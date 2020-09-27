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Громадяни не зверталися із проханнями про відновлення роботи КПВВ "Майорське", - Дейнеко

Громадяни не зверталися із проханнями про відновлення роботи КПВВ

Президент України Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" в межах робочої поїздки в Донецьку область.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів Володимиру Зеленському, що на пункті облаштовано чотири павільйони паспортного контролю на кожному з напрямків руху, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП. Також функціонують два павільйони для проходження паспортного контролю особами, які перетинають лінію розмежування пішки.

Президент оглянув робочі місця працівників пункту. На КПВВ обладнано 35 робочих місць для перевірки паспортних документів, що дозволяє уникати черг навіть у разі збільшення пасажиропотоку.

Володимир Зеленський ознайомився із порядком пропуску транспортних засобів на КПВВ.

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Сергій Дейнеко зазначив, що основні загрози, які існують на цьому пункті пропуску, – це спроби перевезення валюти, лікарських і наркотичних засобів, зброї й вибухових речовин.

Голова Держприкордонслужби зауважив, що з 22 березня 2020 року, після запровадження карантинних заходів, КПВВ тимчасово не працює.

"Пікове навантаження зафіксовано від початку березня до запровадження карантину. Було до 14 600 громадян на день", – сказав Сергій Дейнеко.

Президент поцікавився, чи надходили звернення від громадян із проханням відновити роботу КПВВ. Голова Держприкордонслужби зазначив, що таких звернень не надходило, проте "Майорське" готове до відновлення роботи за потреби.

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"Фактично ми готові проводити всі контрольні операції. Відстань від КПВВ до лінії розмежування становить 800 метрів", – зазначив Сергій Дейнеко.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) карантин (18172) Донбас (22356) Майорськ (28) КПВВ (330) Дейнеко Сергій (85) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
какой у нас заботливый "отец нации". поинтересовался, были ли обращения граждан чтобы открыть пункт пропуска. Каких блин "граждан"? граждан какой страны? "той стороны"?
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27.09.2020 01:07
+3
Нет, та сторона свободно перемещается и без всяких пунктов пропуска: валюта, оружие, наркотики. Короче, там тоже наши люди
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27.09.2020 01:13
+1
Слуги народа с новыми лицами?
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27.09.2020 04:51
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какой у нас заботливый "отец нации". поинтересовался, были ли обращения граждан чтобы открыть пункт пропуска. Каких блин "граждан"? граждан какой страны? "той стороны"?
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27.09.2020 01:07 Відповісти
Нет, та сторона свободно перемещается и без всяких пунктов пропуска: валюта, оружие, наркотики. Короче, там тоже наши люди
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27.09.2020 01:13 Відповісти
Слуги народа с новыми лицами?
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27.09.2020 04:51 Відповісти
Ну это же брехня 100%.
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27.09.2020 04:52 Відповісти
И не открывать пусть РФ несет на себе этот мешок ..как и Крым..вместе с пенсиями и соцвыплатами Это забота оккупанта
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27.09.2020 07:35 Відповісти
Ватный през переживает за своих ватанов с той стороны.
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27.09.2020 10:32 Відповісти
смешно
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27.09.2020 11:00 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет.
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27.09.2020 18:12 Відповісти
 
 