Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран
Міністр оборони Андрій Таран повідомив деякі подробиці авіакатастрофи під Чугуєвом під час короткого брифінгу на місці трагедії.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, вчора екіпаж літака АН-26 ЗСУ виконував штатний політ із навчання курсантів штурманської справи. Командир корабля мав наліт близько 800 годин.
За планом літак мав зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин кожна починаючи з 18.30 і до 23 години відпрацьовуючи стандартну процедуру навчання. Після кожної посадки літак оглядали технічні фахівці і він злітав знову.
"Близько 20.38 (точний хронометраж буде опубліковано) командир корабля повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном. Однак був загалом спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами.
Видимість була ясною. Вітер мінімальний. Пілот, майор Богдан Кишеня сотні разів робив захід на посадку на рідний для нього аеродром. Через 8-9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки. Через хвилину-дві літак пропав із радарів, упав на землю і зайнявся", - сказав Таран.
На місці трагедії триває розбір конструкцій літака рятувальниками і пошук "чорних скриньок". Міністр оборони підкреслив, що тільки після їх розшифровки можна буде більш точно говорити про те, що сталося з АН-26.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обидно!!! Так хочется послать вас с вашими выборами и прочей фигней!!!
Скиньтесь и купите самолет новый детям!!! бемоты!!
Соболезнования родителям и близким!!
А Вы написали, что бывают случаи, когда винт автоматом не флюгируется. Ну да, случаи бывают разные. И что?
А дальше вообще смешно - Вы ни с того ни с сего принялись доказывать мне, что самолёт не взлетит на одном двигателе "с места"! Кто в своём уме станет пытаться взлетать с одним двигателем от исполнительного старта? Вы что, пробовали? И с голым крылом пытались взлететь, чтобы доказать, что этот тип в такой конфигурации не взлетит?
С ума сойти! Мне открылась страшная тайна: у нас есть лётчики-дятлы.
Вы в своём уме? Ан-24/26 может взлететь и с отказавшим двигателем, и даже с "голым крылом",
Зеленій владі, міністру оборони з душком Єрмака, НЕ ВІРЮ!!!! ...
Україна йде в НАТО, в ЄС... Росія - ворог, окуповала частину територій, веде збройний конфлікт, неодноразово вже збивала наші літаки, є МН17..... Який ХЄР додумався залишити СТРАТЕГІЧНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ВУЗ, з купою літаків в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії та Донбасу?
Його в перші дні війни потрібно було переносити в якусь ВІННИЦЬКУ чи ХМЕЛЬНИЦЬКУ обл....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=wZHRAtFuCQc&feature=emb_logo
Отказ двигателя и не дотянул до полосы.
Співчуття Батькам і Рідним.
Але дивне падіння, якщо не ПЗРК, то диверсія техстану літака!
АН -26 дуже надійні, навіть з одним двигуном, але в авіації може бути все.....
К сожалению, в армии у нас, кацапская агентура давно уже свила себе сытое гнездо. Видел, знаю не по-наслышке. Как и в парламенте. В правительстве. Да и президент у нас, - это кацапский гандон.
Беда стучит в двери нашей родины.