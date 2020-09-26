Диспетчер відповів тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 із курсантами, - глава Харківської ОДА Кучер

Необхідно з'ясувати, чому при посадці Ан-26, знаючи про несправності, пріоритет віддали іншому борту.

Це глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив під час брифінгу на місці катастрофи літака, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.

"За моєю інформацією, з моменту, коли пілот запросив посадку, люди, що відповідають за цю посадку, відповіли тільки за хвилину. Нібито це сталося через те, що посадили інший борт. При цьому ми повертаємося до того, що на той момент було відомо, що один з моторів не працював, - розповів журналістам глава ХОДА. - Тут потрібно з'ясувати - яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А за хвилину, ми знаємо, що, на жаль, наші хлопці зазнали аварії на цьому літаку".

За інформацією керівника області, вирішально слово повинно бути за слідством і відповідними комісіями. Але Олексій Кучер наполягає на ретельному відпрацюванні версії про халатність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.