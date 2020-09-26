Чорні скриньки розміщено у хвості літака, поки до них немає доступу, - Уруський

Місце розташування бортових самописців літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України, який зазнав аварії увечері 25 вересня в Харківській області, вже встановлено, проте доступу до них поки що немає.

Про це сказав на позачерговому засіданні уряду глава слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чорні скриньки лежать у хвостовій частині літака, до них поки що доступу немає, поки не завершені роботи з тілами загиблих. Як тільки будуть завершені роботи з тілами загиблих, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій зможуть дістатися до чорних скриньок, тобто бортових самописців, і залежно від їх стану тоді ми зможемо отримати дані", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран