Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ
Авіакатастрофа під Чугуєвом забрала життя 25 осіб - курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені І. Кожедуба та членів екіпажу. Двох поранених у важкому стані доставлено в медустанови. На місці катастрофи тривають пошуки чорної скриньки літака.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"За наявною інформацією, навчальні польоти літака Ан-26 почалися о 18.50 і мали тривати до 22.50. Навчальним планом була передбачена підготовка курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.
За попередньою інформацією, безпосередньо керування літаком курсанти не здійснювали - всі польоти виконував командир. Після виконання частини маршруту о 20.38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 - запитав про захід на посадку, о 20.43 - пройшов дальній привід, о 20.45 - сталася авіакатастрофа", - сказано в повідомленні.
Загалом на борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені І. Кожедуба та 7 членів екіпажу.
"Прилад об'єктивного контролю літака ("чорну скриньку") не знайдено. Для його пошуку вжито заходів з обгородження та охорони місця падіння літака", - зазначили в СБУ.
На місці події працюють офіцери Служби безпеки України, прокурори військової прокуратури і слідчі Державного бюро розслідувань. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.
судячи з видалення моїх коментарів
Ці ніколи його не звинуватять, навіть якщо будуть стовідсоткові докази.
Район очеплено, на місці створено оперативний штаб. Організовано місце для розміщення родичів, надається медична та психологічна допомога.
Знайдено бортові самописці, вони вціліли, але їх іще не вилучено із літака.
Тривають пошуки іще трьох чоловік, військовослужбовці прочісують місцевість довкола місця катастрофи.
При зеленьскому ідіотами можуть прикидуватися чиновники будь яких рівней. Паясом це сприймається нормально. Але чи довго так протримається держава?
вот нашел в твитере..
если правда, то 2-ной перегруз..
Экипаж: 6 человек.
Пассажировместимость: до 38 человек личного состава, или 30 десантников, или 24 раненых на носилках.
перегруз не потянул..