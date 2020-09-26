Капремонт Ан-26, що розбився на Харківщині, проводили в 1996-му, наступний запланували на 2022-й. ДОКУМЕНТ

Літак Ан-26Ш з бортовим знаком 76, серійним номером 56-08, виготовлений 21 жовтня 1977 року на замовлення ДП "Антонов", базувався у військовій частині А4104 в Чугуєві. Від початку експлуатації налітав 5981 годин, після останнього ремонту - +1789 годин.

Про це йдеться у відомостях про літак, які є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

При цьому капремонт проводився двічі - 12 травня 1987 року і 30 липня 1996-го. Техобслуговування Ан-26 проводили у військовій частині, останнє - 22 липня цього року.

Техстан літака перевіряли 10-20 серпня на базі в/ч А4101 разом з фахівцями ДП "Антонов". В результаті отримані позитивні результати дослідження, Ан-26Ш серійний №56-08 встановили "призначений термін служби 44 роки 8 місяців (до 21.06.2022) і термін служби до чергового капітального ремонту 26 років (до 30.07.2022) в межах призначеного ресурсу 20000 льотних годин 14000 польотів, міжремонтних ресурсів 4000 льотних годин, 5000 польотів з максимальною злітною масою 24,0 т".

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Інформація про двигуни і гвинти:

- лівий двигун АІ-24Вт №Н474ВТ128 виготовлений в 1977 році. Капремонт виконаний в 1990 році, після чого до наступного встановленого ресурсу +1750 годин за 13 років. У 2020 році фахівці ВАТ "Мотор Січ" продовжили термін служби до чергового капремонту до червня 2021 року, міжремонтний ресурс - до напрацювання 5762 годин.

- правий двигун АІ-24Вт №Н441ВТ050 виготовлений в 1974 році. П'ять разів ремонтувався капітально. Уп'яте - в березні 1993 року з ресурсом 1000 годин за 7 років, але фахівці ВАТ "Мотор Січ" продовжили міжремонтний ресурс до загальних 5931 годин, а календарний термін служби - до жовтня 2020 року.

- допоміжна силова установка РУ19А-300 №Р515306 виготовлена ​​в 1985 році. Капітальних ремонтів не проходила. Спочатку ресурс до першого капремонту визначено в 1500 годин за 10 років, але в травні цього року терміни були продовжені до 21 травня 2021 року. Напрацювання - 376 годин, 1751 цикл.

- лівий гвинт АВ-72Т серії 02А №С82Л411 виготовлений в 1988 році. Пройшов два капремонти, в тому числі - в 2008 році, після чого встановлено міжремонтний ресурс 2000 годин за 6 років. Але в 2019 році міжремонтний термін служби продовжений до 15 жовтня 2020 року. Напрацювання з початку експлуатації - 3028 годин.

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- правий гвинт АВ-72Т серії 02А №91Л1 виготовлений в 1989 році. Капремонт проведено в 2014 році, після якого ресурс встановлений в 2000 годин за 8 років. Напрацювання - 3338 годин.





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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.