УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 608 9

У Києві за добу 447 осіб захворіли на COVID-19, 8 осіб померли, - Кличко

У столиці за минулу добу виявили ще 447 хворих на COVID-19, 42 з них - діти, 14 - медики.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві за добу 447 осіб захворіли на COVID-19, 8 осіб померли, - Кличко 01

"За минулу добу вірус виявили у 447 осіб. Зокрема у 42 дітей. 8 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 350 киян. На сьогодні в столиці вже 21 492 підтверджені випадки захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 59 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Читайте також: За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 833 особи, одужали - 1 740, померли - 76

Одужали за минулу добу 132 особи. Загалом коронавірус подолали 6 387 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі (66), в Оболонському (60), в Деснянському - 58 випадків.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20055) Кличко Віталій (3554) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому в Кієві досі не запроваджено справжній карантин?!
Чекаєте щоб щоденно було по 1000 хворих?!
показати весь коментар
26.09.2020 13:12 Відповісти
потому что не поможет, а люди должны работать и хотят кушать
показати весь коментар
26.09.2020 13:40 Відповісти
Незабаром хавка залишиться,а люди вимруть
показати весь коментар
26.09.2020 13:50 Відповісти
Додай: за 2 тижні. Це ж незабаром?
показати весь коментар
26.09.2020 14:08 Відповісти
У тебя, блин, великого иксперда,забыли спросить совета
показати весь коментар
26.09.2020 22:05 Відповісти
От як йому сподобалась ця математика - безперервно лічить і рахує,отримуючи велике задоволення від цифр...Кожен день нам повідомляє,скільки захворіло і виздоровіло...Як дєцко мале,що кубіки складує...
показати весь коментар
26.09.2020 13:46 Відповісти
Незабаром хавка залишиться,а люди вимруть
показати весь коментар
26.09.2020 14:08 Відповісти
Вся зараза от черножопых! Стыд какой в кино этом белая целуется с негром! Фу - антисанитария! Вот откуда все вирусы!
показати весь коментар
26.09.2020 15:55 Відповісти
А еще дамбасы сифилиссу очком разносят твари.
показати весь коментар
26.09.2020 15:56 Відповісти
 
 