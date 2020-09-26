УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
4 853 71

Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині: "Будемо думати над допомогою сім'ям загиблих хлопців і екіпажу"

Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині:

Президент України Володимир Зеленський побував на місці катастрофи літака Ан-26 у Харківській області. Глава держави вшанував пам’ять загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Оголошено жалобу через трагедію, яка сталася вчора на Харківщині. Чотири злети і, на жаль, три посадки. Трагічна статистика, яка, на жаль, призвела до загибелі як курсантів, так і екіпажу", – зазначив президент.

Зеленський зауважив, що внаслідок катастрофи загинули молоді хлопці з 2-го по 4-й курс та члени екіпажу літака.

"У нас була інформація, що два хлопці вижили. Один – середньої тяжкості. Другий – боролися за нього лікарі, але, на жаль, зранку нам доповіли, що він помер. Мої співчуття рідним і близьким", – сказав глава держави.

Читайте також: Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ. ФОТО

Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи Ан-26 створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

Крім того, президент одразу після трагічної події провів розмову з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб на позачерговому засіданні уряду затвердили персональний склад і план роботи комісії з розслідування катастрофи.

"Ми вже будемо думати над допомогою рідним, сім’ям загиблих хлопців та екіпажу", – додав Зеленський.

Президент повідомив, що він хоче отримати від відповідних фахівців інформацію про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні. "Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки", – сказав Глава держави.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Зеленський Володимир (25275) Харківщина (6054)
Зебіли привели до влади чесний і непідкупний 95 квартал.
показати весь коментар
26.09.2020 13:23 Відповісти
+16
Звісно, вже треба думати чим помагати , бо все розтягнули по кишенях.

Serhii Andrushko

Народний депутат України Юрій Кісєль з Кривого Рогу попросив в чотири рази підвищити зарплату та виплатити премії в перші місяці роботи для свого помічника Микити Шефіра. Микита Шефір - син першого помічника президента Зеленського- Сергія Шефіра.

Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине: "Будем думать над помощью семьям погибших ребят и экипажа" - Цензор.НЕТ 6620
показати весь коментар
26.09.2020 13:20 Відповісти
+14
Будем думать? Лучше бы промолчал.
показати весь коментар
26.09.2020 13:21 Відповісти
Думати давати чи ні??? Шмаркля зелена !
показати весь коментар
26.09.2020 13:19 Відповісти
Потрібно терміново перевіряти все авіаційне паливо в ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2020 14:13 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ КОЗЕЛ !!!! на 2021 год на обслугу офиса и президента +1 млрд,на прокуратуру -+ млрд и т.д ---ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ,ПАДЛА,МОЖНО НАКУПИТЬ новых самолетов, КОГДА ВЫ СУКИ НАЖРЕТЕСЬ ?????????
показати весь коментар
26.09.2020 15:00 Відповісти
З методички зебілів: а ваш Порошенко...
показати весь коментар
26.09.2020 13:30 Відповісти
Слабеньке у вас виправдання для 73 % лохів.
Слухайте тепер спікера антимайдану, споглядайте його морду.
показати весь коментар
26.09.2020 13:30 Відповісти
Ну конечно же, при чем тут теперь зебилы к тому что делает бубочка и дерьмак - виноваты порохоботы.
показати весь коментар
26.09.2020 13:36 Відповісти
Не треба копати аж так глибоко. Цю морду привела нинішня влада.
Яку обрали 73 % абинепетьок.
Ви би так і за фуйла проголосували, якби він проти Порошенка балатувався.
показати весь коментар
26.09.2020 13:46 Відповісти
Чапай...
показати весь коментар
26.09.2020 13:23 Відповісти
Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине: "Будем думать над помощью семьям погибших ребят и экипажа" - Цензор.НЕТ 9044
показати весь коментар
26.09.2020 13:37 Відповісти
Він ще і пропіариться на цьому.
показати весь коментар
26.09.2020 13:24 Відповісти
"Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники", - сказал Зеленский.

