Курсант Золочевський про свій порятунок: все було як у комп'ютерній грі
20-річний курсант В'ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвим, розповів про свій порятунок.
Розповідь Золочевського цитує голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який поспілкувався з юнаком. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
"Сказав, що все відбувалось як у комп’ютерній грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум’я на цьому хлопцю, який перебував у лікарні і, на жаль, сьогодні помер", — переказав Кучер слова курсанта.
Очільник ОДА розповів, що хлопець всього не пам’ятає, бо на певний час знепритомнів. Коли отямився, то виліз з-під уламків літака і почав гасити товариша. Водночас інформацію про те, що він нібито вистрибнув з літака, хлопець не підтвердив.
"З урахування емоційної складової лікарі кажуть, що стан середньої тяжкості, але якщо брати фізично — він навіть у задовільному стані", — уточнив очільник області.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До складу комісії, яка розслідуватиме обставини падіння літака Ан-26 на Харківщині, увійдуть:
1. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,
2. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,
3. міністр оборони Андрій Таран,
4. голова ДСНС Микола Чечоткін,(с)
Фахівчиню.
пропал домнапишут как нужно
№2- .
№3- похоже он крылом зацепил землю, чего быть не должно.
№4- пожар потушили, хвост сохранили.
Аваков - вор, господин рюкзаков
Таран - консерва, ФСБшник-кацап
https://images.cnscdn.com/images/6/8/a/9/68a934d7691567ae8f992c4d36d7f405/original.jpgРазбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса.»
2.1. Назначенные ресурс и срок службы - 45000 летных часов, 25000 полетов, 50 лет.
2.2. Ресурс и срок службы до очередного капитального ремонта - 20000 летных часов, 14000 полетов, 35 лет.
Самолету 43 года. Капитального ремонта не делали. В цивилизированных странах уже были бы задержания, потом суд и огромные сроки. У нас все замнут как обычно.
Десять раз взлёт и посадка ты представляешь что это такое на уставшем самолёте. Подряд
теперь что будет о разговорах в течении 8 минут от остановки одного двигателя и разрешении посадки на 1 двигателе
и о свете фар
Реальность скорее всего намного проще. При ударе о землю самолёт развалился и они просто из него выпали.
еще, видимо, "включение фар " привело к резкому повороту самолета влево и взрыву
Ан-26 можно посадить и спасти экипаж и пассажиров, практически при любой нештатной ситуации.
Amen.
Це диверсія !
То есть когда садились на одном двигателе , надо было сбросить топливо ?
Вот точно такая же катастрофа в России. Отказ двигателя, винт не зафлюгировался, самолет тянет в сторону и падает не долетев до полосы. Там было меньше топлива и всего один погибший хотя самолет разрушен сильнее. Если бы не сильный пожар многие бы уцелели.
https://www.youtube.com/watch?v=wZHRAtFuCQc
Новый планер будет таким же как и 60 летний. А вот начинку иногда нужно обновлять на современную
когда-то русские показывали такую же историю про разбитый пас. самолет. Все в хлам. А у 1ой стюардессы (выжившей) - одни синяки и царапины....Ну вот как так может быть?
Просто избранный парень.