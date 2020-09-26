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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Диспетчер відповів тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 із курсантами, - глава Харківської ОДА Кучер

Диспетчер відповів тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 із курсантами, - глава Харківської ОДА Кучер

Необхідно з'ясувати, чому при посадці Ан-26, знаючи про несправності, пріоритет віддали іншому борту.

Це глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив під час брифінгу на місці катастрофи літака, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.

"За моєю інформацією, з моменту, коли пілот запросив посадку, люди, що відповідають за цю посадку, відповіли тільки за хвилину. Нібито це сталося через те, що посадили інший борт. При цьому ми повертаємося до того, що на той момент було відомо, що один з моторів не працював, - розповів журналістам глава ХОДА. - Тут потрібно з'ясувати - яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А за хвилину, ми знаємо, що, на жаль, наші хлопці зазнали аварії на цьому літаку".

За інформацією керівника області, вирішально слово повинно бути за слідством і відповідними комісіями. Але Олексій Кучер наполягає на ретельному відпрацюванні  версії  про халатність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) ОДА (1630) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66)


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Топ коментарі
+19
Знайдуть стрілочників.
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26.09.2020 22:28
+19
Ну вот, теперь чиновники следователями работают.
А всё почему?
Выборы на носу.
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26.09.2020 22:28
+14
Пока в Украине нет профильной организации, которая будет заниматься вопросами безопастности эксплуатации воздушного транспорта, дела не будет.
Например в США есть структура которая называется NTSB Национальный Совет Безопастности на Транспорте, в компетенции которой находятся в том числе и летные происшествия.
А у нас, предпочитают заниматься показухой, каждый раз создавая в случае ЧП "правительственную комиссию", (в которую традиционно входят люди, очень поверхностно владеющие вопросом).
Ну и каждый политикан, считает нужным попиариться на человеческом горе.
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26.09.2020 22:36
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Знайдуть стрілочників.
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26.09.2020 22:28 Відповісти
Не нужно никого искать. Никто не виноват. Нужно просто прекратить летать как прекратили стрелять.
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26.09.2020 22:40 Відповісти
Кернес прилетал?
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26.09.2020 22:41 Відповісти
1000%....
или какой то шнырь с ЖОПО БЛОКА
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26.09.2020 22:43 Відповісти
Ну вот, теперь чиновники следователями работают.
А всё почему?
Выборы на носу.
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26.09.2020 22:28 Відповісти
Тут нужно выяснить... Тут нужно выяснить с какого хера глава ОГА с прошлой ночи раздает интервью и указания что нужно сделать. И, кстати, мы еще не в курсе мнения мэра города Чугуева
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26.09.2020 22:54 Відповісти
Ну...
Если диспетчеры успели за минуту посадить другой самолет, значит он уже был прямо над посадочной полосой.
Хотя, тут все надо очень тщательно проверить, а то есть подозрение, что те "диспетчеры" просто ПИ...ДЯТ, что бы отмазаться!
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26.09.2020 22:30 Відповісти
все переговоры диспетчеров пишутся, это же не болтологический форум в интернете
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26.09.2020 22:42 Відповісти
Тут все пишется. И когда-то каждый ответит за грехи.
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26.09.2020 22:58 Відповісти
Тут когда то. А там в ближайшее время. Все диспетчеры будут допрошены, все данные с носителей изъяты для следствия. Надеюсь, этим будут заниматься классные спецы.
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26.09.2020 23:19 Відповісти
пишуться-пишуться...
но, записи имеют тенденцию "случайно пропадать"...
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27.09.2020 00:42 Відповісти
Приведите пример такой пропажи. Где и когда это уже случалось?
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27.09.2020 00:44 Відповісти
Та в любых политических преступлениях!