через полтора года выполнения обязанностей главнокомандующий все еще не осведомлён о состоянии дел, полной статистики он еще не видел почему-то..
прикро, що так
показати весь коментар
26.09.2020 13:42 Відповісти
Думати? Ти рахуєш, що спроможний!? Ти навіть не можеш збагнути що несеш в свїх промовах!
показати весь коментар
26.09.2020 13:23 Відповісти
Потрібно робити висновки та вживати заходів щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому.
показати весь коментар
26.09.2020 13:24 Відповісти
Ви маєте на увазі вибори 2019? Цілком згідний!
показати весь коментар
26.09.2020 13:25 Відповісти
Если бы 100 тысю на допомогу всяким пи-скам де выделяли, то и самолеты новые были..
показати весь коментар
26.09.2020 14:23 Відповісти
Оно всегда приезжало до очередной катастрофы, а сейчас- после. К чему бы это?
показати весь коментар
26.09.2020 13:24 Відповісти
https://twitter.com/sofnesk
https://twitter.com/sofnesk

Кардинал SoF

@sofnesk


Ну от. Тепер взагалі літати не будуть. Зеленський наказав зупинити політи всіх АН-26. Вважаю ще треба заборонити автівки - бо вони потрапляють в дтп і гинуть люди.
показати весь коментар
26.09.2020 13:27 Відповісти
Вообще-то авто действительно попадают в ДТП. И действительно гибнут люди.
показати весь коментар
26.09.2020 13:31 Відповісти
Но это не причина воспринимать это как норму и мириться с происходящим.
показати весь коментар
26.09.2020 13:43 Відповісти
Всех резануло: "...думати". Так говорят люди не уверенные в чем либо...
показати весь коментар
26.09.2020 13:28 Відповісти
"Мы уже будем думать" - **********, а че есть чем? 43 летние самолеты в эксплуатации, это нормально? правящие мрази, вы не стоите ни одного погибшего парня!!!
показати весь коментар
26.09.2020 13:30 Відповісти
бедоносец прибыл......
показати весь коментар
26.09.2020 13:30 Відповісти
Воно саме розуміє, що воно несе?
показати весь коментар
26.09.2020 13:30 Відповісти
Думу он думать будет. Себя нп жалеет. У людей горе, а эта гнида пиарится на горе людском. Мразь.
показати весь коментар
26.09.2020 13:31 Відповісти
Думать нужно уметь
показати весь коментар
26.09.2020 13:33 Відповісти
Ще й потрібно мати мізки , щоби думати , а не полову в тупій зеленій башці !
показати весь коментар
26.09.2020 13:40 Відповісти
Видео падения
https://www.facebook.com/100002305693349/videos/pcb.3337808886305935/3337807929639364
показати весь коментар
26.09.2020 13:33 Відповісти
да как я думал так и получилось, значит второй мотор отказал и пилот попытался спланировать на трассу.
показати весь коментар
26.09.2020 13:46 Відповісти
А парту ему зачем поставили? Он и мендель, никого более с отрицательным ростом!
показати весь коментар
26.09.2020 13:34 Відповісти
Странно, что ещё красные дорожки не постелили, всевеликому лидеру.
показати весь коментар
26.09.2020 13:53 Відповісти
И самолетик на парте поиграться
показати весь коментар
26.09.2020 18:54 Відповісти
Зеленський: Якщо мене оберуть президентом, спочатку будуть поливати брудом, потім - поважати, а потім - плакати, коли піду (с)

ТА ЙДИ ВЖЕ НА....Й І ПОСКОРІШЕ !

А я поплачу крізь сльози радості, срань болотна !
показати весь коментар
26.09.2020 13:38 Відповісти
Ми будєм думать,у нас єсть чим - сказав Зєля і почухав задницю - свій главний думаючий орган...
показати весь коментар
26.09.2020 13:43 Відповісти
Если СБУ и ДБР занимаются переследованием Федины, Пояркова, и других критиков Зеленского, где там время найти на антитеррористические мероприятия. Весь день то и делают куда пошла Федина и что сделал Поярков
показати весь коментар
26.09.2020 13:45 Відповісти
Тугодум.
показати весь коментар
26.09.2020 13:46 Відповісти
Пиар на крови! даже при Януковиче такой херни не было!
показати весь коментар
26.09.2020 13:47 Відповісти
Зеленский в каждом городе, где он агитировал за "слуг путена", обещал настроить стадионов, концертных залов, парков и бассейнов, не говоря уже о дорогах.....Неужели он во время войны откажется от своих шизоидных планов в пользу нового вооружения, в пользу повышения зарплат военным, в пользу строительства жилья воинам - героям? Ни за что....Он даже о выдаче семьям погибших по 10 000 грн. будет "думать" до выборов.... А потом до нового года....А потом до "1-го Апреля"....
показати весь коментар
26.09.2020 13:53 Відповісти
о чем вы?

Східний апеляційний суд прийняв рішення, що Укрзалізниця мусить погасити "Сбєрбанку" борг "Донецької залізниці" у розмірі 1,86 мільярли грн.

Я нічого не плутаю?

З 2014 р. ніякої Донецької залізниці не існує - її майно передано Південній і Придніпровській залізницям?

Тобто ми мусиво гасити перед російським банком борг підприємства, що знаходиться під окупацією?

