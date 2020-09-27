Єрмак попросив представників ТКГ збиратися щотижня: "Немає сенсу затягувати процес переговорів"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час наради з питань роботи Тристоронньої контактної групи 26 вересня закликав представників ТКГ збиратися частіше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи попри наближення зими почати працювати щотижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - заявив Єрмак.

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Пресслужба президента зазначила, що керівник ОП виступив із такою пропозицією з метою прискорення переговорного процесу.

Також, на думку Єрмака, було б непогано, якби більше українських політиків відвідувало лінію розмежування та спілкувалося із військовими і жителями Донбасу.