Или с олигархами или с авторитетами.
Та что записи? Даже целые ТОМА "Дела" исчезают!
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27.09.2020 00:53 Відповісти
Я говорю о записях диспетчеров при крушениях. При чем тут олигархи?
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27.09.2020 00:58 Відповісти
а я говорю, что с нашей "полицией", если надо - исчезнуть может что угодно!
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27.09.2020 01:05 Відповісти
Расследует не полиция. Это так, на всякий случай.
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27.09.2020 01:07 Відповісти
ну, ты это скажи тем полицейским, что сейчас на диспетчерской вышке шныряют.
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27.09.2020 02:25 Відповісти
Дело выгорело
Раньше если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко сгорали: либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от умышленного поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые говорили: «Дело выгорело». Сегодня это выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного начинания.
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27.09.2020 08:44 Відповісти
точно точно .. это только картинки на каменных стенах пещер сохранились надолго, но рукописи таки горят а цифры..
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29.09.2020 00:44 Відповісти
зная о неисправностях, приоритет отдали другому борту....может борт Виктора Мебверчука был?Источник: https://censor.net/ru/n3221425
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26.09.2020 22:30 Відповісти
А что ему в Чугуеве делать?
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26.09.2020 22:43 Відповісти
твое какое дело? ты кто? ты следователь? ты специалист? ты зеленая попка которую янелох назначил.
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26.09.2020 22:32 Відповісти
Мабуть не слід бути таким категоричним.
Поки не сформульовано «общєє мнєніє», всяка інформація має вагу.
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26.09.2020 22:44 Відповісти
Есть момент принятия решения.
Возможно другой борт уже невозможно было не принять на ВПП.
Самолёт - не автобус.
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26.09.2020 22:32 Відповісти
Что, чугуевский военный аэродром так загружен?
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27.09.2020 00:04 Відповісти
Пока в Украине нет профильной организации, которая будет заниматься вопросами безопастности эксплуатации воздушного транспорта, дела не будет.
Например в США есть структура которая называется NTSB Национальный Совет Безопастности на Транспорте, в компетенции которой находятся в том числе и летные происшествия.
А у нас, предпочитают заниматься показухой, каждый раз создавая в случае ЧП "правительственную комиссию", (в которую традиционно входят люди, очень поверхностно владеющие вопросом).
Ну и каждый политикан, считает нужным попиариться на человеческом горе.
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26.09.2020 22:36 Відповісти
ну так изучите структуру Госавиаслужбы Украины. Много интересного узнаете и по вопросам безопасности и узнаете ..что давным давно существует Независимое Национальное агенство по расследованию авиационных проишествий. И что Украина давно работает в этом вопросе по европейским стандартам с использованием всей европейской системы обеспечения безопасности полётов. Но она не расследует катастрофы военных самолётов. И в Европе и США тоже так. Только в рассее Международный авиационный комитет ...гражданский... может расследовать катастрофу польского военного самолёта на рассейском военном аэродроме и указывать польским военным...как им летать в своей стране!! Ну это так..бывает!! Выходит Вы и близко не в теме..а пишете..??)))
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26.09.2020 23:35 Відповісти
А эти недокомисси вариант диверсии не рассматривают совсем?
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26.09.2020 22:37 Відповісти
Вы уже определитесь, отказал мотор или нет... А то министр говорил что мотор работал, просто какой то датчик отказал. А этот говорит что все таки мотор отказал.
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26.09.2020 22:37 Відповісти
А вы не торопитесь осуждать.
Дождитесь окончательных результатов.
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26.09.2020 22:39 Відповісти
полный профан...и скорее всего не только в авиации.смотрящий за харьковской областью учит диспетчера,как правильно принимать самолеты.
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26.09.2020 22:37 Відповісти
физрук расследует летное происшествие...

