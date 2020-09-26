На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 26 вересня, у всій Білорусі відбулися жіночі марші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію "Вясна".

У списку затриманих на жіночому марші в Мінську - 99 прізвищ, в тому числі - чотири журналістки: Олександра Ельбаум (TUT.BY), Катерина Карпицька ( "Наша Нiва"), Марія Войтович ("Єврорадіо"), Марія Гриць ("Белсат").

Близько 18:00 медійників TUT.BY, "Нашой Нiви" і "Єврорадіо" відпустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пригрозив білоруським студентам, які навчаються в Польщі, невизнанням їхніх дипломів. Варшава відповіла: "Із задоволенням їх тут залишимо"

Також "Вясна" повідомляє про те, що в переході станції метро "Площа Якуба Коласа" були затримані вуличні музиканти - кавер-група BEST SOUND BAN. За даними правозахисників, перед цим вони виконували пісню Цоя "Перемен".

У регіонах затримали 7 осіб.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про відмову ЄС і США визнати легітимність Лукашенка: Подібні рішення "суперечать міжнародному праву"











Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності

















Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської. ВIДЕО







