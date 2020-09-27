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Новини Агресія Росії проти України
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За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС

За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, сумлінно виконують завдання за призначенням.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:30 27 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї - біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Читайте також: З 27 липня по 16 вересня зафіксовано 1052 порушення "тиші" на Донбасі, за п'ять тижнів до цього - 18 027, - представник ОБСЄ Мілфорд

На жаль, у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень різного ступеня тяжкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу.

Окрім того, військовослужбовці Збройних сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

Від початку поточної доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили один раз. Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Опитного.

Серед військовослужбовців Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і готові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - йдеться у звіті.

За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС 01
За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28973) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+23
За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4296
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27.09.2020 08:04
+22
Бачите як- якщо не відповідати на обстріли, не захищатися, то бою не буде- це лише обстріл. Не бій. І поранені чи убиті будуть не бойові. Рецепт миру виявився надзвичайно простим. І Президент і справді може спокійно і з чистим серцем заявити що у нас мирна країна.
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27.09.2020 08:16
+17
Суки зебильные, когда закончится это словоблудие? Какое нахер "неизвестное устройство"? Мина в любом виде она и в Африке мина и установлена она врагом/агрессором/оккупантом с целью убить.
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27.09.2020 08:54
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За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4296
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27.09.2020 08:04 Відповісти
Фуфф! Отлегло. А я всё думал как отмазаться от паспорта Орды
Марья, вы с Иваном повесьте ишшо портрет Кольки №2,
Поклонской помогло
За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3402
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27.09.2020 08:13 Відповісти
Бачите як- якщо не відповідати на обстріли, не захищатися, то бою не буде- це лише обстріл. Не бій. І поранені чи убиті будуть не бойові. Рецепт миру виявився надзвичайно простим. І Президент і справді може спокійно і з чистим серцем заявити що у нас мирна країна.
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27.09.2020 08:16 Відповісти
Пора відправити з фронту тактичну батальйонну групу й заарештувати зрадників на Банковій.
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27.09.2020 17:02 Відповісти
Ось, що у шмарклі у голові -
https://www.youtube.com/watch?v=v1K4EAXe2oo
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27.09.2020 08:42 Відповісти
Ні війни, ні миру.
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27.09.2020 08:20 Відповісти
Потерь нет, от ЗЕгниди брехливі. А цю втрату бубочки з хомячками на що спишуть - "общеезаболевание" ? В госпіталях помирають десятки героїв, це тільки один з випадків ..
"26.09.20 20:09 С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье. ФОТОрепортаж Константин Игоревич Оверко родился 3 августа 1982 года. С 30 октября 2017-го проходил службу по контракту в морской пехоте. 20 июня этого года в районе Пивденного Донецкой области снайпер наемников попал ему в живот. Источник: https://censor.net/ru/p3221420
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27.09.2020 08:21 Відповісти
После того, как зеление тотально проиграют местние вибори, к ответственности начнут притягивать таранов, хомчаков.
А потом и до главзебила дойдет очередь.
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27.09.2020 09:20 Відповісти
Вчора я була у морзі.

Я мчала туди до людини,про яку нічого не знала.

Напередодні я скролила стрічку фбуку у заторі і натрапила на це фото.

На ньому мужній, незнойомий мені красень, морпіх.
Помер. 24 вересня. Костянтин Оверко.

Я почала гуглити, співставила факти, поговорила з мамою і зрозуміла, що це таки він.

Все мало відбутися о 13. Відбулося о 20.

Тіло чекали довго.У морзі на Оранжерейній у Києві працює 1 санітар. Бляха, 1 санітар на морг у центрі міста, де по 40 тіл на день. Санітар вдягає, миє померлих, він же і оформлює документи. Інколи трупів по 40 на день. Родичі стоять біля. Стомлені рідні чекають по 5 годин поки труна з тілом нарешті буде віддана їм до дому.

Біля моргу на лавці чекала і вона. Лариса Михайлівна, мама Кості.Я обійняла її міцно і ми стояли і плакали.

