Капремонт Ан-26, що розбився на Харківщині, проводили в 1996-му, наступний запланували на 2022-й. ДОКУМЕНТ
Літак Ан-26Ш з бортовим знаком 76, серійним номером 56-08, виготовлений 21 жовтня 1977 року на замовлення ДП "Антонов", базувався у військовій частині А4104 в Чугуєві. Від початку експлуатації налітав 5981 годин, після останнього ремонту - +1789 годин.
Про це йдеться у відомостях про літак, які є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.
При цьому капремонт проводився двічі - 12 травня 1987 року і 30 липня 1996-го. Техобслуговування Ан-26 проводили у військовій частині, останнє - 22 липня цього року.
Техстан літака перевіряли 10-20 серпня на базі в/ч А4101 разом з фахівцями ДП "Антонов". В результаті отримані позитивні результати дослідження, Ан-26Ш серійний №56-08 встановили "призначений термін служби 44 роки 8 місяців (до 21.06.2022) і термін служби до чергового капітального ремонту 26 років (до 30.07.2022) в межах призначеного ресурсу 20000 льотних годин 14000 польотів, міжремонтних ресурсів 4000 льотних годин, 5000 польотів з максимальною злітною масою 24,0 т".
Інформація про двигуни і гвинти:
- лівий двигун АІ-24Вт №Н474ВТ128 виготовлений в 1977 році. Капремонт виконаний в 1990 році, після чого до наступного встановленого ресурсу +1750 годин за 13 років. У 2020 році фахівці ВАТ "Мотор Січ" продовжили термін служби до чергового капремонту до червня 2021 року, міжремонтний ресурс - до напрацювання 5762 годин.
- правий двигун АІ-24Вт №Н441ВТ050 виготовлений в 1974 році. П'ять разів ремонтувався капітально. Уп'яте - в березні 1993 року з ресурсом 1000 годин за 7 років, але фахівці ВАТ "Мотор Січ" продовжили міжремонтний ресурс до загальних 5931 годин, а календарний термін служби - до жовтня 2020 року.
- допоміжна силова установка РУ19А-300 №Р515306 виготовлена в 1985 році. Капітальних ремонтів не проходила. Спочатку ресурс до першого капремонту визначено в 1500 годин за 10 років, але в травні цього року терміни були продовжені до 21 травня 2021 року. Напрацювання - 376 годин, 1751 цикл.
- лівий гвинт АВ-72Т серії 02А №С82Л411 виготовлений в 1988 році. Пройшов два капремонти, в тому числі - в 2008 році, після чого встановлено міжремонтний ресурс 2000 годин за 6 років. Але в 2019 році міжремонтний термін служби продовжений до 15 жовтня 2020 року. Напрацювання з початку експлуатації - 3028 годин.
- правий гвинт АВ-72Т серії 02А №91Л1 виготовлений в 1989 році. Капремонт проведено в 2014 році, після якого ресурс встановлений в 2000 годин за 8 років. Напрацювання - 3338 годин.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Плановая катастрофа курсантского Ан-26Ш: роковой левый двигатель переработал 589 летных часов сверх нормы, но получил от МО, ВСУ и "Мотор Сичи" продление ресурса 3 месяца назад
Обстоятельства гибели 26 летчиков на борту курсантского Ан-26 в Чугуеве вскрыли серьезные проблемы в порядке эксплуатации и обеспечении безопасности самолета, которые требуют изучить ответственность руководства Минобороны, Вооруженных сил и авиазаводов.
25 сентября Ан-26 совершил успешно пять вылетов, катастрофа произошла в шестом. Согласно докладу командира корабля Богдана Кишени, почти сразу после взлета, за 7 минут до катастрофы, вышел из строя датчик ИКМ - измеритель крутящего момента левого двигателя. Командир корабля имел время оценить обстановку и повел самолет на посадку. Судя по видео, Ан-26 снизился на небольшую высоту, включил посадочные фары, и заходил на хорошо освещенную посадочную полосу. Потеря управления и трагедия произошли за 5 секунд. Самолет резко ушел влево с посадочной глиссады и врезался в землю.
Что произошло с двигателем? Посмотрим на состояние двигателя по документам.
Цензор.Нет получил официальное заключение по состоянию двигателей самолета от источников в ГП "Антонов", которое с 10 до 20 августа 2020-го года выполняло работы по продлению ресурса самолета, и подготовило Акт исследования от 20.08.2020 №26/5608/2020/19.
Итак, Двигатель АИ-24ВТ № Н474ВТ128 был изготовлен 30.12.1977 года. Капитальный ремонт двигатель проходил в 1990 году, и срок службы двигателя после этого капремонта был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Таким образом, в 2003-м году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту. Однако на июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов - на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум! Проще говоря, двигатель был кране изношен, а его эксплуатация была рискованным делом.
