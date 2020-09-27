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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупація Криму й агресія на Донбасі загрожують глобальній безпеці, - прем'єр Швеції Левен в ООН

Окупація Криму й агресія на Донбасі загрожують глобальній безпеці, - прем'єр Швеції Левен в ООН

Прем'єр Королівства Швеція Стефан Левен у своєму виступі на Генасамблеї ООН висловив упевненість, що агресія РФ проти України загрожує глобальній безпеці.

Виступ глави шведського уряду у форматі відеозвернення транслювався на сайті ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Незаконна анексія Росією Криму та Севастополя й агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права та кидають виклик глобальній безпеці та спричиняють людські страждання", - заявив він.

Шведський прем'єр також вказав на те, що Європейський Союз чітко заявляє про необхідність імплементації Мінських домовленостей.

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Окремо Стефан Левен зазначив, що Швеція у 2021 році прийме на себе головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі і головним пріоритетом буде "робота над врегулюванням конфліктів".

"Європейський безпековий порядок має виконуватися, а не переглядатися", - підкреслив він.

Автор: 

Крим (14183) ООН (3365) Донбас (22356) Левен Стефан (12)


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Топ коментарі
+7
Как жаль,,, просто не передать словами,, что иза рубежа звучат такие истинны ,,,, и абсолютно не слышно от нашей проститутошной власти,,,, эта мразь уже давно такого не говорит ,,,, она уже даже так не думает ,,, проще жопу подставить и под шумок кармашки на крови наших военных набивать,,, что б вы здохли
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27.09.2020 02:31
+5
Угрожает уже гдето так с 2008 года если что .Так что санкции пересмотреть надо тем более после обнуления они сказали что ложили на Международные суды так что пора Мировому обществу положить на РФ
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27.09.2020 02:36
+3
Швеция в 2021 году примет на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и главным приоритетом будет "работа над урегулированием конфликтов"- в свете этого это очень крутая заява в ООН
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27.09.2020 04:16
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Как жаль,,, просто не передать словами,, что иза рубежа звучат такие истинны ,,,, и абсолютно не слышно от нашей проститутошной власти,,,, эта мразь уже давно такого не говорит ,,,, она уже даже так не думает ,,, проще жопу подставить и под шумок кармашки на крови наших военных набивать,,, что б вы здохли
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27.09.2020 02:31 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220962/zelenskiyi_v_oon_edinstvennyyi_retsept_lecheniya_krovotochascheyi_rany_v_tsentre_evropy_deokkupatsiya
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27.09.2020 04:00 Відповісти
Угрожает уже гдето так с 2008 года если что .Так что санкции пересмотреть надо тем более после обнуления они сказали что ложили на Международные суды так что пора Мировому обществу положить на РФ
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27.09.2020 02:36 Відповісти
Оккупация Крыма и агрессия на Донбассе угрожают глобальной безопасности, - премьер Швеции Левен в ООН - Цензор.НЕТ 3247
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27.09.2020 04:02 Відповісти
Швеция в 2021 году примет на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и главным приоритетом будет "работа над урегулированием конфликтов"- в свете этого это очень крутая заява в ООН
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27.09.2020 04:16 Відповісти
В таком количестве американская авиация появилась в Украине не просто так. Не просто так последний месяц ударные американские авиазвенья в сопровождении наших истребителей демонстративно барражировали вдоль границы РФ и в считанных километрах от оккупированного Крыма.
Армейские источники с "той стороны" как-то не очень и скрывают, что учения "Кавказ" имели два плана действий - A и B. Конверт "В" под грифом "Особой важности" так и не вскрывался. Пока не вскрывался... Что в нём, возможно узнаем при полной санации и депутинизации территории под названием Эрэфия - а, значит, не скоро. Потому что геополитическая роль Украины на этой неделе изменилась. Изменилась в позитивную сторону. И не задавайте дурацко-риторические вопросы: "А где были американцы в 14-м?" Не было на тот момент никаких договорно-правовых механизмов её участия на стороне Украины - они начали появляться только при Порошенко.
Будапештский меморандум? С точки зрения юридической науки, в него можно заворачивать рыбу - большое спасибо (на самом деле - нет) кучмовским юристам, подготовившим сугубо декларативный документ без прописанных механизмов его практической реализации и ответственности сторон.
И не надо пугаться, что запоребриковцам дали отчётливо понять: с нашей территории по их целям может быть нанесён ядерный удар. Ибо пока мир не придумал более надёжного сдерживающего фактора, чем этот. Хотят ли русские войны? Да - на том и стоят. Хотим ли мы? Нет. И гарантией НЕ выхода этой войны за имеющиеся рамки (а в последующем, надеюсь, и победы) станут не меморандумы и компромиссы с балалайцами (всё-равно обманут), а исключительно американский ядерный зонтик. И мы его, наконец, увидели во всей красе. Вне НАТО. С чем вас и поздравляю.
Видео: F-15, Typhoon and Tornado.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=891219214615739&id=100011830050778
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27.09.2020 05:22 Відповісти
"С точки зрения юридической науки, в него можно заворачивать рыбу".

