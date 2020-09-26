УКР
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 833 особи, одужали - 1 740, померли - 76

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу - 3 833 випадки, при цьому видужали - 1 740 осіб, 76 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих в Україні від початку пандемії становить на ранок суботи 195 504 особи, померло від початку пандемії від COVID-19 3 903 особи, одужали - 86 873 особи.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 104 728 осіб, що на 2 017 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (447), Харківській (380), Тернопільській (284), Одеській (264), Дніпропетровській (201) областях.

Крім того, загалом по Україні за минулу добу зафіксовано 4 131 підозра на захворювання COVID-19.

+7
при чём здесь грипп, гепатит, туберкулёз и прочие радости?
что, если умирают и от других заболеваний то уже корону и бояться не нужно?
откуда вы проффесора беретесь?
26.09.2020 12:20 Відповісти
+6
Даже если 1000 людей в день будет умирать етого уже никого не пугает. Главное чтобы рыгоаловки и клубы не закрыли. Народ требует веселья и зрелищ
26.09.2020 12:10 Відповісти
+6
у нас такая же хрень, болели по 500 в день все ржали, начали болеть по 3500 все равно ржут, всем до лампочки, даже скачок смертности не вызывает никаких чувств и мыслей в их головах.
26.09.2020 12:17 Відповісти
Не з брехав Зєлєнскій! Таки чемпіони. Майстри спорту, блін. Для кого тоді ці дороги, по яких їздити не буде кому? І ще. Хто там, зебіли, зі мною про Швецію сперечався?
26.09.2020 12:09 Відповісти
та и дорог не будет.. все раздеребанили, а остатки ушли на ямочный ремонт - от которого к зиме и следа не останется..
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .


Дефицит пенсионного фонда к концу 2020 года, даже с учетом апрельского пересмотра бюджета выставленного на уровень 202, 28 млрд. гривен, превысит планируемый объем на 30-40% и превысит 300 млрд. гривен.
26.09.2020 12:12 Відповісти
Лечить не за что, все уже давно сп-но на дорогах...
26.09.2020 14:08 Відповісти
Денег на пенсии до конца года может не хватить, поэтому болейте на здоровье и дохните побольше...
26.09.2020 14:11 Відповісти
Я ще навесні казав що восени зустрічайте 9-й вал.
26.09.2020 12:21 Відповісти
забагато честі.
То не пиши з Лахті. Переїдь у інше місто. Скажімо, у Сизрань. Тоді сперечатися беюудеш із Сизрані. 😁
показати весь коментар
26.09.2020 17:19 Відповісти
...за минувшие сутки зафиксировано 4 131 подозрение на заболевание COVID-19....

к понедельнику выйдем на 4000+ заболевших...
26.09.2020 12:10 Відповісти
И що? Емец говорил, шо умрут все пенсионеры, но шото пошло не так. Теперь ПФУ в шоке - денег нет, пенсы умирают в привычным ритме, потому шо у них денег нет ни на тесты, ни на больнички. Нагнетание паники и обязательная госпитализация группы риска может исправить положение. Сохраните жизни своих близких: не отдавайте их в руки незнакомым врачам.
26.09.2020 12:16 Відповісти
Даже если 1000 людей в день будет умирать етого уже никого не пугает. Главное чтобы рыгоаловки и клубы не закрыли. Народ требует веселья и зрелищ
26.09.2020 12:10 Відповісти
К концу следующего года если не тысяча, то по пятьсот в день будет умирать точно.
26.09.2020 12:16 Відповісти
Зато от гриппа уже никто не умирает. Это победа.
26.09.2020 12:17 Відповісти
Можете гордо помирать от гриппа с криком, ковидла нет, его придумали масоны.
26.09.2020 12:19 Відповісти
К сожалению, на грипп у прочие вирусы проверять уже не модно.
26.09.2020 12:24 Відповісти
при чём здесь грипп, гепатит, туберкулёз и прочие радости?
что, если умирают и от других заболеваний то уже корону и бояться не нужно?
откуда вы проффесора беретесь?
26.09.2020 12:20 Відповісти
Любой вирус может оказаться фатальным, не только корона.
26.09.2020 12:38 Відповісти
С любым вирусом, типа эболы, или подобных у меня намного меньше шансов столкнуться в жизни, чем с этой заразой, когда плотность больных приблизится к 1:100
26.09.2020 13:50 Відповісти
Вакцина подоспеет к концу следующего года, только купят ли ее для нас и сколько сдерут
26.09.2020 13:46 Відповісти
Это радужные прогнозы. Например, вакцину от малярии, которая имеет эффективность 80% разрабатывали 45 лет.
26.09.2020 13:51 Відповісти
у нас такая же хрень, болели по 500 в день все ржали, начали болеть по 3500 все равно ржут, всем до лампочки, даже скачок смертности не вызывает никаких чувств и мыслей в их головах.
26.09.2020 12:17 Відповісти
Ця статистика брехня, реальні показники в десятки разів вищі, в києві повний пі***ц кашляють на кожному вуглі
26.09.2020 12:21 Відповісти
Вони не повинні кашляти, вони мають лежати посеред вулиць і задихатися, тільки тоді всі повірять.
26.09.2020 12:35 Відповісти
Зебіли!
26.09.2020 12:33 Відповісти
Переход большей части Украины в желтые зоны, вскоре даст свои плоды. Народ еще больше расслабится и получим очень интересную картинку. Количество заболевших растет. Стационары заполнены, медиков никто не слышит, а мы как аборигены, надеемся на высшие силы.
26.09.2020 12:34 Відповісти
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 833 особи, одужали - 1 740, померли - 76 - Цензор.НЕТ 9510
26.09.2020 12:50 Відповісти
Треба скасовувати карантинні заходи, познімати маски. Україною ходить різновид грипу. Як його лікувати - відомо. Якщо фармакологічна медицина не знає як саме, то має скласти лапки і звернутися до науковців, які знають як здолати цю недугу. Вже можна було за неї і забути. Але влада малоосвічених осіб не чує голосу науки. Як лікувати - описано в моїй статі, яка є у вільному доступі: Naturally scientific approach to the treatment of patients, Academic Journal of Life Sciences, Vol. 6, Issue 7, pp: 67-75 (2020) https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf (стаття англійською, бо в нема де друкувати українською). Кого цікавить і хто готовий розвивати науково-обґрунтовану передову модель охорони здоров'я - звертайтесь, будемо співпрацювати.
26.09.2020 12:54 Відповісти
панам "науковцям"..
від того,що твою псевдонаукову статтю десь друканули,не означає,що вона стала науковою
26.09.2020 15:33 Відповісти
Нащо ви виставляєте свою повну неосвіченість на загальний розсуд?
26.09.2020 20:57 Відповісти
Я есмь англоговорящий украинец из Галиции, и то, что Вы написали, панэ Краснохоловетс, есть полнейший бред. Вкратце, этот документик пропагирует травку и аккупунктуру, ибо... фармакология есть зло? Смехотворно. Очень одивлён, хотя, что Вы всё же верите в существование вирусов. Снимаю перед Вами мою шляпу.

