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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

У ЗСУ спростували
Фото: Минобороны

Жоден курсант льотного відділення не захотів забрати документи з Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Про це заявляє Міністерство оборони з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, жоден курсант льотного факультету не виявив бажання відрахуватись з університету.

У Командуванні наголосили, що інформація про так зване "масове написання рапортів на відрахування курсантами льотного факультету першого курсу" циркулює в мережі Інтернет та поширюється окремими особистостями.

Керівництво Повітряних Сил закликає представників громадськості та ЗМІ перевіряти інформацію перед її опублікуванням та користуватися відомостями, отриманими виключно з офіційних джерел

Читайте на "Цензор.НЕТ": Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом. СПИСОК

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) Університет (184) Харківщина (6054) курсанти (136)


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Топ коментарі
+17
кацапня старается извлечь максимум из случившегося.
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26.09.2020 21:35
+13
ну так озвучили бы, по каким помойкам эта информация " циркулирует в сети Интернет и распространяется отдельными личностями"
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26.09.2020 21:35
+7
У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання - Цензор.НЕТ 7390
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26.09.2020 21:56
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ну так озвучили бы, по каким помойкам эта информация " циркулирует в сети Интернет и распространяется отдельными личностями"
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26.09.2020 21:35 Відповісти
хэнэрэ. руцкомирские не спят. Жаль, что в этом "заповеднике" нельзя их ... нельзя.
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26.09.2020 21:43 Відповісти
кацапня старается извлечь максимум из случившегося.
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26.09.2020 21:35 Відповісти
Токмо ЗЕгавнище не видит мордовской выгоды в случившемся...
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26.09.2020 23:47 Відповісти
Новость ни о чем. Для начала приводится ИСТОЧНИК, который распространяет недостоверную информацию что идут массовые отчисления, и только потом эти сведения опровергаются. В журналистах 90% школоты без опыта работы, знаний и понимания чего они пошли в журналистику. Позорище.
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26.09.2020 21:35 Відповісти
Выявлять тех, кто эту инфу множит и наказывать, думаю СБУ этим займётся.
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26.09.2020 21:38 Відповісти
Лучше СНБО.
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26.09.2020 21:51 Відповісти
думаю СБУ этим займётся


назови хоть одну причину, нахрена СБУ будет этим заниматься ?
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26.09.2020 21:54 Відповісти
пукан горит ?
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26.09.2020 21:55 Відповісти
Коли розпочалась друга світова війна?
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26.09.2020 21:56 Відповісти
У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання - Цензор.НЕТ 6575
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26.09.2020 21:58 Відповісти
"Што?" (С)
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26.09.2020 22:41 Відповісти
У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання - Цензор.НЕТ 7390
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26.09.2020 21:56 Відповісти
12 июня 1990 года россия провозгласила свою независимость, чем и похоронила ссср.
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26.09.2020 21:57 Відповісти
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26.09.2020 21:59 Відповісти
Дайте пацанам прийти в себя после гибели побратимов, что вы нагнетаете.
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26.09.2020 21:56 Відповісти
пацаны сейчас точно не комменты на Цензоре читают
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26.09.2020 22:00 Відповісти
Как жалок шут на троне Короля
Как глуп народ,который то плзволил.
Робер Бернс.шотландский поэт.
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26.09.2020 21:59 Відповісти
кацапня инфу плодит
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26.09.2020 21:59 Відповісти
Мавзолейным крысам типа ********** и Сикелеву Путлер платит зелеными рублями РАБссии 3 тысчи долларов в час...
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26.09.2020 22:03 Відповісти
Иван Никитович Кожедуб загнал в землю больше немецких самолётов , чем Покрышкин . Причём за меньшее время войны в воздухе .
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26.09.2020 22:09 Відповісти
Теперь понимая отношение ректората, МО, государства можно с чистой совестью уходить! А ведь отмажут всех и свалят на летчиков всё!
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26.09.2020 22:53 Відповісти
Видел сегодня сюжет по ТВ. Одному курсанту повезло. Не сдал зачет по физподготовке и его не допустили к этому полёту...
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27.09.2020 01:31 Відповісти
 
 