Добре, але тоді виходить, що нас свідомо розвели, як останніх лохів. І по совісті той, хто розвів, повинен також відповідати. А США відмовчались у 2014 році, хоча достатньо було б, напевне, і не дуже активних дій, щоб парашстан закусив вудила. Не спорю, кучмо - ган_дон, бо добре знав, що підписує пустий папірець. Але наші "гаранти" також добре це знали.
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27.09.2020 07:59 Відповісти
Обіцяв пан кожуха , та й слово його тепле . Американці здають росії свої позиції по всьому світу , в них другий поспіль президент - ************ .
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27.09.2020 08:00 Відповісти
Та невже? Американські воєнні бази в Польщі, в Естонії, в Румунії... Україна отримала статус основного союзника США поза НАТО. Це так "американці здають росії свої позиції".
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27.09.2020 14:31 Відповісти
не прошло и семи лет. Даже не знаю у кого лишняя хромосома, у русских или у европейцев?
=========
Озабоченность, обеспокоенность заканчивается или уже закончилась?
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27.09.2020 07:15 Відповісти
нет. глобальной безопасности угрожает Ирак.
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27.09.2020 07:52 Відповісти
да конечно "не вмешивается" ты еще расскажи что хусейн был лапочкой а проклятые "пиндосы" всех бомбят.
шел бы ты отсюда петушок
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27.09.2020 08:44 Відповісти
слышь ты цап (перевожу - козел). ты плохо понимаешь? иди на срувесну. там твои вскукареки про хороший ирак и плохую америку воспримут на ура.
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27.09.2020 09:09 Відповісти
Мене завжди дивувало, чому москальня задля виправдання своїх злочинів прикривається штатами та кимось іншим..
То про індейців тут розповідають, то про Ірак.
Ви за вбивства українців будете відповідати.
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27.09.2020 09:17 Відповісти
Кацап, от тебя слишком много кремлевского помета.
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27.09.2020 09:22 Відповісти
Ти в брати не набивайся. Це ми руський народ.
Всіляка чудь, ерзя, чуваши, мордва до Русі жодного стосунку не мають.
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27.09.2020 09:43 Відповісти
москалі, вас гвалтують при народженні ?
припиняйте в родичі лізти ! у вас взагалі зайва хромосома.
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27.09.2020 09:50 Відповісти
Братья-каиниты.
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27.09.2020 09:54 Відповісти
Оккупация Крыма и агрессия на Донбассе угрожают глобальной безопасности, - премьер Швеции Левен в ООН - Цензор.НЕТ 1249
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27.09.2020 07:37 Відповісти
Оккупация Крыма и агрессия на Донбассе угрожают глобальной безопасности, - премьер Швеции Левен в ООН - Цензор.НЕТ 6212
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27.09.2020 08:47 Відповісти
А что сделала наша власть за шесть лет для деокупации Крыма и для освобождения своих територий на материковой Украине?Да НИЧЕГО кроме как жаловалась третим странам в надежде побольше выжебрать денег.
Кацапы уже на полуостров построили мост а украинская власть несколько км ,,стены,,на границе из кацапией для показухи потративши на это больше чем кацапы на керченский мост.
Наша власть мало того что ворует по черному но уже не скрывая открыто тянет нас в кацапю.
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27.09.2020 07:41 Відповісти
Оккупация Крыма и агрессия на Донбассе угрожают глобальной безопасности, - премьер Швеции Левен в ООН - Цензор.НЕТ 5348
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27.09.2020 07:44 Відповісти
Альхамдулілля .
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27.09.2020 08:02 Відповісти
оценивая как за последний месяц резко зашевелились "наши партнеры" у меня возникает стойкой ощущение что таки ***** что то планировал под соусом учений "кауказ 2020"
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27.09.2020 07:51 Відповісти
Наші "партнери" побудували автомобільні заводи на росії , а не в Україні . Не варто сподіватись на тих , хто вже обманув із "будапештським меморандумом".
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27.09.2020 08:07 Відповісти
когда же случился сей позорный демарш со строительством заводов?
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27.09.2020 09:10 Відповісти
а что случилось, что глазоньки открылись, через 6 лет ...военных лет для Украины ???
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27.09.2020 08:55 Відповісти
Ядерный зонтик от американских друзей для Украины вне НАТО это гибридный ответ азиатским диким племенам.
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27.09.2020 09:10 Відповісти
 
 