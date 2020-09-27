Франція готова надати допомогу Україні у зв'язку з авіакатастрофою Ан-26 під Чугуєвом, - МЗС

Франція висловила співчуття у зв’язку із катастрофою на Харківщині літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України.

Про це йдеться в заяві Міністерства Європи і закордонних справ Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми із великим хвилюванням дізналися про загибель 26 людей у результаті катастрофи, яка сталася в Україні учора. Ми висловлюємо наші співчуття родинам і близьким жертв, а також солідарність Франції з нашим українським партнером", - йдеться у заяві.

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МЗС також запевнило, що Франція готова надати допомогу Україні, якщо вона буде корисною у нинішніх обставинах.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

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На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.