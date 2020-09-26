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"Літак був не до кінця справний", – мати одного з членів екіпажу літака Ан-26, що розбився
Один із пілотів літака ЗСУ Ан-26, який розбився біля Чугуєва, Ашраф Мсуя телефонував матері за день перед трагедією і казав, що літак був несправним.
Про це мати розповіла журналістам на місці катастрофи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
"Двигуни відмовляли не раз. Він це знав. Не скаржився, просто пояснював, що машина не до кінця у справному стані", – зазначила жінка.
За її словами, син 1991 року народження, закінчив академію ім. Кожедуба.
"Він хотів служити в Україні, бути найкращим, і він був найкращим льотчиком свого класу", – сказала мати.
Топ коментарі
+50 Evro7
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+37 Super Gut
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+27 Nataliya Mischenko
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потрібно створювати комісію і відправляти бабу каломойшу на цугундер. вже давно.
ОБС какое-то
Самая распространенная неисправность - отказ датчика работы двигателя.
Если пилот не опытный, он спереляку глушит движок, флюгирует винты (если успеет) и... дальше, как повезет. Потому, что до флюгирования удержать самолет весьма и весьма не просто.
500 часов - это не налет. Это не плохо разве что для любителя. Так что вполне может быть, что экипаж угробил сам себя.
Это значит, что на заводе Антонова его полностью осматривали, проводили тщательное техобслуживание, после этого испытывали почти, как после производства и давали заключение испытателей.
Так что "не совсем исправный" - это версия мамы. Она могла сказать, что "самолет плохо летал". Ей простительно.
А бубочка за рік на 14 лимонів налітався... і його літаки ремонтують вчасно...
Є ще така версія - кацапи могли заглушити всю електроніку на борту АН а, вони це роблять не перший раз . Це вже інше питання як Зе клоун запустив в Україну кацапських диверсантів
P.s. А вообще, это скорее какие то домыслы, фантазии убитой горем женщины...
Але дивно якось звучить навіть. Що означає був не до кінця справний? Як можна знати таке про літак і здійснювати політ, в якому стільки людей, навіть не членів екіпажу. Будь яка відповідальна людина обов"язково повідомить керівництво про несправність літаку, адже всі, і керівництво зокрема, і самі пілоти розуміють міру відповідальності і хвилю обурення, яку викличе такий політ.
Страшна трагедія, просто в голові не вкладається. Повернулись відчуття, коли збили наш ІЛ-76.. Та тільки то було на війні, а тут у мирному небі.
Співчуття родинам загиблих хлопців. Дуже шкода.. Гарна зміна підростала українським пілотам (((
Конечно не надо исключать и третью силу-диверсию.
Светлая память солдатикам.
Поэтому диверсия фуфаек
Статистика причин авиапроишествий:
-человеческий фактор - 50-60%;
-отказ техники - 15-30%;
-воздействие внешней среды - 10-20%;
-прочие (невыясненные)-5-10%.
Ты вообще с какой планеты, вася? Опустись на землю.
Самолет с украинскими курсантами уничтожили по образцу с самолетом Качинского.
Все же мы видим общую картину мира. А она такова, что идет борьба между "Европейским миром" и "Миром старых устоев". И жертвами этой войны становятся молодые люди. А потому, что они смотрят туда, и стремятся туда, откуда им поступают ноутбуки, смартфоны, плоские телевизоры, модные одежды и комфортные квартиры. Вот этот, именно европейский, хотите американский мир... На самом деле вопрос даже не в этой чугуевской трагедии а вообще в трагедии нашего мира... Ну а так думать и грешить на представителей старого ватного мира меня заставляет то, что продуцировать что то новое захватывающее для молодежи они, ватники, не умеют. Зато они могут выстрелить, убить, подорвать.
Поэтому. Вовсе это не эмоции. А очень элементарная логика.
Посмотрим. как найдут чёрные ящики.
Поищите внимательнее информацию, её сейчас не мало.
Кроме того, эксперты рассказывают о действиях экипажа при аварийных ситуациях в воздухе, в том числе и о посадках с вышедшими из строя двигателями. На Ан-26, если двигатель выходит из строя, то автоматика переключает направление вращения лопастей так, чтобы не мешало полету. Если автоматика не сработала, то это, в ручном режиме, делает борт-инженер самолета. Ан-26 способен сесть на грунт, даже при обоих выключенных двигателях.
Там есть момент. О выходе из строя одного из двигателей, до момента падения, прошло ВОСЕМЬ минут. То есть, не сработай автоматика, то борт-инженер успел бы сделать необходимые переключения вручную. А на видео зафиксирован момент РЕЗКОГО изменения курса полета при заходе на посадку.
Так что надо ждать выводов экспертизы.
Да, для примера.
Пару лет назад, такой же Ан-26, был в Африке обстрелян из пулеметов, салон весь в пулевых отверстиях, вышли из строя оба двигателя, но экипаж аварийно посадил самолет и все в нем были живыми.
Так что есть что-то настораживающее в аварии под Чугуевом, где пилотам известно каждое деревце и кочка ...
Виноват в том, что почти тридцать лет продолжал верить в дружбу с Мацквою и не думал мозгами, не анализировал действия соседей.
Виноват в том, что голосовал за мразей, и это не только про Ющенко, Януковича, Порошенко и Зеленского, но и тех, кто распродавал страну на местах.
Виноват в том, что молча смотрел на то, как тихим сапом власть в Украине захватили НЕ украинцы по национальности. Это украинский народ смотрел и слушал телеканалы наших пинчуков и телеканалы Мацквы, это наше СБУ утерлась, когда им в руководители назначили демонстративно ходившего со значком ФСБ Якимова, это наша армия утерлась, когда назначили министром агента Кремля Соломатина...
Виноват в том, что дал продать естественные монополии, типа облгазов и облэнерго, и промолчал после первых взрывов газа в жилых домах и, многое, многое другое... Ну а теперь массово не протестовал против распродажи с/х земли, передачи НБУ под внешнее управление и терпит зарплаты в наб советах в сотни тысяч на месяц всяким найемам и лещенко.
К слову, семьям погибших курсантов выплатят по 1,5 млн грн - "большие деньги", особенно если сравнить, что руководители Укроборон... получают в МЕСЯЦ более ТРЁХ миллионов гривен.
КПСС сама перешла к капитализму и распустила республики по домам. Не забыв обобрать население на вкладах на сберкнижках. Табачок всегда врозь: пайки, зарплаты, квартиры, госдачи, загранпаспорта - это для своих, для НАШИХ. Так что обвинять украинцев - формально можно, но они всегда были на правах индейцев - им разрешалось ходить на работу, заниматься мелким бизнесом, но к государственым делам их никогда не подпускали. Покажите министра украинца. Премьера украинца. Президента украинца. Банкира украинца. Главу СБУ украинца. Легального официального миллионера-украинца....
Украинцы-миллионеры есть только в США и Канаде.