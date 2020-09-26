Курсанта, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, можуть виписати найближчими днями, - начальник госпіталю

Курсанта-третьокурсника Харківського національного університету повітряних сил, який вижив в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом, можуть виписати з госпіталю найближчим часом.

Про це журналістам повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харківського військового госпіталю) Едуард Хорошун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загрози життю немає, ліків вистачає. Стан його стабільний ... Думаю найближчими днями, на наступному тижні, вже ставити питання про виписку з наступною відпусткою за станом здоров'я", - сказав він.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО