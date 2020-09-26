УКР
51 590 84

Курсант Золочевський про свій порятунок: все було як у комп'ютерній грі

Курсант Золочевський про свій порятунок: все було як у комп'ютерній грі

20-річний курсант В'ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвим, розповів про свій порятунок.

Розповідь Золочевського цитує голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який поспілкувався з юнаком. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Сказав, що все відбувалось як у комп’ютерній грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум’я на цьому хлопцю, який перебував у лікарні і, на жаль, сьогодні помер", — переказав Кучер слова курсанта.

Очільник ОДА розповів, що хлопець всього не пам’ятає, бо на певний час знепритомнів. Коли отямився, то виліз з-під уламків літака і почав гасити товариша. Водночас інформацію про те, що він нібито вистрибнув з літака, хлопець не підтвердив.

"З урахування емоційної складової лікарі кажуть, що стан середньої тяжкості, але якщо брати фізично — він навіть у задовільному стані", — уточнив очільник області.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

Топ коментарі
+51
Боже упаси, от таких расследователей
26.09.2020 15:06
+29
Мендель добавити треба, до комлекту.
Фахівчиню.
26.09.2020 15:09
+28
Вот команда авиаторов уже готова по походке определить, что же произошло


​​До складу комісії, яка розслідуватиме обставини падіння літака Ан-26 на Харківщині, увійдуть:
1. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,
2. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,
3. міністр оборони Андрій Таран,
4. голова ДСНС Микола Чечоткін,(с)
26.09.2020 15:01
26.09.2020 15:01
Боже упаси, от таких расследователей
26.09.2020 15:06
Це головні винні в катастрофі які ніколи не скажуть правди що причина катастрофи вже не вперше - погане пальне від коломойського!
26.09.2020 16:18
Во специ. Не ганьбіться хоч тут.
26.09.2020 15:08
Мендель добавити треба, до комлекту.
Фахівчиню.
26.09.2020 15:09
Бойову секретутку, спеціаліста з гри на зелєпупиній шкіряній флейті
26.09.2020 21:47
в общем пропал дом напишут как нужно
26.09.2020 15:31
№1- под Иловайском хуже была ситуация, проскочил.
№2- .
№3- похоже он крылом зацепил землю, чего быть не должно.
№4- пожар потушили, хвост сохранили.
26.09.2020 16:13
..так а чо ты №2 пропускаешь- он калированный у нас давно чурка...)))
показати весь коментар
Об отсутствующем на месте трагедии или хорошее или ничего.
27.09.2020 10:22
Хомчак - предатель, бросил своих бойцов!
Аваков - вор, господин рюкзаков
Таран - консерва, ФСБшник-кацап
26.09.2020 19:32
Щас механиков которые делали ТО на совковом хламе сделают ответственными
показати весь коментар
26.09.2020 15:05
«Разбившийся на Харьковщине Ан-26 имел налет 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, - Уруский
https://images.cnscdn.com/images/6/8/a/9/68a934d7691567ae8f992c4d36d7f405/original.jpgРазбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса.»
26.09.2020 15:09
Ан-26

2.1. Назначенные ресурс и срок службы - 45000 летных часов, 25000 полетов, 50 лет.

2.2. Ресурс и срок службы до очередного капитального ремонта - 20000 летных часов, 14000 полетов, 35 лет.
Самолету 43 года. Капитального ремонта не делали. В цивилизированных странах уже были бы задержания, потом суд и огромные сроки. У нас все замнут как обычно.
26.09.2020 15:32
Капремонт ему делали в 1996 году. Самолет ни при чем.
показати весь коментар
27.09.2020 07:11
Когда, когда?
27.09.2020 14:24
С математикой напряги? 24 года назад. Второй капремонт собирались делать в 2021 году.
показати весь коментар
28.09.2020 07:10
На таком самолёте не имели права, тем более в военное время обучать военных пилотов.
Десять раз взлёт и посадка ты представляешь что это такое на уставшем самолёте. Подряд
28.09.2020 07:25
Смотрите видео, снятое с ближней высотки. Самолет не взрывался. Ударился брюхом, значит не пикировал. У него была очень низкая высота. Вопрос - почему? Толи собирались садиться и, значит, перепутали трассу с полосой. Толи не в порядке был высокомер. А про усталость говорят, имея в виду конструкции общего корпуса, когда в металле накапливаются микротрещины и тогда он рассыпается.
29.09.2020 07:11
Так они и должны нести уголовную ответственность, если нарушили установленный регламент ремонтных работ. А как иначе, распистяйство убивает.
показати весь коментар
26.09.2020 16:31
Все с особым рвением начнут поиски стрелочника.
27.09.2020 10:23
У Кучера, типа, все під контролем. Знайшов де встромити писок. Ждемо ще спогадів Пастуха.
26.09.2020 15:06
вот, уже сообщение о выпрыгивающих не подтвердилось...
теперь что будет о разговорах в течении 8 минут от остановки одного двигателя и разрешении посадки на 1 двигателе
и о свете фар
26.09.2020 15:10
Эта версия изначально была несколько фантастической.
Реальность скорее всего намного проще. При ударе о землю самолёт развалился и они просто из него выпали.
26.09.2020 15:17
обломки разлетелись в радиусе 3-5км...похоже, что таким образом пытались предупредить объяснение возможного разлета тел...
еще, видимо, "включение фар " привело к резкому повороту самолета влево и взрыву
26.09.2020 15:29
Если разлет остатков самолёта в радиусе 3-х километров,то это ближе к взрыву на борту ещё в полете.
26.09.2020 15:34
видео прихода борта не видали походу...- увы, сам ввалился...((( никто никуда не прыгал- взрыв прихода+последствия...(((
27.09.2020 03:02
об березу, как с Качинським. только у нас никто проверять не станет. как такую "комиссию" опровергнуть.
26.09.2020 15:35
На западе возростной предел самолетов до 20 лет эксплуатации ..Но мы же умнее чем они
показати весь коментар
26.09.2020 15:18
Упоротый едь в рассеюшку.
26.09.2020 15:38
американские В52 собирали при сталине, не рассказывай сказки.
26.09.2020 16:01
То Америка а то КБ Антонов лол
показати весь коментар
26.09.2020 16:12
Ан-26 надежнее и безопаснее, чем Б-52, тут вы правы.
26.09.2020 23:13
а26..б52...- походу, даже не учитывая серию, первое в 2 раза минимум надёжнее (по множителю)...
27.09.2020 03:07
А можно посадить Б-52 при ВСЕХ вышедших из строя двигателей, с высоты, например, в 3 км?
Ан-26 можно посадить и спасти экипаж и пассажиров, практически при любой нештатной ситуации.
показати весь коментар
27.09.2020 12:14
Ага, особенно В-52 , F-15 и тд. Иногда лучше промолчать чем ляпнуть, тогда может за умного сойдешь.
26.09.2020 16:11
Для каких конкретно типов 20 лет? Можно источник информации?
показати весь коментар
26.09.2020 16:37
На 2014 год средний возраст ВТА США 22,7 лет, по всем типам - 25,2. Военная авиация это очень дорогое удовольствие и менять авиапарк каждые 15 лет в мирное время ни одна страна не будет.
26.09.2020 16:43
и тебе того же и всему твоему недонародцу.

Amen.
26.09.2020 15:21
Пшол на** ******** кацапсячий!!!
26.09.2020 15:30
Цензор, видаліть цей кацапсячий висер!!!!
26.09.2020 15:32
В літак влучили із дрона , така моя версія !
Це диверсія !
26.09.2020 15:21
Это самый близкий вариант.Я тоже такого мнения,что самолёт взорвался в воздухе,иначе каким образом осколки разлетелись в радиусе трёх километров.
26.09.2020 15:37
Видео же есть, какой взрыв в воздухе.
26.09.2020 15:45
упоротых не переубедишь. Сказали - диверсия русни, и будут стоять на своем хоть 10 видео им покажи.
26.09.2020 16:25
глянь видео..- борт шел уверенно....
27.09.2020 03:09
Это как же должно фартануть чтоб после падения и взрыва вылезти из под обломков и отделаться сотрясом и парой синяков.
26.09.2020 15:25
Живи парень, за всех живи...
26.09.2020 15:29
Если бы успел збросить топливо , то не загорелся бы - я правильно понимаю ?

То есть когда садились на одном двигателе , надо было сбросить топливо ?
26.09.2020 15:29
Насколько я знаю Ан-26 не предусматривает сброса топлива. Да и не успел быон его сбросить, для этого нужно было уходить на второй круг, а отказ произошел очевидно уже когда этого сделать было нельзя.

