На місці авіакатастрофи знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають, - ДСНС
На місці падіння літака Ан-26 Повітряних сил ЗС України в Харківській області знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"На місці падіння літака 26 вересня о 09.00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.
