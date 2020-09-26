УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10188 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
16 502 28

В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув син пілота збитого в 2014-му під Луганськом ІЛ-76

В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув син пілота збитого в 2014-му під Луганськом ІЛ-76

Син Ігоря Скачкова - члена екіпажу Іл-76, який терористи збили під Луганськом у 2014 році - загинув під час катастрофи літака під Чугуєвом.

Про це повідомив у Фейсбуці Дмитро Парахін, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед загиблих курсант Скачков. Це син Ігоря Скачкова, члена екіпажу Іл-76, збитого терористами в 2014 під Луганськом", - написав він.

Олена Блажієва опублікувала фотографії батька і сина, які загинули з розривом у 6 років. "Ігор Скочков, штурман Іл-76, загинув влітку 2014 під Луганськом. Вчора загинув його син Олександр", - написала Блажієва.

В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув син пілота збитого в 2014-му під Луганськом ІЛ-76 01
В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув син пілота збитого в 2014-му під Луганськом ІЛ-76 02

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.

В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув син пілота збитого в 2014-му під Луганськом ІЛ-76 03

Автор: 

авіакатастрофа (1111) смерть (6818) Харківщина (6054) курсанти (138)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Всіх хлопців шкода.
Царство Небесне. Вічний спокій їхнім душам.
показати весь коментар
26.09.2020 12:14 Відповісти
+25
Вечная память...
показати весь коментар
26.09.2020 12:25 Відповісти
+16
Самі сьози. Бідна мати.
показати весь коментар
26.09.2020 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всіх хлопців шкода.
Царство Небесне. Вічний спокій їхнім душам.
показати весь коментар
26.09.2020 12:14 Відповісти
Вечная память...
показати весь коментар
26.09.2020 12:25 Відповісти
абрамявичюсы еще не бежали со страны?
показати весь коментар
26.09.2020 12:25 Відповісти
А что твои рыги уже наступают?
показати весь коментар
26.09.2020 14:00 Відповісти
тебя уже обрыгали
показати весь коментар
26.09.2020 14:08 Відповісти
Як таке може статися в 21 столітті в демократичній країні?! Чорт з тим літаком, найцінніше це життя і здоров'я людей.
показати весь коментар
26.09.2020 12:29 Відповісти
А авиакатастрофы не случаются в 21-ом веке в демократических странах?Или так велико желание повонять даже во время такого горя?
показати весь коментар
26.09.2020 12:35 Відповісти
Расследуется авария военного самолета АН-26 под Харьковом. Следствие ищет одного из членов группы предполетной подготовки самолета.
показати весь коментар
26.09.2020 12:39 Відповісти
Если этот пост под}{уйлёныши пытаются заспамить, но надо искать ещё тщательнее.
показати весь коментар
26.09.2020 13:18 Відповісти
Вічна пам'ять, царство небесне синам України, щирі співчуття їх батькам, мамам, родичам. а за політику досить, тут тільки співчуття і невимовний біль та сльози...
показати весь коментар
26.09.2020 12:39 Відповісти
Горе... RIP...
показати весь коментар
26.09.2020 12:40 Відповісти
Така доля...
показати весь коментар
26.09.2020 12:41 Відповісти
В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76 - Цензор.НЕТ 3400
показати весь коментар
26.09.2020 12:41 Відповісти
сын ушел к отцу или отец позвал сына бедная супруга и мама если больше у нее не осталось детей... это кошмар потерять мужа а через 6 лет сына..и в одном действе авиакатастрофа там сбили( мужа) а тут пока предполагают ЧП, летное происшествие..Соболезнования! и не только тут, но всем кто потерял своих детей, братьев, мужа, кума, любимого, внука, дедушку, дядю, племянника...
показати весь коментар
26.09.2020 12:43 Відповісти
Это страшная карма. Не дай Бог, если он есть для родственников погибших, как им это пережить.
показати весь коментар
26.09.2020 17:38 Відповісти
Траур... Щоб кожному, хто за програму на плюсах відповідає, реп'яхи в горлі поросли. Гниди!

В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76 - Цензор.НЕТ 3878
показати весь коментар
26.09.2020 12:44 Відповісти
На 1+1 Інтернешнл у ніч трагедії реготали,ну ніяк без Ліги сміху не можна було обійтися,бо елітний клоун там знімався.Це уже прірва і провалля одночасно.
показати весь коментар
26.09.2020 13:51 Відповісти
Та щоб вони срали далі чим бачили з їх реготом.
показати весь коментар
26.09.2020 17:40 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2020 12:47 Відповісти
Отец и сын. Два ангела.
показати весь коментар
26.09.2020 12:56 Відповісти
Самі сьози. Бідна мати.
показати весь коментар
26.09.2020 13:16 Відповісти
Співчуття рідним та близьким............
В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув син пілота збитого в 2014-му під Луганськом ІЛ-76 - Цензор.НЕТ 8905
показати весь коментар
26.09.2020 13:34 Відповісти
Тоді, в 2014 році загинув друг мого товариша. Мали усі летіти, та цей в останню мить отримав наказ бути в іншому місті.
Покойтесь з миром...
показати весь коментар
26.09.2020 14:25 Відповісти
Дрэнная навіна, шкада
показати весь коментар
26.09.2020 14:47 Відповісти
В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув син пілота збитого в 2014-му під Луганськом ІЛ-76 - Цензор.НЕТ 6641
показати весь коментар
26.09.2020 21:43 Відповісти
 
 