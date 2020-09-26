УКР
В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов

В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов

В Умані (Черкаська область) місцева виборча комісія зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"За жахливою трагедією з катастрофою нашого військового літака залишилася майже непоміченою інша, не менш страшна новина. Вчора в Черкаській області майже 100-тисячне місто залишилося без права вибору. В уманчан вкрали право голосувати.

Вчора місцева виборча комісія зняла з виборів чинного мера Олександра Цебрія, при цьому, УВАГА, тут же зареєструвавши кандидатами двох (!) клонів-двійників. Тепер справжній мер гуляє на вулиці, а на його місце балотуються два чорнороби, які змінили прізвища", - написав Філатов.

За словами Філатова, організатори події відомі.

"Ляльководи й учасники відомі. Це мерзотник і аферист Антон Яценко. Король тендерної мафії Януковича. Народний депутат від партії "За майбутнє Коломойського". Людина, яка так вигідно купила у Тимошенко франшизу на черкаську обласну організацію "БЮТ", - заявив мер Дніпра.

На думку Філатова, про ситуацію, що склалася в Умані, всі знають.

"Усі мовчать. Президент, ЦВК, СБУ і навіть Юлія Володимирівна. Всіх все влаштовує.

Країну повільно, але впевнено розривають на шматки кримінальні клани, олігархи, корумповані судді і безконтрольні силовики, а ми всі робимо вигляд, що ніби порядок", зазначив мер Дніпра.

В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов 01
В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов 02

Автор: 

Топ коментарі
+43
Мэр Умани Александр Цебрий приехал с палаткой и раскладушкой под Офис президента в знак протеста против допуска паломников-хасидов на празднование Рош а-Шана. Источник: https://censor.net/ru/n3214304
26.09.2020 10:55
+35
Главное не Порошенко. Да ватаны)))).....???
26.09.2020 10:47
+30
Все с точностью до наоборот.
Это Тимошенко поддерживала Зеленского и еще осенью 2019 говорила, что нужно помогать ему, поддерживать, потому что он неопьітньій.
26.09.2020 11:04
В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов - Цензор.НЕТ 7373)))))
26.09.2020 15:52
Навіть тут бреше
Невже є настільки тупі істоти, що не пам'ятають як Вона друге місце зайняла?
26.09.2020 20:07
Є.
Поспілкуйтесь з «ivan sulim».
26.09.2020 21:10
Дурбецало що ти, що твій напарник.
Мова йшла про те, що ЮТ зняла свою кандидатуру на користь любого друзя та кума Юща-Дрища в 2004 роц.
27.09.2020 07:45
Ти навіть не здатен розгледіти дату на тому скрині за який сраку рвеш
показати весь коментар
Горбатого могила исправит.
26.09.2020 22:17
повіримо, коли назад в Качанівку повернеться
показати весь коментар
Таким чином?
В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов - Цензор.НЕТ 2990
27.09.2020 07:48
Гавнюченко, а сиділа то і не досиділа, твоя тЮлька.
показати весь коментар
Эту тварь Яценко ублюдочную ,тварь вместе с его детьми давно пора голову отрезать чтоб ублюдочное семя не размножались на земле .Это враг украинского народа,это гнида тварь корупционер которую нужно просто вырезать как сабак вонючих
26.09.2020 14:17
Яценко вів лише кілька "Схем" у часи Бариги ПЄті....

тепер продовжує у часи Клоуна.

