За минулу добу найманці РФ двічі обстріляли позиції ВСУ біля Авдіївки, втрат немає, - прес-центр ОС

За минулу добу, 25 вересня, зафіксованj 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Авдіївки противник двічі впродовж доби відкривав вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень в результаті провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, пострілів з боку супротивника не зафіксовано.