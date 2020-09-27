Білоруські "кібер-партизани" зламали сайт державної ТРК і пустили в ефір записи з акцій протестів

"Кібер-партизани" зламали сайт Белтелерадіокомпанії. Кілька хвилин в онлайн-мовлення на всіх каналах транслювалось відео з протестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Зокрема, онлайн-трансляцію вечірніх новин на "Білорусь 1" було перервано кадрами з побиттям протестувальників.

Дивіться також: На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На телеграм-каналі "Кібер-партизани" з'явилося повідомлення: "Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду, то її покажемо ми".