Серед загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - син штурмана Іл-76, збитого найманцями РФ у небі Луганська у 2014-му

На борту літака Ан-26, що розбився у Харківській області, перебував 20-річний курсант Олександр Скочков. У 2014 році його батько Ігор Скочков був штурманом на Іл-76, який терористи збили над Луганськом.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тишечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоробогатько Євген Іванович, 1993 року народження, із села Терпіння (Мелітопольський район) та Скочков Олександр Ігорьович, 2000 року народження, із Мелітополя. Батько Олександра – загиблий капітан Ігор Скочков, штурман літака Іл-76, що був збитий у 2014 році під Луганськом", - сказав він.

Тишечко висловив співчуття сім'ям загиблих і пообіцяв підтримку.

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Як передає пресслужба Львівської ОДА, серед загиблих - 20-річний Віталій Вільховий із Соснівки та 22-річний Ростислав Булій зі Старого Самбора Львівської області.

"Серед загиблих в авіакатастрофі двоє наших земляків - курсанти Максим Хомячук і Роман Корчовський", - повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у фейсбуці.

"Плаче село Новоживотів Оратівського району, де народився Максим. Батько їде з Польщі, із заробітків, за сином до Харкова. Мама - листоноша в селі", - зазначив він.

Загиблий Роман Корчовський родом із Крижополя.

"Це біда. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні слова, щоб утішити батьків", - написав Борзов.

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"Недостатньо слів, щоб висловити щирі співчуття сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом. На жаль, ця трагедія не оминула й Старокостянтинів. Курсант Харківського національного університету Повітряних сил Костянтин Зибюк був нашим земляком. Схиляємо голови в сердечній молитві за душі жертв авіакатастрофи. Це незагойна рана для всього суспільства і нашої громади. Вічна пам'ять загиблим", - написав міський голова Старокостянтинова Хмельницької області Микола Мельничук у фейсбуці.

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Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram повідомив, що в авіакатастрофі під Чугуєвом загинув Андрій Роспотнюк із Миргорода. "Йому був 21 рік. Лише місяць тому він відсвяткував свій день народження", - зазначив голова ОДА.

Він додав, що курсант із Миргорода навчався на військового штурмана.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

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