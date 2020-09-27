За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, сумлінно виконують завдання за призначенням.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:30 27 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї - біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

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На жаль, у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень різного ступеня тяжкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу.

Окрім того, військовослужбовці Збройних сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

Від початку поточної доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили один раз. Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Опитного.

Серед військовослужбовців Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і готові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - йдеться у звіті.