Образование
Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B Педагогический университет имени Г. Сковороды (специальность «Физическое воспитание»), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность «Правоведение»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovkuc-4 [4] .
Трудовая деятельность
Кучер работал в суде и прокуратуре. Преподаватель в Высшей школе адвокатурыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovkuc-4 [4] .
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26.09.2020 22:43 Відповісти
А главное, зачем выдергивать какой то один факт из сотен, связанных с происшествием? С начала соберите и обработайте все улики, потом дождитесь выводов от профи и уж потом варежку открывайте.
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26.09.2020 22:45 Відповісти
Короче , " испанский диспетчер " опять виноват . Как и во всём , что связано с взрывами боескладов . Снова сделают виноватыми лётчиков , которых живими уже нет . А генералы уйдут на " заслуженую " пенсию . .. .
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26.09.2020 22:37 Відповісти
Уводите авиатрощу с политической арены.
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26.09.2020 22:39 Відповісти
Кучер не надо пиариться на том, в чем не соображаешь. Не бывать тебе мэром Харькова-это однозначно, как то, что ты идёшь от слуг дьявола.
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26.09.2020 22:41 Відповісти
По информации руководителя области, решающее слово должно быть за следствием и соответствующими комиссиями. Но Алексей Кучер настаивает на тщательной отработке версии о халатности, не надо навязывать следствию версию.
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26.09.2020 22:46 Відповісти
ага.. мене це теж здивувало. Виглядає так, наче він нав"язує цю "версію" і суспільству, і комісії.
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27.09.2020 00:34 Відповісти
Вся эта его болтовня ради одной фразы - "наши ребята".
Мрази лицемерные.
Молчал бы лучше, эксперд сраный.
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26.09.2020 22:47 Відповісти
За всё на самолёте отвечает командир экипажа ( как капитан на корабле).
Решение вылетать или нет принимает командир на основе погодных условий, доклада техника самолёта и борттехника о готовности борта.
Если он знал что самолёт неисправен обязан был отказаться от полёта.
Взлёт всегда можно отменить, а вот посадку никогда.
И хватить изгаляться в глупости здесь, погибли молодые парни. Вечная память им.
Кто связан с авиацией знает: третий тост стоя и молча за тех кто не вернулся!
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26.09.2020 22:51 Відповісти
Уже пошли отмазки , для того , шоб концов не найти ... .
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26.09.2020 22:51 Відповісти
Почитайте воспоминания лётчика - бомбардировщика Василия Ивановича Ракова , как он садился на грунт на СБ или на ТБ . Самолёты почти одинаковые .
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26.09.2020 23:03 Відповісти
Диспетчер відповів тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 із курсантами, - глава Харківської ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 2699
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26.09.2020 22:55 Відповісти
можливо кацапи підстроїли, щоб все заблокувати. через Главг андона з ОП. При чому тут, курва, контракти? Дебіли!
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27.09.2020 11:05 Відповісти
Зеленский и его российские диверсанты, назначенные в Министерство обороны, лично ответственны за смерти парней
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26.09.2020 22:57 Відповісти
я так и знал, что виноват диспетчер. И даже ни чего, что при взлете и посадке, самолет попадает в "мертвую" зону локатора и диспетчер их не видит.
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26.09.2020 22:59 Відповісти
У нас же все через жопу кругом разгельдяйство .а виной тому начальство которое кроме бабла ничего не интиртсует
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26.09.2020 23:32 Відповісти
Главный ЗЕдрочер - "спец" в вопросах УВД?
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26.09.2020 23:46 Відповісти
- Літак АН-26 здатний сісти з одним двигуном?
- Не просто здатний, а це штатна ситуація, яка відпрацьовується з кожним з пілотів цього літака і неодноразово.
Спеціально вимикається один двигун і він має посадити на одному двигуні, це не проблема.
Але все залежить від обставин. Залежить на який висоті це відбулося: одна справа, якщо це відбулося на великій висоті, коли запас часу є, коли можна поставити по потоку лопаті ******** гвинта, бо інакше вони будуть створювати дуже великий опір повітрю і буде літак дуже сильно розвертати в ліву сторону, якщо відмовив лівий двигун.
А якщо це відбулося на малій висоті, під час приземлення, то це вже дуже складна ситуація. Тут і крен можливий, і можна черкнути кінчиком крила об землю, і взагалі літак може розвернути перед самою злітною смугою.
Чому це небезпечно: бо при посадці літак має мінімальну тягу, двигуни на мінімальній потужності виставлені, випущена вся механізація і немає запасу швидкості.

