У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Жоден курсант льотного відділення не захотів забрати документи з Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Про це заявляє Міністерство оборони з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, жоден курсант льотного факультету не виявив бажання відрахуватись з університету.

У Командуванні наголосили, що інформація про так зване "масове написання рапортів на відрахування курсантами льотного факультету першого курсу" циркулює в мережі Інтернет та поширюється окремими особистостями.

Керівництво Повітряних Сил закликає представників громадськості та ЗМІ перевіряти інформацію перед її опублікуванням та користуватися відомостями, отриманими виключно з офіційних джерел

Читайте на "Цензор.НЕТ": Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом. СПИСОК

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.