За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 833 особи, одужали - 1 740, померли - 76

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу - 3 833 випадки, при цьому видужали - 1 740 осіб, 76 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих в Україні від початку пандемії становить на ранок суботи 195 504 особи, померло від початку пандемії від COVID-19 3 903 особи, одужали - 86 873 особи.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 104 728 осіб, що на 2 017 більше, ніж днем ​​раніше.

Читайте також: До того як вакцина стане загальнодоступною, від COVID-19 можуть померти до 2 млн осіб, - ВООЗ

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (447), Харківській (380), Тернопільській (284), Одеській (264), Дніпропетровській (201) областях.

Крім того, загалом по Україні за минулу добу зафіксовано 4 131 підозра на захворювання COVID-19.