Окупація Криму - одна з причин непідписання Японією мирної угоди з Росією, - експрем'єр Абе
Японія не підписала мирної угоди з Російською Федерацією, зокрема, через окупацію Кримського півострова.
Про це колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив виданню Nikkei, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За словами Абе, під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у грудні 2016 року він відчув, що Путін готовий активно домагатися вирішення територіальної суперечки з Японією. Найближе до врегулювання, вважає він, обидві країни були в період до зустрічі в листопаді 2018 року в Сінгапурі.
"Але зрештою угоду так і не було підписано. Абе вказує на зовнішні чинники, зокрема дедалі напруженіші відносини між Вашингтоном і Москвою після анексії Росією Криму", - пише видання на основі інтерв'ю з японським політиком.
Нагадаємо, Японія багато років оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди – Ітурупа, Шикотану, Кунаширу і Хабомаї. Вони були окуповані СРСР наприкінці Другої світової війни. Через територіальні суперечки Росія і Японія досі не підписали мирного договору. У листопаді минулого року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору.
У січні 2020 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що "поки не фіксує жодних змін у позиції Японії".
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А Северные территории будут японскими!
Оно Країни Балтії 50 років були під смердючим лаптем балалайок, а тепер вони в НАТО.
І ***** їх сцицця.
І вже Улуссія з 1/6 стала 1/9.
Дай Боже, і Крим їй стане поперек глотки.
Хочу відєть.
А от зараз, все гдєтотак:
Ти серьйозно?
бабушка - дєдушка...
https://www.ng.ru/economics/2019-10-22/4_7708_earth.html?print=Y Версия для печати
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Больше половины пахотных земель в регионах уже заняли граждане КНР»
Забули?
На восстановлєніє Донбасса.
Скільки паленої вотткі зможе випити на шару?
Чи яку купу нагадити на українському інтернет ресурсі?
А вокруг росии укры с натой и бандеро-самураями стоят!
Япония также поддерживает Всемирное Бандеровское Движение.
Какой смысл подписывать что-то с теми, кто захватывает чужие территории как 2 пальца
об асфальт ? Чтобы завтра настал Курилнаш ? Япония имет мощную экономику и может подождать. Санкций против Японии нет.
А проти московитов - есть, и им уже припекает.
Уважаю японцев за скромную стойкость. которую ничем не сломить.
Годний текст.
Залізобетонна вподобайка.