УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8186 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
12 172 41

Опубліковано неофіційний список імен загиблих під час аварії Ан-26 під Харковом. СПИСОК

Опубліковано неофіційний список імен загиблих під час аварії Ан-26 під Харковом. СПИСОК

У соціальних мережах опубліковано неофіційний список загиблих під час катастрофи літака Ан-26 під Харковом курсантів і офіцерів.

Список опублікував у фейсбуці волонтер Тім Златкін, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно зі списком, серед загиблих - уродженці Харкова і Харківщини, Сумщини, Львівщини, Чернігова, Хмельниччини, Херсона, Житомирщини, Запорізької області, Миколаєва та Миколаївщини, Полтавщини, Вінницької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найпротивніше - піар влади на трагедії, - Богдан

Наймолодшому з них було 19 років, найстаршому - 42.

Офіційно імена загиблих під час катастрофи літака ще не оприлюднили.

За даними Златкіна, загинули:

Богдан Кишеня - майор, командир загону авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1990 року народження. Родом з Чугуєва Харківської області.
Олексій Остапенко - капітан, штурман навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.
Дмитро Добреля - капітан, другий штурман корабля навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.
Ашраф Мсуя - старший лейтенант, штурман корабля навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1991 року народження. Родом з Харкова.
Олег Козаченко - старший лейтенант, бортовий авіаційний технік навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1980 року народження. Родом з Харкова.
Євген Іванов - прапорщик, старший повітряний радист навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1978 року народження. Родом з Чугуєва Харківської області.
Олег Широчук - прапорщик, старший бортовий механік навчальної авіаційної бригади ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1979 року народження. Родом з Харкова.
Дмитро Андрущенко - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Уродженець Богодухівського району Харківської області.
Олександр Бойко, курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом із Сумської області.
Ростислав Булій - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1998 року народження. Родом зі Львівщини.
Віталій Вільховий - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом зі Львівщини.
Дмитро Донець - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Чернігова.
Костянтин Зибюк - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Уродженець Хмельницької області.

