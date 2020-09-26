Кількість загиблих в авіакатастрофі на Харківщині збільшилася до 26 осіб: один потерпілий помер у лікарні, - МВС

Один із тих, що вижили під час аварії військового літака в Харківській області помер у лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У лікарні помер один із постраждалих унаслідок падіння літака АН-26 в Харківській області. Він перебував у вкрай важкому стані, маючи опіки понад 90% тіла.

Катастрофа забрала життя 26 осіб, один перебуває в лікарні", - сказано в повідомленні.