В июне был проведен плановый осмотр двигателя с целью очередного продления ресурса. В июне 2020-го года согласно письму УЭР/9-01013 от 24.06.2020, ресурс двигателя Ан-26 с бортовым номером 76 был продлен специалистами завода "Мотор Сич" до 5 июня 2021-го года и 2550 летных часов. То есть на 800 часов больше, чем было положено до документам по эксплуатации в СССР! Почему вместо капремонта двигателю продлили ресурс?
Многие годы Министерство обороны экономило, и заключало контракт на продление ресурса двигателей. То есть приезжали специалисты завода "Мотор Сич", проверяли состояние двигателя, и выносили решение - годен. Такой типичный "русский "авось". Техника-то надежная, ну что с ней станется, ну ведь летает пока, да? Главное, что находятся такие инженеры на авиазаводах, которые своими подписями и бумажками прикрывают начальство на случай катастрофы. Да только ничто не вечно, и металл устает, и именно поэтому созданы нормы и правила эксплуатации двигателей, проводятся капитальные ремонты, чтобы исключить случайности и обеспечить безопасность.
Продление ресурса двигателей "на авось" в июне 2020-го стало для 43-летнего самолета роковым. Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии.
И теперь гибель 26 человек, гибель молодых людей - на совести тех инженеров завода, чиновников Минобороны и командования ВСУ, кто взял на себя ответственность и продлил изношенный двигатель.
Проблемы могли возникнуть и в правом двигателе Ан-26. №Н441ВТ050 был изготовлен в 1974-м году. Он прошел пять капитальных ремонтов, последний - в 1993 году на "Мотор Сичи". После ремонта двигателю был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы. Вместо этого двигатель прошел 1662 часа и 20 лет службы. Вместо ремонтов тоже были постоянные продления от "Мотор Сичи".
Также надлежит изучить надежность винтов АВ-72Т, изготовленных в 1988-89 годах, и проходивших после этого капитальные ремонты. Но у них ресурс эксплуатации после капремонта не был превышен.
Ничего случайного в эксплуатации техники не происходит, и очевидно, что катастрофа Ан-26 и большое число жертв напрямую связаны с техническим состоянием самолета, с обеспечением и организацией полетов. 26 украинских летчиков были убиты - убиты равнодушием, не профессиональной организацией, пофигизмом, недостатком финансирования даже для исполнения базовых требований безопасности! И за это надо отвечать высоким руководителям.
Необходимо проверить состояние двигателей других наших военных самолетов - где еще ресурс продлевают на бумаге, без капремонта, в нарушение предписанных сроков эксплуатации?
Кто дает приказ пренебречь требованиями безопасности и сэкономить на капремонте?
"Совковое" отношение к людям в армии сохраняется, а цена показухи - вереницы гробов молодых людей, которые ушли в небо с благородными целями защищать свою страну, ушли навсегда... И вместо лицемерного пиара руководители государства, МО, ВСУ обязаны сейчас сообщить народу, какие решения они принимают, чтобы не допустить повторение таких трагедий снова.
22 июля 2008 года в районе острова Гуам разбился бомбардировщик В-52Н, все 6 членов экипажа погибли.
19 мая 2016 года при взлёте с авиабазы Андерсен на острове Гуам в двигатель B-52 попала птица. Самолёт совершил экстренную посадку, но выкатился за пределы полосы, и в результате аварии полностью сгорел. Экипаж успел эвакуироваться.
5 января 2017 года в штате Северная Дакота около базы ВВС «Минот» во время тренировочного полёта отвалился один из двигателей. После потери двигателя самолёт смог успешно приземлиться, так как оборудован восемью турбодвигателями.
Еще раз: это был не самолет, а рухлядь. Точка. Все остальное бабушке своей рассказывай, иксПЕРД хренов...
Ну т.е. налет на этом самолете ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ.
На этом лично я ставлю точку. Ну а ты и дальше испражняйся...
Ты видишь там хоть одну фамилию, подпись, печать, название того, кто этот "документ" составил и выдал?
Или по-твоему после продления ресурса и ТО самолет идет в эксплуатацию с таким вот вольным сочинением анонима вместо акта приема в эксплуатацию за подписью того, кто его принял?
А за то, что там правда, как видишь, не поручился никто. Может правда, а может нет.
На официальных документах (даже на сраных справках) ставят печати и подписи (или хотя бы контакты исполнителя) именно для того, чтобы было понятно, кто отвечает за содержание.
В случае освидетельствования технического состояния военного самолета фиксация даты выдачи, воинской части (или завода), должности, лица обязательны.
Боінги та Аірбаси теж кожні 1500 годин проводять капіталку??
И что? Капремонт Ан-140 проводил? Или он регламентом предумотрен?
P.S. Сколько я на таких "спецов" как ты насмотрелся. Понту много, а даже электроцепь собрать без ошибок не могут.
Это не документ. Это туалетная бумажка без печатей, подписей и даже названия конторы, которая ее выдала.
Документом мог бы быть акт принятия в эксплуатацию после последнего капремонта.
А вчера писали, что ресурс это самолету продлевали буквально недавно.