Олександр Клевець - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Херсона.
Богдан Матвійчук - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2001 року народження. Родом з Житомирської області.
Микола Микитченко - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1998 року народження. Родом з Харкова.
Олександр Скочков - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом із Запорізької області.
Руслан Шеремет - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1997 року народження. Родом з Куп'янського району Харківської області.
Євген Скоробогатько - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1993 року народження. Уродженець Запорізької області.
Артем Дудла - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Харкова.
Андрій Померанцев - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1994 року народження. Родом з Миколаєва.
Андрій Роспотнюк - курсант 153 навчальної групи льотного факультету, 1999 року народження. Уродженець Полтавської області.
Дмитро Студінський - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Житомирської області.
Максим Хом'ячук - курсант 153 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Уродженець Вінницької області.
Володимир Олабін - курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Миколаївської області.
Роман Корчовський - курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 1999 року народження. Родом з Вінницької області.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження. Родом з Краснокутського району Харківської області.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
B52 сегодня старше любого пилота на нем летающего.И что? У ан26 ресурс 50 лет. Любой самолет летает,пока его обслуживают. Планер целый,движок 60 процентов ресурса.Все,как сговорились,несут пургу
показати весь коментар
26.09.2020 18:34
+7
Світла пам'ять Вам, хлопці!
показати весь коментар
26.09.2020 17:59
+7
Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом - Цензор.НЕТ 2540
показати весь коментар
26.09.2020 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Золочевський в лікарні.
показати весь коментар
26.09.2020 17:56 Відповісти
Світла пам'ять Вам, хлопці!
показати весь коментар
26.09.2020 17:59 Відповісти
Руководству ХНУВС выдвинули обвинение или спишут все на ржавый болт @
показати весь коментар
26.09.2020 18:00 Відповісти
Какие обвинения? В том что они эксплуатируют совецкую технику?
показати весь коментар
26.09.2020 18:19 Відповісти
Антонов наш завод.
показати весь коментар
26.09.2020 18:34 Відповісти
Обвинят экипаж за то что взлетели с одним крылом.
Светлая Вам памятьХлопцы, Дети своих Родителей.
показати весь коментар
26.09.2020 18:33 Відповісти
Экипаж в этом обвинить нельзя. У любого самолета априори одно крыло. А то, что их два - ошибочное мнение обывателей.
показати весь коментар
26.09.2020 18:44 Відповісти
А как быть с бипланами?
показати весь коментар
26.09.2020 18:52 Відповісти
А никак не быть. Оставить историкам. Иначе бы от этого типа аппаратов не отказались, заменив их монопланами.
показати весь коментар
26.09.2020 18:59 Відповісти
Это понятно, что историкам, хотя как знать. Я о том, что у самолета не всегда одно крыло.
показати весь коментар
26.09.2020 19:03 Відповісти
Ну вообще-то есть летательные аппараты вообще без крыльев. И не факт, что мы в будущем не будем летать на бортах с замкнутым контуром крыла. Я просто уточнила, что сейчас нельзя применить озвученную выше версию.
показати весь коментар
26.09.2020 19:16 Відповісти
..а замкнуть..??- это куда??..
показати весь коментар
27.09.2020 03:44 Відповісти
Это вопрос к конструкторам. Где при замкнутом крыле будет располагаться фюзеляж.
показати весь коментар
27.09.2020 10:22 Відповісти
Извиняюсь Гуру, Я связист.
показати весь коментар
26.09.2020 19:41 Відповісти
RIP
показати весь коментар
26.09.2020 18:06 Відповісти
"Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему - 42."
а самолету 43
показати весь коментар
26.09.2020 18:07 Відповісти
Как жалко пацанов... Писдец... Светлая память...
показати весь коментар
26.09.2020 18:17 Відповісти
какая необходимость садить почти 30 молодых летчиков в один старый уставший самолет? при этом 3 штурмана и 3 механика.И 20! 20-летних мальчишек.Чему они могли научиться в этом коротком полете? Они сидели по очереди в кресле второго пилота? Или все вместе были в кабине ? Какая цель полета? зачем их столько собрали вместе?
показати весь коментар
26.09.2020 19:13 Відповісти
Тут кто-то писал, что это что-то типа летающей учебной аудитории по специально оборудованными столами
показати весь коментар
27.09.2020 08:15 Відповісти
Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом - Цензор.НЕТ 2540
показати весь коментар
26.09.2020 18:32 Відповісти
B52 сегодня старше любого пилота на нем летающего.И что? У ан26 ресурс 50 лет. Любой самолет летает,пока его обслуживают. Планер целый,движок 60 процентов ресурса.Все,как сговорились,несут пургу
показати весь коментар
26.09.2020 18:34 Відповісти
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1, а 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 0.1 = 0.1 (где 1 или 0,1 надежность элемента). Это к тому, что любой самолет состоит из тысяч узлов и элементов, надежность всей машины определяется надежностью каждой из них. АН-26 основан на решениях еще из 70-х годов прошлого столетия, а система управления, авионика вся на элементной базе тех времен. То, что корпус крепкий - тоже заслуга прошлого поколения. Мы не знаем качества обслуживания именно этой машины, квалификации техников. Если она на таком же уровне, как, например в киевском метрополитене, на укрзализныце (а я уверен, что в Чугуеве точно такая - других людей и менеджмента у нас в Украине просто нет!), то самолет мог летать благодаря советской конструкторской школе и многократном ресурсе.
показати весь коментар
26.09.2020 19:53 Відповісти
Несут пургу ..Ты упоролся что ли такая пурга унесла жизнь 26 человек ...По вашему чем больше лет самолёту - тем он крепче и надежнее ..Может его еще починят и назад в строй ему ж еще 7 летать ?
показати весь коментар
26.09.2020 23:30 Відповісти
Вы типичный демагог.От моего имени несете бред и яростно с ним спорите. Правда часто неудобная и не зеленая.
показати весь коментар
27.09.2020 06:16 Відповісти
Покойтесь с миром мальчики... не передать нашу скорбь....
показати весь коментар
26.09.2020 18:40 Відповісти
Опубліковано неофіційний список імен загиблих під час аварії Ан-26 під Харковом - Цензор.НЕТ 5275
показати весь коментар
26.09.2020 18:49 Відповісти
Посмотрел список.

