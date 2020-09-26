За минулу добу COVID-19 виявлено у 255 дітей та 191 медичного працівника, госпіталізовано 667 осіб, - Степанов

В Україні за минулу добу побито черговий рекорд по захворюванню на COVID-19. Серед 3 833 виявлених хворих на коронавірус - 255 дітей та 191 медичний працівник.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За минулу добу захворіли 3 тисячі 833 особи, з них 255 дітей та 191 медичний працівник, це черговий антирекорд, який встановлений в Україні. Було госпіталізовано 667 людей.

Хочу повідомити, що сьогодні на ранок в наших лікарнях перебуває з підтвердженим діагнозом COVID-19, або з підозрою COVID-19, тобто на ліжках, які відведені під лікування коронавірусної хвороби, 13 865 людей, яким надається відповідна медична допомога в умовах стаціонару.

За останню добу в Україні зафіксовано 76 летальних випадків. Одужало 1740 пацієнтів", - сказав Степанов.

Міністр додав, що за весь час пандемії в Україні захворіли 195 504 людей, із них 12 855 дітей, а також 14 763 медичних працівники. Загалом одужало 86 872 пацієнтів. Усього в Україні зафіксовано 3 903 летальних випадків від COVID-19.

"За попередню добу загалом було здійснено 55 082 тестування. Із них 29 273 дослідження методом ПЛР, а також 25 809 досліджень методом ІФА. Найбільша кількість підтверджених випадів коронавірусу за останню добу зареєстровано в місті Київ - 447; Харківська область — 380, причому місто Харків — 298 випадків; Тернопільська область — 284 випадки; Одеська область — 264 випадки; Дніпропетровська область — 201 випадок, причому у місті Дніпро 163 випадки з цих 201", - розповів міністр.

Також він закликав дотримуватись рекомендацій МОЗ для запобігання інфікування COVID-19.

"Ви бачите, що в нас черговий антирекорд, тому звертаюсь до вас, шановні українці. Будь ласка, бережіть себе, дотримуйтесь правил нової реальності. Не забувайте користуватися маскою. Це все заради вашого здоров’я, нам це потрібно. Одягайте, коли ви заходите в будь-яке приміщення, в будь-які заклади. Все відповідно до правил і рекомендацій, які є в Міністерстві охорони здоров’я. Також дотримуйтесь дистанції — це теж важливо, все це знижує ризик інфікування на коронавірусну хворобу. І не забувайте антисептик. Користуйтеся антисептиками, тримайте чистими руки і в такий спосіб ви суттєво зменшите ризик захворіти", - підсумував Степанов.