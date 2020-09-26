Чорні скриньки дістали з уламків на Харківщині Ан-26, - голова ОДА Кучер
З уламків літака Ан-26, який розбився на Харківщині, вже дістали бортові самописці.
Про це заявив глава Харківської обладміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд - хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки", - сказав керівник регіону.
Він сподівається, що вилучені бортові самописці найближчим часом буде розшифровано.
Наразі з місця катастрофи вже забирають уламки літака. Там працює техніка, зокрема, кран. Частини літака везуть на територію військової частини в Чугуївському районі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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С диспетчером, блин. Управляющий пилот (он же летчик) находился в кабине.
А її технічна реалізація може виглядати по-різному. Яскраві кольори, бо так легше знайти.