:36 Відповісти
Второй раз родился.
26.09.2020 07:40 Відповісти
По уточненной информации на борту разбившегося Ан-26 было 27 человек - одного курсанта не допустили к полету, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8746

