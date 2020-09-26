УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8099 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
17 795 72

Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран повідомив деякі подробиці авіакатастрофи під Чугуєвом під час короткого брифінгу на місці трагедії.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, вчора екіпаж літака АН-26 ЗСУ виконував штатний політ із навчання курсантів штурманської справи. Командир корабля мав наліт близько 800 годин.

За планом літак мав зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин кожна починаючи з 18.30 і до 23 години відпрацьовуючи стандартну процедуру навчання. Після кожної посадки літак оглядали технічні фахівці і він злітав знову.

Читайте також: 26 вересня в Харківській області оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю під Чугуєвом військових льотчиків, - ОДА

"Близько 20.38 (точний хронометраж буде опубліковано) командир корабля повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном. Однак був загалом спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами.

Видимість була ясною. Вітер мінімальний. Пілот, майор Богдан Кишеня сотні разів робив захід на посадку на рідний для нього аеродром. Через 8-9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки. Через хвилину-дві літак пропав із радарів, упав на землю і зайнявся", - сказав Таран.

На місці трагедії триває розбір конструкцій літака рятувальниками і пошук "чорних скриньок". Міністр оборони підкреслив, що тільки після їх розшифровки можна буде більш точно говорити про те, що сталося з АН-26.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран 01

