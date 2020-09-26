Один із курсантів, що вижив в авіакатастрофі, перебуває в критичному стані, - голова Харківської ОДА Кучер
Один із курсантів Харківського Національного університету повітряних сил, який вижив в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом, перебуває в украй важкому стані.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В украй важкому стані, я б сказав у критичному, перебуває", - сказав Кучер журналістам у суботу вранці. Чиновник уточнив, що цей курсант - з Львівської області. Інший, що вижив, з Харківської області, не в критичному стані.
За словами Кучера, на борту АН-26 перебували люди з 11 областей України.
Глава ХОДА повідомив, що для ідентифікації тіл загиблих, швидше за все, знадобиться ДНК-експертиза.
"Ідентифікувати дуже складно, ви розумієте, в якому стані перебувають тіла загиблих. Швидше за все, щоб ідентифікувати, треба буде проводити ДНК-експертизу", - сказав Кучер.
Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови. Триває пошук двох людей.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай живе хлопець.
Будемо сподіватись.
Єдине скажу. Лише невідворотність смерті навчає нас жити, цінувати життя, його барви.
Інакше який сенс ? Без втрат ви нічого не відчуєте. Як каміння.
Эх!!!!! ,,,,,,,,, промолчу я
Когда закупаются за валютные ресурсы сотни вертолетов, дорогие подарочные ручки, меняются нашивки, для чиновников находятся сотни миллионов на покупку автомобилей - в воюющей (!) стране не находятся за все 6 лет войны денег и политической воли на строительство на украинском (!) предприятии новых военно-транспортных самолетов.
"Летайте, хлопцы, на этих разбитых, убитых старых корытах..."
На стеклянные мосты, километровые флаги деньги найдутся, на новые самолеты - "казна пуста".
Грустно.