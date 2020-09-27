Серед загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - син штурмана Іл-76, збитого найманцями РФ у небі Луганська у 2014-му
На борту літака Ан-26, що розбився у Харківській області, перебував 20-річний курсант Олександр Скочков. У 2014 році його батько Ігор Скочков був штурманом на Іл-76, який терористи збили над Луганськом.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тишечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Скоробогатько Євген Іванович, 1993 року народження, із села Терпіння (Мелітопольський район) та Скочков Олександр Ігорьович, 2000 року народження, із Мелітополя. Батько Олександра – загиблий капітан Ігор Скочков, штурман літака Іл-76, що був збитий у 2014 році під Луганськом", - сказав він.
Тишечко висловив співчуття сім'ям загиблих і пообіцяв підтримку.
Як передає пресслужба Львівської ОДА, серед загиблих - 20-річний Віталій Вільховий із Соснівки та 22-річний Ростислав Булій зі Старого Самбора Львівської області.
"Серед загиблих в авіакатастрофі двоє наших земляків - курсанти Максим Хомячук і Роман Корчовський", - повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у фейсбуці.
"Плаче село Новоживотів Оратівського району, де народився Максим. Батько їде з Польщі, із заробітків, за сином до Харкова. Мама - листоноша в селі", - зазначив він.
Загиблий Роман Корчовський родом із Крижополя.
"Це біда. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні слова, щоб утішити батьків", - написав Борзов.
"Недостатньо слів, щоб висловити щирі співчуття сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом. На жаль, ця трагедія не оминула й Старокостянтинів. Курсант Харківського національного університету Повітряних сил Костянтин Зибюк був нашим земляком. Схиляємо голови в сердечній молитві за душі жертв авіакатастрофи. Це незагойна рана для всього суспільства і нашої громади. Вічна пам'ять загиблим", - написав міський голова Старокостянтинова Хмельницької області Микола Мельничук у фейсбуці.
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram повідомив, що в авіакатастрофі під Чугуєвом загинув Андрій Роспотнюк із Миргорода. "Йому був 21 рік. Лише місяць тому він відсвяткував свій день народження", - зазначив голова ОДА.
Він додав, що курсант із Миргорода навчався на військового штурмана.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Гибель одних становится опытом для тех, кто выжил и еще способен на самостоятельные действия. В Украине красивые люди. Нас должно быть больше! Не только у политиков. У всех.
Несколько раз начинал писать пост о самолете и погибших ребятах и несколько раз бросал. Какая-то пустота внутри. Но так как эта тема для меня близка, не смог обойти ее стороной.
Моя судьба распорядилась так, что довелось проходить срочную службу в роте обеспечения на военном аєродроме в Чугуеве. Ничего сверхъестественного, просто облегчали условия для обучения курсантов, будущих военных пилотов. Ходили в караул на охрану периметра, складов и техники (как никак режимный объект), ходили в наряды на кухню, в столовую, на уборку взлетно-посадочной полосы и т.д. В общем в круглосуточном режиме поддерживали жизнедеятельность аэродрома, так как курсанты сдавали и ночные полеты.
Однажды наблюдая за тем, как заходит на посадку АН-26, старшина рассказал армейскую "байку". Говорит когда этот самолет проходил испытания, внезапно отказали два двигателя и экипаж вынужден был покинуть самолет. Пилотов нашли быстро, а вот самолет искали долго. В конце-концов его нашли на расстоянии 20 км. от пилотов, в кукурузном поле, целым и невредимым.
Эта "байка" к тому, что АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях. И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "не убиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно. Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны, от наших учений и участия в них авиации НАТО. Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, сримят и показывают новость в живую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли. Мысли исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо-перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе, почему выпрыгнули немногие, потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут. Благо, видео гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от выше изложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Илга".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров. Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка. Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили. В результате Украина последняя из цивилизованных стран признала эту версию. А здесь Лаптестан - да, он обосрется от страха.
Ivan Luti II
Вот похожая катастрофа в России. Но это как раз отработка посадки с одним двигателем. Видно как самолет ведет в сторону и пилот все время выравнивает его. В итоге не рассчитав высоту он задирает нос чтобы дотянуть до полосы, скорость падает и самолет просто сваливается. Разрушения самолета сильнее чем в Чугуеве, но топлива в баках меньше и только один погибший.
https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE&t=53s
И это полет с заранее задаными параметрами. Когда пилот знает что у него нет одного двигателя. В нашем же случае все произошло практически мгновенно. Отказ двигателя на крайне малой высоте, самолет уводит в сторону, пилот пытаеться вытянуть, при этом теряет скорость и самолет падает.
Так что не нужно выдумывать басни о супер самолете и т.п.
То, что курсанты выпрыгивали из самолёта - со слов очевидцев и самого выжившего. Я сам удивляюсь - как удалось выпрыгнуть. Для этого как минимум, надо открыть люк для десантирования. Это время. Но если так оно было, то о нестандартной ситуации было известно, относительно, задолго от взрыва - люки надо успеть открыть...
Я уверен, что причина известна. никто не берет на себя ответственность её озвучить.
Чтобы верить...надо чуток соображать! Почитайте... и сразу Вам станет немножко легче! Исчезнет груз дури...))))
Особые случаи в полете....
......
Заход на посадку и посадка с одним отказавшим двигателем АИ-24ВТ
Заход на посадку и посадка с зафлюгированным винтом отказавшего двигателя
Заход на посадку и посадка с авторотирующим и снятым с упора (ф = 8°) винтом отказавшего двигателя
Отказ двигателя на предпосадочном снижении
Посадка при несимметричной тяге двигателей на полетном малом газе
Действия экипажа при останове двух двигателей в полете
Посадка самолета при двух неработающих двигателях
Уход на второй круг с одним неработающим двигателем АИ-24ВТ (винт отказавшего двигателя зафлюгирован)
Вот если бы ты... сопливый... скачал и прочитал эти главы...то это бы не написал!!!
Нехило так на всех ветках нам втирают что Ан-26 мог лететь с одним мотором
Тебе мальчонка в песочницу ещё надо, а не на форум....
Що означає "Уход на второй круг с одним неработающим двигателем АИ-24ВТ"???
але ж
"Уход на второй круг с одним неработающим двигателем АИ-24ВТ (винт отказавшего двигателя зафлюгирован)"
А раптом вони цього зробити не встигли?
Сначала разберитесь..кто это написал!? Читайте выше. https://censor.net/ru/user/421946
А теперь моё! Ан-26 может выполнять полёт и заход на посадку и уходить на второй круг с одним отказавшим двигателем. По достоверной информации от лётного состава университета...экипаж заходил на посадку с работающими двигателями, но с отказом датчика ИКМ . Предварительно останов двигателя произошёл после прохода дальнего привода на удалении 4км. от ВПП Скореевсего...а это из слов харьковчан..лётного состава... бортмеханик не успел зафлюгировать отказавший двигатель. В ближайшие дни прослушают плёнки и информация будет иметь уже более правдивые очертания. Так что Ваша версия вполне укладывается в возможную реальность!