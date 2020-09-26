Голова європейської дипломатії Боррель висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою під Чугуєвом
Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель співчуває у зв'язку з катастрофою військового літака в Україні, в якій загинуло понад 20 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Твіттері.
"Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака сьогодні ввечері в Чугуєві, Україна. Мої думки з сім'ями і друзями тих, хто загинув. Мої співчуття від імені ЄС президентові Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі, міністру оборони Андрію Тарану", - написав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль