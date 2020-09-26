УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
2 149 15

Чорні скриньки розміщено у хвості літака, поки до них немає доступу, - Уруський

Чорні скриньки розміщено у хвості літака, поки до них немає доступу, - Уруський

Місце розташування бортових самописців літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України, який зазнав аварії увечері 25 вересня в Харківській області, вже встановлено, проте доступу до них поки що немає.

Про це сказав на позачерговому засіданні уряду глава слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чорні скриньки лежать у хвостовій частині літака, до них поки що доступу немає, поки не завершені роботи з тілами загиблих. Як тільки будуть завершені роботи з тілами загиблих, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій зможуть дістатися до чорних скриньок, тобто бортових самописців, і залежно від їх стану тоді ми зможемо отримати дані", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) чорна скринька (71) Уруський Олег (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Брехня до чого тут тіла, вже фальсифікують розслідування і приховують кліки! Терміново потрібно перевірити все авіаційне пальне в ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2020 14:22 Відповісти
+3
"Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших.

А погибшие что, до сих пор там лежат?
показати весь коментар
26.09.2020 14:27 Відповісти
+3
можно узнать ваш год рождения? а то может и правда всё утилизировать к е...
показати весь коментар
26.09.2020 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехня до чого тут тіла, вже фальсифікують розслідування і приховують кліки! Терміново потрібно перевірити все авіаційне пальне в ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2020 14:22 Відповісти
шоб было понятно тем, кому непонятно-.. в хвосте планера мешанина из обломков и кусков тел пацанов... (скорость встречи АНа з землей под углом 15-20град. не менее 250км\ч+..)
шо это такое 250...= падал с водных лыж со ск.60-70..= поверхность воды, как асфальт типа... вот как-то так..
показати весь коментар
27.09.2020 02:32 Відповісти
Совковый авиапарк трещит по швам ...Использование совецкой техники должно быть запрещено а вся техника утилизирована .самолеты машины вертолеты ..Зачем совковое говно ?
показати весь коментар
26.09.2020 14:24 Відповісти
Тоді взагалі нічого не залишиться.
показати весь коментар
26.09.2020 14:30 Відповісти
можно узнать ваш год рождения? а то может и правда всё утилизировать к е...
показати весь коментар
26.09.2020 15:16 Відповісти
и шо порешает год нарождения младого ..???
показати весь коментар
27.09.2020 02:35 Відповісти
"Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших.

А погибшие что, до сих пор там лежат?
показати весь коментар
26.09.2020 14:27 Відповісти
..там фрагменты тел перемешаны...= как-то так, поясню, если не врубаешься...(((
показати весь коментар
27.09.2020 02:33 Відповісти
значит уже рихтуют записи
показати весь коментар
26.09.2020 18:45 Відповісти
 
 