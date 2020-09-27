Франція готова надати допомогу Україні у зв'язку з авіакатастрофою Ан-26 під Чугуєвом, - МЗС
Франція висловила співчуття у зв’язку із катастрофою на Харківщині літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України.
Про це йдеться в заяві Міністерства Європи і закордонних справ Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми із великим хвилюванням дізналися про загибель 26 людей у результаті катастрофи, яка сталася в Україні учора. Ми висловлюємо наші співчуття родинам і близьким жертв, а також солідарність Франції з нашим українським партнером", - йдеться у заяві.
МЗС також запевнило, що Франція готова надати допомогу Україні, якщо вона буде корисною у нинішніх обставинах.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Чей-чей партнер??? Осторожней со словами, ваш партнер ***** может обидеться.
Не якшайтесь с рашкой, а к крови мы уже привыкли, к сожалению 😟
Об этом https://news.pn/ru/incidents/242159 сообщают «Преступности.НЕТ», ссылаясь на источники в ВСУ.
Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина - Владимир Олабин, который был курсантом 151-й группы Харьковского университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна.
мразь ...
Макарон увійшов в історію, як людина ху#ла.
Достаточно утечки масла.
И Французов не надо
с жигуля смеетесь, а самолёт 40 летний /верх совершенства /
есть такая теза усталость металла
самолёты СССР летают ибо построены с большим запасом прочности