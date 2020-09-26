Один із курсантів, що вижив в авіакатастрофі, перебуває в критичному стані, - голова Харківської ОДА Кучер

Один із курсантів Харківського Національного університету повітряних сил, який вижив в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом, перебуває в украй важкому стані.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В украй важкому стані, я б сказав у критичному, перебуває", - сказав Кучер журналістам у суботу вранці. Чиновник уточнив, що цей курсант - з Львівської області. Інший, що вижив, з Харківської області, не в критичному стані.

За словами Кучера, на борту АН-26 перебували люди з 11 областей України.

Глава ХОДА повідомив, що для ідентифікації тіл загиблих, швидше за все, знадобиться ДНК-експертиза.

"Ідентифікувати дуже складно, ви розумієте, в якому стані перебувають тіла загиблих. Швидше за все, щоб ідентифікувати, треба буде проводити ДНК-експертизу", - сказав Кучер.

Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови. Триває пошук двох людей.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

