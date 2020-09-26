УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
Голова європейської дипломатії Боррель висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою під Чугуєвом

Голова європейської дипломатії Боррель висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою під Чугуєвом

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель співчуває у зв'язку з катастрофою військового літака в Україні, в якій загинуло понад 20 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Твіттері.

"Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака сьогодні ввечері в Чугуєві, Україна. Мої думки з сім'ями і друзями тих, хто загинув. Мої співчуття від імені ЄС президентові Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі, міністру оборони Андрію Тарану", - написав він.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Читайте також: Внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом загинуло 25 осіб, розпочато кримінальне провадження, - Офіс ГПУ

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) Боррель Жозеп (1075)
Украіна сумує 😪😪😪
26.09.2020 01:47 Відповісти
а г+г розважається
Глава европейской дипломатии Боррель выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Чугуевом - Цензор.НЕТ 9138
26.09.2020 03:08 Відповісти
Дякуємо, сеньоре Боррель.
26.09.2020 03:42 Відповісти
Сенйор Небанкомат .
26.09.2020 06:47 Відповісти
Общий бардак в стране не мог не сказаться и на состоянии ВВС Украины. А еще есть АЭС и каскад днепровских ГЭС в аварийном состоянии. Просто пока петух не клюнет в зад...
26.09.2020 05:46 Відповісти
А кредитний статус Європи для України, не змінив?..
26.09.2020 05:47 Відповісти
борель - небанкомат , як навальний - небутерброд .
