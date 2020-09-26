Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби у зв'язку з катастрофою військового літака на Харківщині
Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"У зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби", – сказано в документі.
Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.
"Учора ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня днем жалоби", – заявив Зеленський.
Президент наголошує на необхідності оперативного з'ясування причин авіакатастрофи та проведення об'єктивного й неупередженого розслідування.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.
