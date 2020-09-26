В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов

В Умані (Черкаська область) місцева виборча комісія зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"За жахливою трагедією з катастрофою нашого військового літака залишилася майже непоміченою інша, не менш страшна новина. Вчора в Черкаській області майже 100-тисячне місто залишилося без права вибору. В уманчан вкрали право голосувати.

Вчора місцева виборча комісія зняла з виборів чинного мера Олександра Цебрія, при цьому, УВАГА, тут же зареєструвавши кандидатами двох (!) клонів-двійників. Тепер справжній мер гуляє на вулиці, а на його місце балотуються два чорнороби, які змінили прізвища", - написав Філатов.

За словами Філатова, організатори події відомі.

"Ляльководи й учасники відомі. Це мерзотник і аферист Антон Яценко. Король тендерної мафії Януковича. Народний депутат від партії "За майбутнє Коломойського". Людина, яка так вигідно купила у Тимошенко франшизу на черкаську обласну організацію "БЮТ", - заявив мер Дніпра.

На думку Філатова, про ситуацію, що склалася в Умані, всі знають.

"Усі мовчать. Президент, ЦВК, СБУ і навіть Юлія Володимирівна. Всіх все влаштовує.

Країну повільно, але впевнено розривають на шматки кримінальні клани, олігархи, корумповані судді і безконтрольні силовики, а ми всі робимо вигляд, що ніби порядок", зазначив мер Дніпра.





