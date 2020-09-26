УКР
Урядова комісія до 25 жовтня надасть звіт про причини авіакатастрофи на Харківщині, - Шмигаль

Звіт урядової комісії про результати розслідування авіакатастрофи військового літака в Харківській області має бути підготовлений до 25 жовтня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Урядовій комісії ... надати до 25 жовтня звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи і про вжиті необхідні заходи", - сказав Шмигаль на позачерговому засіданні Кабміну в суботу.

Урядову комісію очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

авіакатастрофа (1111) Кабмін (14324) Харківщина (6054) Шмигаль Денис (4789) Уруський Олег (159)