А комунальні борги окупованого Донецька ми гасити скоро почнемо?

Скажіть що я помиляюся.

Дмитро Вовнянко
показати весь коментар
26.09.2020 13:55 Відповісти
Твою мать, какое же оно тупое и ущербное. Радуйтесь зедебилы своему "мессии". Ждёт вас "повна срака".
показати весь коментар
26.09.2020 13:56 Відповісти
выдадут семьям по 200 тысяч гривен вот и вся помощь
показати весь коментар
26.09.2020 14:01 Відповісти
Мне вот что странно.В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/701891.html Иван Кожедуб-безусловно украинец.Но известность к нему пришла не за победы во второй мировой,а за участие в войне в Корее 324 ИАД тогда нехило потрепала американцев.,,Аллея МИГов,,(MiG Alley)-это вообще то про него.Странно,что ваши декомунизаторы до него не добрались.
показати весь коментар
26.09.2020 14:01 Відповісти
Ты что-то путаешь. Совок говорил что в Корее ихтамнет!
показати весь коментар
26.09.2020 14:04 Відповісти
Обломись ватник

Іва́н Мики́тович Кожеду́б (https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Ображіївка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Глухівський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Чернігівська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0 Украї́нська Соціалісти́чна Радя́нська Респу́бліка (УСРР) - https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - радянський військовик українського походження, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA льотчик -винищувач, найрезультативніший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81 ас в авіації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції за весь час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни .
показати весь коментар
26.09.2020 14:07 Відповісти
Я с этим не спорю.
показати весь коментар
26.09.2020 14:16 Відповісти
Не бреши бо "споріш" : "известность к нему пришла не за победы во второй мировой,а за участие в войне в Корее ...". Найрезультативніший радянський АС війни, хоча й у Кореї повоював не слабо, то й що, максімка?
показати весь коментар
27.09.2020 00:35 Відповісти
12 апреля 1951 года в небе Кореи произошло событие, вошедшее в историю Америки как "Черный четверг". Меньше чем за 10 минут ВВС США потеряли 14 самолетов: 10 тяжелых бомбардировщиков и 4 истребителя, ещё 15 тяжелых бомбардировщиков было списано после возвращения на базу. Около 120 человек личного состава попали в плен. Атаковавшие их советские истребители вернулись на базу без потерь.Это тоже Иван Кожедуб.Из песни слов не выкинешь))
показати весь коментар
26.09.2020 14:27 Відповісти
и что дальше максимка 120 человек это с экипажем каждого в 11человек Хватит агитпропом махать как делды махали в сувалках в 41м бугага
показати весь коментар
26.09.2020 17:01 Відповісти
Клоун приехал в наркоугаре перерезать очередную ленточку а тут на тебе
показати весь коментар
26.09.2020 14:01 Відповісти
https://gordonua.com/news/localnews/v-seti-poyavilos-video-s-poslednimi-sekundami-poleta-an-26-pered-krusheniem-v-chugueve-1520231.html В сети появилось видео с последними секундами полета Ан-26 перед крушением в Чугуеве
показати весь коментар
26.09.2020 14:06 Відповісти
точно сбили с ПЗРК при посадке
показати весь коментар
26.09.2020 14:07 Відповісти
где вы там увидели ПЗРК? На какой секунде?
показати весь коментар
26.09.2020 21:47 Відповісти
Эх буба, буба, было бы ума хоть жменька, да глянул бы ты на себя со стороны...Тьху, пилят!
показати весь коментар
26.09.2020 15:24 Відповісти
Думать надо было заранее, теперь надо действовать, точнее платить.
показати весь коментар
26.09.2020 16:06 Відповісти
Чого ж "забилі", пам'ятаємо, та й на зєльону шмарклю ніхто не списує цю катастрофу, це ти в своїх ****** не розібрався, про що тут мова. То ж по холодку 3,14 здуй додому.
показати весь коментар
27.09.2020 00:38 Відповісти
Ахаха, бот с никнеймом 215***** будет мне рассказывать что мне делать? ПТНХ
показати весь коментар
27.09.2020 00:44 Відповісти
всё верно делает.
показати весь коментар
26.09.2020 19:29 Відповісти
Гоните Говномидаса ссаными тряпками, пока там ещё что-то не свалилось.
показати весь коментар
26.09.2020 21:46 Відповісти
Почему эта ЗЕленая **** не объявил общегосударственный ТРАУР???
показати весь коментар
27.09.2020 11:29 Відповісти
гнида конченная, лучше бы ты подумал, что бы такого больше не повторилось и в клал бабло в авиацию.
показати весь коментар
27.09.2020 11:35 Відповісти
 
 