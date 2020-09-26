Курсанта, який вижив після авіакатастрофи на Харківщині, вивели з шокового стану - він може давати свідчення
Курсанта, який вижив після авіакатастрофи під Чугуєвом, вивели з шокового стану, наразі він спілкується з лікарями та рідними.
Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними лікарів, курсант має множинні забої та струс мозку. Вночі його помістили в реанімацію, але 26 вересня вже перевели у звичайне відділення, стан хлопця оцінюють як середньої важкості. Військові медики зазначили, що пацієнта вдалося вивести з шокового стану, хлопець контактує з родичами та лікарями і може надавати покази слідчим.
Як повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, у шпиталі перебуває уродженець Харківщини.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
він що - підозрюваний?
бо коли пишуть, що вистрибували, то - всі накопичились біля тих дверей чи рампи, а це ж впливає на баланс, та ще й при одному робочому двигуні
пассажировместимость ан 26: до 38 человек личного состава...и парашютисты покидают самолет по одному
а тут сразу 20 человек, а это половина от 38, сосредоточенные у рампы, в хвосте...
но выживший уже сказал, что никто не выпрыгивал