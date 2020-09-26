Для ідентифікації загиблих в авіакатастрофі на Харківщині потрібно від 2-х до 3-х тижнів, - Уруський

На місці авіакатастрофи військового літака АН-26 не вдалося ідентифікувати тіло жодного загиблого. Тіла сильно обгоріли. Необхідно провести експертизу ДНК, це займе 2-3 тижні.

Про це глава держкомісії з розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом Олег Уруський заявив по відеозв'язку під час позачергового засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично, всі обгорілі. На сьогоднішній момент ідентифікацію жодного тіла здійснити не вдалося. Потрібно буде проводити експертизу ДНК, це вимагає додаткового часу. За словами експертів, це займе від 2 до 3 тижнів часу. Тільки після цього можна говорити про здійснення процедур із поховання наших бійців", - сказав Уруський.

Він зазначив, що на місці працює близько півсотні слідчих, призначено експертизи.

"На місці аварії працює слідча група на чолі з ДБР під супроводом Генеральної прокуратури України. У них 50 слідчих. Призначено вже на теперішній момент понад 50 експертиз різного плану", - зазначив Уруський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

