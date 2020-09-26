Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом. СПИСОК
Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині.
"Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76 25 вересня 2020 року", - цитує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт університету.
За даними університету, загинули:
майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Независимо от электоральных циклов или позиции отдельных интересантов.
Армия - №1.
Как бы кто ни относился к пятому президенту, Петр Порошенко это прекрасно понимал.
Поэтому сумел за считанные годы сделать то, чего не делалось предыдущие 25.
И после его ухода все какое-то время работало по инерции.
Но долго это продолжаться не могло, поскольку армия полностью исчезла из повестки дня Зеленского.
И произошло то, что неизбежно должно было произойти.
Может, хотя бы эта трагедия заставит Зепрезидента вспомнить, что он - верховный главнокомандующий.
В стране, на которую напали.
И в которой в любой момент может произойти форс-мажор: необходимость срочно мобилизоваться, перебросить войска, поднять авиацию.
О каком материально-техническом обеспечении мы говорим, если у нас летают 43-летние самолеты в непонятном техническом состоянии?
Как они смогут долететь до линии фронта?
Ну так а что вы еще хотите? Если экономика для вас не так уж и важна, то вот на нашу экономику и имеем соответствующую армию. Не знаю, что там Порошенко такого сделал, но фактически все боевые машины у нас - советские или советские модификации, 0 подводных лодок, десяток построенных для ВСУ Оплтов, советских истребителей 4 поколения немногим больше, чем заказано 5-миллионной Норвегией F-35-х, ударные вертолеты вообще есть? Что, собственно, полностью соответствует нашей экономике.
Он там "поел борщу..." и в глотке не застрял !
А разведчикам совет - меняйте место дислокации !
Армия -хребет государства,Если не устранят системные причины, кактастрофы неизбежны! При нынешнем отношении в Армии в это слабо верится. Буду рад, если ошибаюсь...
Тобто на одному літаку, якщо він був повністю укомплектований, має бути 10 робочих місць для штурманів. І на мій погляд, не треба було більше 10-12 курсантів брати. При чому там ще були і студенти другого курсу, які взагалі, за планом навчальних польотів не мали там бути…
експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, Валерій Романенко.
https://www.radiosvoboda.org/a/an26-katastrofa-avia-chuguiv-kursanty/30859522.html