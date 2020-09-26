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Новини Агресія Росії проти України
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З 27 липня по 16 вересня зафіксовано 1052 порушення "тиші" на Донбасі, за п'ять тижнів до цього - 18 027, - представник ОБСЄ Мілфорд

З 27 липня по 16 вересня зафіксовано 1052 порушення

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область на КПВВ "Майорське" провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, директор Шостого територіального департаменту МЗС Андрій Плахотнюк, народний депутат, заступник глави делегації України в ТКГ Олександр Мережко, інші представники України в ТКГ, а також представники СММ ОБСЄ.

На засіданні обговорили виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки торік у грудні, а також проблеми, які заважають виконанню цих домовленостей. Було зазначено, що режим всеосяжного та сталого припинення вогню є беззаперечним успіхом на шляху до досягнення миру на Донбасі.

"Справді, ми спостерігаємо мінімізацію втрат. На сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день. Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ та ООС, Головнокомандувачу – за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, до кожного солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий", – сказав Президент України.

Представниця СММ ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд зазначила, що моніторингова місія фіксує значно менше порушень з 27 липня, коли почав діяти режим сталого та всеосяжного припинення вогню.

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"За сім тижнів від початку запровадження додаткових заходів для сталого та всеосяжного режиму припинення вогню, з 27 липня до 16 вересня, було зафіксовано 1052 випадки порушень. Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень", – повідомила представниця ОБСЄ, додавши, що за ці два місяці режиму тиші було зафіксовано лише одне поранення цивільної особи – у перший день його дії.

"Два місяці триває режим тиші. Попри поодинокі та неприцільні постріли, режим дотримується. Ми маємо підстави вважати, що "тиша" продовжиться", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Під час наради обговорили просування у питанні дзеркального розведення сил і засобів на чотирьох погоджених ділянках, а також у питанні розмінування території Донбасу.

"На виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, було проведено розмінування на 12 ділянках, погоджених раніше. Розміновано об’єкти водо-, газозабезпечення, потрібних для населення. На стороні, контрольованій Україною, значно зменшилася кількість людей, які підриваються", – доповів командувач ООС Володимир Кравченко.

Було також обговорено питання можливого відкриття більшої кількості КПВВ на Донбасі.

З метою пришвидшення переговорного процесу для досягнення більших результатів у всіх згаданих питаннях і швидшої імплементації домовленостей лідерів країн "Нормандської четвірки" керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував учасникам ТКГ зустрічатися частіше.

Також читайте: Російські найманці один раз порушили режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Нагадаємо, вранці 26 вересня президент України побував на Харківщині, де напередодні сталася катастрофа військового літака Ан-26, в якій загинули 26 осіб.

У другій половині дня Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де планував, серед іншого, провести нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.

Зеленський Володимир (24213) ОБСЄ (3509) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Президента (2029)


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Топ коментарі
+7
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ЛютаЯнка

@futoro1996


Понесли мене чорти оце провести куму до хати,в центрі нашого маленького містечка на Львівщині.Вертаюся,коло під'їзду якісь два пацани царапають на пафоснім авто три букви.Іду нагнати,а один тикає мені пальцем в лобове скло.А там колорадська тряпочка звисає.Дряпайте,хлопці,далі.
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26.09.2020 22:49
+7
Теперь огонь со стороны орков называют "нарушение тишины". Власть моральных уродов ....
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26.09.2020 22:52
+2
Перемир'я вдалось
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26.09.2020 22:49
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ЛютаЯнка

@futoro1996


Понесли мене чорти оце провести куму до хати,в центрі нашого маленького містечка на Львівщині.Вертаюся,коло під'їзду якісь два пацани царапають на пафоснім авто три букви.Іду нагнати,а один тикає мені пальцем в лобове скло.А там колорадська тряпочка звисає.Дряпайте,хлопці,далі.
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26.09.2020 22:49 Відповісти
Все ок. Але царапати тре не на машині а на лобі власника
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27.09.2020 00:41 Відповісти
А дедов с собой брали?
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26.09.2020 22:49 Відповісти
Перемир'я вдалось
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26.09.2020 22:49 Відповісти
это "перемирие" затаив дыхание..ждёт отмашки лилиПута и скоро она последует
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26.09.2020 22:51 Відповісти
Теперь огонь со стороны орков называют "нарушение тишины". Власть моральных уродов ....
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26.09.2020 22:52 Відповісти
А выстрелы одиночными и неприцельными
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27.09.2020 00:49 Відповісти
А убитых жертвами несчастных случаев.

Простой нарот так устал от войны и негатива...
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27.09.2020 03:05 Відповісти
А если капитулировать, сложив оружие так статистика вообще супер будет!
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26.09.2020 22:55 Відповісти
Реальность
С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд - Цензор.НЕТ 4144
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26.09.2020 22:56 Відповісти
А это информация - официоз от зеленых упырей

