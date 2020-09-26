УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
8 420 46

Курсанта, який вижив після авіакатастрофи на Харківщині, вивели з шокового стану - він може давати свідчення

Курсанта, який вижив після авіакатастрофи під Чугуєвом, вивели з шокового стану, наразі він спілкується з лікарями та рідними.

Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними лікарів, курсант має множинні забої та струс мозку. Вночі його помістили в реанімацію, але 26 вересня вже перевели у звичайне відділення, стан хлопця оцінюють як середньої важкості. Військові медики зазначили, що пацієнта вдалося вивести з шокового стану, хлопець контактує з родичами та лікарями і може надавати покази слідчим.

Читайте також: Тіло жодного загиблого курсанта й офіцера впізнати не вдалося, потрібна експертиза ДНК, - Уруський

Як повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, у шпиталі перебуває уродженець Харківщини.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+12
Швидкого одужання, Ікаре
показати весь коментар
26.09.2020 13:43 Відповісти
+8
Здоров'я і сили синочку, хоть розповість, що сталось ...
показати весь коментар
26.09.2020 13:43 Відповісти
+5
У парнишки два ангела были за спиной .Только живи и будь здоров !
показати весь коментар
26.09.2020 13:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мені подобається оце "давать показанія"
він що - підозрюваний?
показати весь коментар
26.09.2020 13:43 Відповісти
свидетель
показати весь коментар
26.09.2020 13:48 Відповісти
в авиа происшествиях катастрофах и авариях создается специальная комиссия по безопасности полетов на правах следственной им придаются сотрудник АНБ, полиции, национальной гвардии США, Пентагона, ФБР, прокуратуры, службы шерифа ,транспорт любой, эксперты, морги, врачи, специалисты... вся документация показания любого лица пишут как ПОКАЗАНИЯ.... иногда и часто дело доходит до третейской комиссии или даже коллегии присяжных под Присягу...
показати весь коментар
26.09.2020 13:54 Відповісти
ну мы пока еще не в юрисдикции США
показати весь коментар
27.09.2020 01:09 Відповісти
В США свидетелей защищают и охраняют
показати весь коментар
26.09.2020 13:56 Відповісти
Показания бывают и свидетельские
показати весь коментар
26.09.2020 13:50 Відповісти
Швидкого одужання, Ікаре
показати весь коментар
26.09.2020 13:43 Відповісти
Здоров'я і сили синочку, хоть розповість, що сталось ...
показати весь коментар
26.09.2020 13:43 Відповісти
А що він може розповісти? Сидів, займався своєю справою.
показати весь коментар
26.09.2020 13:51 Відповісти
Чому Ви все знаєте наперед?
показати весь коментар
26.09.2020 13:54 Відповісти
внучок бабы ванги
показати весь коментар
26.09.2020 13:58 Відповісти
Ду ю пиво еврі дей.
показати весь коментар
26.09.2020 14:01 Відповісти
пыво
показати весь коментар
26.09.2020 14:03 Відповісти
Ти пишеш нарєчієм, а я українською.
показати весь коментар
26.09.2020 14:05 Відповісти
какаяразнiца? у всiх вас все одно русiзмы маячат тут и там.
показати весь коментар
26.09.2020 14:07 Відповісти
А піво тебе влаштує?
показати весь коментар
26.09.2020 14:08 Відповісти
не пью его.
показати весь коментар
26.09.2020 14:11 Відповісти
оно по стекломою, бояре... какое пиво?
показати весь коментар
26.09.2020 14:47 Відповісти
вижу ты его распробовал
показати весь коментар
26.09.2020 18:27 Відповісти
Підказує життєвий досвід.
показати весь коментар
26.09.2020 13:59 Відповісти
У парнишки два ангела были за спиной .Только живи и будь здоров !
показати весь коментар
26.09.2020 13:52 Відповісти
Не стоит расслабляться. Охранять и беречь его надо от врагов .
показати весь коментар
26.09.2020 13:55 Відповісти
че за параноя? каких врагов? у вас уже как у руццких повсюду диверсанты мерещаться. Вот раскажет человек правду будете еще потом извиняться за свой бред
показати весь коментар
26.09.2020 14:14 Відповісти
она все правильно пишет.
показати весь коментар
26.09.2020 14:46 Відповісти
кино наххх...- шо пацан может сказнуть..???--- ну ехали-ехали, = упали....((( ..а шо до паранойи- так это правильно..- оттудова, с ск это 100 пудов смешно...
показати весь коментар
27.09.2020 01:21 Відповісти
може щось скаже, як перестав працювати перший двигун, і чого потім почали вистрибувати...
бо коли пишуть, що вистрибували, то - всі накопичились біля тих дверей чи рампи, а це ж впливає на баланс, та ще й при одному робочому двигуні
показати весь коментар
26.09.2020 13:56 Відповісти
ты наверное про баланс прикололся, или просто пошутил..??
показати весь коментар
27.09.2020 01:22 Відповісти
а ты, похоже, не соображаешь, самолётам тоже нужна балансировка
пассажировместимость ан 26: до 38 человек личного состава...и парашютисты покидают самолет по одному
а тут сразу 20 человек, а это половина от 38, сосредоточенные у рампы, в хвосте...

но выживший уже сказал, что никто не выпрыгивал
показати весь коментар
27.09.2020 06:57 Відповісти
Конечно что-то расскажет. Это ведь не пассажир туристического самолета под пол литры конины из дьюти фри. Парень учился на пилота и думаю может понимать что там произошло.
показати весь коментар
26.09.2020 14:23 Відповісти
в момент эксцесса пацан сидел как раз пассажиром, никак не получается.... - шо и как он сможет кому=-то сказать...????= бред...
показати весь коментар
27.09.2020 01:28 Відповісти
Спочатку дитину проінструктують, тоді даватиме свідчення.
показати весь коментар
26.09.2020 20:07 Відповісти
та до с... всэ цэ- ну думайте умами, пацану в грузовом отсеке шо-то было понятнее, чем экипажу в жесткой ситуации на постоянной связи с воен.диспетчером и руководителем полетов..??? речевым и аппаратным самописцам..???- не надо бреда и паранойи...(((
показати весь коментар
27.09.2020 01:37 Відповісти
от який идиоттт придумав бильш ниж 10 взлет-посадок в ничный час для навчальних занять з дитьми на 42-ричний машини..???!!- от питання...
показати весь коментар
27.09.2020 01:44 Відповісти
учбовый ан26Ш,...для навчання курсантив - авиа штурманив...вони и вдень и вночи мають ориентуватысь, прокладати курс, слидкуваты за навигацийнымы прыладамы,..и пры взлёти и пры посадци
показати весь коментар
27.09.2020 07:20 Відповісти
 
 