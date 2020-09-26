"Літак був не до кінця справний", – мати одного з членів екіпажу літака Ан-26, що розбився

Один із пілотів літака ЗСУ Ан-26, який розбився біля Чугуєва, Ашраф Мсуя телефонував матері за день перед трагедією і казав, що літак був несправним.

Про це мати розповіла журналістам на місці катастрофи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Двигуни відмовляли не раз. Він це знав. Не скаржився, просто пояснював, що машина не до кінця у справному стані", – зазначила жінка.

За її словами, син 1991 року народження, закінчив академію ім. Кожедуба.

"Він хотів служити в Україні, бути найкращим, і він був найкращим льотчиком свого класу", – сказала мати.

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