С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд - Цензор.НЕТ 3436
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26.09.2020 22:57 Відповісти
С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд - Цензор.НЕТ 3140
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26.09.2020 23:00 Відповісти
Проходить така інформація в соцмережах.
Але зелена влада заплющує очі на загиблих.
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26.09.2020 23:12 Відповісти
мрази..
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26.09.2020 23:07 Відповісти
Нацистский тРУСский мир
Над златом чахнет
Там Мавзолейный труп
Там скоро звездочка погаснет...
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26.09.2020 23:07 Відповісти
С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд - Цензор.НЕТ 9420
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26.09.2020 23:11 Відповісти
Учєнія кавказ 2020.
Імітація ядерного вибуху.
пс. Сміятись сьогодні не будемо.
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26.09.2020 23:11 Відповісти
Треба відраховувати с початку перемир"я . Бо перемир"я вже є , а його не рахують вже більше місяця .
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26.09.2020 23:20 Відповісти
Цифры конечно впечатлили. Перемирие?! Да бред и лицемерие это---но ценой крови! В РФ крупные маневры, у нас тоже. Так может не стоило? И совсем сдох вопрос о обмене. Там официально наших 285 человек со слов омбудсмена. Но на всех уровнях власти тишина. Даже перед выборами ни какая партия не запустила тему эту.
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26.09.2020 23:38 Відповісти
в 17 раз меньше стреляют. зрада канешна.
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26.09.2020 23:49 Відповісти
Для кацапов это победа. По ним в ответ не стреляют вобще.
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27.09.2020 03:03 Відповісти
значит, позавчера застрелили не кацапа, а какого-то скандинава.
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27.09.2020 03:14 Відповісти
Прямое нарушение приказа ЗЕ. Если найдут, то посадят.

А кто застрелил-то?
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27.09.2020 03:28 Відповісти
а с кем там скандинавы воевали? - с россией. Видать кацап и застрелил.
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27.09.2020 04:28 Відповісти
Чого ви накинулись на бУбАчку? Де він казав, що це буде перемир'я для українців? Воно для кацапських терористів. Ніхто їх не чіпає. Ходи, в повний зріст, позиції укріпляй, по хАхлам стірляй, інспекцій вимагай.
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26.09.2020 23:49 Відповісти
Это называется по другому. Это ни как не "перемирие" и не как не соблюдение "тишины". Это минимизация обстрелов с той стороны на полное прекращение с нашей.. Кроме этого если раньше в обстрелы включались и ответки с украинской стороны, то теперь их по факту нет ( потому что наша сторона не отвечает) В связи с этим скажем так сокращение половины зачтенных раньше нарушений тишины это не их достижения., это наше молчание. А то об этом как то скромно умолчали и играются цифрами, как жонглеры шариками. Как можно это назвать прекращением огня, соблюдением тишины если одна сторона молчит а другая совершила ( на сегодня) 1100 обстрелов. ( двое убитых) Ну и кто это может как то объяснить. Если бы это длилось первую неделю перемирия, можно сослаться на неразбериху. Но обстрелы продолжаются и продолжаются, и будут продолжаться пока не будет указания из Кремля, а его не будет. Просто потому что данная ситуация их устраивает. Украина не отвечает, народ возмущен Зеленский с рейтингами в ж... загнан в ловушку " главное не стрелять" ( при этом Пу в любой момент обстрелять по серьезному с жертвами .. вот Зе и на коротком поводке шаг в право, шаг влево и на получи перед выборами подарочек) , ответим РФ начнет распинаться перед Миром, что вот мол Украина нарушает. Но так долго это тоже не может продолжаться.
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27.09.2020 00:07 Відповісти
это всеобъемлющее перемирие
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27.09.2020 00:22 Відповісти
Хомчак сегодня во время проведения встречи в рамках визита "найвиличнішого":"Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на единичные и неприцельно выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что "тишина" продолжится", - отметил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак."А нянь маши фокиной так вообще заявил :"Председатель Офиса президента Андрей Ермак призвал представителей Трехсторонней контатной группы по Донбассу не затягивать процесс переговоров.Кроме того, с целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и быстрой имплементации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" руководитель ОПГ предложил участникам ТКГ встречаться чаще."Спешат ЗЕленые
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27.09.2020 00:47 Відповісти
Мами України! Помоліться за цю дитину!...
Ворожа куля обірвала життя 24-річному Віктору Афанасьєву… Пом'яніть його… Він був сиротою.
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ СИНОВІ УКРАЇНИ!
З 27 липня по 16 вересня зафіксовано 1052 порушення "тиші" на Донбасі, за п'ять тижнів до цього - 18 027, - представник ОБСЄ Мілфорд - Цензор.НЕТ 1488

ПОМОЛИСЬ… Помолись, Україно, за сина… Він загинув за тебе в бою..
Ти для нього матуся єдина… Помолись слізно за сироту…
Запали свічі довгі, як пам'ять… Хай горять вони вдень і вночі…
Ніби лезом слова душу ранять…На снігу чорні квіти живі…
Помолись, Україно, за сина… В путь останню його проведи…
Хай заплаче над ним яворина… Він пішов в небуття… Назавжди…
Не зазнав материнського серця… Не було в нього дому… Сім'ї…
Його очі, мов чисті озерця були часто, до болю сумні…
Ще маленьким він мріяв про маму… Ось прийде, і до себе візьме…
І ввійдуть вони в дім, мов до храму… За порогом залишать гірке…
Він у снах своїх біг до матусі… У обіймах її потопав…
Плів віночки для неї у лузі…Ніжно руки її цілував…
Помолись, Україно за сина… Ангел душу у небо несе…
Ти для нього Свята і Єдина… БУЛА ЗАВЖДИ ПОНАД УСЕ…
Він загинув, життя не пізнавши… Війна клята у цьому винна…
Помолись, на коліна ставши… ЗА НАЙКРАЩОГО СВОГО СИНА…

https://ukraine-live.com/news/71386
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27.09.2020 05:12 Відповісти
Озвучьте "цену" перемирия!!! Что стоит за приказом ху#ла "не стрелять"? Выборы ( легализация) террористов в Радах или амнистия убийц, оплата "долгов" ДАнбасса или особый статус даМбасса? Озвучьте цену подковерных договоренностей!!!
И не надо нам втюхивать россию-миротворицу, потому что восстановление Донбасса за счет Украины обойдется нам нищетой 2-3 поколений украинцев!
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27.09.2020 08:31 Відповісти
 
 