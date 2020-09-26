В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув син пілота збитого в 2014-му під Луганськом ІЛ-76

Син Ігоря Скачкова - члена екіпажу Іл-76, який терористи збили під Луганськом у 2014 році - загинув під час катастрофи літака під Чугуєвом.

Про це повідомив у Фейсбуці Дмитро Парахін, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед загиблих курсант Скачков. Це син Ігоря Скачкова, члена екіпажу Іл-76, збитого терористами в 2014 під Луганськом", - написав він.

Олена Блажієва опублікувала фотографії батька і сина, які загинули з розривом у 6 років. "Ігор Скочков, штурман Іл-76, загинув влітку 2014 під Луганськом. Вчора загинув його син Олександр", - написала Блажієва.





Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.