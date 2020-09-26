1 608 9
У Києві за добу 447 осіб захворіли на COVID-19, 8 осіб померли, - Кличко
У столиці за минулу добу виявили ще 447 хворих на COVID-19, 42 з них - діти, 14 - медики.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу вірус виявили у 447 осіб. Зокрема у 42 дітей. 8 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 350 киян. На сьогодні в столиці вже 21 492 підтверджені випадки захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.
Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 59 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 132 особи. Загалом коронавірус подолали 6 387 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі (66), в Оболонському (60), в Деснянському - 58 випадків.
Чекаєте щоб щоденно було по 1000 хворих?!