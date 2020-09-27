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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Франція готова надати допомогу Україні у зв'язку з авіакатастрофою Ан-26 під Чугуєвом, - МЗС

Франція готова надати допомогу Україні у зв'язку з авіакатастрофою Ан-26 під Чугуєвом, - МЗС

Франція висловила співчуття у зв’язку із катастрофою на Харківщині літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України.

Про це йдеться в заяві Міністерства Європи і закордонних справ Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми із великим хвилюванням дізналися про загибель 26 людей у результаті катастрофи, яка сталася в Україні учора. Ми висловлюємо наші співчуття родинам і близьким жертв, а також солідарність Франції з нашим українським партнером", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диспетчер відповів тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 із курсантами, - глава Харківської ОДА Кучер

МЗС також запевнило, що Франція готова надати допомогу Україні, якщо вона буде корисною у нинішніх обставинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диспетчер ответил только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами, - глава Харьковской ОГА Кучер

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) Франція (3097) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+11
Спасибо. Сами управимся. За семь лет мы научились хоронить воинов.
Чей-чей партнер??? Осторожней со словами, ваш партнер ***** может обидеться.
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27.09.2020 00:04
+10
Ан-26 не может во так вот взять и разбиться, *****, даже ребёнок может посадить эту машину. Борт сбили! Ещё в 2016 собирались закрыть Чугуевский аэропорт из-за близости к противнику.(с)
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27.09.2020 00:18
+8
отдайте французам ящики с самолета. они хоть правду может скажут а не начнут версии дебильные выдвигать как зеленожопая братия по тупости избирателей получившая власть
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27.09.2020 00:09
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Спасибо. Сами управимся. За семь лет мы научились хоронить воинов.
Чей-чей партнер??? Осторожней со словами, ваш партнер ***** может обидеться.
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27.09.2020 00:04 Відповісти
.....Жахливо! 26 молодих льотчиків загинули; один в тяжкому стані. Чули вибух! Версія теракту має буть перша /але її не розглядають, в дописі МВС - Геращенко/! Тим часом ворог може знищувать сліди! Сьомий рік війни проти рашистів... А вони наша свідома військова еліта! Вони могли підняти в небо 26 воєнних літаків проти ворога! Україні завдано тяжке поранення, тяжку втрату. Цей злочин свідчить, що ворогів Держави повно на ключових місцях! Тих, хто хоче теракт спустити "на тормозах" - до відповіді! Винним - кара! Царства Небесного новопреставленим! День жалоби...
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27.09.2020 02:20 Відповісти
Франція готова надати допомогу Україні у зв'язку з авіакатастрофою Ан-26 під Чугуєвом, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 8841
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27.09.2020 00:07 Відповісти
отдайте французам ящики с самолета. они хоть правду может скажут а не начнут версии дебильные выдвигать как зеленожопая братия по тупости избирателей получившая власть
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27.09.2020 00:09 Відповісти
Та, французи теж, ще ті браття....
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27.09.2020 00:27 Відповісти
Спасибо!
Не якшайтесь с рашкой, а к крови мы уже привыкли, к сожалению 😟
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27.09.2020 00:10 Відповісти
Ан-26 не может во так вот взять и разбиться, *****, даже ребёнок может посадить эту машину. Борт сбили! Ещё в 2016 собирались закрыть Чугуевский аэропорт из-за близости к противнику.(с)
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27.09.2020 00:18 Відповісти
Не будет удивительно, если вскоре выявится, что причиной крушения украинского Ан-26 стал теракт организованный спецслужбами рф. (с)
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27.09.2020 00:23 Відповісти
А значек (с) - это признак цитаты великого человека?
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27.09.2020 00:26 Відповісти
К сожалению, потери "непотопляемого" АН-26 сопостовимы с потерями, к примеру,с ИЛ-76
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27.09.2020 00:42 Відповісти
Вот так не может. А если не провести нормальное обслуживание двигателей, а экипаж не достаточно обучен работе в экстренной ситуации в ночное время, то вполне. Так обычно и бывает в 90% авиакатастроф.
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27.09.2020 00:28 Відповісти
90% всех авиакатастроф - человеческий фактор.. а экипаж был - инструктора которые умели все, самолет прошел все ТО ... даже если два двигателя глохнут - эта машина сядет.. и почему нет в официальных докладах даже версии о теракте? не кажется странным !?
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27.09.2020 00:52 Відповісти
пи.си.. и почему Ан-26 начал гореть еще в небе !? так не бывает !!!!
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27.09.2020 00:53 Відповісти
У вас свои источники данных, отличные от всех имеющихся. Альтернативная история это не мое.
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27.09.2020 00:57 Відповісти
от каких это всех имеющихся источников !? от матиоса и геращенко что они озвучили их вчера!?..ясно .. вы с квартала !?
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27.09.2020 01:03 Відповісти
Откуда я знаю в какую точку космоса вы посылаете информзапросы.
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27.09.2020 01:17 Відповісти
значить ты с квартала раз не оспариваешь а чешишь мне тут про космос....
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27.09.2020 01:35 Відповісти
Фактор, да. А вот на счет сядет не сядет машина без двигателя, а тем более вообще без двигателей, то тут уже лотерея. Если пилоты не выполнили процедуру в секунды, будет катастрофа. Просмотрите список потерь подобных самолетов и вы там найдете много случаев крушений при отказе только одного двигателя. Да и налет командира в 600 (если не ошибаюсь) часов это не супер много. В 2-3 тысячи это другое дело.
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27.09.2020 00:56 Відповісти
В авиации лотереи нет !!! Если ты не в состоянии выполнить то что нужно за секунду - ты не авиатор и тем более инструктор!!! читай и дальше дебило-версии власти...адьескайотос
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27.09.2020 01:06 Відповісти
У меня нет слов. Я впервые встретил такого гениального индивида.
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27.09.2020 01:14 Відповісти
вот не надо говорить про вынос мозга - его тебе не заносили...
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27.09.2020 01:34 Відповісти
Там ще правило: «Не знаєш, як діяти, не роби нічого».
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27.09.2020 01:59 Відповісти
В результате крушения самолета в Харьковской области погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина.
Об этом https://news.pn/ru/incidents/242159 сообщают «Преступности.НЕТ», ссылаясь на источники в ВСУ.
Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина - Владимир Олабин, который был курсантом 151-й группы Харьковского университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна.
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27.09.2020 00:22 Відповісти
Добре було б, щоб Макрон поділився інформацією, про крота в ОПУ, що злив інформацію операції з вагнерівцями.
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27.09.2020 00:26 Відповісти
а Макрон откуда знает?
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27.09.2020 00:54 Відповісти
А звідки мені знати, звідки він знає?
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27.09.2020 01:56 Відповісти
А откуда уверенность, что он знает?
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27.09.2020 10:27 Відповісти
хм.. а действительно какая-то магия цифр - Ан-26 , 26 - погибших, 26 - сентября...
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27.09.2020 00:31 Відповісти
Та не упарывпйтесь самолет разбился 25 сентября так что несостыковка
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27.09.2020 00:36 Відповісти
о полном количестве погибших узнали только 26...так что ...несостыковка у вас..
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27.09.2020 00:43 Відповісти
Причём тут то что узнали 26 сентября ? Самолёт упал когда але ? 2001 год 11 сентября а люди раненые умирали в больницах и 12 и 13 сентября ..Так что не упарывайся факт вещь сильная . Катастрофа произошла 25 сентября а ты убеждаеш что 26 , ну что я могу сказать еще ?
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27.09.2020 00:50 Відповісти
хорошо - траур назначен с 26-го.. вопросы еще будут дотошный ты наш !?
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27.09.2020 00:58 Відповісти
Хух откуда ты такой упопотый ..В истории какая дата дата будет ..?Дата крушения или дата дня траура ?А я забыл вон оно что Зеленский дату назначил ? Какаяразница ?
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27.09.2020 01:12 Відповісти
Ииииииииигарь ... В твоём понимании свокупность цыфр 26 это : - марка самолета -день траура -количество погибших....Но день траура и дата трагедии это разные дни и тут главнее дата крушения а не день траура ..Понял ?
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27.09.2020 01:19 Відповісти
Я лучше б американцев или канадцев попросил расследовать ..У нас есть выживший взрыв ПЗРК он бы услышал в таком гуле а если и остатки ВВ найдут ...Не хочется в это верить иначе на Чугуевском аэродроме такие ЧП были б и в 2014 году
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27.09.2020 00:33 Відповісти
Эта зеленая тварь, обещавшая и не выплатившая помощь семьям погибших в авиакатастрофе рейса PS752, уже обещает по миллиону семьям погибших курсантов ...

