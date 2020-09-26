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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом. СПИСОК

Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом. СПИСОК
Фото: hups.mil.gov.ua

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині.

"Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76 25 вересня 2020 року", - цитує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт університету.

За даними університету, загинули:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,

капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,

капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,

старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,

старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,

прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,

прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,

молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,

солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,

солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,

солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,

солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,

солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,

сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,

старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,

солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,

солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,

солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,

солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,

старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,

солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капремонт Ан-26, що розбився на Харківщині, проводили в 1996-му, наступний запланували на 2022-й. ДОКУМЕНТ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) виш (549) Університет (184) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+20
Вічна пам'ять вам хлопці.

Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 9601
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26.09.2020 21:06
+16
Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом - Цензор.НЕТ 5069
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26.09.2020 20:42
+14
Независимо от политической конъюнктуры и личности президента.
Независимо от электоральных циклов или позиции отдельных интересантов.
Армия - №1.
Как бы кто ни относился к пятому президенту, Петр Порошенко это прекрасно понимал.
Поэтому сумел за считанные годы сделать то, чего не делалось предыдущие 25.
И после его ухода все какое-то время работало по инерции.
Но долго это продолжаться не могло, поскольку армия полностью исчезла из повестки дня Зеленского.
И произошло то, что неизбежно должно было произойти.
Может, хотя бы эта трагедия заставит Зепрезидента вспомнить, что он - верховный главнокомандующий.
В стране, на которую напали.
И в которой в любой момент может произойти форс-мажор: необходимость срочно мобилизоваться, перебросить войска, поднять авиацию.
О каком материально-техническом обеспечении мы говорим, если у нас летают 43-летние самолеты в непонятном техническом состоянии?
Как они смогут долететь до линии фронта?
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26.09.2020 21:03
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Більшість - діти...
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26.09.2020 20:39 Відповісти
Лайкнуть рука не поднимается, потому что...матерь божья, они все дети (((((((((((((((((((((((((((((((
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26.09.2020 21:06 Відповісти
Они не просто дети. Они воины Очень молодые, но воины и дети Украины.
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26.09.2020 21:36 Відповісти
А какими должны быть курсанты?
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26.09.2020 22:42 Відповісти
Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом - Цензор.НЕТ 5069
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26.09.2020 20:42 Відповісти
Скорбим.
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26.09.2020 20:59 Відповісти
У меня дети старше. Печаль. Скорбь. Соболезную родным погибших.
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26.09.2020 21:02 Відповісти
Независимо от политической конъюнктуры и личности президента.
Независимо от электоральных циклов или позиции отдельных интересантов.
Армия - №1.
Как бы кто ни относился к пятому президенту, Петр Порошенко это прекрасно понимал.
Поэтому сумел за считанные годы сделать то, чего не делалось предыдущие 25.
И после его ухода все какое-то время работало по инерции.
Но долго это продолжаться не могло, поскольку армия полностью исчезла из повестки дня Зеленского.
И произошло то, что неизбежно должно было произойти.
Может, хотя бы эта трагедия заставит Зепрезидента вспомнить, что он - верховный главнокомандующий.
В стране, на которую напали.
И в которой в любой момент может произойти форс-мажор: необходимость срочно мобилизоваться, перебросить войска, поднять авиацию.
О каком материально-техническом обеспечении мы говорим, если у нас летают 43-летние самолеты в непонятном техническом состоянии?
Как они смогут долететь до линии фронта?
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26.09.2020 21:03 Відповісти
І ніхто не акцентує увагу на сьогоденнийм стан ФІНАНСУВАННЯ української Армії зеленою владою !
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26.09.2020 21:14 Відповісти
>Армия - №1.
Ну так а что вы еще хотите? Если экономика для вас не так уж и важна, то вот на нашу экономику и имеем соответствующую армию. Не знаю, что там Порошенко такого сделал, но фактически все боевые машины у нас - советские или советские модификации, 0 подводных лодок, десяток построенных для ВСУ Оплтов, советских истребителей 4 поколения немногим больше, чем заказано 5-миллионной Норвегией F-35-х, ударные вертолеты вообще есть? Что, собственно, полностью соответствует нашей экономике.
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26.09.2020 21:34 Відповісти
Нажаль, без нормальної економіки не буде нормальної армії. З нашими ресурсами, тільки на піхоту і вистачає.
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26.09.2020 21:44 Відповісти
зате кукловод діючого "президента" купив нерухомість в америці. У багатьох -нерухомість у Лондоні, Італії, Іспанії. Якщо все те спродать за нормальні гроші, то може й на армію вистачить?
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27.09.2020 04:23 Відповісти
Вічна пам'ять вам хлопці.

Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 9601
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26.09.2020 21:06 Відповісти
Вічна пам'ять вам, синочки України!
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26.09.2020 21:26 Відповісти
По ходу дела Зеленский решил не останавливатся и засветил полевой лагерь военной разведки на Донбассе.
Он там "поел борщу..." и в глотке не застрял !
А разведчикам совет - меняйте место дислокации !
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26.09.2020 21:47 Відповісти
які ще солдати..? якщо вони курсанти
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26.09.2020 21:48 Відповісти
Я також не зрозумів.
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26.09.2020 21:54 Відповісти
Речь идёт о воинском звании
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27.09.2020 09:21 Відповісти
Ну тогда рядовой вроде должно быть.
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27.09.2020 10:33 Відповісти
Неа - рядовой состав: рекрут, солдат, старший солдат
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27.09.2020 11:49 Відповісти
дурню у законі написали, прибравши звання курсант, бо писали його не військові
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28.09.2020 09:52 Відповісти
у законі ..ст.2 є такий від військової служби як (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а звання курсант не має
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28.09.2020 09:56 Відповісти
Скорбим
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26.09.2020 21:53 Відповісти
Правительство будет пытаться свалить всё на ошибки погибших пилотов, чтобы не отвечать за крупнейшую трагедию.
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26.09.2020 21:57 Відповісти
Искренние соболезнования родныи близким погибших!
Армия -хребет государства,Если не устранят системные причины, кактастрофы неизбежны! При нынешнем отношении в Армии в это слабо верится. Буду рад, если ошибаюсь...
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26.09.2020 22:25 Відповісти
Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 6860
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26.09.2020 22:48 Відповісти
Це штурманський варіант, так би мовити літаючий клас, там АН-26ш, а «Ш» означає «штурманський».
Тобто на одному літаку, якщо він був повністю укомплектований, має бути 10 робочих місць для штурманів. І на мій погляд, не треба було більше 10-12 курсантів брати. При чому там ще були і студенти другого курсу, які взагалі, за планом навчальних польотів не мали там бути…

експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, Валерій Романенко.
https://www.radiosvoboda.org/a/an26-katastrofa-avia-chuguiv-kursanty/30859522.html
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27.09.2020 00:03 Відповісти
Так болить. Співчуття рідним та близьким загиблих.
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27.09.2020 09:44 Відповісти
 
 