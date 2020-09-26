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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Чорні скриньки дістали з уламків на Харківщині Ан-26, - голова ОДА Кучер

Чорні скриньки дістали з уламків на Харківщині Ан-26, - голова ОДА Кучер

З уламків літака Ан-26, який розбився на Харківщині, вже дістали бортові самописці.

Про це заявив глава Харківської обладміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд - хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки", - сказав керівник регіону.

Він сподівається, що вилучені бортові самописці найближчим часом буде розшифровано.

Наразі з місця катастрофи вже забирають уламки літака. Там працює техніка, зокрема, кран. Частини літака везуть на територію військової частини в Чугуївському районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Номер карти для допомоги сім'ям загиблих курсантів і офіцерів

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) ОДА (1630) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66)


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Топ коментарі
+6
за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик

С диспетчером, блин. Управляющий пилот (он же летчик) находился в кабине.
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26.09.2020 18:58
+2
Да, наверное "с управляющим полётом" имелось ввиду.
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26.09.2020 19:02
+1
Самое интересно, что эти, так называемые, "черные ящики" на самом деле ярко красного(оранжевого) цвета, да и не совсем ящики.
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26.09.2020 19:08
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за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик

С диспетчером, блин. Управляющий пилот (он же летчик) находился в кабине.
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26.09.2020 18:58 Відповісти
Да, наверное "с управляющим полётом" имелось ввиду.
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26.09.2020 19:02 Відповісти
Скорее всего, именно так.
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26.09.2020 20:26 Відповісти
он хотел сказать "смотрящий"
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26.09.2020 19:22 Відповісти
шо то Я плохо не понял ?
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26.09.2020 19:46 Відповісти
Скопировано с "Укринформ" дословно.
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26.09.2020 20:25 Відповісти
Самое интересно, что эти, так называемые, "черные ящики" на самом деле ярко красного(оранжевого) цвета, да и не совсем ящики.
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26.09.2020 19:08 Відповісти
Чорні від асоціації з горем
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26.09.2020 19:12 Відповісти
Чепуха. https://www.biletik.aero/handbook/blog/pochemu-chernyy-yashchik-samoleta-na-samom-dele-krasnyy/?utm_source=indoleads&marker=09462bcf-3c96-460f-a92b-3cd65cdbcb8b Почитай
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26.09.2020 19:57 Відповісти
Чорні скриньки дістали з уламків на Харківщині Ан-26, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 578
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26.09.2020 20:04 Відповісти
Чёрный я́щик - термин, используемый для обозначения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 системы , внутреннее устройство и механизм работы которой очень сложны, неизвестны или неважны в рамках данной задачи.
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26.09.2020 23:28 Відповісти
Черный искать в разы труднее было бы.
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27.09.2020 02:59 Відповісти
Спасибо за информацию, но хотел ее услышать от ВСУ Украины.
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26.09.2020 19:34 Відповісти
"ЧОРНА СКРИНЬКА "ЯЩІК" це - наукова абстракція, яка має на увазі технічний засіб(будь якої конструкції), що призначений виконувати ЗАДАНИЙ(РОЗРОБНИКОМ) ФУНКЦІОНАЛ. В нашомц випадку запис і можливість зчитування інформації з нього за Нестандартних умов. Ну, там, температура 800 градусів по цельсію і вище впродовж 10 хвилин і більше, та витримувати перенавантаження від 10 одиниць і більше.....
А її технічна реалізація може виглядати по-різному. Яскраві кольори, бо так легше знайти.
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26.09.2020 22:26 Відповісти
 
 