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) Геращенко Антон (935) Таран Андрій (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Загинули діти... Ні - воїни... Але як же прикро спостерігати черговий хайп. Вже пішли експерти, вкинули прізвища загинувших хлопців, підключилася політика.Прикро, больно, бридко і нестерпно. Льотчики не вмирають - вони не повертаються з польоту… Вічна пам'ять Вам хлопці
показати весь коментар
26.09.2020 10:14 Відповісти
+11
командира учбового судна ніколи би не допустили би до посади інструктора, якщо в нього не було би певної кількості посадок з одним двигуном.
показати весь коментар
26.09.2020 10:12 Відповісти
+11
Пилот был опытный , инструктор, и не раз отрабатывал посадку с одним двигателем, Нужно ждать заключение комиссии.
показати весь коментар
26.09.2020 10:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В позаштаній ситуації може бути все що завгодно, якщо з одним двигуном ніколи не садили літак, то вірогідність помилки екіпажу зростає у рази. Нажаль.
показати весь коментар
26.09.2020 10:08 Відповісти
командира учбового судна ніколи би не допустили би до посади інструктора, якщо в нього не було би певної кількості посадок з одним двигуном.
показати весь коментар
26.09.2020 10:12 Відповісти
Курсанти стрибали з літака бо це дозволив або прямо наказав командир літака отже командир літака знав що шансів на успішну посадку перегруженого літака- немає і хотів зменшити вагу літака.
показати весь коментар
26.09.2020 10:39 Відповісти
Скорше за все проблема в низькій якості авіаційного палива яке Коломойський постачає в ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2020 10:41 Відповісти
И курсанты были без парашютов. Это ж надо решиться такой приказ отдать. Значит очень серьёзные причины были.
показати весь коментар
26.09.2020 11:01 Відповісти
Представьте себе, что Вы едете на гоночном автомобиле по трассе. Скорость - больше 200 км/ч. Сможете открыть дверцу? Даже Шварценеггер не сможет. Хорошо, предположим, дверь Вы открыли. Куда прыгать? Во тьму, в ураганный поток? Это верная смерть.
показати весь коментар
26.09.2020 13:15 Відповісти
Пилот был опытный , инструктор, и не раз отрабатывал посадку с одним двигателем, Нужно ждать заключение комиссии.
показати весь коментар
26.09.2020 10:12 Відповісти
в программе Харьковского воздушного вуза гражданского военного посадка с отказанным двигателем входит в программу практических полетов и обучения сначала теория все действия на каждом типе и модели самолета доводят до автоматизма как и отработка отказа топливной системы пожар двигателя разгерметизация салона отказ руля высоты отказ руля поворота отказ гидросистемы выхода шассы всех одного и так далее...а потом отработка на практике сначала с инструктором который показывает остановив двигатель как его запустить в небе если на блорту есть ВУС или как и что делать если нет возможности запускать двигатель при отработке пожара в двигателе от греха подальше летчик вырубает останавливает двигатель потому что лучше лететь на одном без проблем чем угореть от одного...
показати весь коментар
26.09.2020 10:17 Відповісти
если тяги хватает и заход правильный, то можно и вообще с выключенными двигателями садиться - смотри посадку Боинга на воду в Гудзоне...там наверняка что-то еще произошло, причем скорее всего в последний момент, когда времени на решение уже не оставалось...вот этим и плохи старые самолеты - скрытые дефекты, неожиданно вылезающие в последний момент...и нормально выявить их не получится, лучше списать и взять новый...но это если деньги есть...
показати весь коментар
26.09.2020 10:18 Відповісти
а як це - "Харьковского воздушного вуза гражданского военного" ???????????????
показати весь коментар
26.09.2020 10:38 Відповісти
С выключенными двигателями тяги быть не может вообще. В принципе.
показати весь коментар
26.09.2020 13:17 Відповісти
ну это да, я просто имел в виду посадочную скорость...
показати весь коментар
26.09.2020 13:49 Відповісти
Мог отказать и второй. Например если отказ первого был из-за залитого некачественного топлива, то отказ второго был лишь вопросом времени.
показати весь коментар
26.09.2020 11:00 Відповісти
Экипаж
Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран - Цензор.НЕТ 607
показати весь коментар
26.09.2020 10:13 Відповісти
Загинули діти... Ні - воїни... Але як же прикро спостерігати черговий хайп. Вже пішли експерти, вкинули прізвища загинувших хлопців, підключилася політика.Прикро, больно, бридко і нестерпно. Льотчики не вмирають - вони не повертаються з польоту… Вічна пам'ять Вам хлопці
показати весь коментар
26.09.2020 10:14 Відповісти
Самолет должны были отправить на ремонт по продлению срока службы а они его отправили гонять по 10 взлетов и посадок каждые 15 минут.
показати весь коментар
26.09.2020 10:15 Відповісти
все законно...ничего не нарушено.разрешение на эксплуатацию до 1 октября
показати весь коментар
26.09.2020 10:17 Відповісти
Может и законно не не очень умно так гонять старичка, ну что там техники успеют проверить за несколько минут, к чему такая спешка.
показати весь коментар
26.09.2020 10:23 Відповісти
это называется регламент, можете лучше - идите учитесь на авиационного инженера, дослужитесь до больших чинов и рассматривайте тогда изменения в регламенте
показати весь коментар
26.09.2020 11:21 Відповісти
изи отказавшего двигателя могло что то в гидросистеме произойти.маловероятно,что самолет преднамеренно сажали на дорогу,причем в сторону жилых домов чугуева.
показати весь коментар
26.09.2020 10:16 Відповісти
Нет там дубляж гидросистемы по факту его вобще без двигателей посадить можно. Надежный самолет!
показати весь коментар
26.09.2020 10:18 Відповісти
Не пишите глупости, никто не сажал самолет на дорогу. Курсоглиссада посадки на чугуевский аэродром пересекает дорогу под углом около 30 градусов. По фотографиям обломки лежат за пределами дороги, носовой частью в сторону аэродрома. Надо ждать результатов работы комиссии, и помнить, что если экипаж погиб, то комиссия с большой вероятностью будет рассказывать про ошибку пилота.
показати весь коментар
26.09.2020 10:56 Відповісти
я и не пишу глупостей.наоборот,опровергаю.
показати весь коментар
26.09.2020 12:15 Відповісти
Стопудово 2 ПЗРК кацапы выпустили! Смерть рашистам!
показати весь коментар
