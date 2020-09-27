Окупація Криму й агресія на Донбасі загрожують глобальній безпеці, - прем'єр Швеції Левен в ООН

Прем'єр Королівства Швеція Стефан Левен у своєму виступі на Генасамблеї ООН висловив упевненість, що агресія РФ проти України загрожує глобальній безпеці.

Виступ глави шведського уряду у форматі відеозвернення транслювався на сайті ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Незаконна анексія Росією Криму та Севастополя й агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права та кидають виклик глобальній безпеці та спричиняють людські страждання", - заявив він.

Шведський прем'єр також вказав на те, що Європейський Союз чітко заявляє про необхідність імплементації Мінських домовленостей.

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Окремо Стефан Левен зазначив, що Швеція у 2021 році прийме на себе головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі і головним пріоритетом буде "робота над врегулюванням конфліктів".

"Європейський безпековий порядок має виконуватися, а не переглядатися", - підкреслив він.