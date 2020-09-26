УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
2 920 17

Ан-26, який розбився на Харківщині, мав наліт 5 985 годин із призначеного ресурсу 20 тис. льотних годин, - Уруський

Ан-26, який розбився в Харківській області, мав наліт від початку експлуатації 5 985 годин з призначеного ресурсу в 20 тис. льотних годин, тобто виробив 29, 9% льотного ресурсу.

Про це на засіданні Кабміну повідомив віцепрем'єр України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дата випуску 21 жовтня 1977 року. Остання дата ремонту - 30 липня 1996 року в "410" заводі. Наліт від початку експлуатації 5 985 годин 3 450 посадок. Наліт після останнього ремонту - 1 800 годин 2 160 посадок. Призначений ресурс - 20 тис. льотних годин. До чергового ремонту... закінчувався термін 21 червня 2022 року. Залишок призначеного ресурсу 14 015 годин", - повідомив Уруський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

 

Топ коментарі
+4
Тобиш нет разницы по ихнему мнению даже если самолет простоит 100 лет и на нем 5 раз летали то его можно эксплуатировать ?Дибилы слов нет ..Тут или еще по совковыми нормативами пользуются или эти нормативы пишут в кабинетах генерылы ,которые этот самолет никогда не видели
показати весь коментар
26.09.2020 15:13 Відповісти
+2
По такой логике на самолете можно летать тысячи лет если по одному вылету в год.
показати весь коментар
26.09.2020 15:57 Відповісти
+1
Чувак, не по іх мнєнію, а згідно Технічнім Вимогам.
показати весь коментар
26.09.2020 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Надежная машина их же при ссср делали а тогда не махлевали делали на века ... Кто хочет еще прокатится на бомбомете совковом ?
показати весь коментар
26.09.2020 14:55 Відповісти
Тобиш нет разницы по ихнему мнению даже если самолет простоит 100 лет и на нем 5 раз летали то его можно эксплуатировать ?Дибилы слов нет ..Тут или еще по совковыми нормативами пользуются или эти нормативы пишут в кабинетах генерылы ,которые этот самолет никогда не видели
показати весь коментар
26.09.2020 15:13 Відповісти
Чувак, не по іх мнєнію, а згідно Технічнім Вимогам.
показати весь коментар
26.09.2020 15:16 Відповісти
если всё точно соблюдать (регламенты) и консерву содержать как положено, - то так и есть.. нет тут никакого подвоха
показати весь коментар
27.09.2020 01:52 Відповісти
43 года года для такого самолёта это фигня на нем потом еще 50 лет можно еще под водой плавать
показати весь коментар
26.09.2020 15:22 Відповісти
походу ты сам себе уже противоречишь
показати весь коментар
27.09.2020 01:53 Відповісти
По такой логике на самолете можно летать тысячи лет если по одному вылету в год.
показати весь коментар
26.09.2020 15:57 Відповісти
читай выше- и не вопросссс...
показати весь коментар
27.09.2020 01:56 Відповісти
При совке мы летали кукурузником раз - пилот летел строго вдоль моря, чтобы если что в воду пикировать. При взлете мы видели в иллюминатор, что от передка самолета отвалились какие-то запчасти и пролетели мимо иллюминатора. Мы пилоту кричим, что полундра - самолет рассыпается, а он кричит нам что все ОК, то были лишние запчасти...
Но долетели каким-то чудом - чих-пых-бздык. Дотянули короче.
показати весь коментар
26.09.2020 16:01 Відповісти
самолеты просто так не падают. а трындеть начальнички будут что угодно. задницу то надо прикрывать свою.
показати весь коментар
26.09.2020 16:12 Відповісти
Что такое пять тысяч? У меня у отца были значки, первый за 13000 налета на АН-10 в советские времена! А потом и еще больше! Это значит, самолет мало летал, а как ремонтировался, никто не знает! Порошенко обвинили в наживе на войне, за то, что его подчинённые тратили деньги на запчасти к технике, а Зеленский бросил армию на произвол судьбы, практически развалил снабжение и урезал бюджет... Так, кто виновен в падении малообстуживаемого, старого борта с "птенцами"? Явно найдут техника-стрелочника, а Зеленский-главнокомандующий отделается соболезнованиями. Думаю, на похоронах его видно не будет!
показати весь коментар
26.09.2020 16:51 Відповісти
Ан-26, який розбився на Харківщині, мав наліт 5 985 годин із призначеного ресурсу 20 тис. льотних годин, - Уруський - Цензор.НЕТ 2890
показати весь коментар
26.09.2020 17:11 Відповісти
ВСЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Сергей Ирза
Конечно, это горе - смерть,
Хотя иным, была б во благо,
Выносит всех земная твердь,
Как злой навет и ложь бумага!
И не корёжится язык,
И не застрянет в горле корка,
Убийца? Вот, он… Уж старик,
А жертва? Вон… Все та же горка!
Вон, та же сволочь… Вон, палач…
Как все, ведь боговы ж подобья,
А вот, молитвы горький плач -
Вся справедливость у надгробья!
03/12/2009
показати весь коментар
26.09.2020 17:16 Відповісти
Ага.Винних немає. Вірніше,винні загинули....
показати весь коментар
26.09.2020 19:12 Відповісти
 
 