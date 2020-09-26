Виходжу з "Слуги народу" - всі округи в Київській області продано, - нардеп СН Галушко. ВIДЕО
Депутат "Слуги народу" Микола Галушко йшов на вибори президента з Володимиром Зеленським з метою змінити політичну систему в Україні.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що під час президентських виборів 2019 року Зеленський призначив Галушка довіреною особою в окрузі №97 на Київщині. Пізніше на виборах ВР він був обраний на цьому окрузі.
"Весь цей шлях пройшла зі мною і команда однодумців, які працювали за ідею, за зміну політичної системи, за зміну ставлення влади до людей. Минуло вже майже два роки, але, на жаль, майже нічого не змінилося. Скажу більше. На вибори в Верховну Раду я йшов від громади лівобережжя Київщини. Зовсім недавно при зміні поділу районів виключно з політичним підходом, кулуарно-політична гра керівництва партії "Слуга народу" ледь не знищила мій рідний Броварський район. Нам було нелегко, але ми його відстояли. А зараз, на місцевих виборах, всеі місця в списках політичної партії "Слуга народу" були продані", - підкреслив він, зазначивши, що всі обіцянки про боротьбу з корупцією і елітами на місцях - просто слова.
Галушко також заявив, що виходить з партії.
"У такій політичній партії ні я, ні моя команда не братиме участь. Тому я, народний депутат України Микола Галушко, офіційно заявляю про вихід з політичної партії "Слуга народу", - підкреслив він.
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/09/21/7054839/
Хотя нет не так. 46% кретинов выбрали себе чмыря который отымеет их сзади и без валезина.
Я что теперь плакать должен? Пусть эти 46% ***** пойдуй.
Меня даже местный модератор не устает банить.
Наврено какой-нибудь ЗЕдебил очередной местного разлива.
Опечатки и промахи при быстрой печати - это нормально.
А вот умничать, когда в твоей голове пусто от рождения - это идиотизм.
Не захотели 46% дебилов быть в Евро-цивилизации, будут значит в Российской жопе.
От того что я что-то предложу - ты побежишь делать? Или что поменяется?
Я в этой стране разочаровался после выборов 2019.
До меня просто дошло что то что происходит тут - не вина власти.
Тут прямая вина выборцИв.
Люди-идиоты хотят все и сразу но так не бывает.
Мне если честно лень объяснять каждому ******* о том что если посадить за штурвал авиалайнера - дворника то будет ******. Или если вместо хирурга на операцию взять продавщицу макарон.
Нормальные люди это понимают. Но только не ЗЕкретины.
Страна ничем не лучше и не хуже боинга.
И да. Ссорится я не хочу. Просто прежде чем делать выводы - анализируй.
Если в США олигарх нарушает - ему дают по сраке.
Нарушает еще раз - заберают лицензию и делают еще больший штраф.
У нас же ничего не работает или работает в одном направлении - забить тех кто не может сопротивляться. Это вина власти?
Олигархи есть были и будут всегда. Убрать ты их не сможешь. Скорее они тебя уберут.
Но вот подчиняться закону, как в той же Великобритании или США или Канаде - можно заставить.
Ты спрашивал что делать?
Наверно мой ответ тебя не удивит - нужно брать страны в которых система работает и приглашать оттуда экспертов в определенных областях и давать им работать в нашей стране, взращивая культуру.
Для того чтобы поменять модель поведения стаи - нужно поменять вожака.
И вожаком должен быть как раз тот человек из Польши, ЧЕхии, Германии. Который возглавит временно наши отряды всяких там служб-надзирателей. Они умеют это делать мы - нет.
В США чтобы стать полицейским надо угробить 6-9 месяцев на академию.
А у нас одна ссаная проверка и идиот уже на службе. А потом мы удивляемся почему идиот ведет себя как идиот.
В США если кадет пропустит одно занятие - его выгоняют. Поэтому всякая шелупонь остается за пределами. Но это там, не у нас. У нас же с точностью наоборот.
Вот именно отсюда и все проблемы с врачами, судьями, полицией и всем остальным.
