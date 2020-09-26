Курсанта, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, можуть виписати найближчими днями, - начальник госпіталю
Курсанта-третьокурсника Харківського національного університету повітряних сил, який вижив в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом, можуть виписати з госпіталю найближчим часом.
Про це журналістам повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харківського військового госпіталю) Едуард Хорошун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Загрози життю немає, ліків вистачає. Стан його стабільний ... Думаю найближчими днями, на наступному тижні, вже ставити питання про виписку з наступною відпусткою за станом здоров'я", - сказав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молимся.
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему:
яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.
Яко на Мя улова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его: долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое"
(Псалом 90)
Батько Ігор Скочков служив в авіаційній ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України, загинув 14 червня 2014 р, а син 25 вересня 2020 р.
Ціла династія військових льотчиків...
Я не уявляю, як зараз мамі.. втратити спочатку чоловіка, а тепер і сина..
Серце обливається кров'ю від трагедії та подробиць.Просто немає слів.. ми втрачаємо найкращих..