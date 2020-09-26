Ан-26, який розбився на Харківщині, мав наліт 5 985 годин із призначеного ресурсу 20 тис. льотних годин, - Уруський

Ан-26, який розбився в Харківській області, мав наліт від початку експлуатації 5 985 годин з призначеного ресурсу в 20 тис. льотних годин, тобто виробив 29, 9% льотного ресурсу.

Про це на засіданні Кабміну повідомив віцепрем'єр України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дата випуску 21 жовтня 1977 року. Остання дата ремонту - 30 липня 1996 року в "410" заводі. Наліт від початку експлуатації 5 985 годин 3 450 посадок. Наліт після останнього ремонту - 1 800 годин 2 160 посадок. Призначений ресурс - 20 тис. льотних годин. До чергового ремонту... закінчувався термін 21 червня 2022 року. Залишок призначеного ресурсу 14 015 годин", - повідомив Уруський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

