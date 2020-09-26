Скоріш за все літак, що розбився, зачепився крилом за землю, - міністр оборони Таран

Попередній аналіз свідчить, про те, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю.

Про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи літака АН-24Ш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", — повідомив Таран.

За словами міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю. "Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки", — повідомив він.

Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

За словами Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Міністр також підкреслив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00.Тобто, усе йшло за планом.

"Безумовно, сталася жахлива трагедія, причини будемо з’ясовувати. Остаточні висновки буде зроблено після розшифрування бортових самописців", — підсумував Таран.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови. Триває пошук двох осіб.