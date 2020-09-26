УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
6 889 66

ДБР звернулося до свідків авіакатастрофи під Чугуєвом по допомогу в зборі інформації

Державне бюро розслідувань звернулося до громадян, які стали свідками авіакатастрофи під Чугуєвом, по допомогу в зборі інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі відомства.

"Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ і номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227. Слідчі ДБР зв'яжуться з Вами для отримання даних матеріалів і залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України", - сказано у зверненні, розміщеному на сайті Бюро в ніч на суботу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) ДБР (3705)
Топ коментарі
+13
RIP
полетіли до неба хлопці. дай їм, бог крила янголів.Вони мріяли літати...
показати весь коментар
26.09.2020 02:39 Відповісти
+9
Вдруг, массовое,агрессивное нашествие ботов, которые ,оказалось среди ночи не спят, коственно подтверждает причастность к авиапроисшествию вероятного военного противника, это версию надо расматривать и расследовать первой, чтоб там не было
показати весь коментар
26.09.2020 02:54 Відповісти
+9
Если весь летный парк не обновляется (а он 40 летней и более давности) то такое будет продолжаться по нарастающей.У ответственнях рыл прерогатива сегодня одна-набить карман и свалить в страны с теплым климатом,а потом хоть потоп
показати весь коментар
26.09.2020 03:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё уже сказано и показано.Что ёщё?Перемывать пустое в порожнее?Ждать инфу на вопрос почему.Трагедия семьям .Царство небесное парням.
показати весь коментар
26.09.2020 02:48 Відповісти
Вдруг, массовое,агрессивное нашествие ботов, которые ,оказалось среди ночи не спят, коственно подтверждает причастность к авиапроисшествию вероятного военного противника, это версию надо расматривать и расследовать первой, чтоб там не было
показати весь коментар
26.09.2020 02:54 Відповісти
Многим ботам от рашенфюрера незачем спать. Уже достаточно давно разработаны автоматические чат-боты способные вести диалог с ничего не подозревающим человеком. На Хабрахабре как-то довольно подробно писали о таких спецпрограммах спецслужб ФСБ. (читал там о разработках еще до войны и сожалению не запомнил названий). Пользователь являющийся занятым человеком, может найти время на один-три поста в день, а автоматическим ботам на основе искусственного "интеллекта" не нужно работать, ходить в магазин, ухаживать за детьми или спать. Таких ботов можно запрограммировать на одну-единственную задачу: постить как можно больше, не попадаясь и меняя ники. Это делает чат-боты мощным инструментов для тех, кто желает формировать общественное мнение, управляя диалогом.
показати весь коментар
26.09.2020 07:50 Відповісти
https://m.glavnoe.ua/news/n357039659-aviakatastrofa-pod-harkovom-samoletu-bylo-43-goda-no-v-2020-m-on-byl-napravlen-na-remont Авиакатастрофа под Харьковом: самолету было 43 года, но в 2020-м он был направлен на ремонт

