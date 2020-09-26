Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випуск ОВДП для погашення боргів на енергоринку
Депутати фракції "Слуга народу" Юрій Кузбит, Богдан Торохтій та Максим Заремський пропонують випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на 19,6 млрд грн для погашення в четвертому кварталі цього року боргів на енергоринку, в т.ч. перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно із законопроєктом №4151, внесеним ними в Раду 24 вересня та опублікованим у п'ятницю, після випуску ОВДП на таку суму вона буде передана як субсидія НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок"), а та - перед виробниками ВДЕ.
Автори законопроєкту нагадують, що заборгованість "ГарПок" перед "зеленими" виробниками на 1 серпня 2020 становила 22,4 млрд грн, і уряд згідно з меморандумом із виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% її в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд грн.
Крім того правками до закону "Про альтернативні джерела енергії" від липня цього року встановлено, що уряд передбачає в держбюджеті витрати на фінансову підтримку "ГарПоку" для оплати електроенергії з ВДЕ в розмірі не менше 20% прогнозного вироблення такої електроенергії на відповідний рік. Згідно з розрахунками НКРЕКП і "ГарПок" у 2020 році це складе 13,2 млрд кВт-год на 53,2 млрд грн, тобто в держбюджеті треба передбачити 10,64 млрд грн.
Як повідомлялося, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ. Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 роки (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.
Тако закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році.
Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів.
10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів і іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
экономисты херовы
Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
Бо нарід не вважав, що борг має значення, і вирішив, що краще буде - поржати.
Курс же не по 100.
А от Герус не такий вже всемогутній, щоби розбалансувати ринок
пока зеленые мрази грабят и разваливают страну.
Зараз будуть облігації для внутрішнього ринку і передбачувано також під неймовірно високі відсотки, хтось на цьому заробить але держава(громадяни) програють.