Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 26 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це штаб ООС повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Новолуганського, що на Донеччині. Ворожі постріли на становили загрози для українських військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.

Унаслідок пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

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