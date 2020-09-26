26 вересня в Харківській області оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю під Чугуєвом військових льотчиків, - ОДА
У Харківської області субота, 26 вересня, оголошена днем жалоби за загиблим унаслідок падіння літаком АН-26 під Чугуєвом
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ХОДА Олексій Кучер.
"Цього дня на всій території області будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах органах держвлади, державних підприємств, установ і організацій. Крім того, керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності у цей день рекомендується скасувати розважальні заходи і спортивні змагання, а теле- і радіокомпаній - внести зміни у програму передач", - сказано в розпорядженні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.
