УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8099 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
3 773 3

На місці авіакатастрофи знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають, - ДСНС

На місці авіакатастрофи знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають, - ДСНС

На місці падіння літака Ан-26 Повітряних сил ЗС України в Харківській області знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"На місці падіння літака 26 вересня о 09.00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) жертви (1881) ДСНС (5255)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять загиблим,щире співчуття їх рідним та близьким! Ці потвори,Зеленський та його уряд ,досі не оголосили жалобу в країні-ім не до того,у них вибори,цирк,корпоратив! Я оголошую жалобу! За загиблими воїнами! Принаймні я схиляю голову і прапор! Прошу доєднатись не чекаючи -чи роздупляться зелені чмошники!
показати весь коментар
26.09.2020 09:59 Відповісти
На місці авіакатастрофи знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7829
показати весь коментар
26.09.2020 10:05 Відповісти
 
 