26.09.2020 10:16 Відповісти
Росіяни влаштували цю трагедію. Вони сама зацікавлена сторона.
показати весь коментар
26.09.2020 10:19 Відповісти
Погибли парни ,будущие летчики!!! Лучшие , здоровые и крепкие!!! Один самолет на всю Украину!!! Пусть бы Медвечук к Путину на Ан этом старом летал!!! Жалко перней- СТЫДНО!!!!
Обидно!!! Так хочется послать вас с вашими выборами и прочей фигней!!!
Скиньтесь и купите самолет новый детям!!! бемоты!!
Соболезнования родителям и близким!!
показати весь коментар
26.09.2020 10:23 Відповісти
Что тут стыдного? Это авиация. Новые самолёты падают точно так же, как и старые, бывает, что даже чаще.
показати весь коментар
26.09.2020 13:24 Відповісти
Самые дорогие ,по затратам на обучение - летчики и из них летчики истребители - в час Х ,основная задача ,не дать вылететь, самолетам противника - самое действенное - уничтожение летного состава ,на земле - возможно и дай бог, шоб я был бы не прав - но одномоментная потеря ,такого количества летчиков ,вызывает вопрос ,как минимум - жаль ребят,очень жаль
показати весь коментар
26.09.2020 10:32 Відповісти
Вчіться в західних українців як гнид (ворогів) виводити, бо поки гнид не виведете, порядку не буде.
показати весь коментар
26.09.2020 11:26 Відповісти
Чому би я навчився у бурштинових браконьєрів?
показати весь коментар
26.09.2020 12:23 Відповісти
Ти може й нічому. Вони до 52-го року з нквд воювали і поляків прогнали з Зах. України.
показати весь коментар
26.09.2020 15:03 Відповісти
Мог не зафлюгироваться винт. при этом возникает авторотация очень большая отрицательная тяга. Принудительно зафлюгировать могли не успеть. При этом самолет с полностью выпущенной механизацией может резко снижаться.Тяги одного двигателя при авторотации другого не хватает. лквый двигатель критический. Третий вспомогательный двигатель(Ру 19а300) запустить бы не успели. Судя по удалению от ВПП высота на глиссаде небольшая. Видя что не дотягивают, могли попытаться сесть на площадку подобранную с воздуха. В данном случае - дорогу. Левый крен с авторотирующим левым винтом очень опасен, особенно в условиях недостаточного обдува рулевых поверхностей при заходе на посадку. Могло быть сваливание из-за потери скорости. Но это домыслы. Расшифровка МСРП покажет. Но кацапская диверсия не исключается... По поводу отказа двигателя. Это достаточно не редкая ситуация. Любая техника отказывает. Пилоты проходят тренировки на тренажерах и как правило подобная нештатная ситуация проблем не вызывает. Недостаток Ан- 26, 24 в отличии от Ан-32 недостаточная тяга двигателей в нештатных ситуациях, особенно при включенной противообледенительной системе. Ан-26 с отказавшим двигателем взлететь не может - как кто то выше писал. Только может уйти на 2 круг. Но при условии зафлюгированного винта отказавшего двигателя.
показати весь коментар
26.09.2020 10:32 Відповісти
з якого б переляку противообліденительна система була включена? Подивись у вікно. ПМУ стовідсоткові
показати весь коментар
26.09.2020 10:44 Відповісти
Я написал про нехватку тяги с вкл. ПОС. Но не касательно этого полета.
показати весь коментар
26.09.2020 10:49 Відповісти
Тяги для горизонтального полёта на малой высоте хватило бы и при включенной ПОС.
показати весь коментар
26.09.2020 13:57 Відповісти
Насколько я помню с одним движком на Ан-26 возможен только полет в ГП или со снижением на 0,5 м/с, а с тухлыми движками только снижение.
показати весь коментар
26.09.2020 10:59 Відповісти
Ан-26 может взлететь и взлетает на одном работающем двигателе
показати весь коментар
26.09.2020 12:00 Відповісти
Простите! Вы летали на данном типе воздушного судна в качестве члена экипажа?
показати весь коментар
26.09.2020 16:49 Відповісти
нет не летал, но верю тем, кто летал "Испытания Ан-26 в условиях жары и высокогорья выполнил экипаж во главе с летчиком-испытателем ОКБ В.А.Залюбовским. Программа проводилась в Армении, в т.ч. на грунтовом аэродроме Ахалкалаки (1600 м над уровнем моря), расположенном рядом с турецкой границей. С этой площадки выполнялся и полет на определение поведения самолета при отказе одного двигателя на взлете, который едва не закончился трагедией После отрыва от полосы стало ясно, что машина набирает скорость медленно, а прямо по курсу возвышались горы. Пришлось запустить второй двигатель. После чего Ан-26 с разворотом ушел от горной преграды буквально над приграничной зоной."
показати весь коментар
26.09.2020 17:22 Відповісти
Ан-24 может выполнять Продолженный взлёт при отказе одного двигателя во время разбега. При отказе двигателя его винт флюгируется автоматически. Без возможности взлёта с одним работающим двигателем этот тип самолёта не прошёл бы Государственные испытания и его не допустили бы к эксплуатации.
показати весь коментар
26.09.2020 13:40 Відповісти
К сожалению флюгируется не всегда. Для этого предусмотрено ручное гидрофлюгирование. В РЛЭ отдельный пункт. Могли не успеть если справа сидел курсант с малым налетом.
показати весь коментар
26.09.2020 16:55 Відповісти
Не путайте взлет с продолженным взлетом. Продолженный взлет - отказ происходит после скорости V1 примерно 180- 205км/ч (скорость принятия решения на взлете). С места Ан 26 на одном двигателе не взлетает.
показати весь коментар
26.09.2020 17:04 Відповісти
Вы в своём уме? Ан-24/26 может взлететь и с отказавшим двигателем, и даже с "голым крылом", но экипаж не станет страгивать самолёт и рулить на старт с таким отказом, и конечно же, прекратит взлёт, если до середины полосы произойдёт отказ двигателя - нахрена лётчикам эти приключения? К чему Вы это пишите? Вы что, симмер?
показати весь коментар
26.09.2020 20:08 Відповісти
Извините за мое невежество в данном вопросе. Я имел неосторожность налетать на данном типе около 3500 часов.10 лет. Так что позвольте мне как то оценивать данную ситуацию. С голым крылом, при трех работающих двигателях вы не взлетите с самой длинной полосы в Украине. Длины не хватит.
показати весь коментар
26.09.2020 22:26 Відповісти
Я написал: "Ан-24 может выполнять Продолженный взлёт при отказе одного двигателя во время разбега. При отказе двигателя его винт флюгируется автоматически. Без возможности взлёта с одним работающим двигателем этот тип самолёта не прошёл бы Государственные испытания и его не допустили бы к эксплуатации". - В чём я был неправ?

