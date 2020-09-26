В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов
В Умані (Черкаська область) місцева виборча комісія зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"За жахливою трагедією з катастрофою нашого військового літака залишилася майже непоміченою інша, не менш страшна новина. Вчора в Черкаській області майже 100-тисячне місто залишилося без права вибору. В уманчан вкрали право голосувати.
Вчора місцева виборча комісія зняла з виборів чинного мера Олександра Цебрія, при цьому, УВАГА, тут же зареєструвавши кандидатами двох (!) клонів-двійників. Тепер справжній мер гуляє на вулиці, а на його місце балотуються два чорнороби, які змінили прізвища", - написав Філатов.
За словами Філатова, організатори події відомі.
"Ляльководи й учасники відомі. Це мерзотник і аферист Антон Яценко. Король тендерної мафії Януковича. Народний депутат від партії "За майбутнє Коломойського". Людина, яка так вигідно купила у Тимошенко франшизу на черкаську обласну організацію "БЮТ", - заявив мер Дніпра.
На думку Філатова, про ситуацію, що склалася в Умані, всі знають.
"Усі мовчать. Президент, ЦВК, СБУ і навіть Юлія Володимирівна. Всіх все влаштовує.
Країну повільно, але впевнено розривають на шматки кримінальні клани, олігархи, корумповані судді і безконтрольні силовики, а ми всі робимо вигляд, що ніби порядок", зазначив мер Дніпра.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже є настільки тупі істоти, що не пам'ятають як Вона друге місце зайняла?
Поспілкуйтесь з «ivan sulim».
Мова йшла про те, що ЮТ зняла свою кандидатуру на користь любого друзя та кума Юща-Дрища в 2004 роц.
тепер продовжує у часи Клоуна.
(Шоб не сказать - Рош ха-Шана)
Вот она - изощрённая месть - у хасидов длинные руки...
Слухайте, та це ж просто антизаконна змова! Імена членів комісії, хто голосував за цю наругу над законом, треба зганьбити в усіх соцмережах так, щоб вони НІКОЛИ ні до яких державних посад не були допущені!
Нежелание местного прокурора отреагировать - увольнение за халатность - как минимум.
СБУ, контролирующие область, должно быть переведено в более достойные места - в Марьенку.
Ну и гарант Конституции реагирует...
Всё будет не так?
https://censor.net/ua/video_news/3221187/u_zdolbunovi_miskyyi_vyborchkom_odnogolosno_vidmovyv_u_reyestratsiyi_vsim_kandydatam_vid_slugy_narodu
Отсюда вывод, что народу нужне не честные профессионалы, которые честно и профессионально обворовывают страну 101 законным способом, принимая под себя законы под очередную финансовую пирамиду, а подконтрольная народу власть , котору в любой момент можно поменять путем переизбрания , что является демократией , а не клептркратией.