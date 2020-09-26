Диспетчер відповів тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 із курсантами, - глава Харківської ОДА Кучер
Необхідно з'ясувати, чому при посадці Ан-26, знаючи про несправності, пріоритет віддали іншому борту.
Це глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив під час брифінгу на місці катастрофи літака, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.
"За моєю інформацією, з моменту, коли пілот запросив посадку, люди, що відповідають за цю посадку, відповіли тільки за хвилину. Нібито це сталося через те, що посадили інший борт. При цьому ми повертаємося до того, що на той момент було відомо, що один з моторів не працював, - розповів журналістам глава ХОДА. - Тут потрібно з'ясувати - яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А за хвилину, ми знаємо, що, на жаль, наші хлопці зазнали аварії на цьому літаку".
За інформацією керівника області, вирішально слово повинно бути за слідством і відповідними комісіями. Але Олексій Кучер наполягає на ретельному відпрацюванні версії про халатність.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Будь ласка, зачекайте...
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или какой то шнырь с ЖОПО БЛОКА
А всё почему?
Выборы на носу.
Если диспетчеры успели за минуту посадить другой самолет, значит он уже был прямо над посадочной полосой.
Хотя, тут все надо очень тщательно проверить, а то есть подозрение, что те "диспетчеры" просто ПИ...ДЯТ, что бы отмазаться!
но, записи имеют тенденцию "случайно пропадать"...
Или с олигархами или с авторитетами.
Та что записи? Даже целые ТОМА "Дела" исчезают!
Раньше если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко сгорали: либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от умышленного поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые говорили: «Дело выгорело». Сегодня это выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного начинания.
Поки не сформульовано «общєє мнєніє», всяка інформація має вагу.
Возможно другой борт уже невозможно было не принять на ВПП.
Самолёт - не автобус.
Например в США есть структура которая называется NTSB Национальный Совет Безопастности на Транспорте, в компетенции которой находятся в том числе и летные происшествия.
А у нас, предпочитают заниматься показухой, каждый раз создавая в случае ЧП "правительственную комиссию", (в которую традиционно входят люди, очень поверхностно владеющие вопросом).
Ну и каждый политикан, считает нужным попиариться на человеческом горе.
Дождитесь окончательных результатов.
Образование
Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B Педагогический университет имени Г. Сковороды (специальность «Физическое воспитание»), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность «Правоведение»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovkuc-4 [4] .
Трудовая деятельность
Кучер работал в суде и прокуратуре. Преподаватель в Высшей школе адвокатурыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovkuc-4 [4] .
Мрази лицемерные.
Молчал бы лучше, эксперд сраный.
Решение вылетать или нет принимает командир на основе погодных условий, доклада техника самолёта и борттехника о готовности борта.
Если он знал что самолёт неисправен обязан был отказаться от полёта.
Взлёт всегда можно отменить, а вот посадку никогда.
И хватить изгаляться в глупости здесь, погибли молодые парни. Вечная память им.
Кто связан с авиацией знает: третий тост стоя и молча за тех кто не вернулся!
- Не просто здатний, а це штатна ситуація, яка відпрацьовується з кожним з пілотів цього літака і неодноразово.
Спеціально вимикається один двигун і він має посадити на одному двигуні, це не проблема.
Але все залежить від обставин. Залежить на який висоті це відбулося: одна справа, якщо це відбулося на великій висоті, коли запас часу є, коли можна поставити по потоку лопаті ******** гвинта, бо інакше вони будуть створювати дуже великий опір повітрю і буде літак дуже сильно розвертати в ліву сторону, якщо відмовив лівий двигун.
А якщо це відбулося на малій висоті, під час приземлення, то це вже дуже складна ситуація. Тут і крен можливий, і можна черкнути кінчиком крила об землю, і взагалі літак може розвернути перед самою злітною смугою.
Чому це небезпечно: бо при посадці літак має мінімальну тягу, двигуни на мінімальній потужності виставлені, випущена вся механізація і немає запасу швидкості.
Тобто на великій висоті працюючий двигун переходить на більшу потужність і можна продовжувати політ навіть не знижуючи висоти. А от при приземленні тяга мінімальна.
А реактивні двигуни дуже поступово реагують, це не поршневі двигуни, як в машині - натиснув педаль і він заревів. Реактивні двигуни (а тут турбо-гвинтовий - теж реактивний), в них час реакції значно більший на подачу газу.https://www.radiosvoboda.org/a/an26-katastrofa-avia-chuguiv-kursanty/30859522.html
Не хотів зараз, в цей момент, в момент трагедії з Ан-26, але мушу зараз.
За останні 7 років, Україна пережила багато трагедій, багато людського горя.
І це біда...
Тільки я хочу нагадати, чим закінчувалися трагедії ще 2 роки тому.
Хочу нагадати, як цинічна худоба ще в момент трагедій, піднімала хвилю "Муженка - у відставку". Все горить, а їх нічого не хвилює, крім як поквитатись з Муженком.
Хочу нагадати, як цинічна худоба до кожної трагедії приплітала Порошенка.
І якби сьогодні президентом був Порох, то ця подія б виставлялась як "Порошенко знищує військових/добровольців, і т.д.".
На щастя, цього сьогодні нема.
Цинічна худоба мовчить.
Просто не треба забувати, чому вони мовчать, в чиїй вони команді!
І це добре, що вони мовчать, не проливаючи крокодилячих сліз і паралельно вбиваючи Україну і українців.
Не не може худоба без своєї свиноматки.
Наскільки зрозуміло з усієї відомої на даний час інформації, загиблий борт йшов на посадку за планом, і лише перед самою посадкою виникли технічні проблем (хоча, і це поки достеменно не відомо які саме і поки не підтверджено, що борт запросив аварійну посадку, хоча, може я і помиляюсь). Але писала я не про те, що не може бути іншого "другого" борту, а про те, що не ця мавпа має розповідати суспільству про такі речі.
За офіційними даними, попередньо було встановлено такий перебіг подій:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9._%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_26.09.-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3._26.09.-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2._%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80._26.09.20.-4 [4] О 20:35 літак злетів з аеродрому Чугуїв та почав виконання польоту за програмою.О 20:38 екіпаж помітив падіння тиску в датчику вимірювача крутного моменту лівого двигуна, про що доповів керівнику польотів, після чого отримав вказівку здійснити посадку.О 20:40 екіпаж зробив запит на посадку, але оскільки в цей час сідав інший літак дозвіл на посадку екіпаж отримав за хвилину після запитуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2._%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80._26.09.20.-4 [4] О 20.43 літак пройшов радіомаяк дальнього приводу аеродрому, підготував закрилки і шасі, почав зниження та доповів про готовність до посадки.О 20:45 під час заходу на посадку літак втратив висоту та зіткнувся із землею на відстані близько 1500 м від злітної смуги аеродрому. Після цього сталося загоряння фюзеляжу літака.
Літак впав поруч із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_03 автошляхом М 03 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Довжанський .
Думаю не так просто замаскувати її под технічні несправності
это как раз преступление. Исправный самолёт с его плановой посадкой уходит на второй и третий круги - пока ЧП с неисправным самолётом не будет исчерпано.
Или в США ?
Это не "халатность".
Это сознательный саботаж диспетчера - надо хорошенько прошерстить откуда он
и чем дышал.