В этом году он ремонтировался. А помните смоленскую катастрофу с Президентом Польши. Там самолет тоже ремонтировался и там ему поставили бомбу во время ремонта. Ни на что не намекаю, но у самолета под Чугуевом перед посадкой отказал левый двигатель. Хотя вообще- то намекаю на тщательную проверку.
показати весь коментар
26.09.2020 08:04 Відповісти
Польский ремонтировали в РФ. Этот тоже ?
показати весь коментар
26.09.2020 08:26 Відповісти
Наверно нет.
показати весь коментар
26.09.2020 08:50 Відповісти
RIP
полетіли до неба хлопці. дай їм, бог крила янголів.Вони мріяли літати...
показати весь коментар
26.09.2020 02:39 Відповісти
Самолёт лежит в 10 метрах от трассы.Предворительно сообщили об отказе двигателя.Внештатная но и не сложная ситуация для пилота учитывая уже заход на посадку.По ходу перепутал трассу с взлёткой.
показати весь коментар
26.09.2020 02:43 Відповісти
Ага, трасса , которая впоперек ВПП и глиссады, трасса всегда служила ориентиром при заходе не посадку.
показати весь коментар
26.09.2020 02:58 Відповісти
Сейчас только гадать.Он врубился в деревья.Может перепутал ,может недотянул,пацаны прыгали значит что то там произошло.Ждём оф версий.
показати весь коментар
26.09.2020 03:09 Відповісти
Пилот сообщил о проблемах с левым двигателем, а как раз с левой стороны глиссады глухие места и здоровенный не очень старый лес- очень удобное место для атаки.
показати весь коментар
26.09.2020 03:16 Відповісти
Это то что больше всего удобно и просто для всех.Но врятли.
показати весь коментар
26.09.2020 04:03 Відповісти
Пилоты такие вещи не путают.
показати весь коментар
26.09.2020 09:24 Відповісти
RIP
полетіли до неба хлопці. дай їм, бог крила янголів.Вони мріяли літати...
показати весь коментар
26.09.2020 02:46 Відповісти
Если весь летный парк не обновляется (а он 40 летней и более давности) то такое будет продолжаться по нарастающей.У ответственнях рыл прерогатива сегодня одна-набить карман и свалить в страны с теплым климатом,а потом хоть потоп
показати весь коментар
26.09.2020 03:10 Відповісти
!!!
показати весь коментар
26.09.2020 05:57 Відповісти
Был ремонт этого самолета в этом году. Он только-только с ремонта.
показати весь коментар
26.09.2020 08:06 Відповісти
тоже так думаю. История о деньгах и старых агрегатах...
показати весь коментар
26.09.2020 03:18 Відповісти
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации - Цензор.НЕТ 7849.....
показати весь коментар
26.09.2020 07:08 Відповісти
Перша причина котострофи, яку слід розглядати поки йде війна це - диверсія москалів.
показати весь коментар
26.09.2020 07:15 Відповісти
так зеленая плесень мир объявила
показати весь коментар
26.09.2020 07:22 Відповісти
Особенно после их конфуза, когда один российский самолет сбил другой российский самолет. Чтобы сбить волну публикаций сми.
показати весь коментар
26.09.2020 08:09 Відповісти
100% диверсия с ПЗРК, заходил на посадку поврежден двигатель , как правило ПЗРК попадает в двигатель
показати весь коментар
26.09.2020 07:21 Відповісти
если бы просто отказал двигатель,самолет сел бы на одном двигателе , а тут взрыв двигателя и поврежденное крыло , точно ПЗРК
показати весь коментар
26.09.2020 07:27 Відповісти
https://m.glavnoe.ua/news/n357039659-aviakatastrofa-pod-harkovom-samoletu-bylo-43-goda-no-v-2020-m-on-byl-napravlen-na-remont Авиакатастрофа под Харьковом: самолету было 43 года, но в 2020-м он был направлен на ремонт Повторюсь: возможно во время ремонта была поставлена бомба, как в самолет с Президентом Польши во время Смоленской катастрофы. А потом активировали. Значит возможно на заводе диверсанты или предатели.
показати весь коментар
26.09.2020 08:18 Відповісти
На польской тушке системы безопасности орали "pull ap, pull ap", что подтверждено расшифровкой самописцев, но пилоты продолжали снижаться. Никакой бомбы там не было.
показати весь коментар
26.09.2020 11:08 Відповісти
Гбр при чем?
показати весь коментар
26.09.2020 07:29 Відповісти
диверсию расследовать
показати весь коментар
26.09.2020 07:35 Відповісти
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации - Цензор.НЕТ 8926

.

