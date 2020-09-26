УКР
Курсанта, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, можуть виписати найближчими днями, - начальник госпіталю

Курсанта, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, можуть виписати найближчими днями, - начальник госпіталю

Курсанта-третьокурсника Харківського національного університету повітряних сил, який вижив в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом, можуть виписати з госпіталю найближчим часом.

Про це журналістам повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харківського військового госпіталю) Едуард Хорошун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загрози життю немає, ліків вистачає. Стан його стабільний ... Думаю найближчими днями, на наступному тижні, вже ставити питання про виписку з наступною відпусткою за станом здоров'я", - сказав він.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака ЗСУ Ан-26, який розбився, знаходився курсант Олександр Скочков. Він був сином штурмана Іл-76, збитого російськими військами над Луганськом.

Батько Ігор Скочков служив в авіаційній ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України, загинув 14 червня 2014 р, а син 25 вересня 2020 р.

Ціла династія військових льотчиків...

Я не уявляю, як зараз мамі.. втратити спочатку чоловіка, а тепер і сина..

Серце обливається кров'ю від трагедії та подробиць.Просто немає слів.. ми втрачаємо найкращих..
26.09.2020 11:50 Відповісти
В рубашке родился
26.09.2020 11:44 Відповісти
Пока что парень находится в шоковом состоянии, он контактен, однако еще не совсем адекватно осознает реальность и не может описать происшедшее с ним. Врачи рекомендуют дать время, чтобы человек пришел в себя. Пока нет ответа, как эти двое ребят могли самостоятельно выбраться из самолета, возможно, выбросило при разрушении корпуса самолета.
Молимся.
26.09.2020 11:48 Відповісти
26.09.2020 11:44 Відповісти
Дуже пощастило.
26.09.2020 11:47 Відповісти
26.09.2020 11:48 Відповісти
..."Яко Ты, Господи, упование мое: Вышняго положил еси прибежище твое.
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему:
яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.
Яко на Мя улова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его: долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое"
(Псалом 90)
26.09.2020 12:22 Відповісти
двоих отянули от самолета водители, у одного была разбита голова, второй горел, тушили огнетушителями.
26.09.2020 13:09 Відповісти
Пощастило, бо все навколо палало, в у нього зовсім немає опіків, і витягли його з-під уламків літака. Він заперечив, що вистрибував, та й поранення дістав не тяжкі. Якесь чудо.
27.09.2020 07:13 Відповісти
"яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя улова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое". (Пс.90 "Живый в помощи")
27.09.2020 08:39 Відповісти
26.09.2020 11:50 Відповісти
Горько...
26.09.2020 12:04 Відповісти
Це просто жах... навіть немає слів
26.09.2020 12:13 Відповісти
Синові Скочкова допоміг вчитися на пілота батьків товариш по службі, який опікувався ним після тодішньої катастрофи. Він почувався зобов'язаним батькові хлопця, бо тоді мусив летіти він, а старший Скочков замінив його і таким чином загинув замість нього.
27.09.2020 07:25 Відповісти
Видужуй!Дай Боже здоров'я!
26.09.2020 11:52 Відповісти
Соболезную родным и близким.
26.09.2020 12:27 Відповісти
Курсант Золочевський, який вижив, єдиний, повідомив своїй мамі, що вистрибував на ходу (на льоту?) з палаючого літака. Іншими словами, літак загорівся ще в повітрі, до зіткнення з землею.
26.09.2020 13:31 Відповісти
чи Золочівський? Написали прізвище мами: Золочівська.
26.09.2020 13:34 Відповісти
Перша інформація була ,що він вистрибнув з літака до удару об землю, тепер це приховують і швидко його виписують, Підозріваю що хлопцеві загрожує смертельна небезпека , як єдиному свідкові збиття літака з ПЗРК.
27.09.2020 03:21 Відповісти
 
 