Потяг тьоті Лариси був о 19.25, тіло не віддавали, тому вона не дочекалася. Поїхала до Запоріжжя. На наступний день Костю поховали там...

КОСТЮ, з яким я провела дитинство, гостюючи один в одного вдома у Запоріжжі.

Коли мені було 5, а Кості 7 ми грали у стільці. Будували такі великі піраміди і збиралися на гору, намагаючися втриматися. Хто втримався - виграв. Я вигравала, бо була дрищем. Костя благородно давав мені це зробити. А ще у центрі Запоріжжя було кафе, таке радянське, з кремовими десертами. Сюрприз. Ми ходили туди з мамами. З поведінкою як у мене так і у Кості завжди було не дуже, тому черговим челенджем було відкусити скляний стакан і прожувати. Я відкусила. Повний, задоволений рот крові. Мама сварила. Костя захищав…

З тих пір ми не бачилися. У червні Костю поранив мокшанський снайпер під Торецьком. ****, цілився туди де знав, що буде мука, якщо виживе. Куля пройшла наскрізь через печінку і далі почалося пекло.

Костя пережив 30 операцій. Я навіть не здогадувалася, що він спочатку лежав у Військовому шпиталі, у 5 хвилинах від мого будинку, потім у Шалімова. Я проїжджала сотні разів повз і не знала, що він з мамою там. Костя з мого дитинства. Чи змогла б я подовжити його життя? Ні. Чи змогла б я подарувати йому позитивні емоції - так.

Минуло три десятки років. Сотні піруетів життя. І 25 вересня. Я біля моргу. Костя всередині.

Життя непередбачуване. І швидке. Не скупіться на час. Не бійтеся приходити до своїх. Навіть якщо свої - незнайомі, якщо свої - це поранені хлопці, а не мій Костя з дитинства. По всій країні у шпиталях лежать ті, завдяки кому я сиджу і пишу цей текст. А ви - читаєте.

Ті 26 янголів, яких ми втратила вчора теж знають, як важливо, аби про них не забували, пам"ятали і цінували...

Дякую КОСТЮ. Дякую, хлопці, вам за все. Спочивайте з миром.

Пробачте…

Яніна Соколова
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27.09.2020 09:44 Відповісти
За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению. Что это было сейчас? то есть трое наших раненых а ситуациия остается контролируемой ну так а как подорвались тогда если все под контролем?и это что оправдание перед терористами "украинские воины добросовестно выполняют задачи по назначению" что ж то за задача такая смотреть как их соотечественников подрывают и молчать не стрелять так как "тасторона" подумает не то еще и оправдываемся мы что мы ни что не причем не стреляли в ответ подорвались на мине кацапов но то неизвестное устройство мы же не назвали даже слово "тасторона" что поставила то устройство чтоб не огорчать кацапов- Зебил тебе это никогда не простят тварь зеленая постоянно так продолжатся с унижением украинской армии не может
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27.09.2020 08:22 Відповісти
///
До Дніпра,ніччю, військовими гелікоптерами евакуювали двох поранених військовослужбовців.
"Зараз в Дніпро евакуйовано захисника з МВТ (мінно-взривною травмою) поранення ока, обличчя і поверхневі нижніх кінцівок", - повідомила радниця ДніпроОДА Тетяна Губа

За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9604 За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6944

