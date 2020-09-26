За уточненою інформацією на борту літака Ан-26, що розбився, було 27 осіб - одного курсанта не допустили до польоту, - ДСНС
На борту військового літака Ан-26, що розбився під Чугуєвом, було 27 осіб, а не 28, як повідомлялося раніше. Одного з курсантів не допустили до польотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації ДСНС.
У повідомленні зазначається: "Уточнена інформація про падіння літака в Харківській області. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту).
Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждали, пошуки трьох осіб тривають.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.
СМИ обязаны зажечь СВЕЧИ СКОРБИ . это национальная трагедия
По существу: версии чиновников на их совести. Ваши версии - на вашей. Вопрос - вы себя считаете лучше, если предлагаете такую версию?
Погиб цвет Украинских ВСУ. Лично мне - бесконечно больно... И двигать столь странные версии, на мой взгляд, не достойно уважающего себя человека....
Значит курсанты знали о ситуации. У них было время открыть люк. выпрыгнуть - меньшее зло... Значит на борту сложилась нестандартная ситуация.
Матиос еще не сидит за нерасследование взрывов на складе Винницы? По заключению комиссии ВР расследование там не проводилось. А главный прокурор на свободе... Непонятно даже мне...
Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було.
057-704-96-28