Но перевод на английский зачётный. Стиль немного смешён, и отнюдь не читается как научный труд, но славянских ошибок не наблюдаю. Кому дали переводить?
27.09.2020 02:22 Відповісти
"Возвращение изоляции из-за нового всплеска коронавирусной инфекции грозит привести к гибели 75 тысяч человек - таков шокирующий официальный прогноз смертельных случаев, не связанных с COVID-19, вследствие ограничений в одной только Великобритании. Эти данные могут увеличить давление на Бориса Джонсона, чтобы тот воздержался от введения строгих ограничений.

Согласно официальным данным, содержащимся в 188-страничном документе, около 75000 человек могут умереть от причин, не связанных с коронавирусом, в результате изоляции, https://www.dailymail.co.uk/news/article-8774141/Coronavirus-UK-Lockdown-kill-75-000-thats-OFFICIAL-projection.html сообщает Daily Mail .
Шокирующее исследование, представленное правительственной научной консультативной группе по чрезвычайным ситуациям (SAGE), еще больше усилит давление на Бориса Джонсона, чтобы тот воздержался от введения дальнейших ограничений в связи с распространением коронавируса."
26.09.2020 13:26 Відповісти
В этом документе утверждается, что только в марте и апреле в результате хаоса в британских больницах и домах престарелых умерло 16 тысяч человек.
По оценкам экспертов SAGE, еще 26 тысяч человек погибнут в течение года, если люди будут оставаться вне отделений реанимации и интенсивной терапии, а проблемы в социальной помощи сохранятся.
И еще около 32 тысяч человек могут умереть в течение следующих пяти лет в результате пропущенных диагнозов онкологических заболеваний, отмены операций и последствий рецессии для здоровья.
26.09.2020 13:30 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/show/people/makarevich-perebolel-koronavirusom-pevets-podelilsya-podrobnostyami.htm Макаревич признался, что переболел коронавирусом бессимптомно. А о том, что болезнь действительно была, музыкант узнал после теста на наличие антител.
https://www.obozrevatel.com/show/people/makarevich-perebolel-koronavirusom-pevets-podelilsya-podrobnostyami.htm "Не было ни кашля, ни температуры. Единственное, что насторожило, - это кратковременное отсутствие обоняния. В остальном чувствовал себя прекрасно. Я уверен, что единственная действительно эффективная борьба с коронавирусом - это получение коллективного иммунитета, Остальное полумер", - заявил артист.
https://www.obozrevatel.com/show/people/makarevich-perebolel-koronavirusom-pevets-podelilsya-podrobnostyami.htm Также во время эфира Макаревич признался, что разговоры о коронавирусе его уже достали. Музыкант подчеркнул, что каждому по силам уберечь себя от заразы. Главное, внимательно относиться к происходящему, трезво мыслить, чаще мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми, которые кашляют и чихают.
26.09.2020 13:34 Відповісти
Ну так Макаревич сам переболел бессимптомно, то есть не чихал и не кашлял, но мог заражать других людей. Поэтому шарахаться только от кашляющих не поможет, когда полно бессимптомных, поэтому и вводят тотальный карантин, потому что неизвестно, болен ли стоящий рядом не чихающий и не кашляющий гражданин.
26.09.2020 14:57 Відповісти
У бессимптомных вирус слабый, поэтому они редко кого заражают.
26.09.2020 20:37 Відповісти
Ага, и ПЦР тест на такой слабый вирус совсем не реагирует.
26.09.2020 23:21 Відповісти
"Количество инфицированных в Украине с начала пандемии составило на утро субботы 195 504 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 903 человека" - этого могло не случиться если бы не https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывы Зеленского к украинцам вернуться в Украину . Для чего призывал, если знал, что не сможет миллионам вернувшихся обеспечить двухнедельную изоляцию для выявления больных COVID-19? Под обыкновенную дурость эти призывы не подходят.
26.09.2020 14:15 Відповісти
 
 