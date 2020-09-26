УКР
Авіакатастрофа під Чугуєвом
Зеленський відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні курсанта В'ячеслава Золочевського, що вижив після загибелі літака Ан-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області 25 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

"20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо. Один із хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті", - написав Зеленський.

"Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В'ячеславе. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі. Вічна пам'ять загиблим", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби у зв'язку з катастрофою військового літака на Харківщині

Мля, нащо впустили бідоносця до хлопця? Тепер молімось за нього, що б не загнувся.
26.09.2020 14:54 Відповісти
Тварюка зелена, гроші перестаньте витрачати на ОП та іншу наволоч, а фінансуйте армію, як нормальні країни.
26.09.2020 15:09 Відповісти
Что-то мне не нравятся эти повторяющиеся цифры 26 ( 26 сентября, АН 26 и 26 погибших). Пахнет оккультным сатанизмом и жертвоприношением. Для сатанинской зеленой власти это вполне возможно. Самолет с молодыми курсантами, вспоминаю случай наподобие под Луганским аэропортом, где погибло 49 курсантов.Думаю, что настоящей причины никто не скажет, а зеленых рогатых нужно гнать. Нельзя держать во власти слуг дьявола.
26.09.2020 15:08 Відповісти
Самый ожидаемый коммент.
показати весь коментар
26.09.2020 14:55 Відповісти
Что-то мне не нравятся эти повторяющиеся цифры 26 ( 26 сентября, АН 26 и 26 погибших). Пахнет оккультным сатанизмом и жертвоприношением. Для сатанинской зеленой власти это вполне возможно. Самолет с молодыми курсантами, вспоминаю случай наподобие под Луганским аэропортом, где погибло 49 курсантов.Думаю, что настоящей причины никто не скажет, а зеленых рогатых нужно гнать. Нельзя держать во власти слуг дьявола.
показати весь коментар
26.09.2020 15:08 Відповісти
главное 5G молитвами отгонять!
показати весь коментар
26.09.2020 15:14 Відповісти
Самолет под Луганском тоже сатанинская зеленая власть сбила. Зеленский же дьявол он поспевает везде.
показати весь коментар
26.09.2020 16:25 Відповісти
А вы думаете, что почти 30 лет в Украине правит не сатана? Сатана правит через олигархат. Он правит и подчинен мировому сатанату- новому мировому порядку. Вы много не знаете и живете с розовыми очками. Как правят миром и как избирают во власть слуг сатаны в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=AAjFIEh3gHY
показати весь коментар
27.09.2020 12:54 Відповісти
Количество погибших невозможно было спланировать и подстроить. Выжил один, а могли бы выжить два, три, десять или же погибнуть все.
показати весь коментар
26.09.2020 18:22 Відповісти
Не верь и дальше. Для таких и работает сатанинский оккультизм.
показати весь коментар
27.09.2020 12:50 Відповісти
Нельзя держать во власти слуг дьявола.-----------------------------каламойскава.можливо і він замовив.вказав ЗЄ на дедлайн?
показати весь коментар
26.09.2020 18:33 Відповісти
Летіло 28, загинуло 27. Порван бар'єр оккультизму.
показати весь коментар
26.09.2020 19:21 Відповісти
нет..= одному пацану отказано было- 27-1=таки 26..............(((
показати весь коментар
27.09.2020 02:49 Відповісти
Когда порван? 27.09? А что сказано 26.09? Это главное.
показати весь коментар
27.09.2020 12:46 Відповісти
походу- внатуре нехорошее число 26
показати весь коментар
27.09.2020 02:50 Відповісти
підігруєш россми
показати весь коментар
26.09.2020 15:15 Відповісти
та це кацап на проксі зависає.
воно ж генетичне деградоване.
показати весь коментар
26.09.2020 15:16 Відповісти
а шо там пишуть? я їх не читаю...
показати весь коментар