А Вы написали, что бывают случаи, когда винт автоматом не флюгируется. Ну да, случаи бывают разные. И что?

А дальше вообще смешно - Вы ни с того ни с сего принялись доказывать мне, что самолёт не взлетит на одном двигателе "с места"! Кто в своём уме станет пытаться взлетать с одним двигателем от исполнительного старта? Вы что, пробовали? И с голым крылом пытались взлететь, чтобы доказать, что этот тип в такой конфигурации не взлетит?

С ума сойти! Мне открылась страшная тайна: у нас есть лётчики-дятлы.
показати весь коментар
27.09.2020 04:30 Відповісти
Спасибо за вашу профессиональную оценку!
показати весь коментар
27.09.2020 13:15 Відповісти
Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран - Цензор.НЕТ 9174 https://censor.net/ru/user/465336
Вы в своём уме? Ан-24/26 может взлететь и с отказавшим двигателем, и даже с "голым крылом",
показати весь коментар
27.09.2020 13:17 Відповісти
Сажал с полными баками? Почему все поле в огне было?
показати весь коментар
26.09.2020 10:38 Відповісти
Поситай що написано про льотне завдання. Щось типу польоти по колам. "зліт-посадка". по 15 хвилин. ти що, вважаєшь що за кожною посадкою його заправляли. Ні. всі посадки були з запасом пального "від максимально допустимого (за максимальною посадковою вагою) до невирабативаемого запасу.
показати весь коментар
26.09.2020 10:42 Відповісти
Тоесть несмотря на то что взлет и посадка считается самым опасным в вождении самолета, руководство решило в етот самолет посадить сразу всех курсантов?
показати весь коментар
26.09.2020 10:52 Відповісти
Это обычная практика обучения штурманов.
показати весь коментар
26.09.2020 10:54 Відповісти
Насколько я помню на Ан-26 нет системы аварийного слива топлива, да и дефицит времени у экипажа на эти манипуляции.
показати весь коментар
26.09.2020 10:53 Відповісти
Там ше невідомо, що відбулося..... Може це якісь заблукалі сєпари з Донбасу чи русскі ІХТАМНЄТИ.... Чомусь ніхто цієї версії не розглядає....
Зеленій владі, міністру оборони з душком Єрмака, НЕ ВІРЮ!!!! ...

