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Новини Агресія Росії проти України
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Єрмак попросив представників ТКГ збиратися щотижня: "Немає сенсу затягувати процес переговорів"

Єрмак попросив представників ТКГ збиратися щотижня:

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час наради з питань роботи Тристоронньої контактної групи 26 вересня закликав представників ТКГ збиратися частіше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи попри наближення зими почати працювати щотижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - заявив Єрмак.

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Пресслужба президента зазначила, що керівник ОП виступив із такою пропозицією з метою прискорення переговорного процесу.

Також, на думку Єрмака, було б непогано, якби більше українських політиків відвідувало лінію розмежування та спілкувалося із військовими і жителями Донбасу.

Автор: 

перемовини (2991) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+49
А можно попросить ермака исчезнуть в неизвестном направлении пока не поздно?
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27.09.2020 08:20
+34
Ху..о вимагає швидше знищити Україну . Вони(зе) і так нагадили за півтора року білше ніж янукович , йуля , кравчук і кучма разом взяті .
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27.09.2020 08:36
+26
Торопится накинуть на Украину хомут дамбаса до перевыборов Трампа ?
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27.09.2020 08:25
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З 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ «Інтерпромфінанс Україна» є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак

Батько керівника Офісу президента Андрія Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці Борис Єрмак. Про це йдеться у розслідуванні журналістки Любові Величко «Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення «вагнерівської» спецоперації та до чого тут Єрмак».

Зазначається, що з 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ «Інтерпромфінанс Україна» є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.

«Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ «Медійна група Європейського партнерства» в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов. Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін», - йдеться у розслідуванні.

Журналістка наголошує, що родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим: «Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): «Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!»
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27.09.2020 19:26 Відповісти
Зрада. Ермак хочет, чтоб уйло быстрее капитулировал перед Зе.
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28.09.2020 05:59 Відповісти
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