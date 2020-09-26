УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
3 332 39

Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Авіакатастрофа під Чугуєвом забрала життя 25 осіб - курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені І. Кожедуба та членів екіпажу. Двох поранених у важкому стані доставлено в медустанови. На місці катастрофи тривають пошуки чорної скриньки літака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За наявною інформацією, навчальні польоти літака Ан-26 почалися о 18.50 і мали тривати до 22.50. Навчальним планом була передбачена підготовка курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.

За попередньою інформацією, безпосередньо керування літаком курсанти не здійснювали - всі польоти виконував командир. Після виконання частини маршруту о 20.38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 - запитав про захід на посадку, о 20.43 - пройшов дальній привід, о 20.45 - сталася авіакатастрофа", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Літак Ан-26, який розбився в Харківській області, виконував навчально-тренувальний політ, - РНБО

Загалом на борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені І. Кожедуба та 7 членів екіпажу.

"Прилад об'єктивного контролю літака ("чорну скриньку") не знайдено. Для його пошуку вжито заходів з обгородження та охорони місця падіння літака", - зазначили в СБУ.

На місці події працюють офіцери Служби безпеки України, прокурори військової прокуратури і слідчі Державного бюро розслідувань. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

авіакатастрофа (1111) СБУ (13281) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+18
Непонятно как можно не найти за столько времени учитывая что весь самолет в одном месте а не раскидан на большой площади.
26.09.2020 09:26 Відповісти
+13
Влада шото мутить.
26.09.2020 09:28 Відповісти
+10
Якщо і знайдуть, то невідомо, чи правду нам скажуть ці брехуни.
26.09.2020 09:23 Відповісти
Може його там і не було. Бардак.
26.09.2020 09:17 Відповісти
а який сенс його шукати. тут все ясно - рука Мацкви... саботаж та зрада
26.09.2020 09:18 Відповісти
ПРОШЕЛ ДАЛЬНИЙ МАРКЕР МАЯКА который устанавливается как правило в 4000 метрах от торца (начала полосы посадочной (ВВП) скорость для АН с учетом нагрузки запаса топлива должна быть не меньше 230-280 км час снижение шло по глиссаде плавно хотя с учетом отказа двигателя командир мог (но вряд ли была опасность сброса машины в штопор и крен) тому допускаем что самолет шел по заранее согласованной и составленной глиссаде..4000 метров или 4 км. много или мало возьмем худший вариант 180 км в час с учетом остановленного двигателя встречный ветер думаю был не более 5 балов если больше то гаплык.. посадка всегда с противоположной ветру стороны навстречу ветру а иначе при посадке самолет рисковал поймать козление.. и встать на нос и перевернуться.. 180 км час.. в минуту самолет прошел по М скорость расстояние 180 в час или 3600 секунд в минуте 60 секунд он по идее должен был преодолеть расстояние за 20 минут.. 60 секунд минута умножаем на 60 минут равно 3600 секунд и делим на 180 скорость и имеем 20 минут подлетного времени много.. но должен был..пролететь даже с двумя остановившимся двигателями крыло АН высокого посаженное создается хороший эффект планирования... высота была минимум 1200 метров дальний маяк самолет обязан увидеть и пройти с одновременным созерцанием освещенной ВВП на высоте 2600 футов не меньше...это почти 800 метров самолет мог иметь запас не более 50% от минимальной итак 1200 метров-1000 т.е. высоты хватало для маневра планирования... хотя может врал высотометр и линия горизонта горинозометр как знать если бы были иные приборы пилот бы уведомил.. а так сообщил только об остановке левого стартового кстати в АН движка первым запускается в АН этой серии левый движок... на военных самолетах стоит своя система ВУС..система запуска почему пилот не попытался запустить двигатель и в чем причина остановки также не сообщается может нам не сообщается попадание птицы маловероятно да могло быть то в турбовинтовых птица не беда оена просто попадает под лопасти.. это в турбореактивных идет засос птицы и проблемы.. упало давление масла и что 20 минут хватает остатков масла чтобы шестерни работали до посадки ну да остановился при посадке был бы большим пробег по полосе и максимально стерлись бы тормозные колодки в шасси и посадка шла бы боком в сторону неработающего двигателя и да прошел дальний маяк а через 2 минуты грохнулся как по мне имело место быстрое падение самолета от внешнего фактора... тот же выстрел стрелкового оружия по самолету может вторая пуля попала в топливные танкеры в крыле остатка топлива было довольно прилично.... тем более что двигатель встал перекачать топливо не успели и слить аварийно также...
26.09.2020 10:11 Відповісти
Ещё странность: самолет шел на посадку. Но из него начали выпригивать курсанты без парашютов. Значит они думали, что самолет не приземлится. Или была дана команда выпрыгивать. Без парашютов? Что-то не вяжется.
26.09.2020 10:50 Відповісти
выпрыгивать могли только через задний грузовой отсек и отсек десантирования.. или РАМПА а ее можно запустить только время время там полное открытие 45 секунд или даже чуточку больше... тем более что на малой высоте такое возможно для десантирования грузовых контейнеров боеприпасов.. также на сверхмалой высоте десантируется в воду морской спецназ ныряя сразу в воду.. даже если были бы и парашюты то отработка сверхнизких высот для прыжков это надо хотя бы 40-50 прыжков обычных иметь и интуицию такие прыжки с малых высот используются в ВДВ и специальных подразделений (операции) спецназ, морские котики, Дельта.. и так далее....
26.09.2020 11:09 Відповісти
таке враження що я розкрив якусь військову таємницю
судячи з видалення моїх коментарів
26.09.2020 11:14 Відповісти
ЗЕ візьме під особистий контроль і знайдуть.
26.09.2020 09:21 Відповісти
Якщо і знайдуть, то невідомо, чи правду нам скажуть ці брехуни.
26.09.2020 09:23 Відповісти
Особливо, якщо причина катастрофи буде пов'язана з тим, в кого в усіх отворах мир.
Ці ніколи його не звинуватять, навіть якщо будуть стовідсоткові докази.
26.09.2020 09:34 Відповісти
Пишут, что кроме черного ящика до сих пор не могут найти одного человека из тех, кто занимался предполетной подготовкой самолета.
26.09.2020 09:46 Відповісти
Нічого дивного - 1/3 населення зрадники, 1/3 злодії й алкоголіки і 1/3 гарно співають. Ну і більше половини української мови не знають.
26.09.2020 11:09 Відповісти
Якщо теракт росіян- то ;не знайдуть;. Шкода, але факт.
26.09.2020 11:15 Відповісти
Це кацапи зробили такий подарунок Пороху на День народження. Вони ж і досі його бояться. А знаючи їхню пристрасть до подлянок, які вони ******* приурочити до якихось знакових подій, то я взагалі вже не сумніваюсь, що це їхня робота.
26.09.2020 11:34 Відповісти
Непонятно как можно не найти за столько времени учитывая что весь самолет в одном месте а не раскидан на большой площади.
26.09.2020 09:26 Відповісти
Влада шото мутить.
26.09.2020 09:28 Відповісти
На місці катастрофи тривають пошукові роботи, ведуться слідчі дії, працює спеціальна комісія військових інженерів, яка встановлюватиме причини катастрофи.

