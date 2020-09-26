За минулу добу найманці РФ двічі обстріляли позиції ВСУ біля Авдіївки, втрат немає, - прес-центр ОС
За минулу добу, 25 вересня, зафіксованj 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Біля Авдіївки противник двічі впродовж доби відкривав вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
Бойових втрат і поранень в результаті провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.
Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, пострілів з боку супротивника не зафіксовано.
Дуже шкода та прикро.
Деморализация ЗСУ в результате этого "пиар-перемирия" Зеленского, с использованием загранотрядов и премий (преступный приказ МинОбороны № 330) за отказ защищать себя и свою землю, приведет к полному и всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины.
Мы отступаем и сдаем свою землю врагу,-врагу, людоедский характер которого, не осознает нынешние стратеги-самоучки и которые что-то увидели глазах Путина, кроме желания уничтожить свободную Украину.
Так или иначе Путин добьется своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского. Украину уничтожат из вне (донбасские орки) и изнутри коалиция "Слуг" и За ЖОПу (ОПЗЖ).