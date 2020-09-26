Опубліковано неофіційний список імен загиблих під час аварії Ан-26 під Харковом. СПИСОК

У соціальних мережах опубліковано неофіційний список загиблих під час катастрофи літака Ан-26 під Харковом курсантів і офіцерів.

Список опублікував у фейсбуці волонтер Тім Златкін, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно зі списком, серед загиблих - уродженці Харкова і Харківщини, Сумщини, Львівщини, Чернігова, Хмельниччини, Херсона, Житомирщини, Запорізької області, Миколаєва та Миколаївщини, Полтавщини, Вінницької області.

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Наймолодшому з них було 19 років, найстаршому - 42.

Офіційно імена загиблих під час катастрофи літака ще не оприлюднили.

За даними Златкіна, загинули:

Богдан Кишеня - майор, командир загону авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1990 року народження. Родом з Чугуєва Харківської області.

Олексій Остапенко - капітан, штурман навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.

Дмитро Добреля - капітан, другий штурман корабля навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.

Ашраф Мсуя - старший лейтенант, штурман корабля навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.

Олег Козаченко - старший лейтенант, бортовий авіаційний технік навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1980 року народження. Родом з Харкова.

Євген Іванов - прапорщик, старший повітряний радист навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1978 року народження. Родом з Чугуєва Харківської області.

Олег Широчук - прапорщик, старший бортовий механік навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1979 року народження. Родом з Харкова.

Дмитро Андрущенко - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Уродженець Богодухівського району Харківської області.

Олександр Бойко, курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом із Сумської області.

Ростислав Булій - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1998 року народження. Родом зі Львівщини.

Віталій Вільховий - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом зі Львівщини.

Дмитро Донець - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Чернігова.

Костянтин Зибюк - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Уродженець Хмельницької області.



Олександр Клевець - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Херсона.

Богдан Матвійчук - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Житомирської області.

Микола Микитченко - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1998 року народження. Родом з Харкова.

Олександр Скочков - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом із Запорізької області.

Руслан Шеремет - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1997 року народження. Родом з Куп'янського району Харківської області.

Євген Скоробогатько - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1993 року народження. Уродженець Запорізької області.

Артем Дудла - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Харкова.

Андрій Померанцев - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1994 року народження. Родом з Миколаєва.

Андрій Роспотнюк - курсант 153 навчальної групи льотного факультету, 1999 року народження. Уродженець Полтавської області.

Дмитро Студінський - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Житомирської області.

Максим Хом'ячук - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Уродженець Вінницької області.

Володимир Олабін - курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Миколаївської області.

Роман Корчовський - курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Вінницької області.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом з Краснокутського району Харківської області.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.