Окупація Криму й агресія на Донбасі загрожують глобальній безпеці, - прем'єр Швеції Левен в ООН
Прем'єр Королівства Швеція Стефан Левен у своєму виступі на Генасамблеї ООН висловив упевненість, що агресія РФ проти України загрожує глобальній безпеці.
Виступ глави шведського уряду у форматі відеозвернення транслювався на сайті ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Незаконна анексія Росією Криму та Севастополя й агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права та кидають виклик глобальній безпеці та спричиняють людські страждання", - заявив він.
Шведський прем'єр також вказав на те, що Європейський Союз чітко заявляє про необхідність імплементації Мінських домовленостей.
Окремо Стефан Левен зазначив, що Швеція у 2021 році прийме на себе головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі і головним пріоритетом буде "робота над врегулюванням конфліктів".
"Європейський безпековий порядок має виконуватися, а не переглядатися", - підкреслив він.
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Армейские источники с "той стороны" как-то не очень и скрывают, что учения "Кавказ" имели два плана действий - A и B. Конверт "В" под грифом "Особой важности" так и не вскрывался. Пока не вскрывался... Что в нём, возможно узнаем при полной санации и депутинизации территории под названием Эрэфия - а, значит, не скоро. Потому что геополитическая роль Украины на этой неделе изменилась. Изменилась в позитивную сторону. И не задавайте дурацко-риторические вопросы: "А где были американцы в 14-м?" Не было на тот момент никаких договорно-правовых механизмов её участия на стороне Украины - они начали появляться только при Порошенко.
Будапештский меморандум? С точки зрения юридической науки, в него можно заворачивать рыбу - большое спасибо (на самом деле - нет) кучмовским юристам, подготовившим сугубо декларативный документ без прописанных механизмов его практической реализации и ответственности сторон.
И не надо пугаться, что запоребриковцам дали отчётливо понять: с нашей территории по их целям может быть нанесён ядерный удар. Ибо пока мир не придумал более надёжного сдерживающего фактора, чем этот. Хотят ли русские войны? Да - на том и стоят. Хотим ли мы? Нет. И гарантией НЕ выхода этой войны за имеющиеся рамки (а в последующем, надеюсь, и победы) станут не меморандумы и компромиссы с балалайцами (всё-равно обманут), а исключительно американский ядерный зонтик. И мы его, наконец, увидели во всей красе. Вне НАТО. С чем вас и поздравляю.
Видео: F-15, Typhoon and Tornado.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=891219214615739&id=100011830050778
Добре, але тоді виходить, що нас свідомо розвели, як останніх лохів. І по совісті той, хто розвів, повинен також відповідати. А США відмовчались у 2014 році, хоча достатньо було б, напевне, і не дуже активних дій, щоб парашстан закусив вудила. Не спорю, кучмо - ган_дон, бо добре знав, що підписує пустий папірець. Але наші "гаранти" також добре це знали.
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Озабоченность, обеспокоенность заканчивается или уже закончилась?
шел бы ты отсюда петушок
То про індейців тут розповідають, то про Ірак.
Ви за вбивства українців будете відповідати.
Всіляка чудь, ерзя, чуваши, мордва до Русі жодного стосунку не мають.
припиняйте в родичі лізти ! у вас взагалі зайва хромосома.
Кацапы уже на полуостров построили мост а украинская власть несколько км ,,стены,,на границе из кацапией для показухи потративши на это больше чем кацапы на керченский мост.
Наша власть мало того что ворует по черному но уже не скрывая открыто тянет нас в кацапю.