УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
7 726 48

Скоріш за все літак, що розбився, зачепився крилом за землю, - міністр оборони Таран

Попередній аналіз свідчить, про те, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю.

Про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи літака АН-24Ш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", — повідомив Таран.

За словами міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю. "Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки", — повідомив він.

Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

За словами Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Міністр також підкреслив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00.Тобто, усе йшло за планом.

"Безумовно, сталася жахлива трагедія, причини будемо з’ясовувати. Остаточні висновки буде зроблено після розшифрування бортових самописців", — підсумував Таран.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови. Триває пошук двох осіб.

авіакатастрофа (1111) літак (3005) Харківщина (6054) Таран Андрій (267)
с какого дива он должен был зацепить землю крылом? он на какой высоте был за 2 км до ВПП? бред очередной от тупого миниистра
26.09.2020 11:12 Відповісти
26.09.2020 11:04 Відповісти
Він би ще Задорнова процитував...
26.09.2020 11:05 Відповісти
26.09.2020 11:04 Відповісти
Все йшло за планом і сталась жахлива трагедія! Може треба плани складати більш якісно, щоб вони не приводили до гарантованої катастрофи?
26.09.2020 11:38 Відповісти
Старый долбодятел и это министр обороны ((( Да зацепился за землю и завис поэтому выпрыгули пока пауза была
26.09.2020 11:46 Відповісти
26.09.2020 11:05 Відповісти
Незафлюгированный левый винт, что вызвало кренение самолета с последующим переходом в режим скольжения и потерей поступательной скорости. Небольшая высота и мгновенное увеличение вертикальной скорости в сочитании с большим креном не оставили шансов. (
26.09.2020 11:10 Відповісти
почему винт был незафлюгированный?
26.09.2020 11:18 Відповісти
потомучьто «в сочитании »....
26.09.2020 11:21 Відповісти
Для того, чтобы неработающий винт не входил в режим авторотации предусмотрена система автоматического флюгирования.Почему так произошло и было ли это на самом деле - остается догадываться. Заинтересованная в полном расследовании причин авиакатастрофы комиссия, должна дать на эти вопросы исчерпывающие ответы. В идеале...
26.09.2020 11:24 Відповісти
вы находились в кабине пилотов, чтобы так уверенно писать о том, что произошло?
26.09.2020 11:36 Відповісти
Нет. Я лишь описал то, как я себе представляю ,на данный момент, причины катастрофы, исходя из имеющейся информации.
26.09.2020 11:42 Відповісти
Может не стал во флюгер... Один хрен рыскнул по курсу и накренился + провал тяги. И это на посадочном, где аппарат не устойчив.
26.09.2020 12:10 Відповісти
а кто, где и когда сказал про не зафлюгированный винт????????
26.09.2020 17:47 Відповісти
"Летчик перепутал дорогу с взлетной полосой... ", " Самолет зацепился крылом за землю и упал... ", " Мама говорит, что сын жаловался на неисправность самолета... "- так почему версия о незафлюгированном винте вам так ненравится?
26.09.2020 18:17 Відповісти
это шо! конкурс идиотов?
26.09.2020 11:10 Відповісти
Так.
Він розпочався 21.04.2019.
26.09.2020 11:23 Відповісти
Таран, антиукраинская креатура блазня, доверять ему ни в коем случае нельзя.
26.09.2020 11:11 Відповісти
Якщо міністр таку херню дудлить то що він робить на цій посаді? Ідіотів і без нього вистачає.
26.09.2020 11:11 Відповісти
Нищить армію.
26.09.2020 11:16 Відповісти
26.09.2020 11:12 Відповісти
Лучше бы был министр обороны от дохтора Хауса,
26.09.2020 11:15 Відповісти
Расияне так писали о польском правительственном самолёте,который разбился в Смоленске
26.09.2020 11:17 Відповісти
Боится сказать , что самолет сбила та сторона
26.09.2020 11:18 Відповісти
А чому ніхто не каже, РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ВСІ ВЕРСІЇ, в тому числі і ДИВЕРСІЯ ?

