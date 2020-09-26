УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8302 відвідувача онлайн
Новини
2 496 22

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випуск ОВДП для погашення боргів на енергоринку

Депутати фракції

Депутати фракції "Слуга народу" Юрій Кузбит, Богдан Торохтій та Максим Заремський пропонують випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на 19,6 млрд грн для погашення в четвертому кварталі цього року боргів на енергоринку, в т.ч. перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом №4151, внесеним ними в Раду 24 вересня та опублікованим у п'ятницю, після випуску ОВДП на таку суму вона буде передана як субсидія НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок"), а та - перед виробниками ВДЕ.

Автори законопроєкту нагадують, що заборгованість "ГарПок" перед "зеленими" виробниками на 1 серпня 2020 становила 22,4 млрд грн, і уряд згідно з меморандумом із виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% її в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд грн.

Також читайте: У сфері енергетики існує серйозна криза неплатежів, - РНБО

Крім того правками до закону "Про альтернативні джерела енергії" від липня цього року встановлено, що уряд передбачає в держбюджеті витрати на фінансову підтримку "ГарПоку" для оплати електроенергії з ВДЕ в розмірі не менше 20% прогнозного вироблення такої електроенергії на відповідний рік. Згідно з розрахунками НКРЕКП і "ГарПок" у 2020 році це складе 13,2 млрд кВт-год на 53,2 млрд грн, тобто в держбюджеті треба передбачити 10,64 млрд грн. 

Як повідомлялося, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ. Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 роки (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Читайте також: Офіс Президента змушує інвесторів розпродавати зелені електростанції, - Тинний

Тако закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів і іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський несе особисту відповідальність перед інвесторами за проблеми в зеленій енергетиці, - співзасновник УАВЕ

Автор: 

ОВДП (842) енергетика (2611) альтернативна енергетика (848) Зелений тариф (420) Слуга народу (2816)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
О! Уже и векселя в ход пошли... І це ще тільки півтора року пройшло зелебобної влади....
показати весь коментар
26.09.2020 15:35
+11
Предлагаю этими облигациями платить зе-депутатам и президенту зарплату.
показати весь коментар
26.09.2020 15:41
+10
а проценты за бени и всю зеленую компанию должны платить? - граждане Украины - я не хочу - вот путь зелень дебильная и платит
показати весь коментар
26.09.2020 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А еще они предлагают влезать на банковские счета лопухов без разрешения суда.
показати весь коментар
26.09.2020 15:34 Відповісти
О! Уже и векселя в ход пошли... І це ще тільки півтора року пройшло зелебобної влади....
показати весь коментар
26.09.2020 15:35 Відповісти
а проценты за бени и всю зеленую компанию должны платить? - граждане Украины - я не хочу - вот путь зелень дебильная и платит
показати весь коментар
26.09.2020 15:35 Відповісти
Предлагаю этими облигациями платить зе-депутатам и президенту зарплату.
показати весь коментар
26.09.2020 15:41 Відповісти
Геруса когда будете за жопу брать? Или он так и будет продолжать воровать и гадить стране?
показати весь коментар
26.09.2020 15:42 Відповісти
еще больше бумаг необеспеченных в массы. а потом государство продать с молотка
экономисты херовы
показати весь коментар
26.09.2020 15:43 Відповісти
натякають що КАЗЛИ повинні заплатити рудому кнуру за зелене дерьмо ще й з процентами ...
показати весь коментар
26.09.2020 15:44 Відповісти
Украину может спасти только одно - МАССОВЫЕ ПОСАДКИ ВОРЬЯ 30 ЛЕТ ГРАБИВШЕГО СТРАНУ ,всё остальное уже не поможет .
показати весь коментар
26.09.2020 15:47 Відповісти
уточнение,не посадки а расстрелы
показати весь коментар
26.09.2020 19:15 Відповісти
Депутаты "Слуга народа" предлагают выпустить облигации на 19,6 млрд грн .-Мало. Надо 50:

Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
показати весь коментар
26.09.2020 16:04 Відповісти
А вони 50 по інших статтях наберуть. До кінця року.
Бо нарід не вважав, що борг має значення, і вирішив, що краще буде - поржати.
Курс же не по 100.
А от Герус не такий вже всемогутній, щоби розбалансувати ринок
показати весь коментар
26.09.2020 18:35 Відповісти
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты, набраные ************ по приколу в подворотнях . толи еще будет , мало не покажется . продолжаем чесать репу
пока зеленые мрази грабят и разваливают страну.
показати весь коментар
26.09.2020 16:22 Відповісти
Мимоволі виникає враження що дефолт та купони таки неминучі...
показати весь коментар
26.09.2020 16:35 Відповісти
Пусть Герус заплатит, а потом сядет.
показати весь коментар
26.09.2020 16:36 Відповісти
Економіка України поступово лягає на дно. Ну що, зебіли, голосуєм паприколу?
показати весь коментар
26.09.2020 16:49 Відповісти
Ось і почались єврейські шахєр-махєри...Але будь які облігаціі повинні мати гарантію...Гарантія цих - їхня змога в будь який момент підняти енерготарифи...що вони і роблять...Україна - це ми,ідіоти...
показати весь коментар
26.09.2020 17:11 Відповісти
В 2019 році слуги випустили облігації на зовнішній ринок під неймовірні 10% коли у розвинених країнах більше 1% не дають. Тоді долар з'явився на ринку і гривна стала по 24.
Зараз будуть облігації для внутрішнього ринку і передбачувано також під неймовірно високі відсотки, хтось на цьому заробить але держава(громадяни) програють.
показати весь коментар
26.09.2020 17:21 Відповісти
предлагается продажа Украины ,рашистским кошелькам в Украине,которые оккупировали 80% енергорынка Украины
показати весь коментар
26.09.2020 18:03 Відповісти
А кто в итоге заплатит за эти ОВГЗ, украинские налогоплательщики? за пол года опять придется выпускать ОВГЗ, чтоб опять оплатить зеленый тариф?, Ахметов покупает дешевое электричество АЭС и продает на экспорт, а дорогую зеленку должно купить государство налогоплательщики... да пошли вы нахер с таким зеленым электричеством... вместо того чтоб поднять пенсии, зарплаты учителям которые работают на всех граждан, платить деньги зеленым инвесторам... не может государство покупать такое дорого электричество, нет тут покупателя на него, пусть идут инвесторы со своими панелями и ветряками нахер...
показати весь коментар
26.09.2020 18:09 Відповісти
Не смеши. На хер ты пойдешь, и платить инвесторам будешь - инфа 100%
показати весь коментар
27.09.2020 01:58 Відповісти
Депутанты! Может лучше расчитаться своими "конвертиками", на одну зарплату можна прожить, он люди на минимальной пенсии перебиваются.
показати весь коментар
26.09.2020 19:58 Відповісти
Це повний триндець. Ця зелена влада, та й попередні всі влади це кончені мородери і корупціонери. Тільки суд Лінча спасе Україну.
показати весь коментар
26.09.2020 21:16 Відповісти
 
 