Район очеплено, на місці створено оперативний штаб. Організовано місце для розміщення родичів, надається медична та психологічна допомога.

Знайдено бортові самописці, вони вціліли, але їх іще не вилучено із літака.

Тривають пошуки іще трьох чоловік, військовослужбовці прочісують місцевість довкола місця катастрофи.
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2883548988589829
26.09.2020 09:58 Відповісти
ПН)( кацапа
26.09.2020 09:36 Відповісти
Кавказ 2020,не забиваеш ты забивают тебе,
26.09.2020 09:30 Відповісти
Вже не "знайдуть", якщо "не" знайшли до цього часу.
При зеленьскому ідіотами можуть прикидуватися чиновники будь яких рівней. Паясом це сприймається нормально. Але чи довго так протримається держава?
26.09.2020 09:34 Відповісти
на борту было 27 человек..
вот нашел в твитере..
если правда, то 2-ной перегруз..

Черный ящик разбившегося под Чугуевом самолета пока не найден, - СБУ - Цензор.НЕТ 8284
26.09.2020 09:44 Відповісти
Небыло там перегруза. Max загрузка 5500кг . На короткие расстояния 6300кг. Один пассажир 80 кг.
26.09.2020 09:56 Відповісти
23800-15020=8780 кг - примерно 100 чел, если больше ничего не грузить
26.09.2020 09:57 Відповісти
Характеристики АН-26:
Экипаж: 6 человек.
Пассажировместимость: до 38 человек личного состава, или 30 десантников, или 24 раненых на носилках.
26.09.2020 09:59 Відповісти
Полезная нагрузка - это то, ради чего создавался самолёт. В данном случае в нём не пассажирские сиденья в два ряда, а 10 штурманских учебных мест. Просто два курса взяли, чтоб за один полёт пройти практику и сэкономить топливо...
26.09.2020 10:11 Відповісти
пока работали 2 двигателя самолет справлялся, НО потом отказал один - и все..
перегруз не потянул..
26.09.2020 11:50 Відповісти
Зєлєнскій поручіл создать комісію до чи після катастрофи?
26.09.2020 09:48 Відповісти
Похоже для экономии сразу 2 группы грузили, с двух курсов.
26.09.2020 09:52 Відповісти
А это инструкцией разрешено?
26.09.2020 10:25 Відповісти
Нельзя найти то ,чего там не было .
26.09.2020 09:51 Відповісти
черный ящик, он шо!!! тоже с самолёта выпрыгнул? они издеваются!
26.09.2020 09:51 Відповісти
Чо за бред , он шо тоже выпрыгнул Самолет не развалился , не взорвался , пляти где черный ящик Иранцы нервно курят ., а шо так можно
26.09.2020 11:02 Відповісти
найдут.
26.09.2020 19:17 Відповісти
 
 