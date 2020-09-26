Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом. СПИСОК

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині.

"Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76 25 вересня 2020 року", - цитує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт університету.

За даними університету, загинули:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,

капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,

капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,

старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,

старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,

прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,

прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,

молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,

солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,

солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,

солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,

солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,

солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,

сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,

старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,

солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,

солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,

солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,

солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,

старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,

солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.