мразь ...
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27.09.2020 00:44 Відповісти
Курсанты в даном случае в рядах ВСУ там специальная процедура есть в случае гибели госсударство выплачивает миллион грн ,у кого дети то призначают пенсию ребенку .А обычные пассажиры застрахованы страховымы компаниями и страховка учтена в продаже билета
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27.09.2020 00:55 Відповісти
Як кажусь в Одесі: неможливо одночасно бути однією дупою на двох базарах.
Макарон увійшов в історію, як людина ху#ла.
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27.09.2020 00:58 Відповісти
Если движки не ремонтировать 25 лет,как аыяснилось,то он обязательно взорвется,загорится или отвалится.
Достаточно утечки масла.
И Французов не надо
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27.09.2020 01:49 Відповісти
...Жахлива звістка! 26 молодих льотчиків загинули; один в тяжкому стані. Чули вибух! Версія теракту має буть перша /та її не розглядають, в дописі МВС - Геращенко/! Ворог може знищувать сліди! Сьомий рік війни проти рашистів. Вони наша свідома військова еліта! Вони могли підняти в небо 26 воєнних літаків проти ворога! Україні завдано тяжке поранення, тяжку втрату. Цей злочин свідчить, що ворогів Держави повно на ключових місцях! Тих, хто хоче теракт спустити "на тормозах" - до відповіді! Винним - кара! Царства Небесного новопреставленим! День жалоби.
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27.09.2020 02:15 Відповісти
Чем и зачем?
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27.09.2020 05:34 Відповісти
а что готова забрать самолёт на металлолом
с жигуля смеетесь, а самолёт 40 летний /верх совершенства /
есть такая теза усталость металла
самолёты СССР летают ибо построены с большим запасом прочности
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27.09.2020 09:25 Відповісти
если посмотреть как в Минске помогли немецко -французские подельники рашиста Украине ,отрезав часть суверенной украинской земли под создание прорашистского ордло ,для ведения войны с Украиной,то лучший вариант этим"помощникам" -подельникам расейского оккупанта Украины вежливо указывать направление на,,,й.тоесть прямиком на мацкву
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27.09.2020 09:36 Відповісти
 
 