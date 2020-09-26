Курсант Золочевський про свій порятунок: все було як у комп'ютерній грі

20-річний курсант В'ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвим, розповів про свій порятунок.

Розповідь Золочевського цитує голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який поспілкувався з юнаком. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Сказав, що все відбувалось як у комп’ютерній грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум’я на цьому хлопцю, який перебував у лікарні і, на жаль, сьогодні помер", — переказав Кучер слова курсанта.

Очільник ОДА розповів, що хлопець всього не пам’ятає, бо на певний час знепритомнів. Коли отямився, то виліз з-під уламків літака і почав гасити товариша. Водночас інформацію про те, що він нібито вистрибнув з літака, хлопець не підтвердив.

"З урахування емоційної складової лікарі кажуть, що стан середньої тяжкості, але якщо брати фізично — він навіть у задовільному стані", — уточнив очільник області.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