Є купа збитих літаків над Донбасом, є МН17... Україна йде в НАТО, Росія - ворог і агресор, окупант..... Чому такий стратегічний, військовий вуз, з купою літаків залишили в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії і збройного конфлікту на Донбасі?
Цей вуз потрібно було в перші дні війни переносити у більш спокійніші ВІННИЦЬКУ чи ХМЕЛЬНИЦЬКУ області....
26.09.2020 11:22 Відповісти
Путєн может обідється.
26.09.2020 11:24 Відповісти
Це не тільки Путін.... Це така політика Зелених.... Забалакати і забрехати війну, замовчати втрати,.... І все, типу війни нема.... передвиборча обіцянка Зелінського виконана...
26.09.2020 11:33 Відповісти
Це методика боротьби зеленського - замовування.
Так зеленський переміг бурштину мафію - замовчуванням.
Так він добився перемир"я - замовчуванням реальних втрат на фронті.
Так буде й з літаком.
В чому він не збрехав?
26.09.2020 11:42 Відповісти
Там стоит вопрос не только в ВУЗе, а и в танковом заводе. Сумыхимпром - то же самое. такие стратегические предприятия, находящиеся почти на границе с рашкой - это преступление.
26.09.2020 11:33 Відповісти
Це 100%.... Ше при Янеку Росія готувалася до війни...... Міністр-колаборант Лєбєдєв намагався Штаб ЗахОК (західного оперативного командування) перенести зі Львоа до Рівне... поалі від бандер.... А львівську академію сухопутніх військ (бувше політучилище).... в Одесу.....

А тут реальна війна під боком, купа збитих літаків, МН17.... і вони залишають такий вуз у Харківській обл.... Це трибунал повинен бути, за таку халатність....
26.09.2020 11:41 Відповісти
Ні. Диверсія навіть не розглядається.
роверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету. Источник: https://censor.net/ru/n3221370
26.09.2020 11:58 Відповісти
В цьому і питання.... Тому що повинні всі версії розглядатися....
26.09.2020 12:06 Відповісти
- Что случилось с самолётом?
- Он зацепился крылом за землю.
26.09.2020 11:26 Відповісти
Казали вчора що це було у 2 км від аеродрому. Крилом за землю у 2 км від аеродрому?

Праворуч за сіткою вже починається смуга.
Скоріш за все літак, що розбився, зачепився крилом за землю, - міністр оборони Таран - Цензор.НЕТ 3335
26.09.2020 11:40 Відповісти
Таран , клоун гребаный, 25 ребят погибло

Объявите в Украине траур
Позорище какое-то - не хотят программы бени менять
26.09.2020 11:41 Відповісти
Нормальный вопрос
«Чому такий стратегічний, військовий вуз, з купою літаків залишили в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії і збройного конфлікту на Донбасі?»
26.09.2020 11:43 Відповісти
нет никакого сомнения что это обычная диверсия. при таком засилье консерв фсб в клоунском будуаре это вполне возможно.43 летний самолет еще эксплуатируется с продлением сроков эксплуатации.бац и 26 человек подготовленных специалистов нет.
и кто поверит что это типа несчастный случай? классно проведенная диверсия. только зеленым дегенератам невдомек.
26.09.2020 12:07 Відповісти
...командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", - сказал Таран. https://censor.net/ru/n3221363

То рухнув чи зачепився?
26.09.2020 12:09 Відповісти
А может быть ...
Почему не публикуют результаты гадания на кофейной гуще?
26.09.2020 12:14 Відповісти
За время службы не могу припомнить выключения двигателя на Ан-26.
26.09.2020 12:19 Відповісти
https://aviation-safety.net/database/types/Antonov-26/database

А вот тут масса информации для воспоминаний!!!))))
26.09.2020 22:20 Відповісти
Ну и шо ты мне, ишак, впариваешь? Выключение двигателя - не причина этих аварий и/или катастроф. Стучишь хером по клавишам, балдой не думая... бестолковой.
30.09.2020 17:23 Відповісти
!!!
26.09.2020 12:42 Відповісти
добре, що не сказав- тому що важче за повітря. Просто так крилом за землю не чіпляються. Треба дочекатися офіційних висновків експертів, а потім коментувати.
26.09.2020 12:51 Відповісти
фе, вот так просто все у етого человека.

"Гениальность в простоте" или же болезнь психическая какая-то.
26.09.2020 14:44 Відповісти
"Зацепился крылом"... Это не причина трагедии, а скорее следствие. Следствие не исправного самолета или же каких то не правильных действий экипажа (что маловероятно). Или же воздействие каких то, скажем так, внешних факторов...
27.09.2020 01:26 Відповісти
 
 