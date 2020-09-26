У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання
Жоден курсант льотного відділення не захотів забрати документи з Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.
Про це заявляє Міністерство оборони з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, жоден курсант льотного факультету не виявив бажання відрахуватись з університету.
У Командуванні наголосили, що інформація про так зване "масове написання рапортів на відрахування курсантами льотного факультету першого курсу" циркулює в мережі Інтернет та поширюється окремими особистостями.
Керівництво Повітряних Сил закликає представників громадськості та ЗМІ перевіряти інформацію перед її опублікуванням та користуватися відомостями, отриманими виключно з офіційних джерел
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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назови хоть одну причину, нахрена СБУ будет этим заниматься ?
Как глуп народ,который то плзволил.
Робер Бернс.шотландский поэт.