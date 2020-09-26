Урядова комісія до 25 жовтня надасть звіт про причини авіакатастрофи на Харківщині, - Шмигаль
Звіт урядової комісії про результати розслідування авіакатастрофи військового літака в Харківській області має бути підготовлений до 25 жовтня.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Урядовій комісії ... надати до 25 жовтня звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи і про вжиті необхідні заходи", - сказав Шмигаль на позачерговому засіданні Кабміну в суботу.
Урядову комісію очолив віцепрем'єр Олег Уруський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
1. Так как х.уйло приказало Зебилу передать ему полный список нашей техники, была устроена эта катастрофа как повод для полной инвентаризации.
2. Зебил лезет из кожи вон чтобы угодить х.уйлу.