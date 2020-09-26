Зеленський відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні курсанта В'ячеслава Золочевського, що вижив після загибелі літака Ан-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області 25 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.
"20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо. Один із хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті", - написав Зеленський.
"Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В'ячеславе. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі. Вічна пам'ять загиблим", - додав президент.
