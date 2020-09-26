Скоріш за все літак, що розбився, зачепився крилом за землю, - міністр оборони Таран
Попередній аналіз свідчить, про те, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю.
Про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи літака АН-24Ш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", — повідомив Таран.
За словами міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю. "Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки", — повідомив він.
Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.
За словами Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Міністр також підкреслив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00.Тобто, усе йшло за планом.
"Безумовно, сталася жахлива трагедія, причини будемо з’ясовувати. Остаточні висновки буде зроблено після розшифрування бортових самописців", — підсумував Таран.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови. Триває пошук двох осіб.
Навіщо ці припущення і догадки?!
Він розпочався 21.04.2019.
Є купа збитих літаків над Донбасом, є МН17... Україна йде в НАТО, Росія - ворог і агресор, окупант..... Чому такий стратегічний, військовий вуз, з купою літаків залишили в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії і збройного конфлікту на Донбасі?
Цей вуз потрібно було в перші дні війни переносити у більш спокійніші ВІННИЦЬКУ чи ХМЕЛЬНИЦЬКУ області....
Так зеленський переміг бурштину мафію - замовчуванням.
Так він добився перемир"я - замовчуванням реальних втрат на фронті.
Так буде й з літаком.
В чому він не збрехав?
А тут реальна війна під боком, купа збитих літаків, МН17.... і вони залишають такий вуз у Харківській обл.... Це трибунал повинен бути, за таку халатність....
роверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету. Источник: https://censor.net/ru/n3221370
- Он зацепился крылом за землю.
Праворуч за сіткою вже починається смуга.
Объявите в Украине траур
Позорище какое-то - не хотят программы бени менять
«Чому такий стратегічний, військовий вуз, з купою літаків залишили в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії і збройного конфлікту на Донбасі?»
и кто поверит что это типа несчастный случай? классно проведенная диверсия. только зеленым дегенератам невдомек.
То рухнув чи зачепився?
Почему не публикуют результаты гадания на кофейной гуще?
