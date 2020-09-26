УКР
За минулу добу найманці РФ двічі обстріляли позиції ВСУ біля Авдіївки, втрат немає, - прес-центр ОС

За минулу добу, 25 вересня, зафіксованj 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ

Біля Авдіївки противник двічі впродовж доби відкривав вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень в результаті провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, пострілів з боку супротивника не зафіксовано.

обстріл (30490) Донбас (22364) перемир’я (1004) операція Об’єднаних сил (6725)
+11
Зелена сопля війну закінчила.
26.09.2020 08:18 Відповісти
+3
Але не при теперішній владі
За прошедшие сутки наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 127
26.09.2020 08:28 Відповісти
+2
А в Чугуеве что не считать
26.09.2020 08:21 Відповісти
26.09.2020 08:18 Відповісти
26.09.2020 08:21 Відповісти
Чугуєв - це страшніше за двадцять обстрілів. Там були майже готові військові пілоти. Курсанти 4-го курсу. І це великий удар по нашій авіації. Відомо, як важко і дорого підготувати військового пілота. Тому я не можу вірити, що ця катастрофа - випадковість.
26.09.2020 08:40 Відповісти
26.09.2020 08:28 Відповісти
Архиепископ УПЦ МП награжден государственной наградой за содействие «расширению структуры епархии и укреплению кадрового потенциала».
Награждение состоялось 25 сентября, в Ужгороде, в ходе рабочей поездки на Закарпатье президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба главы государства.
«Владимир Зеленский побывал в Свято-Николаевской церкви в Ужгороде, где вручил орден «За заслуги» II степени митрополиту Мукачевскому и Ужгородскому Украинской православной церкви Феодору, присвоенный указом Президента от 21 августа 2020 года», - говорится в сообщении.
В Офисе президента отметили, что «митрополит Феодор способствовал расширению структуры епархии и укреплению кадрового потенциала».
26.09.2020 09:35 Відповісти
Воно оточило себе кацапами і підкацапниками, які мріють "об'єднати" церкви, щоб отримати Томос, автоматично. Десь так, як вони отримали православ'я. Брехнею "об'єднавши" митрополії. Серед можновладців зеленського немає прихожан ПЦУ, що дуже показово. Всі з мацковского, гундяєвського патріархата загарбників. Тож, нічого дивного.
26.09.2020 10:19 Відповісти
вчора був убитий снайпером мій дроєрідний брат, а у янелоха "потер нет"
26.09.2020 10:45 Відповісти
Прийміть щирі співчуття.
Дуже шкода та прикро.
26.09.2020 10:59 Відповісти
.
26.09.2020 14:16 Відповісти
Пиримирии сахраняица. Та сторона подтвердит.
26.09.2020 14:46 Відповісти
Вопрос что пообещал Зеленский Путину за это пиар-перемирие?
Деморализация ЗСУ в результате этого "пиар-перемирия" Зеленского, с использованием загранотрядов и премий (преступный приказ МинОбороны № 330) за отказ защищать себя и свою землю, приведет к полному и всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины.
Мы отступаем и сдаем свою землю врагу,-врагу, людоедский характер которого, не осознает нынешние стратеги-самоучки и которые что-то увидели глазах Путина, кроме желания уничтожить свободную Украину.
Так или иначе Путин добьется своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского. Украину уничтожат из вне (донбасские орки) и изнутри коалиция "Слуг" и За ЖОПу (ОПЗЖ).
26.09.2020 17:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
26.09.2020 17:35 Відповісти
 
 