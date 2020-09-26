УКР
Авіакатастрофа під Чугуєвом
Місце авіакатастрофи оглядатимуть мінімум два дні, уламки шукають у радіусі 5 км

Уламки літака Ан-26, що розбився в Чугуєві на Харківщині 25 вересня, можуть бути на відстані від трьох до п'яти кілометрів від місця падіння.

Про це на позачерговому засіданні уряду 26 вересня повідомив Олег Татаров, заступник керівника Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Доповідаю про те, що огляд місця події буде здійснюватися ще мінімум два дні, тому що уламки можуть перебувати на відстані від трьох до п’яти кілометрів. Обов'язково їх зібрати для того, щоб встановити реальну картину. Найскладніша ситуація сьогодні у нас з ідентифікацією тіл, тому що, на жаль, всі обгорілі. Будемо призначати по всіх трупах ДНК-експертизу, якнайшвидше залучати всіх експертів, щоб можна було ідентифікувати людей і вжити подальших заходів", — сказав Татаров.

За його словами, до огляду місця події залучені близько 50 слідчих Державного бюро розслідування, прокурорів, поліцейських, працівників СБУ, експертів.

Читайте також: "Чорні скриньки" розміщено у хвості літака, поки до них немає доступу, - Уруський

"Присутні медичні експерти, представники Міністерства юстиції, зокрема Харківського інституту судових експертиз Бокаріуса. Намагаємося встановити картину того, що відбувалося. Очікуємо на доступ до чорних скриньок", — повідомив Татаров.

За його словами, президент доручив "терміново організувати розслідування не лише за цим фактом, перевірити аналогічні факти, перевірити діяльність щодо проведення закупівель в оборонному комплексі, виявити наявність зловживань, які призводять до трагічних наслідків".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

«https://www.facebook.com/olegdragon?__cft__[0]=AZXa0gzMPDsoeIyENdY3rb1Gk64k9GGifDLqvjnbxOvHYTZvKkPVAls0SyUyaJSF8tFsSl5c9iGTIfuvpT7dr-AAjSXTs8ny9jtQZ4SOv0oPqJk61u4yeIfCAsfEbWhlinNMBMLRVYc-bqd0itGVRrTH&__tn__=-UC%2CP-y-R Отто Йорк https://www.facebook.com/olegdragon/posts/3402635666490071?__cft__[0]=AZXa0gzMPDsoeIyENdY3rb1Gk64k9GGifDLqvjnbxOvHYTZvKkPVAls0SyUyaJSF8tFsSl5c9iGTIfuvpT7dr-AAjSXTs8ny9jtQZ4SOv0oPqJk61u4yeIfCAsfEbWhlinNMBMLRVYc-bqd0itGVRrTH&__tn__=%2CO%2CP-y-R 15 год. · ##ука, мразь

только что, главарь ОПЗЖ в Харькове - некий андрей лесик - в прямом эфире "расия 24", стримит с места катастрофы нашего самолёта. в подробностях показывает и рассказывает обо всех обстоятельствах случившегося, смакует детали
(какого х#ра??? где наша йо#аная полиция?? почему она позволяет всяким посторонним мразям находиться на месте катастрофы?? и, более того - в открытую, ни от кого не таясь, вести стрим на вражескую территорию! я в а#уе. что творится в стране, б#ять)
ведущая "расия 24" (тупая корова), натужно и насквозь фальшиво, изображает сострадание : делает круглые глаза, типа огорчается, ахает, охает, сокрушается, всплёскивает руками, выражает сочувствие...
давно я не испытывал такой ненависти к человекообразным. и к этой харьковской опэзэшной мрази - и к этой мокшанской б#яди в телевизоре. будьте вы прокляты, твари
p.s. когда мы вернёмся во власть, единственным шансом у страны выжить будет безоговорочное аннигилирование всего пророссийского (читай, антиукраинского), во всех его проявлениях
все эти "лесики" и им подобные должны быть интернированы, как пособники оккупанта, до окончания войны с мордором. либо принудительно высланы на его территорию. безо всяких игр в лояльность и толерантность
иначе мы обречены столетиями ходить по кругу. от майдана - и до майдана
простите нас, погибшие. вечная вам память, ребята...»
26.09.2020 14:41 Відповісти
+2
Самолет был исправен, при должном обслуживании он еще 40 лет летать может.
26.09.2020 14:39 Відповісти
+1
Процедура такая, вдруг что отпало, или гуся найдут сбитого, всякое бывает.
26.09.2020 14:40 Відповісти
Где радикальные действия по утилизации совкового хлама ? Даже машины опасны на дороге такие как москвич а тут целый самолёт а если б он на больницу упал ?
26.09.2020 14:32 Відповісти
Самолет был исправен, при должном обслуживании он еще 40 лет летать может.
показати весь коментар
26.09.2020 14:39 Відповісти
не понял. а почему 5 км? самолет развалился в воздухе? вроде целым падал
26.09.2020 14:32 Відповісти
Процедура такая, вдруг что отпало, или гуся найдут сбитого, всякое бывает.
26.09.2020 14:40 Відповісти
ну теоретически да
26.09.2020 14:55 Відповісти
то есть . что то начало так отпадать . что разлетелось на 5 км в радиусе ? не слышал насчёт такой процедуры хотя и приходилось бывать на таких неприятных местах .там одно . что волновало всех генералоначальников так это найти оружие экипажа .
26.09.2020 16:01 Відповісти
Ты много чего не слышал, это нормально.
27.09.2020 20:02 Відповісти
скорость 250+, угол атаки 15-20...((( = взрыв при контакте... - обломки до м500-800 лёгко.. вот как-то так...(((
27.09.2020 02:42 Відповісти
Трагическое последствие - это Зебил...
26.09.2020 15:10 Відповісти
По какому праву это люстрированный лжец Татаров из банды Януковича, выступает по поводу случившейся трагедии, что вообще такое офис президента?, нет его в конституции и поэтому все, что исходит из этого, так называемого офиса президента, а на самом деле офиса капитуляции и коррупции незаконно.
26.09.2020 18:49 Відповісти
 
 