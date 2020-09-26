Місце авіакатастрофи оглядатимуть мінімум два дні, уламки шукають у радіусі 5 км

Уламки літака Ан-26, що розбився в Чугуєві на Харківщині 25 вересня, можуть бути на відстані від трьох до п'яти кілометрів від місця падіння.

Про це на позачерговому засіданні уряду 26 вересня повідомив Олег Татаров, заступник керівника Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Доповідаю про те, що огляд місця події буде здійснюватися ще мінімум два дні, тому що уламки можуть перебувати на відстані від трьох до п’яти кілометрів. Обов'язково їх зібрати для того, щоб встановити реальну картину. Найскладніша ситуація сьогодні у нас з ідентифікацією тіл, тому що, на жаль, всі обгорілі. Будемо призначати по всіх трупах ДНК-експертизу, якнайшвидше залучати всіх експертів, щоб можна було ідентифікувати людей і вжити подальших заходів", — сказав Татаров.

За його словами, до огляду місця події залучені близько 50 слідчих Державного бюро розслідування, прокурорів, поліцейських, працівників СБУ, експертів.

"Присутні медичні експерти, представники Міністерства юстиції, зокрема Харківського інституту судових експертиз Бокаріуса. Намагаємося встановити картину того, що відбувалося. Очікуємо на доступ до чорних скриньок", — повідомив Татаров.

За його словами, президент доручив "терміново організувати розслідування не лише за цим фактом, перевірити аналогічні факти, перевірити діяльність щодо проведення закупівель в оборонному комплексі, виявити наявність зловживань, які призводять до трагічних наслідків".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