Тобто на великій висоті працюючий двигун переходить на більшу потужність і можна продовжувати політ навіть не знижуючи висоти. А от при приземленні тяга мінімальна.
А реактивні двигуни дуже поступово реагують, це не поршневі двигуни, як в машині - натиснув педаль і він заревів. Реактивні двигуни (а тут турбо-гвинтовий - теж реактивний), в них час реакції значно більший на подачу газу.https://www.radiosvoboda.org/a/an26-katastrofa-avia-chuguiv-kursanty/30859522.html
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26.09.2020 23:56 Відповісти
Я не эксперт, но это не случайность, прастити... Единовременная гибель трех десятков военных летчиков во время учений, это не случайность... Опытный экипаж и больше двух десятков ребят, которые вот-вот стали бы военными летчиками для защиты своей страны... Совпадение？Не думаю.. (с)
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26.09.2020 23:57 Відповісти
оставьте конспирологию - в этот день было более десятка раз этот борт совершил взлет - коробочка - посадка. обычный учебно-практический день. самолет-аудитория для обучения штурманов. нет здесь никакой диверсии. причины установят.
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27.09.2020 13:17 Відповісти
Необходимо выяснить, почему при посадке Ан-26, зная о неисправностях, приоритет отдали другому борту, сказал А говори Б, какой самолет кто был на борту и по какой причине он первый приземлился.
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26.09.2020 23:58 Відповісти
Да уже ляпали, что налету курсанты выпрыгивали. Это из той же серии пук.
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27.09.2020 00:48 Відповісти
Цинічна худоба мовчить...
Не хотів зараз, в цей момент, в момент трагедії з Ан-26, але мушу зараз.
За останні 7 років, Україна пережила багато трагедій, багато людського горя.
І це біда...
Тільки я хочу нагадати, чим закінчувалися трагедії ще 2 роки тому.
Хочу нагадати, як цинічна худоба ще в момент трагедій, піднімала хвилю "Муженка - у відставку". Все горить, а їх нічого не хвилює, крім як поквитатись з Муженком.
Хочу нагадати, як цинічна худоба до кожної трагедії приплітала Порошенка.
І якби сьогодні президентом був Порох, то ця подія б виставлялась як "Порошенко знищує військових/добровольців, і т.д.".
На щастя, цього сьогодні нема.
Цинічна худоба мовчить.
Просто не треба забувати, чому вони мовчать, в чиїй вони команді!
І це добре, що вони мовчать, не проливаючи крокодилячих сліз і паралельно вбиваючи Україну і українців.
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27.09.2020 00:01 Відповісти
Хто про що, а курка про просо.
Не не може худоба без своєї свиноматки.
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27.09.2020 00:19 Відповісти
хіба військові борти сідають на цивільних аеродромах?
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27.09.2020 00:27 Відповісти
Так он терпел крушение. В таком случае и военный сядет в гражданском аэропорту - и наоборот.
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27.09.2020 00:37 Відповісти
в Чугуєві немає цивільного порту. То був військовий. А от який інший борт був, не зрозуміло. Ця заява схожа на якусь дурню, яку несе держиморда, який хоче привернути увагу до себе на передодні виборів. Тьху.. сцуки кончені !!
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27.09.2020 00:39 Відповісти
я не про АН який загинув, а про "другой борт", який типу "садив" диспетчер.
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27.09.2020 00:40 Відповісти
а у учебного заведения только один Ан-26?
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27.09.2020 01:15 Відповісти
а хіба було сповіщено про те, що в навчанні приймало участь декілька бортів?
Наскільки зрозуміло з усієї відомої на даний час інформації, загиблий борт йшов на посадку за планом, і лише перед самою посадкою виникли технічні проблем (хоча, і це поки достеменно не відомо які саме і поки не підтверджено, що борт запросив аварійну посадку, хоча, може я і помиляюсь). Але писала я не про те, що не може бути іншого "другого" борту, а про те, що не ця мавпа має розповідати суспільству про такі речі.
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27.09.2020 01:35 Відповісти
вчера читал что якобы свидетели падения с трассы говорили о том что на посадку заходили несколько самолетов один за одним прямо перед падением одного из них. х.з конечно, но на авиафоруме разглядели фары еще одного самолета на видео. они перемещаются от центра экрана влево-вверх на заднем плане.
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27.09.2020 01:47 Відповісти
цілком можливо. На даному етапі взагалі важко якісь висновки робити, просто недостатньо достовірної інформації, самі слухи та плітки у соцмережах. Хоча, як на мене - трохи дивно. Це ж не міжнародний аеропорт десь у Стамбулі чи Відні, де доводиться співпрацювати з авіаперевізниками різних країн і їх просто неймовірна кількість. Це закритий аеродром, і таких збігів, як одночасна посадка декількох бортів, не повинно було статись. На військові аеродроми можуть прилітати правда ще й правительственні літаки, про які нам не скажуть. Ну тоді взагалі безглузда заява цього ягупопа, бо якщо літак дійсно був правительственний і отримав пріоритет під час посадки, то .скандал неминучий. Будуть плести якісь "легенди" для загалу.
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27.09.2020 02:06 Відповісти
ось таку хронологію опублікували у вікіпедії. Лічені хвилини відібрали 26 життів.....

