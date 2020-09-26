Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран повідомив деякі подробиці авіакатастрофи під Чугуєвом під час короткого брифінгу на місці трагедії.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, вчора екіпаж літака АН-26 ЗСУ виконував штатний політ із навчання курсантів штурманської справи. Командир корабля мав наліт близько 800 годин.

За планом літак мав зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин кожна починаючи з 18.30 і до 23 години відпрацьовуючи стандартну процедуру навчання. Після кожної посадки літак оглядали технічні фахівці і він злітав знову.

"Близько 20.38 (точний хронометраж буде опубліковано) командир корабля повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном. Однак був загалом спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами.

Видимість була ясною. Вітер мінімальний. Пілот, майор Богдан Кишеня сотні разів робив захід на посадку на рідний для нього аеродром. Через 8-9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки. Через хвилину-дві літак пропав із радарів, упав на землю і зайнявся", - сказав Таран.

На місці трагедії триває розбір конструкцій літака рятувальниками і пошук "чорних скриньок". Міністр оборони підкреслив, що тільки після їх розшифровки можна буде більш точно говорити про те, що сталося з АН-26.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