В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов - Цензор.НЕТ 3296
26.09.2020 15:54
идиот
27.09.2020 08:29
Обичний зебильний безпредел.
26.09.2020 14:41
грустные новости. превращаемся в беларусь. сначала меры, потом кандидаты в президента. только мы топать по улицам не будем, оружие (зарегистрированное) в руки, и айда на банковую и на Майдан
26.09.2020 16:27
"Здрасьте жопа, Новый Год!"©
(Шоб не сказать - Рош ха-Шана)
Вот она - изощрённая месть - у хасидов длинные руки...
26.09.2020 16:40
Зато Штепу не снимут ни при каких обстоятельствах!
26.09.2020 16:44
Она ж на лошади, попробуй достать!Действительно свет бардак, а люди - бл...и!
26.09.2020 17:30
Банда Януковича=Банда Зеленского (Ермака-Козыря).
26.09.2020 18:56
Сьогодні Коломойський з Зеленським на догоду хасидам знищують мера українського міста Умані. Завтра вони там жидівським управлінням створять автономне жидівське місто - АЖМ і почнуть виживати українців з цього міста заселяючи його поступово жидами та піджидками. На черзі Гадяч... А там оп-па і Дніпро перейменують і Новий Єрусалим... Та спаліть вже на фуй могилку цадіка і попіл розвійте!
26.09.2020 19:17
Треба віддати його останки хасидам, нехай вони перезахоронять його в Ізраїлі. Україні й Умані, їхній туризм 10 днів на рік, не дає ніякої вигоди. Тільки проблеми.
26.09.2020 22:12
Це не туризм, а расистский шабаш ультрасіоністської секти яка заборонена в багатьох країнах. В Ізраїлі поведінка сектантів цієї секти абсолютно неприйнятна для громадян.
26.09.2020 22:16 Відповісти
значит вы жевете не в Умани раз такое пишете.
27.09.2020 08:28
И ваще нахрен эти выборы. Таварищ Путен поназначает наместников - и все дела. Ну, то-есть дела зеленые.
26.09.2020 19:18
Усіх членів комісії, хто вночі, таємно, підсвічуючи собі ліхтариками, не повідомивши голову та зама, зібралися та прийняли рішення про відмову чинному меру та про реєстрацію 2-х його клонів, треба канатами привязати до стовпа ганьби.
Слухайте, та це ж просто антизаконна змова! Імена членів комісії, хто голосував за цю наругу над законом, треба зганьбити в усіх соцмережах так, щоб вони НІКОЛИ ні до яких державних посад не були допущені!
26.09.2020 19:49
Зеленський набагато гірший ніж Янукович.
26.09.2020 21:42
Да! Да! Янукович воровал сам с семьёй, а у этого недоумка воруют все кому не лень.
26.09.2020 22:19
Маланці хочуть поставити мером Умані когось із своїх. Не дай Бог мером Києва стане хитрий маланець Пальчевський.
26.09.2020 22:22
Один борец с беспределом Зеленского тольько мэр Филатов и остался? А еще нардеп Петя Порошенко с ним борется! Кирдык Господину Зеленскому!
27.09.2020 04:15
такая же херня не только в Умани.в Гребенках ,Киевской обл. тож самое...
27.09.2020 08:26
Отомстили ему за хасидов которых не хотел пускать.
27.09.2020 09:51
По идее, вмешательство в волеизъявление Граждан - подсудное дело.
Нежелание местного прокурора отреагировать - увольнение за халатность - как минимум.
СБУ, контролирующие область, должно быть переведено в более достойные места - в Марьенку.
Ну и гарант Конституции реагирует...
Всё будет не так?
27.09.2020 10:47
що таке пропаганда і нечесна журналістика, це коли описуєш один бік іншого не помічаєш. Питання до Філатова, чому зняли? що ночував під офісом, за зачіску, чи тому що не жінка? Наприклад, усіх "слуг" зняли тому що не жінки, вчитеся писати
https://censor.net/ua/video_news/3221187/u_zdolbunovi_miskyyi_vyborchkom_odnogolosno_vidmovyv_u_reyestratsiyi_vsim_kandydatam_vid_slugy_narodu
27.09.2020 11:14
Из 20 членов ТВК только одни с "Батькивщины" , но Юля всёодноунихвсёукрала !
27.09.2020 11:24
Очень беспокоюсь за жизнь Филатова. Эти дружки вовы обнуленного и вовы квартальнозеленого пойдут до конца. Страной управляет агент вовы обнуленного вместо вовы писюна, который , кстати, полностью поддерживает Козыря. Кто там все еще пищит о том, что клоун очень любит Украину? Похоже, таки да...поэтому , подарит ее, как самое дорогое что у него есть, вовику обнуленному....Щедрый, б..я. У Бени истерика в связи с американским расследованием против него, поэтому, вместе со своими паханами внутри страны ему нужно взять в свои руки Украину и украинцев, чтобы как и во времена Яныка сделать украинцев рабами и очистить до нитки. Тот Майдан был против Яныка и его холуев у власти. Этот будет против Бени и его холуев у власти..Ничего не меняется в Украине....Непонятно за что отдают свои жизни патриоты Украины, если в самой Украине 73% "любовников" и "любовниц" вовика обнуленного, как выяснилось....
27.09.2020 12:02
Зеленский не случайно сел за "штурвал" государства при всем уважении, как пишет Филатов, его избрал народ, но он оказался после избрания, как и другие президенты клятвоотступником, которые при людно клялись на библии служению народа, но после того как его избрали он как и Янукович, так и Порошенко в место того, что бы использовать власть для блага страны использует власть в своих личных интересах и во вред народу и государсву обворовывая страну, назвать это иначе как захват власти в личных интересах путем обмана и насильственым удержанием власти и узурпацией не назевешь.А снятие мера Умани это еще один эпизод воровства и узурпации власти в личных интересах.
Отсюда вывод, что народу нужне не честные профессионалы, которые честно и профессионально обворовывают страну 101 законным способом, принимая под себя законы под очередную финансовую пирамиду, а подконтрольная народу власть , котору в любой момент можно поменять путем переизбрания , что является демократией , а не клептркратией.
27.09.2020 16:14