Там на роль пилота годится только первый майор. А где второй пилот?
показати весь коментар
26.09.2020 18:50 Відповісти
И аж три штурмана.

Хотя по идее в составе экипажа должы быть:
- Командир корабля
- Второй пилот
- Штурман
- Бортинженер (радист).
показати весь коментар
26.09.2020 18:53 Відповісти
Инструктора.
показати весь коментар
26.09.2020 19:00 Відповісти
Все равно не вижу в списке второго пилота. На Ан-24, Ан-26 он обязательно должен быть.
показати весь коментар
26.09.2020 19:02 Відповісти
Учебный полёт. Должен быть один пилот и курсант, при наличии остальных членов экипажа - со слов военного лётчика. Здесь, не понятно с каких причин, летели и остальные погибшие курсанты - по очереди менялись за штурвалом самолёта- такого быть не должно.
показати весь коментар
26.09.2020 19:13 Відповісти
Ну вот и возможная причина - нештатная ситуация и неполный экипаж.
показати весь коментар
26.09.2020 19:19 Відповісти
Кстати,о птичках.Локхид l-188 'Электра'.Начало эксплуатации -12 января 1959 года (Eastern Air Lines).Статус - эксплуатируется!
показати весь коментар
26.09.2020 19:09 Відповісти
И не так давно из Киева летали McDonnell Douglas DC-10 (производство прекращено в 1989 году ! ). Но как отмечали наши же летчики, авионика там на порядок выше любого советского лайнера.
показати весь коментар
26.09.2020 19:57 Відповісти
Когда-то пришлось лететь на этом самолёте компании Юмэйр из Бейрута на Киев. Так вот, грузовой Ан-12, которым летел в Бейрут, мне показался современным лайнером, в сравнении с тем чудом😀
показати весь коментар
27.09.2020 08:23 Відповісти
Мои соболезнования родителям и родственникам погибших.
показати весь коментар
26.09.2020 21:38 Відповісти
Люди Добрі !!! Що твориться...Ця трагедія лишній раз підтвердила,що у нас немає лержави. За що гибнуть побратими на Донбасі ?: Щоб Коломойський виводив мільярди в офшори..щоб Медведчуки купували яхти за 250 мільйонів доларів,щоб Порошенки відпочивали на Мальдивах..чи може Коболеву на зарплату не хватає,може тому наші діти на дранті 50 ти річному літати вчаться , адже у держави немає коштів щоб закупити нові літаки для курсантів ....А в яких замках живуть одігархи які нас обкрадають,в яких замках живуть судді різного рівня,митники,чиновники як на місцях так і в столиці,політики-депутати, в різних куточках України є свої Козини,Пущі Водиці,Конче Заспи,Савіньйони, де проживають вищеперераховані ЗЛОДІЇ, і їм наплювати на наші проблеми...це просто ЖЕСТЬ. Такого бардака нема ніде в світі !!! Чому ми БІДНІ-бо ДУРНІ....
показати весь коментар
26.09.2020 22:19 Відповісти
В Африку смотайся посмотриш там что такое бедность
показати весь коментар
26.09.2020 23:32 Відповісти
Уровень черной Африки, с такими темпами "развития" экономики - это следующий этап развития Украины
показати весь коментар
27.09.2020 08:27 Відповісти
 
 