За офіційними даними, попередньо було встановлено такий перебіг подій:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9._%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_26.09.-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3._26.09.-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2._%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80._26.09.20.-4 [4] О 20:35 літак злетів з аеродрому Чугуїв та почав виконання польоту за програмою.О 20:38 екіпаж помітив падіння тиску в датчику вимірювача крутного моменту лівого двигуна, про що доповів керівнику польотів, після чого отримав вказівку здійснити посадку.О 20:40 екіпаж зробив запит на посадку, але оскільки в цей час сідав інший літак дозвіл на посадку екіпаж отримав за хвилину після запитуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2._%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80._26.09.20.-4 [4] О 20.43 літак пройшов радіомаяк дальнього приводу аеродрому, підготував закрилки і шасі, почав зниження та доповів про готовність до посадки.О 20:45 під час заходу на посадку літак втратив висоту та зіткнувся із землею на відстані близько 1500 м від злітної смуги аеродрому. Після цього сталося загоряння фюзеляжу літака.
Літак впав поруч із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_03 автошляхом М 03 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Довжанський .
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27.09.2020 02:23 Відповісти
схоже посадка дійсно була аварійною і могла перетнутись з плановою посадкою іншого літака. Але, майже 9 година вечора... Військовий аеродром... ??? поки що самі питання.
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27.09.2020 02:32 Відповісти
Так.
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27.09.2020 14:51 Відповісти
чем больше зеленожопые рассказывают о халатности, случайности, ошибке пилотов, посадке на трассу и прочий бред, тем больше я думаю о том что это была диверсия
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27.09.2020 01:16 Відповісти
а от цей тарган кучер про "тщательную отработку версии" про диверсію чогось нічого не промукав.
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27.09.2020 02:12 Відповісти
навіть якщо диверсія цікаво дізнатись як саме вона була зроблена.
Думаю не так просто замаскувати її под технічні несправності
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28.09.2020 00:17 Відповісти
минута - это 60 секунд и не преступление, диспетчеру нужно время, чтоб адекватно оценить ситуацию и не наломать еще больших дров, спешка тоже приводит к трагедиям.
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27.09.2020 05:40 Відповісти
Игнорировать садящийся с неисправным двигателем самолёт с 20 курсантами на ботру -
это как раз преступление. Исправный самолёт с его плановой посадкой уходит на второй и третий круги - пока ЧП с неисправным самолётом не будет исчерпано.
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27.09.2020 19:00 Відповісти
на других самолетах тоже люди, неизвестно еще сколько топлива, хватит ли на безопасную посадку в других аэродромах в случае крушения на ввп неисправного. из каких мотивов принимается то или иное решение диспетчеров пусть судят специалисты в каждом конкрптном случае, у нас нет всей полноты картины произошедшего, чтоб обвинять кого-то конкрптного, эмоции нагнетаемые в СМИ это не то, чем нужно руководствоваться!
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28.09.2020 08:57 Відповісти
Из того что пишут, видно что он шел на посадку с полными баками почему не было сброса при аварийной посадке, !!!! А чего парашютов ни у кого не было!!!!
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27.09.2020 09:28 Відповісти
Можно представить, что самолёт с курсантами и отказашим двигателем перед посадкой игнорируется диспетчером в Израиле ?
Или в США ?
Это не "халатность".
Это сознательный саботаж диспетчера - надо хорошенько прошерстить откуда он
и чем дышал.
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27.09.2020 11:43 Відповісти
Не хочется разгонять зраду, но последнее время повылазили на свет все колабораниы и латентные сепары. Не удивлюсь если в таких условиях диверсанты рашки у нас как сыр в масле, еще и с крышей в виде рыгов и опзж. Диверсанты-на то и диверсанты чтоб в тылу работать.
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27.09.2020 13:47 Відповісти
 
 