.
показати весь коментар
26.09.2020 07:39 Відповісти
Росіяни мабуть підстроїли цю катастрофу. Їм це найбільш вигідно
показати весь коментар
26.09.2020 07:42 Відповісти
Мабуть за паребріком аж виплигують з штанів від радості.
показати весь коментар
26.09.2020 08:03 Відповісти
Самолету 43 года, это о многом говорит.
показати весь коментар
26.09.2020 07:43 Відповісти
тут явно диверсия , но зеленная плесень скроет этот факт
показати весь коментар
26.09.2020 07:50 Відповісти
Американским атомним бомбардувальникам Boeing B-52 що стоять на озброєнні американських повітряних сил вже 64 роки а літають і лякють кацапів до цього часу.
Справа більш не в віці літака а в своєчасному і якісному догляді за ним і досвіді екіпажу.
показати весь коментар
26.09.2020 08:49 Відповісти
B-52 64 роки в польоті
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации - Цензор.НЕТ 9673
показати весь коментар
26.09.2020 08:57 Відповісти
Техническое сост
показати весь коментар
26.09.2020 09:27 Відповісти
Своей бабушке это скажи. ТС при безденежьи, без специалистов, при таком бардаке, не смеши.Все комплектующие давно на металлоломе.
показати весь коментар
26.09.2020 11:16 Відповісти
Заслуженный пилот: АН-26 можно посадить на одном двигателе ,были примеры
показати весь коментар
26.09.2020 07:48 Відповісти
Самолет Ан-26 авиакомпании "Якутия" совершил аварийную посадку на одном двигателе.
показати весь коментар
26.09.2020 07:56 Відповісти
А если и второй вывели из строя? Что там с черным ящиком?
показати весь коментар
26.09.2020 08:10 Відповісти
Швидше за все російська диверсія.
показати весь коментар
26.09.2020 07:54 Відповісти
все говорит об этом
показати весь коментар
26.09.2020 07:57 Відповісти
Та ось рослідування ригівського ДБР, навряд чи знайде цей слід, навіть уткнувшись в нього носом. Швидше зачистить докази.
показати весь коментар
26.09.2020 09:32 Відповісти
Я так понял,это было упражнение курсантов.Пилот за свою карьеру скорее всего погибнет курсантом.Такова статистика в авиации.Жалко хлопцев,вечного поета.
показати весь коментар
26.09.2020 08:04 Відповісти
«По той информации, что я получил, было уведомление от пилота, что отказал левый мотор. Я знаю точно, что отключают один из моторов, для опытного летчика - это не критическая ситуация. Что произошло - будет устанавливать следствие», - сказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер.
показати весь коментар
26.09.2020 08:08 Відповісти
Як би це була ракета, то пілот сказав би про це.
показати весь коментар
26.09.2020 08:15 Відповісти
ага, увидел ее в зеркала заднего вида
показати весь коментар
26.09.2020 08:23 Відповісти
Не бачити вибуху він не міг і сказав би про це.
показати весь коментар
26.09.2020 09:01 Відповісти
он сказал что поврежден левый двигатель ,а это было ПЗРК
показати весь коментар
26.09.2020 08:24 Відповісти
Так і сказав?
показати весь коментар
26.09.2020 09:02 Відповісти
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации - Цензор.НЕТ 3782
показати весь коментар
26.09.2020 08:09 Відповісти
R.I.P.

Давайте еще шире откроем граници с фашистской россией.
Ну и что, что война, анижелюди!!!

Откроем обьятия и пачками, еще раз, раздадим биометрику для кримнаших.
Откроем все КПП с даунбацем - тамженашилюди.

Закривайте граници с рашкой и оккупированними территориями, придурки конченние.

У власти что били идиоти, что новие идиоти пришли, только еще еще хуже.
показати весь коментар
26.09.2020 08:14 Відповісти
спи спокойно дорогой товарищ
показати весь коментар
26.09.2020 08:21 Відповісти
ты имеешь ввиду русиш швайн
показати весь коментар
26.09.2020 08:22 Відповісти
Хорошо бы было если бы всё упавшее с неба да на твою голову,да на твоих близких.И при этом чтоб они погибли,а ты выжил...вот и поел бы жареное на своих поминках.
показати весь коментар
26.09.2020 08:25 Відповісти
А как можно поднимать самолет с курсантами возле границы во время учений оккупантов с боевыми стрельбами Кавказ 2020 и когда не почищен ватный простор в Украине
показати весь коментар
26.09.2020 08:27 Відповісти
По всем признакам Диверсия
показати весь коментар
26.09.2020 08:29 Відповісти
О важности харьковского направления для РФ в 2014 году. И важности выборов в Харькове для РФ. :
https://www.dialog.ua/ukraine/215813_1600955308 В 2014 году Кернес и Добкин получили от Кремля $500 млн за "сдачу" Харьковской области России - Соловей
показати весь коментар
26.09.2020 08:55 Відповісти
Еще и на самолете, у которого ремонт официально заканчивается только 1 октября .
И еще выборы в Харькове через месяц.
показати весь коментар
26.09.2020 08:32 Відповісти
Ты прямо знаешь все детали ,когда ремонт самолёта заканчивается, .когда... ты прямо находка для служб дознания.
показати весь коментар
26.09.2020 08:42 Відповісти
Ссылка с Харьковского сайта выше. Почитай . И вообще посмотри харьковские сайты - там больше информации.
показати весь коментар
26.09.2020 08:48 Відповісти
Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадийhttp://ria.ru/person_Gennadijj_Zibrov/ Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой АН-26 под Харьковом.
показати весь коментар
26.09.2020 08:38 Відповісти
 
 