Україна йде в НАТО, в ЄС... Росія - ворог, окуповала частину територій, веде збройний конфлікт, неодноразово вже збивала наші літаки, є МН17..... Який ХЄР додумався залишити СТРАТЕГІЧНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ВУЗ, з купою літаків в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії та Донбасу?
Його в перші дні війни потрібно було переносити в якусь ВІННИЦЬКУ чи ХМЕЛЬНИЦЬКУ обл....
показати весь коментар
26.09.2020 10:39 Відповісти
А ось і перші ознаки диверсії
показати весь коментар
26.09.2020 10:39 Відповісти
Тепер знищили і пілотів і авіацію.
показати весь коментар
26.09.2020 10:44 Відповісти
не тепер її знищили, і ні про Порошенко. а ось при тих дидуганах, які зараз сиділи и сидять в ТКГ у Мінську - Кравчук та Кучма. Кучма, вірніше при ньому, більше 200 літаків (переважно МІГ_29 та Су-27) продали.
показати весь коментар
26.09.2020 10:46 Відповісти
Продали и продали. Через пару тройку лет их все равно придется списывать как списали в свое время Миг-25. Все запчасти в России. Смешно покупать запчасти у страны с которой воюем.
показати весь коментар
26.09.2020 11:17 Відповісти
Подтверждаю. Во времена Кучмы лично видел как продавали МиГ-29 в Белоруссию. На Ивано-Франковский аэродром прилетали ИЛ-76 белорусских ВВС, которые загружались проданными истребителями в разобранном виде. Точно не помню, вроде бы два МиГ-29 в один транспортник помещались.
показати весь коментар
26.09.2020 11:51 Відповісти
были бы парашюты спаслись, за 3 минуты одели бы и выпрыгнули. там люк для автомобилей расчитан
показати весь коментар
26.09.2020 10:51 Відповісти
Рампа открывается достаточно долго. Обучение и полеты на подобных воздушных судах выполняются без парашютов.
показати весь коментар
26.09.2020 10:57 Відповісти
на такой высоте ни о каких парашютах речи быть не может
показати весь коментар
26.09.2020 11:52 Відповісти
Вот видео аналогичной катастрофы в России.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=wZHRAtFuCQc&feature=emb_logo
Отказ двигателя и не дотянул до полосы.
показати весь коментар
26.09.2020 11:08 Відповісти
http://spotters.net.ua/video/file/?id=140 Посадка Ан 26 с одним зафлюгированным..
показати весь коментар
26.09.2020 11:09 Відповісти
правящие мрази, стреляйтесь!!
показати весь коментар
26.09.2020 11:18 Відповісти
Який Біль, який Жаль за молодими людьми, елітою авіації....((...
Співчуття Батькам і Рідним.
Але дивне падіння, якщо не ПЗРК, то диверсія техстану літака!
АН -26 дуже надійні, навіть з одним двигуном, але в авіації може бути все.....
показати весь коментар
26.09.2020 11:27 Відповісти
800 часов - это очень малый налет
показати весь коментар
26.09.2020 11:29 Відповісти
Достаточный для уверенного пилотирования. Курсантов выпускают в первый самостоятельный при налете от 16 до 60 часов по кругам и в зоне.
показати весь коментар
26.09.2020 17:08 Відповісти
Похоже, что это тот же борт, что заходил или имитировал посадку каждые ~30 минут у нас под Борисполем. Весной, сидя на даче на карантине, почти каждый вечер его видел по многу раз заходящим на посадку. Так и думалось, что пацанов на нем тренируют.
показати весь коментар
26.09.2020 12:23 Відповісти
Однажды уже так "загадочно" погибал американский пилот на нашем самолете. Украинцы, должны понять, что выборы и избрание клоунов, как и падения самолетов - это звенья одной длинной цепи. В летных училищах, как и ВВС должны работать только патриоты Украины. Проверяйте на детекторах; делайте что угодно, но не допускайте туда россиян, евреев, детей российской агентуры (сексотов) , на пушечный выстрел. Люстрация! Этих, только в торговые вузы, там им всем место.
К сожалению, в армии у нас, кацапская агентура давно уже свила себе сытое гнездо. Видел, знаю не по-наслышке. Как и в парламенте. В правительстве. Да и президент у нас, - это кацапский гандон.
Беда стучит в двери нашей родины.
показати весь коментар
26.09.2020 13:19 Відповісти
А курсанти льотчики вчаться літати на 43-річних, невідремонтованих літаках !!! Це диверсія, гине цвіт нації!!!!!!
показати весь коментар
26.09.2020 13:53 Відповісти
Откуда у вас информация что он не отремонтированный?
показати весь коментар
26.09.2020 17:09 Відповісти
 
 