З 27 липня по 16 вересня зафіксовано 1052 порушення "тиші" на Донбасі, за п'ять тижнів до цього - 18 027, - представник ОБСЄ Мілфорд

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область на КПВВ "Майорське" провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, директор Шостого територіального департаменту МЗС Андрій Плахотнюк, народний депутат, заступник глави делегації України в ТКГ Олександр Мережко, інші представники України в ТКГ, а також представники СММ ОБСЄ.

На засіданні обговорили виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки торік у грудні, а також проблеми, які заважають виконанню цих домовленостей. Було зазначено, що режим всеосяжного та сталого припинення вогню є беззаперечним успіхом на шляху до досягнення миру на Донбасі.

"Справді, ми спостерігаємо мінімізацію втрат. На сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день. Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ та ООС, Головнокомандувачу – за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, до кожного солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий", – сказав Президент України.

Представниця СММ ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд зазначила, що моніторингова місія фіксує значно менше порушень з 27 липня, коли почав діяти режим сталого та всеосяжного припинення вогню.

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"За сім тижнів від початку запровадження додаткових заходів для сталого та всеосяжного режиму припинення вогню, з 27 липня до 16 вересня, було зафіксовано 1052 випадки порушень. Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень", – повідомила представниця ОБСЄ, додавши, що за ці два місяці режиму тиші було зафіксовано лише одне поранення цивільної особи – у перший день його дії.

"Два місяці триває режим тиші. Попри поодинокі та неприцільні постріли, режим дотримується. Ми маємо підстави вважати, що "тиша" продовжиться", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Під час наради обговорили просування у питанні дзеркального розведення сил і засобів на чотирьох погоджених ділянках, а також у питанні розмінування території Донбасу.

"На виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, було проведено розмінування на 12 ділянках, погоджених раніше. Розміновано об’єкти водо-, газозабезпечення, потрібних для населення. На стороні, контрольованій Україною, значно зменшилася кількість людей, які підриваються", – доповів командувач ООС Володимир Кравченко.

Було також обговорено питання можливого відкриття більшої кількості КПВВ на Донбасі.

З метою пришвидшення переговорного процесу для досягнення більших результатів у всіх згаданих питаннях і швидшої імплементації домовленостей лідерів країн "Нормандської четвірки" керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував учасникам ТКГ зустрічатися частіше.

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Нагадаємо, вранці 26 вересня президент України побував на Харківщині, де напередодні сталася катастрофа військового літака Ан-26, в якій загинули 26 осіб.

У другій половині дня Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де планував, серед іншого, провести нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.