Вот точно такая же катастрофа в России. Отказ двигателя, винт не зафлюгировался, самолет тянет в сторону и падает не долетев до полосы. Там было меньше топлива и всего один погибший хотя самолет разрушен сильнее. Если бы не сильный пожар многие бы уцелели.
https://www.youtube.com/watch?v=wZHRAtFuCQc
26.09.2020 15:37
а разве где-то есть штатный "сброс топлива" - прям дождем керосина над городом? реально? и потом такое зарево на километры вверх если полыхнуло? имхо, все всегда летают кругами.
26.09.2020 15:43
На всех больших самолётах есть штатный сброс топлива. Но есть условие: сбрасывать можно на высоте не ниже то ли 2 км, то ли 3 км. Капли сброшенного топлива высыхают при падении, то есть переходят в газообразное состояние и развеивается.
26.09.2020 16:54
дык всегда если какие-то проблемы (но не полная ж... в ближайшие минуты) топливо скидывают. самолет как минимум легче становится ну и риск сгореть прям в пепел тоже меньше.
26.09.2020 15:40
Парню сказали, что бы он сказал, что он ничего не помнит.
26.09.2020 15:33
пацану рот уже закрыли...правду общество не узнает..
26.09.2020 15:34
Хватит строить теории заговоров, поле сотряса и стресса ожидать подробного рассказа было бы глупо, да и там времени было всего ничего от момента когда самолет повело в сторону до взрыва.
26.09.2020 15:44
26.09.2020 15:47
Вячеславу - здоровья!
26.09.2020 15:46
Вряд ли он что то вспомнит. У людей так организм устроен, что после пережитого болевого шока, его память о последнем событии стирается. Ну или не то чтобы стирается, а просто не перезаписывается из временного хранения в постоянное. Это такая защитная функция от психологического надрыва от испуга.
26.09.2020 16:32
Под гипнозом - вспомнит.
26.09.2020 18:31
так а шо пацану вспоминать...???- сидел в грузовом отсеке- ехали-ехали...= и всё!!!
27.09.2020 03:12
в новостях сказали, что самолету 40 лет. такие самолеты нужно списывать. Потому что это гробы с крыльями и на колесиках.
26.09.2020 16:40
Так уж прямо всё старое списывать не надо. За эти десятилетия, никаких кардинально новых прорывных технологий в авиастроении грузовых самолётов не произошло. Для несущей конструкции из алюминия 40 лет это не так уж и много. Другое дело, что надо постоянно обновлять всю оснастку, втулки, тяги, троса, электро проводку, авионику. Проверять люфты, зазоры, смазку, сальники. И если эта профилактика станет слишком накладной, то тогда списывать и менять.
26.09.2020 16:57
На днях над Украиной летали американские бомбардировщики. Им как минимум 60 лет
Новый планер будет таким же как и 60 летний. А вот начинку иногда нужно обновлять на современную
26.09.2020 18:20
техника любая ломается пилоты любые ошибаются...хзшность
26.09.2020 20:03
Просто так ничего не ломается. Поломали, специально или по залатности, це вже питання.
26.09.2020 20:41
машина делала 6-ю ночную взлет-посадку.... хз зачем ночную...
27.09.2020 03:14
добавлю- подряд за один полетный день с 18.00
27.09.2020 03:16
ага проводок не припаяли или кондер ..сопротивление..пробки не поменяли и лампочки
27.09.2020 03:43
Не помнит. Скорее всего приказали молчать.
26.09.2020 20:39
щастя тебе хлопец и здоровья до 100 лет!
26.09.2020 21:38
unbreakable.
26.09.2020 22:06
вот же Бог как людей спасает! такая авария, ну как можно было уцелеть? уму непостижимо! один из всех!
когда-то русские показывали такую же историю про разбитый пас. самолет. Все в хлам. А у 1ой стюардессы (выжившей) - одни синяки и царапины....Ну вот как так может быть?
Просто избранный парень.
27.09.2020 00:42
Даже если этому парню закрыли рот, скоро начнут всплывать записи с регистраторов проезжавших мимо машин - всё происходило над весьма загруженной автомагистралью.
27.09.2020 14:19
 
 