УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
2 335 20

26 вересня в Харківській області оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю під Чугуєвом військових льотчиків, - ОДА

У Харківської області субота, 26 вересня, оголошена днем ​​жалоби за загиблим унаслідок падіння літаком АН-26 під Чугуєвом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ХОДА Олексій Кучер.

"Цього дня на всій території області будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах органах держвлади, державних підприємств, установ і організацій. Крім того, керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності у цей день рекомендується скасувати розважальні заходи і спортивні змагання, а теле- і радіокомпаній - внести зміни у програму передач", - сказано в розпорядженні.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

авіакатастрофа (1111) ОДА (1634) жалоба (182) Харківщина (6054)
+21
Что за хамство? Это трагедия всей страны!
Где ПреЗедент? Где Кабмин?
Все так заняты выборами,что оглохли и ослепли???
26.09.2020 00:53 Відповісти
+18
Вообще-то День траура надо объявлять по Украине - почему молчит Кабмин ?
26.09.2020 00:48 Відповісти
+15
Такого ще не було, щоб загально національну трагедію відносили лише до однієї області. Шо вони там нюхають ці наркомани в ОПі, шо такі рішенні приймають?
26.09.2020 00:56 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ПРЕДАТЕЛИ ВЕЗДЕ! ОНИ ТРУБЯТ О МИРЕ, КОГДА ГИБНУТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОЛДАТЫ! И ТЕПЕРЬ ТОЖЕ САМОЕ! ВАГНЕРОВЦЕВ СЛИЛИ, РЕБЯТ УБИЛИ! 73% ЛИКУЮТ! НИКТО НЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА ПУТИ К ИХ РАБСКОМУ МИРУ!!
26.09.2020 00:52 Відповісти
Потому что сделали из Украины - проходной двор
Всякая шваль из стран пост совка может въезжать без визы,
26.09.2020 01:02 Відповісти
От же чмошник, отец нации ***. Комиссию по расследованию и без его ЗЕЛеных соплей создали бы, таковы правила.
Но членограй же не может на горе не не попиариться.
26.09.2020 00:50 Відповісти
Траур только в Харьковской области ?
Гибель 22 военных летчиков всей Украины не касается ?
26.09.2020 01:06 Відповісти
После успешных военных учений ВСУ С НАТО на юге , нисколько не сомневаюсь в кацапском следе в катастрофе . Надо искать тех, кто знал о полёте .
Вообще пора вспомнить о конспирации - в стране Всё-таки идёт война
26.09.2020 00:59 Відповісти
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен полностью !!!
26.09.2020 01:04 Відповісти
Заслуга Украины в том,
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает
26.09.2020 01:07 Відповісти
Чому тільки в Харківській області? Так були люди з усієї України. Невже, щоб применшите глибину цієї трагедії? Це якесь нелюдське блюзнірство. Співчуваю всім українцям і особливо сім'ям загиблих.
26.09.2020 01:44 Відповісти
Тільки в області?
"Слуги", ви в адекваті?
26.09.2020 03:46 Відповісти
"********* sind die Gesichter"

Поищи на ютубе. Мне понравилось.
26.09.2020 20:58 Відповісти
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ НАШИМ ХЛОПЦАМ! 100 ПРОЦЕНТОВ ПЛАНОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ НАШИХ СПЕЦОВ-ЛЕТЧИКОВ!И ТРАУР НАДО ОБЬЯВИТЬ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ! ИНТЕРЕСНО! РАССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ТАКИМ КАК С ВАГНЕРОВЦАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26.09.2020 07:48 Відповісти
Ну, не позорник ли Зеленский? Он обязан объявить траур по все й Украине! Мне тошнит от клоуна и его гниющей зелени, для которых нет ничего святого, кроме аплодисментов в в их зашморганном цирке!
26.09.2020 09:08 Відповісти
Однозначно траур нужно было объявлять по всей стране.. Но у нас все теперь ориентированно на меняющуюся под рейтинги зонность ( по примеру карантина). Так что вот так...
26.09.2020 09:25 Відповісти
Це трагедія для всієї України.Загинули молоді хлопці,синочки безцінні,діти...Дізналася про катастрофу вранці,з того часу просто ридаю в голос...
Траур повинен бути по всій країні.Україна втратила своїх дітей...
26.09.2020 10:03 Відповісти
мда. що і як там трапилось, я про причини авіатрощі, ща разбиратимуться. але те, що зелена відрижка знову обісралася: ЦЕ ФАКТ. Телевізор включив - по всіх каналах суцільний юмор та розважальне лайно. Начібто і не трапилася трагедія
26.09.2020 10:58 Відповісти
 
 