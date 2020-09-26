За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 833 особи, одужали - 1 740, померли - 76
В Україні станом на ранок суботи зафіксовано найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу - 3 833 випадки, при цьому видужали - 1 740 осіб, 76 раніше хворих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Кількість інфікованих в Україні від початку пандемії становить на ранок суботи 195 504 особи, померло від початку пандемії від COVID-19 3 903 особи, одужали - 86 873 особи.
Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 104 728 осіб, що на 2 017 більше, ніж днем раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (447), Харківській (380), Тернопільській (284), Одеській (264), Дніпропетровській (201) областях.
Крім того, загалом по Україні за минулу добу зафіксовано 4 131 підозра на захворювання COVID-19.
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
Дефицит пенсионного фонда к концу 2020 года, даже с учетом апрельского пересмотра бюджета выставленного на уровень 202, 28 млрд. гривен, превысит планируемый объем на 30-40% и превысит 300 млрд. гривен.
Согласно официальным данным, содержащимся в 188-страничном документе, около 75000 человек могут умереть от причин, не связанных с коронавирусом, в результате изоляции, https://www.dailymail.co.uk/news/article-8774141/Coronavirus-UK-Lockdown-kill-75-000-thats-OFFICIAL-projection.html сообщает Daily Mail .
Шокирующее исследование, представленное правительственной научной консультативной группе по чрезвычайным ситуациям (SAGE), еще больше усилит давление на Бориса Джонсона, чтобы тот воздержался от введения дальнейших ограничений в связи с распространением коронавируса."
По оценкам экспертов SAGE, еще 26 тысяч человек погибнут в течение года, если люди будут оставаться вне отделений реанимации и интенсивной терапии, а проблемы в социальной помощи сохранятся.
И еще около 32 тысяч человек могут умереть в течение следующих пяти лет в результате пропущенных диагнозов онкологических заболеваний, отмены операций и последствий рецессии для здоровья.
https://www.obozrevatel.com/show/people/makarevich-perebolel-koronavirusom-pevets-podelilsya-podrobnostyami.htm "Не было ни кашля, ни температуры. Единственное, что насторожило, - это кратковременное отсутствие обоняния. В остальном чувствовал себя прекрасно. Я уверен, что единственная действительно эффективная борьба с коронавирусом - это получение коллективного иммунитета, Остальное полумер", - заявил артист.
https://www.obozrevatel.com/show/people/makarevich-perebolel-koronavirusom-pevets-podelilsya-podrobnostyami.htm Также во время эфира Макаревич признался, что разговоры о коронавирусе его уже достали. Музыкант подчеркнул, что каждому по силам уберечь себя от заразы. Главное, внимательно относиться к происходящему, трезво мыслить, чаще мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми, которые кашляют и чихают.