Голова європейської дипломатії Боррель висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою під Чугуєвом

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель співчуває у зв'язку з катастрофою військового літака в Україні, в якій загинуло понад 20 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Твіттері.

"Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака сьогодні ввечері в Чугуєві, Україна. Мої думки з сім'ями і друзями тих, хто загинув. Мої співчуття від імені ЄС президентові Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі, міністру оборони Андрію Тарану", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

