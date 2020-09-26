Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині: "Будемо думати над допомогою сім'ям загиблих хлопців і екіпажу"
Президент України Володимир Зеленський побував на місці катастрофи літака Ан-26 у Харківській області. Глава держави вшанував пам’ять загиблих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Оголошено жалобу через трагедію, яка сталася вчора на Харківщині. Чотири злети і, на жаль, три посадки. Трагічна статистика, яка, на жаль, призвела до загибелі як курсантів, так і екіпажу", – зазначив президент.
Зеленський зауважив, що внаслідок катастрофи загинули молоді хлопці з 2-го по 4-й курс та члени екіпажу літака.
"У нас була інформація, що два хлопці вижили. Один – середньої тяжкості. Другий – боролися за нього лікарі, але, на жаль, зранку нам доповіли, що він помер. Мої співчуття рідним і близьким", – сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи Ан-26 створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.
Крім того, президент одразу після трагічної події провів розмову з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб на позачерговому засіданні уряду затвердили персональний склад і план роботи комісії з розслідування катастрофи.
"Ми вже будемо думати над допомогою рідним, сім’ям загиблих хлопців та екіпажу", – додав Зеленський.
Президент повідомив, що він хоче отримати від відповідних фахівців інформацію про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні. "Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки", – сказав Глава держави.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.
Іва́н Мики́тович Кожеду́б (https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Ображіївка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Глухівський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Чернігівська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0 Украї́нська Соціалісти́чна Радя́нська Респу́бліка (УСРР) - https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - радянський військовик українського походження, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA льотчик -винищувач, найрезультативніший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81 ас в авіації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції за весь час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни .