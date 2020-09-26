ДБР звернулося до свідків авіакатастрофи під Чугуєвом по допомогу в зборі інформації
Державне бюро розслідувань звернулося до громадян, які стали свідками авіакатастрофи під Чугуєвом, по допомогу в зборі інформації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі відомства.
"Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ і номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227. Слідчі ДБР зв'яжуться з Вами для отримання даних матеріалів і залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України", - сказано у зверненні, розміщеному на сайті Бюро в ніч на суботу.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