...
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27.09.2020 08:49 Відповісти
Суки зебильные, когда закончится это словоблудие? Какое нахер "неизвестное устройство"? Мина в любом виде она и в Африке мина и установлена она врагом/агрессором/оккупантом с целью убить.
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27.09.2020 08:54 Відповісти
Это новая мода? В каждом подобном сообщении,называть кацапские мины "не известным устройством"
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27.09.2020 08:55 Відповісти
обтекаемые фразы из сообщения, повеяло запахом незабвенных замполитов СА. Это неудивительно, Министр Таран первые командные должносты в военной разведке получил из рук Макаровича, старого хрыча. "Неизвестное устройство" - это тоже замполитовское, ничего общего неимеющее со здравым смыслом "замполита КПБУ". Это что то восточное, словно в руководстве МО сплошь и рядом "гимнасты словоблудия". Скорее всего, это имплементация "пунктов" дяди Коли (Патрушева). В истории был схожий факт. Вилли Брандт (канцлер германии) имел в своем ближайшем кругу агента Штази - Гийома, который поставлял девочек лювеобильному канцлеру. Его противник председатель бундестага, получил эту информацию от своего школьного товарища Хонекера добился его досрочной отставки. Брежнев был страшного недоволен но Кремль проглотил. В это же время там, кстати, шлялся молодой Шредер. Аналогия с нашей дейтвительностью очевидна. ДЕЛО БЛИЗИТСЯ У ФИНИШУ.
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27.09.2020 08:57 Відповісти
Окуеть... Орки спокойно шарятся между ВОПами, а мы соблюдаем перемирие, блеат...
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27.09.2020 08:59 Відповісти
чуть чуть про ихтамнетов от "той стороны"
За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6829
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27.09.2020 09:14 Відповісти
Зеленский, ето уже перемирие?
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27.09.2020 09:17 Відповісти
а как вам такая уже ставшая привычной (к сожалению) формулировка от зеленожопых?
За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1344
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27.09.2020 09:18 Відповісти
Оппозиция обязанна призвать ВР к созданию следственной комиссии по поводу непонятной гибели наших воинов.
Етого так безнаказанно оставлять нельзя.
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27.09.2020 09:21 Відповісти
Яким потрібно бути ідіотом,щоб давати такі повідомлення. Навіть лох вже розуміє такі маразматичні повідомлення, що армію просто принижують і демарілізують.
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27.09.2020 09:18 Відповісти
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.Источник: https://censor.net/ru/n3221438


Кто ее контролирует? Под чьим контролем в пределах взводных опорных пунктов появляются неизвестные взрывные устройства, если реалистичных способов их установки есть только 2 - приползти и установить или закинуть дистанционно?
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27.09.2020 09:34 Відповісти
Наемникам платят и доплачивают за реальные боевые действия а нашим контрактникам за проведеные на нулевке дни.
Ощущаете разницу?
Одни хотят заработать а другие отбыть контрактное времья тем более что этому ,,отбыванию,, пособствует наше правительство.
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27.09.2020 09:45 Відповісти
Те которые "одни" скорее всего еще больше, чем те которые "другие", хотят зарабатывать ни чем не рискуя, просто сидя "на вахте" в окопе. Если "другие" могут расторгнуть контракт и пойти еще куда-нибудь работать, хотя бы собирать клубнику польскую, то "одни" могут либо уволиться и сдохнуть с голоду(по месту работать негде и до клубники вряд ли успеют доехать), либо попросить "повысить зар.плату" - поехать в Сирию или какаю другую африку и там, практически гарантировано, тоже сдохнуть, но правда не с голоду, а обожравшись "свинца".
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27.09.2020 10:14 Відповісти
Вполне согласен.
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27.09.2020 10:21 Відповісти
щось підозріло часто почали наші захисники підриватись на "невстановлених вибухових пристроях",з початку перемир'я🤔.і ще різко збільшились "небойові втрати" в лавах ЗСУ...цікаво чи часом не пов'язані ці факти з відсутністю розвідки?що дозволяє бойовикам і їхнім дрг,почувати себе цілком вільно.🤔
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27.09.2020 09:48 Відповісти
Неухильно додаються випадки "смерть наступила вследствии общих заболеваний". А як же вони медкомісію пройшли з "общими заболеваниями" ? Напевне хапають усіх підряд бо при таких гімнокомандуючих через нестерпні умови служби нормальні військові покидають цей балаган
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27.09.2020 10:02 Відповісти
Знову на перемир'ї є померлі, але не вбиті.
Ганьба...
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27.09.2020 09:55 Відповісти
Ну так хитренько по маланські не "погиб" а "умер". Вже незабаром чисто по кварталовськи будуть писати "ушел от нас", "ми его потеряли", "преставился"
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27.09.2020 10:05 Відповісти
Так есть ведь с кого брать пример. У мирноглазова вон в телевизоре - многоэтажки рассыпаются от "хлопков газа" ...
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27.09.2020 10:19 Відповісти
про небоевые потери слыхал?
их даже в 5 лет назад было больше, чем боевых.
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27.09.2020 19:07 Відповісти
а в башке малоПИД,,,роского нарко-Дегенерата война уже закончилась, тем более что в очке ботаксного, педофильного Шныря оно увидело желание мира.......
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27.09.2020 10:22 Відповісти
Немає "режиму припинення вогню". Ваше формулювання, як і сам факт його існування - нонсенс.
Які "невідомі предмети"? Звідки вони взялися? Для когось це є загадкою?
Для кацапів НІЧОГО не змінилось. Вони- стріляють, їх дрг- мінують, їх квадрокоптери- літають. Вбивають українців.
Кремлівські пропагандони: зеленський, єрмак, подоляк, мендель, хомчак, таран, продовжують нам розповідати про досягення "всеобьятного перемирия".
Швидкого одужання нашим захистникам.
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27.09.2020 10:25 Відповісти
если ситуация контролируемая, то подрыв был плановым что-ли?
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27.09.2020 10:33 Відповісти
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

