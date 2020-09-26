Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС
Від початку поточної доби, 26 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це штаб ООС повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Так, неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського, що на Донеччині. Ворожі постріли на становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.
Унаслідок пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
Топ коментарі
+8 Порохобандерівець
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+8 Павло ШОвте
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+4 pompiere
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Холостими стріляли? Чи з пневмата?
Так "перемирие" есть или его уже нет?
А может и не било?
Сумна звістка прийшла з лінії фронту.
На 27 році життя в зоні бойових дій загинув долинянин Огінський Сергій Леонідович, старший солдат 14-ї бригади, що дислокується в Луганській області.
Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Іра Бойчук, що це його покликання...
Вічна і світла память Герою!
Співчуття родині, близьким та побратимам...
Володимир Гаразд
@aphareus
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8 год
На превеликий жаль у нас знову втрати: 26 вересня в зоні бойових дій, на території Луганської обл. загинув (причина смерті не повідомляється) ст. солдат підрозділу 14 ОМБр, Огінський Сергій Леонідович, 26 років, уродженець м.Долина, Івано-Франківська обл.. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!