Виходжу з "Слуги народу" - всі округи в Київській області продано, - нардеп СН Галушко. ВIДЕО

Депутат "Слуги народу" Микола Галушко йшов на вибори президента з Володимиром Зеленським з метою змінити політичну систему в Україні.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що під час президентських виборів 2019 року Зеленський призначив Галушка довіреною особою в окрузі №97 на Київщині. Пізніше на виборах ВР він був обраний на цьому окрузі.

"Весь цей шлях пройшла зі мною і команда однодумців, які працювали за ідею, за зміну політичної системи, за зміну ставлення влади до людей. Минуло вже майже два роки, але, на жаль, майже нічого не змінилося. Скажу більше. На вибори в Верховну Раду я йшов від громади лівобережжя Київщини. Зовсім недавно при зміні поділу районів виключно з політичним підходом, кулуарно-політична гра керівництва партії "Слуга народу" ледь не знищила мій рідний Броварський район. Нам було нелегко, але ми його відстояли. А зараз, на місцевих виборах, всеі місця в списках політичної партії "Слуга народу" були продані", - підкреслив він, зазначивши, що всі обіцянки про боротьбу з корупцією і елітами на місцях - просто слова.

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Галушко також заявив, що виходить з партії.

"У такій політичній партії ні я, ні моя команда не братиме участь. Тому я, народний депутат України Микола Галушко, офіційно заявляю про вихід з політичної партії "Слуга народу", - підкреслив він.