ДБР звернулося до свідків авіакатастрофи під Чугуєвом по допомогу в зборі інформації

Державне бюро розслідувань звернулося до громадян, які стали свідками авіакатастрофи під Чугуєвом, по допомогу в зборі інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі відомства.

"Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ і номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227. Слідчі ДБР зв'яжуться з Вами для отримання даних матеріалів і залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України", - сказано у зверненні, розміщеному на сайті Бюро в ніч на суботу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

