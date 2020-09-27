Окупація Криму - одна з причин непідписання Японією мирної угоди з Росією, - експрем'єр Абе

Японія не підписала мирної угоди з Російською Федерацією, зокрема, через окупацію Кримського півострова.

Про це колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив виданню Nikkei, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За словами Абе, під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у грудні 2016 року він відчув, що Путін готовий активно домагатися вирішення територіальної суперечки з Японією. Найближе до врегулювання, вважає він, обидві країни були в період до зустрічі в листопаді 2018 року в Сінгапурі.

"Але зрештою угоду так і не було підписано. Абе вказує на зовнішні чинники, зокрема дедалі напруженіші відносини між Вашингтоном і Москвою після анексії Росією Криму", - пише видання на основі інтерв'ю з японським політиком.

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Нагадаємо, Японія багато років оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди – Ітурупа, Шикотану, Кунаширу і Хабомаї. Вони були окуповані СРСР наприкінці Другої світової війни. Через територіальні суперечки Росія і Японія досі не підписали мирного договору. У листопаді минулого року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору.

У січні 2020 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що "поки не фіксує жодних змін у позиції Японії".