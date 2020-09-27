За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, сумлінно виконують завдання за призначенням.
Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:30 27 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
"Минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Зокрема, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї - біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.
На жаль, у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень різного ступеня тяжкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу.
Окрім того, військовослужбовці Збройних сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.
Від початку поточної доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили один раз. Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Опитного.
Серед військовослужбовців Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і готові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - йдеться у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
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Марья, вы с Иваном повесьте ишшо портрет Кольки №2,
Поклонской помогло
https://www.youtube.com/watch?v=v1K4EAXe2oo
"26.09.20 20:09 С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье. ФОТОрепортаж Константин Игоревич Оверко родился 3 августа 1982 года. С 30 октября 2017-го проходил службу по контракту в морской пехоте. 20 июня этого года в районе Пивденного Донецкой области снайпер наемников попал ему в живот. Источник: https://censor.net/ru/p3221420
А потом и до главзебила дойдет очередь.
Я мчала туди до людини,про яку нічого не знала.
Напередодні я скролила стрічку фбуку у заторі і натрапила на це фото.
На ньому мужній, незнойомий мені красень, морпіх.
Помер. 24 вересня. Костянтин Оверко.
Я почала гуглити, співставила факти, поговорила з мамою і зрозуміла, що це таки він.
Все мало відбутися о 13. Відбулося о 20.
Тіло чекали довго.У морзі на Оранжерейній у Києві працює 1 санітар. Бляха, 1 санітар на морг у центрі міста, де по 40 тіл на день. Санітар вдягає, миє померлих, він же і оформлює документи. Інколи трупів по 40 на день. Родичі стоять біля. Стомлені рідні чекають по 5 годин поки труна з тілом нарешті буде віддана їм до дому.
Біля моргу на лавці чекала і вона. Лариса Михайлівна, мама Кості.Я обійняла її міцно і ми стояли і плакали.
Потяг тьоті Лариси був о 19.25, тіло не віддавали, тому вона не дочекалася. Поїхала до Запоріжжя. На наступний день Костю поховали там...
КОСТЮ, з яким я провела дитинство, гостюючи один в одного вдома у Запоріжжі.
Коли мені було 5, а Кості 7 ми грали у стільці. Будували такі великі піраміди і збиралися на гору, намагаючися втриматися. Хто втримався - виграв. Я вигравала, бо була дрищем. Костя благородно давав мені це зробити. А ще у центрі Запоріжжя було кафе, таке радянське, з кремовими десертами. Сюрприз. Ми ходили туди з мамами. З поведінкою як у мене так і у Кості завжди було не дуже, тому черговим челенджем було відкусити скляний стакан і прожувати. Я відкусила. Повний, задоволений рот крові. Мама сварила. Костя захищав…
З тих пір ми не бачилися. У червні Костю поранив мокшанський снайпер під Торецьком. ****, цілився туди де знав, що буде мука, якщо виживе. Куля пройшла наскрізь через печінку і далі почалося пекло.
Костя пережив 30 операцій. Я навіть не здогадувалася, що він спочатку лежав у Військовому шпиталі, у 5 хвилинах від мого будинку, потім у Шалімова. Я проїжджала сотні разів повз і не знала, що він з мамою там. Костя з мого дитинства. Чи змогла б я подовжити його життя? Ні. Чи змогла б я подарувати йому позитивні емоції - так.
Минуло три десятки років. Сотні піруетів життя. І 25 вересня. Я біля моргу. Костя всередині.
Життя непередбачуване. І швидке. Не скупіться на час. Не бійтеся приходити до своїх. Навіть якщо свої - незнайомі, якщо свої - це поранені хлопці, а не мій Костя з дитинства. По всій країні у шпиталях лежать ті, завдяки кому я сиджу і пишу цей текст. А ви - читаєте.
Ті 26 янголів, яких ми втратила вчора теж знають, як важливо, аби про них не забували, пам"ятали і цінували...
Дякую КОСТЮ. Дякую, хлопці, вам за все. Спочивайте з миром.
Пробачте…
Яніна Соколова
До Дніпра,ніччю, військовими гелікоптерами евакуювали двох поранених військовослужбовців.
"Зараз в Дніпро евакуйовано захисника з МВТ (мінно-взривною травмою) поранення ока, обличчя і поверхневі нижніх кінцівок", - повідомила радниця ДніпроОДА Тетяна Губа
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Етого так безнаказанно оставлять нельзя.
К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.Источник: https://censor.net/ru/n3221438
Кто ее контролирует? Под чьим контролем в пределах взводных опорных пунктов появляются неизвестные взрывные устройства, если реалистичных способов их установки есть только 2 - приползти и установить или закинуть дистанционно?
Ощущаете разницу?
Одни хотят заработать а другие отбыть контрактное времья тем более что этому ,,отбыванию,, пособствует наше правительство.
Ганьба...
их даже в 5 лет назад было больше, чем боевых.
Які "невідомі предмети"? Звідки вони взялися? Для когось це є загадкою?
Для кацапів НІЧОГО не змінилось. Вони- стріляють, їх дрг- мінують, їх квадрокоптери- літають. Вбивають українців.
Кремлівські пропагандони: зеленський, єрмак, подоляк, мендель, хомчак, таран, продовжують нам розповідати про досягення "всеобьятного перемирия".
Швидкого одужання нашим захистникам.
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А боевые потери в результате вражеских взрывов есть? Все наши минные поля имеют карты. Вопрос: как можно хер знает сколько раз подрываться на неизвстных устройствах? Откуда они берутся?
Как уже ****** этот 95 квартал просочившийся в армию!
Может конечно я не правильно понимаю выражение "зона взводного опорного пункта" и это просто такое себе крылатое выражение, а фактически это точка где-то в центре неизвестного минного поля куда ходят камикадзе ... ну тогда да ...
краще зніміте, бо ще хреста на вас поставлять.
Извините, я - украинец.
https://ibb.co/6YZJjGS
Если бы я был у руля - дал бы месяц определиться местным "к умным или красивым" и найк закрыл бы перемещения через линию фронта.
Мля, да что это за война такая - шастают в Селидово в АТБ, а потом клянут "подлых укропов"???!!!
ви на морди подивітесь.
ізик собачий послухайте.
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи
Як вам ця підміна понять?