НО, именно при нем, "набожном" и т.д. в БПП попали на местах и т.д. вчерашние регионалы. Это факт. При порошенко количество игральных апаратов увеличилось в разы, во многие разы. Отличий "строя" от партии регионов замечено не было. За 5 лет ничего не сделано. Вообще.
Потому люди и сделали свой свободный выбор. А называть каждего 2 дебилом - как-то тупо.
Что же Вы "не дебилы", всезнающие, всепонимающие не подсказали "вождю" КАК надо рулить. А тут бац смотришь за "каденцию" петра, приближенные и рулящие кто что успел хапнуть и замутить - от земельки на "корешей/родичей" до попила бабосика.
А идиот ты потому что у ******* регионалов просто дохренища. И если ты не видишь такой простой истины, то я даже с тобой говорить не о чем не хочу.
Мне плевать на игральные автоматы. Если они увеличиваются - значит слабоумный народ в них играет. Если бы не играли - они потухли бы со временем.
При Порошенко также увеличивался бюджет страны, армия, энергетика и приходили в страну инвесторы.
У тебя нет конкретики потому что ты - ********.
https://dumskaya.net/news/novye-litca-zelenskogo-shtab-kandidata-v-odessko-097414/ Вот типичный пример того какие у ******* регионалы
Для примера взят один сайт, но тот кто ищет тот находит.
Поэтому не надо мне сейчас тут рассказывать что при Порошенко регионалы.
При Порошенко страна получила
1. Армию (+военную поддедржку стран ЕС и США)
2. Финансы
3. Инвестиции
4. Безвиз (в будущем интеграция с ЕС)
5. Децентрализацию (которая позволила бюджету работать внутри регионов_
И это не полный список. Мне просто лень писать потому что таких идиотов как ты нельзя переубедить. Я уже и так достаточно времени потратил.
Тебя лицом ткнуть в то сколько было вывезено из страны ******** и продано масок?
Сколько денег на этом было заработано?
И также почему теперь на ремонт дорог деньги берутся из фонда COVID?
Вы же ЗЕидиоты. А какие вы - такая и страна.
Вот на легке свежак:
Процес триває. Зеленський, Коломойський та Медведчук продовжують видавлювати іноземців з наглядових рад держкомпаній і банків в Україні.
«Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди». Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд підтвердив звільнення з поста незалежного члена наглядової ради Укрзалізниці.
Аслунд був членом наглядової ради Укрзалізниці з червня 2018р. Він вважає, що Зеленський і депутати від Слуги народу руйнують незалежне корпоративне управління.
Цитую його заяву:
«Депутати від Слуги народу атакують іноземних членів наглядових рад українських держкомпаній. Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми - іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків - наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди. Я не відчуваю, що потрібен акціонеру. Не так потрібно керувати залізницею".
Так что *****, это Порох виноват? ********* ты конь или все таки ЗЕ? ******* вы со своими не конструктивными комментами по типу "он всех нас обидел"
https://biz.censor.net/news/3221643/zelenskiyi_vvel_v_sostav_soveta_po_borbe_s_korruptsieyi_byvshego_chinovnika_mvd_vremen_yanukovicha
Таки что вы там мне пытались объяснить, убогие ЗЕ кретины? Что Порошенко всех ограбил и привел во власть пидоров Януковича?)))) Ммм?)))
Ору с вас, дебилы!
Как зовут того ярого борца против дорожной полиции который боролся против Авакова на публику для лохов-избирателей а потом став депутатом под крышей Зеленского-тут-же проголосовал за сохранение Авакова на должности министра МВД-Александр Куницкий ? Зельц себе в команду всякий сброд с улицы понабирал-мало того что они без совести так еще и тупые и профнепригодные не имеющие ни профильного (юридического,экономического..) образования ни опыта работы в госструктурах))))
в итоге ничего хорошего потому что половина зеленоидов кинется голосовать за пальчевских
и рыгов......
Як би йому щось "задешево"продали.. то й не пішов би
тому і образився-"абіділі" не дали "чєстно вкрасти"