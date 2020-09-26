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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 26 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це штаб ООС повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського, що на Донеччині. Ворожі постріли на становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.

Унаслідок пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

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Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС 01
Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС 02
Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС 03

обстріл (28948) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Вражеские выстрелы не представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли. Источник: https://censor.net/ru/n3221412

Холостими стріляли? Чи з пневмата?
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26.09.2020 17:42
+8
Якщо штрафують за вогонь у відповідь - стріляти потрібно першими.
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26.09.2020 17:47
+4
Казали б вже правду - зброя у відповідь не застосовувалася, бо прєзєдєнт боїться дзвінків від сєвєрних сосєдєй.
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26.09.2020 17:41
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Казали б вже правду - зброя у відповідь не застосовувалася, бо прєзєдєнт боїться дзвінків від сєвєрних сосєдєй.
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26.09.2020 17:41 Відповісти
Вражеские выстрелы не представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли. Источник: https://censor.net/ru/n3221412

Холостими стріляли? Чи з пневмата?
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26.09.2020 17:42 Відповісти
Щоб не заморочуватись - заготовка на кожен деньРоссийские наемники один раз нарушили режим тишины, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2657
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26.09.2020 17:46 Відповісти
Непонятно.
Так "перемирие" есть или его уже нет?
А может и не било?
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26.09.2020 17:47 Відповісти
Якщо штрафують за вогонь у відповідь - стріляти потрібно першими.
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26.09.2020 17:47 Відповісти
Нажаль у вітольда нє вштреліли!
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26.09.2020 17:50 Відповісти
Только что в мордокниге

Сумна звістка прийшла з лінії фронту.

На 27 році життя в зоні бойових дій загинув долинянин Огінський Сергій Леонідович, старший солдат 14-ї бригади, що дислокується в Луганській області.

Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Іра Бойчук, що це його покликання...

Вічна і світла память Герою!

Співчуття родині, близьким та побратимам...

Володимир Гаразд
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26.09.2020 18:22 Відповісти
Але у янелоха немає втрат
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26.09.2020 21:23 Відповісти
Змініть вже це довбане формулювання " режим тиші". Для кого тиші? Хіба, що для кацапів.
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26.09.2020 19:47 Відповісти
Скачи дальше лаптеногая тварь!
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26.09.2020 22:07 Відповісти
aphareus
@aphareus
·
8 год
На превеликий жаль у нас знову втрати: 26 вересня в зоні бойових дій, на території Луганської обл. загинув (причина смерті не повідомляється) ст. солдат підрозділу 14 ОМБр, Огінський Сергій Леонідович, 26 років, уродженець м.Долина, Івано-Франківська обл.. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9118
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26.09.2020 22:57 Відповісти
Кулюве поранення
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27.09.2020 06:51 Відповісти
стреляют кацапи ,нужно немедленний овет ,ато вздумал штраховать ,позорище,пошли своего жида пускай ,побудет на передовой ,и скажет прв ли ти, ми усебя дома , идолжни делать как нам лучше для нашей страни ,ми еще не забили,когда ти шол в президенти, а твой отец говорил ,иди вова путин тебе поможет,вот ипомогает во вред нашей страни ,предатель,,,,,,
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27.09.2020 04:34 Відповісти
 
 