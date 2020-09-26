УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
2 603 27

Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби у зв'язку з катастрофою військового літака на Харківщині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби", – сказано в документі.

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

"Учора ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня днем жалоби", – заявив Зеленський.

Президент наголошує на необхідності оперативного з'ясування причин авіакатастрофи та проведення об'єктивного й неупередженого розслідування.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.

авіакатастрофа (1111) Зеленський Володимир (25267) жалоба (182) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+12
А не можна було вчора оголосити ? Одразу ?
показати весь коментар
26.09.2020 11:52 Відповісти
+10
Так оно ж унюханное было,ему было особенно хорошо.Какой траур?
показати весь коментар
26.09.2020 11:57 Відповісти
+9
ты и твоя шобла , выбравшая тебя ,покрывающего террарюг, теперь "скорбит"?тьфу

Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине - Цензор.НЕТ 6162
показати весь коментар
26.09.2020 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Напевно потрібно було встигти показати якесь гімно кварталівське
показати весь коментар
26.09.2020 12:41 Відповісти
Траур не замінить розслідування, а головну версію - неякісне авіаційне паливо досі не розглядають і зразки палива на експертизу досі не вилучили! Може тому що паливо постачає Коломойський?
показати весь коментар
26.09.2020 11:53 Відповісти
Як же шкода...
Така доля нещаслива.
показати весь коментар
26.09.2020 12:00 Відповісти
Вот это судьба...
показати весь коментар
26.09.2020 12:12 Відповісти
Траур -это правилно!!!
А можно обьявить , что с понедельника все в Украине будет по другому!!! Просто взять и начать копировать Америку или Финляндию или Швецию!!! Все как у них!!!
А потом уже наше добавим!!! Вы же можете взять и обьявить!!!
Ну неужели вы не можете??????? Все по другому!!!!!!
показати весь коментар
26.09.2020 12:00 Відповісти
Ты гнида кацапская сарказм себе оставь.Не сравнивай ,убийц кацарылых с людьми.
показати весь коментар
26.09.2020 12:12 Відповісти
Помочь семьям не забудьте,господа политики
показати весь коментар
26.09.2020 12:11 Відповісти
Іди вже геть, 33 нещастя.
показати весь коментар
26.09.2020 12:14 Відповісти
У Сывачелого сегодня днюха,55 лет. Отменит банкет ?
показати весь коментар
26.09.2020 12:17 Відповісти
бедосик подпиши указ об своей отставке!!!
показати весь коментар
26.09.2020 12:21 Відповісти
Ну шо, буба обнюхане, оддуплілося?! Нах з України, тварюка - бєдоносєц! Біжи нах рашка, або на історічну! Бо тебе вб'ють. І це будуть зовсім нє порохоботи...)))
показати весь коментар
26.09.2020 12:23 Відповісти
куда там. оно прилетело в Харьков и отказалось общаться с журналистами
показати весь коментар
26.09.2020 12:41 Відповісти
Прочухався,врешті,тварюка! Чи Путлеру телефонував по дозвіл?!
показати весь коментар
26.09.2020 12:38 Відповісти
«Сейчас главная версия, что у нас трагедия, погибли наши ребята», - сказал Зеленский... Версия - предположение следователя или суда о наличии или отсутствии событий и фактов из числа имеющих значение для правильного разрешения дела. Он дебил, или прикалывается над гоями?!
показати весь коментар
26.09.2020 12:38 Відповісти
гнида
Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби у зв'язку з катастрофою військового літака на Харківщині - Цензор.НЕТ 2600
показати весь коментар
26.09.2020 12:49 Відповісти
Країна хронічного трауру...Свічка в куті екрану майже не зникає...
показати весь коментар
26.09.2020 14:00 Відповісти
А ти хочеш, щоб як на росії: все валиться, горить - але все добре?
"все добре" тільки в психіатричному стаціонарі.
показати весь коментар
26.09.2020 14:33 Відповісти
Кловуна приберіть! Тоді й свічка в куті екрану догорить.
показати весь коментар
26.09.2020 16:56 Відповісти
все верно сделал.
показати весь коментар
26.09.2020 19:21 Відповісти
 
 