Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Авіакатастрофа під Чугуєвом забрала життя 25 осіб - курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені І. Кожедуба та членів екіпажу. Двох поранених у важкому стані доставлено в медустанови. На місці катастрофи тривають пошуки чорної скриньки літака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За наявною інформацією, навчальні польоти літака Ан-26 почалися о 18.50 і мали тривати до 22.50. Навчальним планом була передбачена підготовка курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.

За попередньою інформацією, безпосередньо керування літаком курсанти не здійснювали - всі польоти виконував командир. Після виконання частини маршруту о 20.38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 - запитав про захід на посадку, о 20.43 - пройшов дальній привід, о 20.45 - сталася авіакатастрофа", - сказано в повідомленні.

Загалом на борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені І. Кожедуба та 7 членів екіпажу.

"Прилад об'єктивного контролю літака ("чорну скриньку") не знайдено. Для його пошуку вжито заходів з обгородження та охорони місця падіння літака", - зазначили в СБУ.

На місці події працюють офіцери Служби безпеки України, прокурори військової прокуратури і слідчі Державного бюро розслідувань. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.