================
А боевые потери в результате вражеских взрывов есть? Все наши минные поля имеют карты. Вопрос: как можно хер знает сколько раз подрываться на неизвстных устройствах? Откуда они берутся?
Как уже ****** этот 95 квартал просочившийся в армию!
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27.09.2020 10:34 Відповісти
Карт нет. В 14 минировали каждый как хотел. Под Песками мы "подвигали" Правый сектор, так их ротный просто сказал - Хлопці, отуди не ходіть. Вот и вся карта
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27.09.2020 12:05 Відповісти
Сейчас есть
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27.09.2020 12:57 Відповісти
То что было поставлено в 14 "каждым кто хотел", в зоне взводных опорных пунктов уже разминировано или саперами или теми кто теперь покойники или инвалиды.
Может конечно я не правильно понимаю выражение "зона взводного опорного пункта" и это просто такое себе крылатое выражение, а фактически это точка где-то в центре неизвестного минного поля куда ходят камикадзе ... ну тогда да ...
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27.09.2020 13:01 Відповісти
а що то до вас якась триколорна трапка вчепилася ?
краще зніміте, бо ще хреста на вас поставлять.
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27.09.2020 13:48 Відповісти
это я в презервативе прокси читал, че там сепарня воет
Извините, я - украинец.
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27.09.2020 17:19 Відповісти
У меня вопрос - что делать с этими?
https://ibb.co/6YZJjGS За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4123
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27.09.2020 12:00 Відповісти
Что?
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27.09.2020 13:33 Відповісти
Так я ж и спрашиваю - что? Там полно таких дегенератов.
Если бы я был у руля - дал бы месяц определиться местным "к умным или красивым" и найк закрыл бы перемещения через линию фронта.
Мля, да что это за война такая - шастают в Селидово в АТБ, а потом клянут "подлых укропов"???!!!
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27.09.2020 14:26 Відповісти
не може бути в орків нормальних людей.
ви на морди подивітесь.
ізик собачий послухайте.
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27.09.2020 13:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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27.09.2020 16:38 Відповісти
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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27.09.2020 16:42 Відповісти
зеленский, ермак(швондер), кравчук, фокин языком освободят оккупированные территории.
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи
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27.09.2020 17:07 Відповісти
За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 973
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27.09.2020 22:29 Відповісти
Як то кажуть зелені дебіли, що від ковіда гинуть, а на війні вмирають!
Як вам ця підміна понять?
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27.09.2020 22:32 Відповісти
И сколько у тебя будет неизвестных устройств? Может уже хватит людям лапшу вешать на уши, будь мужчиной, скажи всё так, как есть, никаких там неизвестных устройств нет, а есть враги, которые обстреливают наших и это дело только лишь ихних рук. Или ты просто покрываешь путина, не хочешь с ним ссориться, и таким путём создаёшь мир и тишину, правда зелёный???
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28.09.2020 00:20 Відповісти
 
 