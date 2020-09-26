УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
4 079 17

Один із курсантів, що вижив в авіакатастрофі, перебуває в критичному стані, - голова Харківської ОДА Кучер

Один із курсантів, що вижив в авіакатастрофі, перебуває в критичному стані, - голова Харківської ОДА Кучер

Один із курсантів Харківського Національного університету повітряних сил, який вижив в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом, перебуває в украй важкому стані.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В украй важкому стані, я б сказав у критичному, перебуває", - сказав Кучер журналістам у суботу вранці. Чиновник уточнив, що цей курсант - з Львівської області. Інший, що вижив, з Харківської області, не в критичному стані.

За словами Кучера, на борту АН-26 перебували люди з 11 областей України.

Глава ХОДА повідомив, що для ідентифікації тіл загиблих, швидше за все, знадобиться ДНК-експертиза.

"Ідентифікувати дуже складно, ви розумієте, в якому стані перебувають тіла загиблих. Швидше за все, щоб ідентифікувати, треба буде проводити ДНК-експертизу", - сказав Кучер.

Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови. Триває пошук двох людей.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) жертви (1881) Кучер Олексій (66)
Топ коментарі
+13
Горько...
Когда закупаются за валютные ресурсы сотни вертолетов, дорогие подарочные ручки, меняются нашивки, для чиновников находятся сотни миллионов на покупку автомобилей - в воюющей (!) стране не находятся за все 6 лет войны денег и политической воли на строительство на украинском (!) предприятии новых военно-транспортных самолетов.
"Летайте, хлопцы, на этих разбитых, убитых старых корытах..."
На стеклянные мосты, километровые флаги деньги найдутся, на новые самолеты - "казна пуста".
Грустно.
показати весь коментар
26.09.2020 10:37 Відповісти
+8
Живи, смерти вопреки.
показати весь коментар
26.09.2020 10:48 Відповісти
+5
На все воля Божа.
Нехай живе хлопець.
Будемо сподіватись.
показати весь коментар
26.09.2020 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
90% опіків ...з таким мало хто виживає.
показати весь коментар
26.09.2020 10:33 Відповісти
На все воля Божа.
Нехай живе хлопець.
Будемо сподіватись.
показати весь коментар
26.09.2020 10:34 Відповісти
Мне вот как атеисту просто интересно. Как вам, верующим, на воскресных службах объясняют такие вещи "На все воля Божья"? Т.е. грохнулся самолет с молодыми ребятами, огромная трагедия для всех близких. Где-то упал с моста автобус с детьми и т.д. Это и есть "воля Божья"? Вам не кажется, что у него странная воля бывает?
показати весь коментар
26.09.2020 12:20 Відповісти
Я не можу надавати характеристики Божій волі.
Єдине скажу. Лише невідворотність смерті навчає нас жити, цінувати життя, його барви.
Інакше який сенс ? Без втрат ви нічого не відчуєте. Як каміння.
показати весь коментар
26.09.2020 12:56 Відповісти
ЭХ!!!! Ребята!!!!!Столько детей!!!!
Эх!!!!! ,,,,,,,,, промолчу я
показати весь коментар
26.09.2020 10:37 Відповісти
Горько...
Когда закупаются за валютные ресурсы сотни вертолетов, дорогие подарочные ручки, меняются нашивки, для чиновников находятся сотни миллионов на покупку автомобилей - в воюющей (!) стране не находятся за все 6 лет войны денег и политической воли на строительство на украинском (!) предприятии новых военно-транспортных самолетов.
"Летайте, хлопцы, на этих разбитых, убитых старых корытах..."
На стеклянные мосты, километровые флаги деньги найдутся, на новые самолеты - "казна пуста".
Грустно.
показати весь коментар
26.09.2020 10:37 Відповісти
Нужно просто перестать летать...
показати весь коментар
26.09.2020 10:42 Відповісти
Откуда деньги? Украинцы не работают на бюджет, а валяют дурака по Польшам и Расеям. Заработанные деньги спускают им же - на евробляхи и вазовские вёдра.Это пародия на экономику.
показати весь коментар
26.09.2020 11:27 Відповісти
Предлагаете загнать их в стойло? Или украинцы от хорошей жизни уезжают на заработки? Когда в стране бедность одних и шик других воспринимается как норма, то часть населения не готова с этим мириться
показати весь коментар
26.09.2020 12:22 Відповісти
Какая бедность?? Посмотрите на мой ник. Работать надо, а не скиглить.
показати весь коментар
26.09.2020 12:31 Відповісти
? я писал про Вас или про людей, которые уезжают на заработки. Я тоже не жалуюсь, но это действительно плоды упорного труда и стечения обстоятельств? Не всем везет и не все могут. А если при этом еще страна полностью лишена правовой и судебной системы, то ловить здесь нечего
показати весь коментар
26.09.2020 12:55 Відповісти
У нас бохатая земля и везёт всем кто трудится!Неудачник и лентяй ищет отговорки!
показати весь коментар
26.09.2020 13:01 Відповісти
Живи, смерти вопреки.
показати весь коментар
26.09.2020 10:48 Відповісти
правящие ублюдки, стреляйтесь мрази!!
показати весь коментар
26.09.2020 11:09 Відповісти
Ублюдки вам ничего не должны.
показати весь коментар
26.09.2020 11:28 Відповісти
парень уже умер
показати весь коментар
26.09.2020 11:39 Відповісти
земля ему пухом
показати весь коментар
26.09.2020 11:47 Відповісти
 
 