26.09.2020 15:16 Відповісти
абрамявічюси його так поламали, що й зеленим цупити не було що
показати весь коментар
26.09.2020 15:20 Відповісти
Зеленский в совковый бомбомет никогда б не сел а зачем пусть лохи летают он же не лох
показати весь коментар
26.09.2020 15:08 Відповісти
шо оно несет? какая ночь? какая темнота? вечер и пожар в несколько десятков метров. идиот мля
показати весь коментар
26.09.2020 15:13 Відповісти
не понять вам артиста.
показати весь коментар
26.09.2020 15:17 Відповісти
Так увидел художник.
показати весь коментар
26.09.2020 15:26 Відповісти
26.09.2020 15:32 Відповісти
выпустили из бана? ненадолго. пшел отсюда полицай
иди маваши репетируй а то не ровен час тебе порохоботы вломят трызды и на колени поставят прямо в форме. чо делать будешь? аника-воин. смелый мля... ты там кому то втащить хотел сильно? так может мне позвонить кому надо чтобы с тобой пересеклись. ну что бы ты втащил кого нибудь?
показати весь коментар
26.09.2020 15:47 Відповісти
какой-то п..дар решил пацанов посадить на ночные полеты 42-летнего борта с больше чем 10-ю взлет-посадками... походу и прога такая- ночь... только мозги же надо иметь при этом всём...(((
показати весь коментар
27.09.2020 02:56 Відповісти
Молодец Президент ! Настоящий человек , не то недарозумение ,шо было перед ним.........
показати весь коментар
26.09.2020 15:34 Відповісти
То недоразумение уничтожало свинособак, это влияет хвостом
показати весь коментар
26.09.2020 15:46 Відповісти
Ты в любом случае опарыш.
показати весь коментар
26.09.2020 15:54 Відповісти
От же пригрела страна необразованную орловскую чурку....
показати весь коментар
26.09.2020 16:48 Відповісти
Клоун труслиая гнида приехал попиариться А где же там ленточку перерезать
показати весь коментар
26.09.2020 15:51 Відповісти
Оставил бы парня в покое. Такое пережить, долго придется приходить в себя. Дай Бог ему здоровья!
показати весь коментар
26.09.2020 15:53 Відповісти
Як швидко - піар і вибори. А до хлопців АТОшників у госпіталь падло і не зайде.
показати весь коментар
26.09.2020 16:10 Відповісти
Мало курсанту после авиакатастрофы проблем, так теперь ещё обзавёлся статусом лица, контактировавшего с хронически больным тяжёлой формой придуркулита.
показати весь коментар
26.09.2020 16:12 Відповісти
И поехало во дворец за высоким забором омары жрать с корешками которые содержание на 40% подняли это милионы денег а купить АН 70 ,а отвратительный оказался человек,гнилой до нельзя
показати весь коментар
26.09.2020 16:54 Відповісти
Вилізаю я ото з літака, ледве живий - а тут зєлєнскій!
показати весь коментар
26.09.2020 17:07 Відповісти
Наш зелений нелох в запалі краснорєчія міг ще сказати - "бажаю всім так само мужньо і самовіддано віддати життя за рідну Батьківщину!..
показати весь коментар
26.09.2020 17:17 Відповісти
Клоун в своем амплуа, вместо заказа новых самолетов продолжает кривляться в камеру.
показати весь коментар
26.09.2020 18:01 Відповісти
Маму военного пустили на минутка, даже, с её слов, обменяться словами не успели - только взглядами. А это кодло - без проблем. *****.
показати весь коментар
26.09.2020 18:34 Відповісти
какао ботва написала "посетил - плохо, не посетил - плохо"
только потужный мармеладник умеет хорошо посещать.
показати весь коментар
26.09.2020 22:09 Відповісти
чья б мычала, а зелина молчала. разграбил падло армию, урезал финансирование, всё петух отдал судьям, прокурорам депутатам и ГБР - самым бедным
показати весь коментар
26.09.2020 22:45 Відповісти
Якого біса його туди пустили? Шо воно родина чи друг? Хлопець у такому важкому стані, а до нього впускають сторонню людину, від якої нам всім тільки горе та проблеми.
показати весь коментар
27.09.2020 03:18 Відповісти
пиар на крови.
показати весь коментар
27.09.2020 11:38 Відповісти
 
 